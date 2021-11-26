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Спорт

Игра началась: Непомнящий оформил ничью белыми против Карлсена

Первая партия в матче за первенство мира — 2021 завершилась вничью

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В Дубае стартовал матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — и россиянином Яном Непомнящим, который начинал белыми фигурами. Первая партия закончилась вничью. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию первой партии.
Трансляция
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20:30

На этом наша текстовая онлайн-трансляция окончена. Спасибо, что были с нами! До встречи завтра, в 15:00 по московскому времени!

20:15

Ян Непомнящий: «В дебюте был интересный вариант на доске. Белым тяжело было что-то показать с лишней пешкой. После всех разменов я не увидел ничего хорошего, кроме ничьих. Мне особенно нечего сказать. Я играл белыми фигурами, хотел выиграть, но и ничья хорошо. Магнус показал хорошую партию. Я чувствую себя так, как чувствует себя человек, который делает ничью белыми. Нормальная, рабочая партиях, но хочется большего.

Беречь силы сейчас нет смысла. Нормальная партия, соперник хорошо играл, применил интересную идею, с которой я был знаком. Но мало быть знакомым, надо ещё и создавать сопернику проблемы. За десять ходов у меня появился эндшпиль с лишней пешкой, но из этой пешки сложно было что-то извлечь, на доске было динамическое равновесие», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

20:00

Магнус Карлсен: «Я не был особо оптимистично настроен по ходу партии. Я немного волновался, не хотел переоценивать позицию. Я мог сыграть и лучше, но ничья – приемлемый результат.

Я был очень рад, что я нашёл свой план. Отдать перевес двух слонов – это было интуитивное решение, но мне показалось, что у меня будет компенсация за пешку. Так оно и вышло», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

19:45

Напомним, что партия завершилась на 45-м ходу.

19:40

Пока соперники готовятся к пресс-конференции, мы покажем вам новый трофей, который получит победитель матча за шахматную корону.

19:30

Все, партия окончена! Непростой старт матча за шахматную корону удался Непомнящему, не он смог сделать ничью с позиции силы, однако для первого поединка выглядел россиянин вполне достойно.

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19:24

Черные потеряли центр, Ян пошел конем на с4. Партия все ближе и ближе к ничьей.

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19:12

Крамник предлагает идти Непомнящему в атаку. Пока позиция не выглядит потенциально выигрышной для белых, однако и черные на победу рассчитывать при текущей расстановке не могут.

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18:59

Разбились пешки у черных, 15 минут на ход до контроля времени есть у спортсменов.

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18:53

Пока компьютер на стороне Яна, у нашего гроссмейстера преимущество, оценивающееся в 0,35

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18:44

Теперь ладью на b8 ставит Магнус, все запутывая и запутывая положение на доске.

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18:34

На b4 идет пешкой Магнус, давая белым выбор для хорошего хода. Очень интересно играет норвежец, никак нельзя его предсказать.

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18:29

Карлсен ускоряется, ничья все ближе и ближе.

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18:20

Убирает назад коня Магнус, укрепляя позицию вокруг своего короля.

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18:13

Крамник предлагает Яну пойти пешкой на b4, чтобы побороться за победу!

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18:05

Двигает на f8 короля Карлсен, все больше и больше времени остается у Яна на то, чтобы обдумать свою стратегию в эндшпиле.

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17:57

Впервые по ходу партии остаток времени больше у Непомнящего, чем у Карлсена. Задумался норвежец, это видно.

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17:49

Владимир Крамник считает, что дело движется к форсированной ничьей. Не удалось Яну развить свое преимущество, к сожалению, но ничего страшного в этом нет. Это лишь первая партия, все еще будет впереди.

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17:40

Впервые по ходу игры компьютер зафиксировал преимущество черных! Хоть и минимальное, но все же.

17:33

Разменялись слонами шахматисты, сразу как-то посвободнее на доске стало.

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17:29

Играет слоном Непомнящий на f4. Интересный ход, по мнению Карпова.

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17:19

Убирает коня Магнус после хода слоном на с3 у Яна. Территориальное преимущество по-прежнему у россиянина.

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17:08

Как же авантюрно действует чемпион мира! Ходит он конем на с6, вызывая вопросы у Анатолия Карпова. Тем временем компьютер повышает шансы Непомнящего до 0,76.

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100%
17:00

Вишванатан Ананд считает, что преимущество в данный момент на стороне Карлсена.

16:55

Кажется, что сильно спешит Ян. Не очень много времени он тратит на обдумывание хода, хотя оно на него совершенно никак не давит.

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100%
16:50

Уже два раза графика нам предсказывала ход Магнуса ладьей на с8, и вот наконец этот ход случается!

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16:47

Свою ладью на с1 прячет Непомнящий, а эксперты считают, что логичным будет следующий ход Магнуса слоном на f6.

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16:34

Ладью на d8 ставит Карлсен, Анатолий Карпов считает этот ход странным.

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16:28

Илья Левитов, автор популярного Youtube-канала Levitov Chess, который подробно освещает матч за первенство мира — 2021, назвал текущую стадию игры «сном». Уже около 20 минут над своим следующим ходом думает Магнус, пытаясь найти выгодную позицию для контратаки.

16:11

Конь f3 ходит Ян, наиболее безопасный из всех возможных вариантов выбрал наш гроссмейстер.

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16:04

Компьютер считает, что у белых преимущество 0,4. Пока задумался Ян, но благо контроль времени позволяет ему это сделать.

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15:57

Белые играют с преимуществом, черные могут рассчитывать максимум на компенсацию.

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15:50

Лишняя пешка есть у Яна, отлично начал первую партию российский гроссмейстер. Черным нужно гнать коня, по мнению Анатолия Карпова, чтобы продолжать вести борьбу за победу в этой партии.

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15:42

Карлсен сделал рокировку, после чего ввел в заблуждение почти всех комментаторов этой игры! Все в один ход утверждают, что норвежец не мог поставить ладью на c8, что в итоге и подтверждается — фигура была поставлена на b8!

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15:35

Разыгрывают спортсмены популярную испанскую партию в начале встречи.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0-0 8.h3 Na5

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15:30

Поехали! Матч начался!

15:25

Московский «Спартак» напутствовал Непомнящего перед первой партией.

15:20

Напомним регламент: всего шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

15:10

Начало первой партии — в 15.30 мск.

15:05

Много интересного об условиях этого матча рассказал в интервью «Газете.Ru» президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

15:00

Добрый день, уважаемые любители шахмат! В Дубае начинается матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Отличное превью к этому противостоянию вы можете прочитать в нашем материале.

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