Игра началась: Непомнящий оформил ничью белыми против Карлсена

20:15

Ян Непомнящий: «В дебюте был интересный вариант на доске. Белым тяжело было что-то показать с лишней пешкой. После всех разменов я не увидел ничего хорошего, кроме ничьих. Мне особенно нечего сказать. Я играл белыми фигурами, хотел выиграть, но и ничья хорошо. Магнус показал хорошую партию. Я чувствую себя так, как чувствует себя человек, который делает ничью белыми. Нормальная, рабочая партиях, но хочется большего.

Беречь силы сейчас нет смысла. Нормальная партия, соперник хорошо играл, применил интересную идею, с которой я был знаком. Но мало быть знакомым, надо ещё и создавать сопернику проблемы. За десять ходов у меня появился эндшпиль с лишней пешкой, но из этой пешки сложно было что-то извлечь, на доске было динамическое равновесие», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.