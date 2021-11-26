Цветочная зона: Нигматуллина не дотянулась до бронзы

В шведском Эстерсунде стартовал Кубок мира по биатлону, в рамках которого прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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15:27
На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и прощается с вами. До новых встреч!
Что творит Нигматуллина! Она первая после третьего рубежа без промахов!
14:18
Миронова закрывает все мишени, но опоздание не позволяет ей претендовать хоть на что-то в этой гонке.
14:17
А вот Нигматуллина пока впечатляет — на втором месте она на отметке 8.3 км с 14.3 секунды отставанием от Пройс, впереди третья стрельба.
14:16
Светлана Миронова опоздала на старт — это катастрофа. Проблема с креплением у нее была.
14:15
Куклина мажет на второй лежке: +1:14.6 от лидирующей Тандерволд.
14:14
Три промаха у Ирины Казакевич в первой же стрельбе. Жаль.
14:14
Экхофф после третьей стрельбы с тремя промахами тем менее обходит Пройс (также с тремя промахами) на 16 секунд.
14:13
Два промаха у Пройс на второй лежке! Вот это поворот!
14:12
Куклина — третья на отметке 7.5 км, но отставание от лидирующей Пройс гигантское — +56.6.
14:11
У Казакевич отставание почти в полминуты на отметке 1.5 км от Эберг.
14:11
Светлана Миронова ушла на дистанцию.
14:10
Эмма Лундер из Канады — без промахов на втором рубеже! Нигматуллина на этом отрезке — вторая (+6.8).
14:09
Нигматуллина закрывает все мишени и на втором рубеже, а вот Доротея Вирер дважды мажет! И лидирует сейчас россиянка.
14:07
Итальянка Доротея Вирер без промахов отстрелялась на лежке и обгоняет Пройс на 1.2 секунды на дистанции 5.3 км.
14:06
На дистанции Ирина Казакевич!
14:05
И Куклина тоже мажет! С одним промахом и отставанием в 43.2 секунды от Пройс уходит со второго рубежа.
14:04
Пройс промахивается на первой стойке! Куклина подходит к этому рубежу на втором месте! Ждем!
14:03
Куклина третья на отрезке 4.5 км, но отставание от Пройс только нарастает — +39.5.
14:02
Шведка Ханна Эберг тем временем идет на первых отрезках лучше Пройс.
14:00
Все мишени блестяще закрыла Нигматуллина! Четвертое место и +25.3 к лидеру.
14:00
Нигматуллина пока девятой добралась до первого рубежа, 27 секунд отставания от Пройс.
13:58
Пройс выглядит на трассе просто невероятно, после первой стрельбы ближайшей сопернице — Ингрид Тандреволд — привозит она больше 20 секунд.
13:57
Куклина великолепно отстрелялась на лежке, но все равно отстает от Пройс на 25.7 секунды.
13:55
К «лежке» прибегают первые спортсменки. Знаменитая норвежка Тириль Экхофф промахивается один раз.
13:53
Франциска Пройс из Германии пока на первом месте и на отметке 1.5 км, и на отметке 2.3 км. Куклина на первой отметке — пока шестая с отставанием почти в 12 секунд от лидера.
13:52
Ульяна Нигматуллина отправилась на трассу.
13:50
Уже десять биатлонисток на трассе, скоро ждем Нигматуллину.
13:48
Итак, первой из россиянок вступила в борьбу Лариса Куклина.
13:47
Напомним, что сегодня в индивидуальной гонке участвуют сразу шесть россиянок: Лариса Куклина (выходит на дистанцию 6-й), Ульяна Нигматуллина (13), Ирина Казакевич (41), Светлана Миронова (47), Валерия Васнецова (64) и Кристина Резцова (110).
13:45
Гонка стартовала! Анна Мака из Польши выходит на дистанцию первой из 116 спортсменок.
13:35
Старт гонки запланирован на 13.45 по московскому времени.
13:30
В Швеции стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Открывает его женская индивидуальная гонка на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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