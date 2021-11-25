С мировым рекордом: Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при

20:28

Не очень удачный первый прыжок — тройной флип, не упала Куракова, но и не приземлила так, как нужно. Следом состоялась ошибка и на тройном лутце — рукой льда коснулась фигуристка. Двойной аксель получается хорошим, спокойно с ним справляется спортсменка, как и с дорожкой шагов — четвертый уровень, и вращения тоже. Ну что же, Катерина может куда лучше исполнить эту завораживающую программу, но сегодня это не вышло, увы.