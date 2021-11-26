Латыпов перепутал финиш, яркий дебют Серохвостова: как стартовал биатлонный сезон

Россияне сегодня:
7. Эдуард Латыпов — +1:36.5 — 1 (1+0+0+0)
15. Даниил Серохвостов — +2:48.6 — 2 (0+1+1+0)
27. Саид Каримулла Халили — +3:41.6 — 2 (1+0+1+0)
30. Матвей Елисеев — +4:02.6 — 1 (0+1+0+0)
53. Александр Логинов — +5:16.3 — 6 (0+3+1+2)
75. Евгений Гараничев — +6:55.6 — 5 (2+2+0+1)
Финиширует Серохвостов 15-м, если бы не два промаха, мог бы забраться совсем высоко. Но стрельба у него пока не очень стабильная.
А Серохвостов чисто стреляет вторую стойку и может побороться за двадцатку. 16-м ушел россиянин, и впереди четверо соперником в нескольких секундах.
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 51:04.0 — 0 (0+0+0+0) 2. Тарьей Бё (Норвегия) — +59.2 — 2 (0+1+0+1)
3. Симон Детьё (Франция) — +1:00.6 — 2 (0+1+0+1)
4. Скотт Гоу (Канада) — +1:26.8 — 0 (0+0+0+0)
5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1:28.5 — 2 (1+0+1+0)
6. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +1:29.4 — 0 (0+0+0+0)
7. Эдуард Латыпов (Россия) — +1:36.5 — 1 (1+0+0+0)
«Очень обидная ошибка, впредь надо быть внимательнее. Выложился на последнем отрезке, глаза красные, опустил их в землю, и немного не туда уехал», — прокомментировал Латыпов эпизод на финише.
А вот и сенсация! Канадец Скотт Гоу становится четвертым, у него не было промахов по ходу гонки.
Серохвостов был 17-м после первой стрельбы с отставание в 23 секунды. После второго рубежа было 27-е место и один промах.
Даже если бы Эдуард не перепутал дорогу на финише, то все равно бы в тройку не попадал. Четвертым был бы.
Сиверт Гутторм Баккен становится четвертым. С нулем промахов он проиграл промазавшим по два раза братьям Бё, причем Йоханнесу всего секунду, и на шесть секунд обошел Латыпова.
Баккен уходит вторым после четвертой стрельбы с нулем промахов. А Кристиансен мажет на четвертой стрельбе дважды. Пятерки норвежской не будет, но четверка должна быть.
Как обидно... перепутал Латыпов финишный створ, поехал не туда, пока разворачивался и возвращался, потерял время. И уступил Йоханнесу, хотя должен был его обойти. Был шанс на медаль, а сейчас, есть такое ощущение, что пятерка будет норвежской.
И еще один норвежец Сиверт Гутторм Баккен отстрелял все на ноль и может побороться за высокие места.
Хорошо идут Симон Детьё (один промах) и норвежец Ветле Шоста Кристиансен, они на высоких местах после третьей стрельбы. У французы один промах, у норвежца — ноль.
Латыпов попадает на четвертой стрельбе и становится вторым! 11 секунд он проигрывает Тарьею Бё!
Елисеев мажет и он 25-й после второй стрельбы. Мажет также и Халили, и так опускается в третью десятку.
Латыпов пятый после третьей стрельбы, +1:24.1 его отставание. А от третьего места менее 30 секунд.
Чех Михал Крчмарж шел четвертым после третьего рубежа, но на четвертой стрельбе дважды промазал.
Роман Рес промазал дважды на последней стрельбе и сенсации не будет. А Легрейд все попадает на третьем рубеже и становится главным фаворитом гонки!
Так, одновременно стреляли Халили, Елисеев и Тарьей. Все были точный. Елисеев на 15-м месте после первой стрельбы, второй россиянин попадает в десятку, а Бё становится лидером после третьего рубежа!
Йоханнес Бё все попадает на четвертой стрельбе, у него два промаха и еще есть шансы побороться за высокие места.
Три промаха у Логинова. Кошмар. Очень быстро шел по дистанции, начал очень быстро стрелять и почти все промазал.
Одновременно последним выстрелом мажут Тарьей Бё и Карим Халили. Норвежец проигрывает 37 Ресу после второй стрельбы, ну а россиянин проигрывает после первой стрельбы 1 минуту 35 секунд.
Йеспер Нелин четко работает на первой стрельбе и становится лидером. 4 секунды он выигрывает у Тарьея, 9 — у Легрейда.
Легрейд четко работает на первом огневом рубеже и уходит с почти одинаковым временем, что и Тарьей.
А Тарьей четко отстрелял на первом рубеже и лидирует после первой стрельбы, опережая Реса на 8 секунд.
Дальше у нас под шестым номером француз Кентен Фийон Майе и швед Мартин Понсилуома, который уйдет на дистанцию восьмым.
Сегодня дебютную гонку на Кубке мира проведет 22-летний Даниил Серохвостов. Дает он перед стартом интервью, выглядит вполне уверенным в себе.
Стартовые номера россиян.
Женщины уже пробежали свою индивидуальную гонку и выступили довольно неплохо. Ульяна Нигматуллина стала пятой, Кристина Резцова заняла восьмое место. Ждем как минимум повторения от мужчин.