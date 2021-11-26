Серебро Червоткина, бронза Большунова: российский триумф в гонке на 15 км

В рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам мужчины бежали дистанцию 15 километров классическим стилем. Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места, уступив лишь финскому гонщику Ийво Нисканену. Всего в восьмерку сильнейших попало пять российских спортсменов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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13:30
Надеемся, что женская гонка на 10 км будет для россиянок не менее успешной, она начнется в 15:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет для вас текстовую трансляция. А эта трансляция завершена, хорошего дня!
13:25
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33:08.6
2. Алексей Червоткин (Россия) — +8.3
3. Александр Большунов (Россия) — +14.1
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +15.2
5. Сергей Устюгов (Россия) — +21.1
6. Илья Семиков (Россия) — +26.0
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +28.9
8. Иван Якимушкин (Россия) — +29.5
9. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +41.7
10. Пол Голберг (Норвегия) — +45.7
13:23
ДААА! Большунов секунду выигрывает у норвежца Вальнеса и становится третьим!
13:22
Большунов идет на финиш!
13:22
Пока, кстати, все идет к тому, что в десятке сегодня будет пять россиян!
13:20
Большунов третий на отметке 13,1,Ю 3 секунды он выигрывает у Вальнеса. Ну что, одна медаль у России сегодня, или две?
13:19
Нисканен идет на финиш под овации трибун, он должен победить сегодня. 8,3 секунды он выиграл в итоге у Червоткина.
13:17
На отметке 13,1 км Нисканен везет Червоткину все те же 13 с лишним секунд.
13:16
А Большунов снова прибавляет и выходит на третье место! Но Нисканену он проигрывает по-прежнему в районе 19 секунд.
13:15
Отметка 11,1. Нисканен выигрывает у Червоткина 13,7 секунд.
13:14
На отметке в 10 километров Большунов пятый и проигрывает лидеру 19 секунд.
13:12
На финише, кстати говоря, Вальнес резко прибавил и обошел Устюгова и Якимушкина.
13:11
На 10-километровой отметке Нисканен выигрывает у Червоткина 13,3 секунды.
13:09
А Большунов прибавляет! На отметке 8,1 км он идет в одни ноги с Червоткиным и проигрывает Нисканену около 15 секунд!
13:07
На отметке 8,1 уже все не так радужно. Нисканен выиграет у Червоткина 15 секунд, третий Вальнес, далее финн Ристоматти Хакола, затем Устюгов, а Семиков только седьмой.
Нисканен выигрывает 9,7 секунд на отметке 6,1, чуть-чуть отыгрались россияне.
13:02
Бессмертных только шестой в итоговом протоколе, так что он будет очень низко сегодня.
13:00
На отметке 6,1 лидируют четыре россиянина, но сейчас туда приедет Нисканен. Червоткин пока первый.
12:59
Нисканен везет всем 11 секунд на отметке 5 километров.
12:58
Четыре россиянина в лидерах после пяти километров, но Нисканен тут вклинится.
12:57
Илья Семиков лидирует после пяти километров!
12:56
На отметке 6,1 Якимушкин лидирует, Устюгов второй, далее идут Вальнес и Клебо.
12:54
Алексей Червтокин очень хорошо стартовал. Лидирует он после пяти километров, но потенциальный лидер - финн Ийво Нисканен, который привез всем 7 секунд на отметке 3,1 км.
12:53
После пяти километров Клебо четвертый и проигрывает Устюгову 5,7 секунд.
12:52
Устюгов и Вальнес почти 16 секунд везут конкурентам на отметке 6,1. Ждем здесь Якимушкина и Клебо.
12:51
На отметке 6,1 км Устюгов также опережает Вальнеса, но отрыв сокращается — 1,6 секунды. Две секунды норвежец отыграл.
12:49
Устюгов обходит Вальнеса и на отметке 5 км. Отрыв — 3,5 секунды. Якимушкин второй, он проигрывает Сергею 1,7 секунды.
12:48
Большунов ушел на дистанцию.
12:46
На отметке 3,1 км пока так: Устюгов — 7:10.2, Якимушкин — +0.1, Клебо — +1.9, Вальнес — +1.9.
12:44
Клебо идет третьим на отметке 1,1 км.
12:43
Устюгов захватил лидерство на отметке 3,1 км.
12:42
Якимушкин второй после 1,1 километра, а Устюгов — третий.
12:40
Вальнес захватил лидерство после 3 километров.
12:40
Стартовали Иван Якимушкин и Клебо.
12:38
После пяти километров Бессмертных идет вторым, проигрывая лидеру 3,5 секунды.
12:35
Один за другим на дистанцию ушли Андрей Ларьков и Сергей Устюгов.
12:32
Швед Калле Хальфварссон и норвежец Эрик Вальнес стартовали.
12:29
Бессмертных проигрывает 7 секунд после 1,1 км дистанции. Он на четвертом месте.
12:26
Александр Бессмертных стартовал, ждем его на первой контрольной точке.
12:25
В Финляндии холодновато, лыжники бегут при температуре минус 19 градусов.
12:20
Сильнейшие начнут стартовать начиная с 40-го номера. А мы ждем Бессмертных.
12:15
Поехали! Первым ушел на старт швед Фредрик Юнссон.
12:10
Вчера состоялась первая гонка сезона, мужчины соревновались в спринте классическим стилем. И эта гонка завершилась победой россиянина Александра Терентьева. Сегодня он не бежит.
12:07
Российскую команду в гонке представят: 22. Александр Бессмертных, 39. Андрей Ларьков, 40. Сергей Устюгов, 44. Иван Якимушкин, 50. Артём Мальцев, 54. Алексей Червоткин, 58. Илья Семиков, 70. Александр Большунов.
12:06
В прошлом сезоне в идентичной гонке на этапе Кубка мира в финской Руке первым финишировал Клебо, вторым стал Алексей Червоткин, Александр Большунов замкнул первую тройку.
12:05
Забег начнется в 12.15 по московскому времени.
12:00
В финском городе Рука стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках второго соревновательного дня мужчины пробегут 15 км классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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