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Спорт

Цветочная зона: Нигматуллина не дотянулась до бронзы

Россиянки не взяли медали в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде стартовал Кубок мира по биатлону, в рамках которого прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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15:27

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и прощается с вами. До новых встреч!

15:23

Результаты россиянок:

5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +2:04.0 (1 промах)

8. Кристина Резцова (Россия) — +2:27.7 (1)

25. Светлана Миронова (Россия) — +3:45.1 (3)

28. Лариса Куклина (Россия) — +3:49.7 (3)

44. Валерия Васнецова (Россия) — +4:58.6 (4)

109. Ирина Казакевич (Россия) — +11:36.0 (10)

15:21

Итак, подводим итоги гонки, которые теперь уже почти наверняка не изменятся. Тройка лидеров:

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42:43.5

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +1:17.7

3. Денизе Херрман (Германия) — +1:23.0

15:19

Итак, Кристина на финише занимает-таки восьмую строчку (+2:27.7). Уступила она в концовке Калкенберг, но все равно добилась лучшего результата в карьере.

15:17

Резцова уже восьмая на отметке 13.5 км.

15:14

Что ж, ждем финального результата Резцовой и подводим итоги.

15:13

Миронова на финише пока 21-я.

15:12

И все-таки один промах не позволяет Кристине претендовать даже на пятерку.

15:11

На последнем рубеже Резцова!

15:10

Резцова — четвертая на отметке 11.3! Около 9 секунд она проигрывает Нигматуллиной.

15:02

И третий рубеж Резцова проходит без промахов! Пятое место у нее после стрельбы!

15:00

Резцова ходом все-таки немного отстает от лидеров.

14:56

Васнецова отстрелялась — 4 промаха из 20 выстрелов и 37-я позиция после заключительного рубежа.

14:55

Казакевич подошла к финишу с 10-ю промахами и 11,5-минутным отставанием от лидера. Вероятно, она сегодня будет одной из последних, если не последней.

14:53

Резцова, кстати, снова стреляет без промахов — теперь уже на стойке — и уходит с нее шестой с отставанием 47.9 секунды.

14:52

Миронова финиширует 16-й с тремя промахами. Что ж, осталось последить за Резцовой.

14:49

Миронова идет 16-й на отметке 13.5 км. Вполне возможно, финиширует в первой двадцатке.

14:48

Десять промахов у Ирины Казакевич на четырех рубежах. Это, конечно, никуда не годится.

14:46

Маркета Давидова тем временем выигрывает гонку с преимуществом 1:17.7 над Хаузер. Нигматуллина пока пятая на финише.

14:46

Алимбекова сдвигает Нигматуллину на четвертую позицию, Россия сегодня без медалей.

14:44

Резцова без промахов отстреляла первую лежку — 20-й она идет с отставанием 28.7 от лидера.

14:43

Алимбекова больше 20 секунд выигрывает у Нигматуллиной на предфинишной отметке.

14:41

Херрман вытеснила Нигматуллину на третью позицию на финише. Похоже, медалей у нас все-таки не будет.

14:40

Плюс немка Денизе Херрман и Динара Алимбекова из Беларуси включаются в борьбу за медали.

14:39

Нет, похоже, и серебра не будет у России. Маркета Давидова из Чехии все четыре рубежа прошла без промахов и больше минуты везет Хаузер.

14:37

Хаузер добирается до финиша, обходя Нигматуллину на 46.3 секунды. А ведь будь Ульяна точнее на последнем рубеже, она бы опережала Лизу Терезу.

14:37

Кристина Резцова, последняя из россиянок в этой гонке, стартовала.

14:36

Хаузер с огромным 42-секундным отрывом идет на предфинишном отрезке.

14:35

Нигматуллина обходит Лундер на финише на 1.2 секунды!!! Тут возможно и серебро!

14:34

Зря мы не верили в Ульяну! Как она полетела перед финишем и теперь опережает Лундер на 0.1 секунды!!! Фантастика!!!

14:32

Совсем немного сокращает отставание Нигматуллина от Лундер на отметке 13.5 км, уступит она Лундер и Хаузер, вероятно, но шанс на бронзу есть!

14:31

Куклина тем временем добралась до финиша четвертой с отставанием в 29.8 секунды от Тандерволд.

14:31

Казакевич, Миронова и Васнецова сегодня ни на что уже явно не претендуют.

14:29

Есть промах у Лизы Терезы Хаузер, но ее преимущество на трассе огромное. Нигматуллина теперь третья после четвертого огневого рубежа.

14:29

Ровно 9 секунд уступает Нигматуллина также единожды промахнувшейся Лундер.

14:28

Промахнулась Нигматуллина, обидно, но это все равно отличный результат — всего один промах из 20, особенно по такой гонке, где очень многие ошибаются.

