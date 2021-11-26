27 ноября 2021, 16:32 Спорт Латыпов перепутал финиш, яркий дебют Серохвостова: как стартовал биатлонный сезон В индивидуальной биатлонной гонке 20 км у мужчин Россия осталась без медалей Антон Третяк

В Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины соревновались в индивидуальной гонке на 20 километров. Эдуард Латыпов перепутал финишный коридор, потерял 20 секунд и опустился с четвертого места на седьмое. А дебютант на этапах Кубка мира Даниил Серохвостов сразу же забрался на 15-е место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.