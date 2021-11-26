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Спорт

Бразилец задушил: Емельяненко проиграл Сантосу

Марсио Сантос победил Александра Емельяненко удушением

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matchtv.ru
27 ноября на турнире Fight Night в Сыктывкаре 40-летний Александр Емельяненко (28-8-1) провел бой профессиональным бойцом — