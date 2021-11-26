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Латыпов перепутал финиш, яркий дебют Серохвостова: как стартовал биатлонный сезон

В индивидуальной биатлонной гонке 20 км у мужчин Россия осталась без медалей

В Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины соревновались в индивидуальной гонке на 20 километров. Эдуард Латыпов перепутал финишный коридор, потерял 20 секунд и опустился с четвертого места на седьмое. А дебютант на этапах Кубка мира Даниил Серохвостов сразу же забрался на 15-е место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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18:50

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

18:46

Россияне сегодня:

7. Эдуард Латыпов — +1:36.5 — 1 (1+0+0+0)

15. Даниил Серохвостов — +2:48.6 — 2 (0+1+1+0)

27. Саид Каримулла Халили — +3:41.6 — 2 (1+0+1+0)

30. Матвей Елисеев — +4:02.6 — 1 (0+1+0+0)

53. Александр Логинов — +5:16.3 — 6 (0+3+1+2)

75. Евгений Гараничев — +6:55.6 — 5 (2+2+0+1)

18:44

Финиширует Серохвостов 15-м, если бы не два промаха, мог бы забраться совсем высоко. Но стрельба у него пока не очень стабильная.

18:43

Серохвостов мощно накатывает на финиш, он уже 14-й!

18:35

А Серохвостов чисто стреляет вторую стойку и может побороться за двадцатку. 16-м ушел россиянин, и впереди четверо соперником в нескольких секундах.

18:29

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 51:04.0 — 0 (0+0+0+0) 2. Тарьей Бё (Норвегия) — +59.2 — 2 (0+1+0+1)

3. Симон Детьё (Франция) — +1:00.6 — 2 (0+1+0+1)

4. Скотт Гоу (Канада) — +1:26.8 — 0 (0+0+0+0)

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1:28.5 — 2 (1+0+1+0)

6. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +1:29.4 — 0 (0+0+0+0)

7. Эдуард Латыпов (Россия) — +1:36.5 — 1 (1+0+0+0)

18:31

«Очень обидная ошибка, впредь надо быть внимательнее. Выложился на последнем отрезке, глаза красные, опустил их в землю, и немного не туда уехал», — прокомментировал Латыпов эпизод на финише.

18:28

Кажется, сюрпризов больше не ожидается.

18:25

Елисеев идет на последний круг, в двадцатку он не попадает.

18:24

У Серохвостова еще один промах.

18:23

А вот и сенсация! Канадец Скотт Гоу становится четвертым, у него не было промахов по ходу гонки.

18:21

Серохвостов был 17-м после первой стрельбы с отставание в 23 секунды. После второго рубежа было 27-е место и один промах.

18:20

Даже если бы Эдуард не перепутал дорогу на финише, то все равно бы в тройку не попадал. Четвертым был бы.

18:19

Симон Детьё все-таки разбавляет компанию норвежцев, он становится третьим с двумя промахами!

18:18

Елисеев завершает стрельбу с одним промахом и поборется за место в двадцатке.

18:16

Сиверт Гутторм Баккен становится четвертым. С нулем промахов он проиграл промазавшим по два раза братьям Бё, причем Йоханнесу всего секунду, и на шесть секунд обошел Латыпова.

18:14

Баккен уходит вторым после четвертой стрельбы с нулем промахов. А Кристиансен мажет на четвертой стрельбе дважды. Пятерки норвежской не будет, но четверка должна быть.

18:08

Легрейд финиширует первым.

18:08

Как обидно... перепутал Латыпов финишный створ, поехал не туда, пока разворачивался и возвращался, потерял время. И уступил Йоханнесу, хотя должен был его обойти. Был шанс на медаль, а сейчас, есть такое ощущение, что пятерка будет норвежской.

18:06

У Елисеева ноль на третьей стрельбе, у Халили ноль на четвертой.

18:06

Норвежцы сегодня рулят.

18:06

И еще один норвежец Сиверт Гутторм Баккен отстрелял все на ноль и может побороться за высокие места.

18:04

Тарьей Бё обходит на финише брата, а Латыпов мощно атакует и убегает от Йоханнеса!

18:03

Хорошо идут Симон Детьё (один промах) и норвежец Ветле Шоста Кристиансен, они на высоких местах после третьей стрельбы. У французы один промах, у норвежца — ноль.

17:59

От Йоханнеса Бё у Латыпова преимущество в 5 секунд.

17:59

А победитель известен. Ноль промахов у Легрейда во всей гонке и он лидер!

17:57

Латыпов попадает на четвертой стрельбе и становится вторым! 11 секунд он проигрывает Тарьею Бё!

17:55

Елисеев мажет и он 25-й после второй стрельбы. Мажет также и Халили, и так опускается в третью десятку.

17:54

Латыпов пятый после третьей стрельбы, +1:24.1 его отставание. А от третьего места менее 30 секунд.