14:27

Нигматуллина на последнем рубеже!

14:27

Васнецова закрыла все мишени на первой лежке, Миронова дважды промахнулась на стойке.

14:25

Однако Хаузер идет значительно быстрее — 38.1 секунды ее преимущество над Нигматуллиной на 10.5 км.

14:24

А Нигматуллина тем временем первая на отметке 10.5 км!

14:23

Снова мажет Куклина, теперь на четвертом рубеже, и, похоже, тают ее шансы даже на попадание в десятку.

14:22

Но бежит Васнецова совсем плохо — больше полуминуты отставания от лидера уже после 1.5 км.

14:22

Васнецова тем временем стартовала.

14:21

Лиза Тереза Хауэр великолепна сегодня! Тоже без промахов она стреляет и на 34.5 секунды опережает Нигматуллину после третьего рубежа.

14:20

Нигматуллина везет 32.4 секунды ближайшей преследовательнице Тандерволд.

14:19

Что творит Нигматуллина! Она первая после третьего рубежа без промахов!

14:18

Миронова закрывает все мишени, но опоздание не позволяет ей претендовать хоть на что-то в этой гонке.

14:17

А вот Нигматуллина пока впечатляет — на втором месте она на отметке 8.3 км с 14.3 секунды отставанием от Пройс, впереди третья стрельба.

14:16

Светлана Миронова опоздала на старт — это катастрофа. Проблема с креплением у нее была.

14:15

Куклина мажет на второй лежке: +1:14.6 от лидирующей Тандерволд.

14:14

Три промаха у Ирины Казакевич в первой же стрельбе. Жаль.

14:14

Экхофф после третьей стрельбы с тремя промахами тем менее обходит Пройс (также с тремя промахами) на 16 секунд.

14:13

Два промаха у Пройс на второй лежке! Вот это поворот!

14:12

Куклина — третья на отметке 7.5 км, но отставание от лидирующей Пройс гигантское — +56.6.

14:11

У Казакевич отставание почти в полминуты на отметке 1.5 км от Эберг.

14:11

Светлана Миронова ушла на дистанцию.

14:10

Эмма Лундер из Канады — без промахов на втором рубеже! Нигматуллина на этом отрезке — вторая (+6.8).

14:09

Нигматуллина закрывает все мишени и на втором рубеже, а вот Доротея Вирер дважды мажет! И лидирует сейчас россиянка.

14:07

Итальянка Доротея Вирер без промахов отстрелялась на лежке и обгоняет Пройс на 1.2 секунды на дистанции 5.3 км.

14:06

На дистанции Ирина Казакевич!

14:05

И Куклина тоже мажет! С одним промахом и отставанием в 43.2 секунды от Пройс уходит со второго рубежа.

14:04

Пройс промахивается на первой стойке! Куклина подходит к этому рубежу на втором месте! Ждем!

14:03

Куклина третья на отрезке 4.5 км, но отставание от Пройс только нарастает — +39.5.

14:02

Шведка Ханна Эберг тем временем идет на первых отрезках лучше Пройс.

14:00

Все мишени блестяще закрыла Нигматуллина! Четвертое место и +25.3 к лидеру.

14:00

Нигматуллина пока девятой добралась до первого рубежа, 27 секунд отставания от Пройс.

13:58

Пройс выглядит на трассе просто невероятно, после первой стрельбы ближайшей сопернице — Ингрид Тандреволд — привозит она больше 20 секунд.

13:57

Куклина великолепно отстрелялась на лежке, но все равно отстает от Пройс на 25.7 секунды.

13:55

К «лежке» прибегают первые спортсменки. Знаменитая норвежка Тириль Экхофф промахивается один раз.

13:53

Франциска Пройс из Германии пока на первом месте и на отметке 1.5 км, и на отметке 2.3 км. Куклина на первой отметке — пока шестая с отставанием почти в 12 секунд от лидера.

13:52

Ульяна Нигматуллина отправилась на трассу.

13:50

Уже десять биатлонисток на трассе, скоро ждем Нигматуллину.

13:48

Итак, первой из россиянок вступила в борьбу Лариса Куклина.

13:47

Напомним, что сегодня в индивидуальной гонке участвуют сразу шесть россиянок: Лариса Куклина (выходит на дистанцию 6-й), Ульяна Нигматуллина (13), Ирина Казакевич (41), Светлана Миронова (47), Валерия Васнецова (64) и Кристина Резцова (110).

13:45

Гонка стартовала! Анна Мака из Польши выходит на дистанцию первой из 116 спортсменок.

13:35

Старт гонки запланирован на 13.45 по московскому времени.

13:30

В Швеции стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Открывает его женская индивидуальная гонка на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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