17:52

Чех Михал Крчмарж шел четвертым после третьего рубежа, но на четвертой стрельбе дважды промазал.

17:49

32 секунды выигрывает Легрейд у Тарьея после трех рубежей.

17:48

Роман Рес промазал дважды на последней стрельбе и сенсации не будет. А Легрейд все попадает на третьем рубеже и становится главным фаворитом гонки!

17:47

Латыпов попадает на третьей стрельбе и становится четвертым после третьего рубежа!

17:44

Так, одновременно стреляли Халили, Елисеев и Тарьей. Все были точный. Елисеев на 15-м месте после первой стрельбы, второй россиянин попадает в десятку, а Бё становится лидером после третьего рубежа!

17:42

Йоханнес Бё все попадает на четвертой стрельбе, у него два промаха и еще есть шансы побороться за высокие места.

17:41

Три промаха у Логинова. Кошмар. Очень быстро шел по дистанции, начал очень быстро стрелять и почти все промазал.

17:40

Роман Рес допустил промах на третьей стрельбе, но пока остается лидером.

17:38

Йеспер Нелин на втором рубеже дважды промахивается.

17:38

А Легрейд второй раз стреляет точно и на 7 секунд опережает Реса!

17:37

Латыпов точен на стойке! В десятку он попадает после второй стрельбы пока.

17:34

Одновременно последним выстрелом мажут Тарьей Бё и Карим Халили. Норвежец проигрывает 37 Ресу после второй стрельбы, ну а россиянин проигрывает после первой стрельбы 1 минуту 35 секунд.

17:32

Йоханнес промахнулся один раз на третьей стрельбе.

17:31

Логинов четко стреляет и становится третьим, проигрывая 9,5 секунд лидеру!

17:30

Йеспер Нелин четко работает на первой стрельбе и становится лидером. 4 секунды он выигрывает у Тарьея, 9 — у Легрейда.

17:28

Легрейд четко работает на первом огневом рубеже и уходит с почти одинаковым временем, что и Тарьей.

17:26

Эдуард Латыпов промахивается один раз на первой стрельбе.

17:25

А Тарьей четко отстрелял на первом рубеже и лидирует после первой стрельбы, опережая Реса на 8 секунд.

17:24

А Рес стреляет чисто и на второй стрельбе и теперь выигрывает у Йоханнеса 44 секунды.

17:23

Австриец Симон Эдер чисто отстрелял на лежке и проигрывает Ресу всего 8 секунд.

17:22

Эмильен Жаклен хорошо шел ногами, но промах у него на первой стрельбе.

17:21

Йоханнес Бё стреляет чисто на второй стрельбе, а Александр Логинов ушел на дистанцию.

17:21

Тарьей Бё на первом отрезке проиграл Самуэльссону 15 секунд.

17:19

Стурла Холм Легрейд стартовал.

17:18

Самуэльссон обыгрывал ногами Бё, но промахнулся два раза.

17:17

Гараничев мало того, что проигрывает ходом очень много, так еще два раза мажет.

17:16

И Бенедикт Долль мажет последним выстрелом.

17:15

Немец Роман Рес отстрелялся чисто и стал лидером. А тем временем стартовал Латыпов.

17:14

Гараничев проигрывает Бё 30 секунд на отметке 2,8 км.

17:13

Фийон Майе мажет два раза.

17:11

Йоханнес мажет последним выстрелом!

17:10

Да, Илиев и Бё приходят на первую стрельбу почти одновременно.

17:10

Фийон Майе проигрывает Бё 7 секунд.

17:10

Под овации трибун стартует любимец шведской публики Себастиан Самуэльссон.

17:08

Бё уже 15 секунд отыграл у Илиева на трех километрах. На стрельбище могут вместе прийти.

17:06

Уходит на старт Евгений Гараничев.

17:02

Дальше у нас под шестым номером француз Кентен Фийон Майе и швед Мартин Понсилуома, который уйдет на дистанцию восьмым.

17:01

Йоханнес Бё стартует в этой гонке вторым. Чтобы мы сразу не скучали и был четкий ориентир.

17:00

Поехали! Болгарин Владимир Илиев уходит на дистанцию первым.

16:51

Сегодня дебютную гонку на Кубке мира проведет 22-летний Даниил Серохвостов. Дает он перед стартом интервью, выглядит вполне уверенным в себе.

16:50

Стартовые номера россиян.

16:47

Женщины уже пробежали свою индивидуальную гонку и выступили довольно неплохо. Ульяна Нигматуллина стала пятой, Кристина Резцова заняла восьмое место. Ждем как минимум повторения от мужчин.

16:46

Старт гонки запланирован на 17.00 по московскому времени.

16:45

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Швеции. Мужчины бегут индивидуальную гонку на 20 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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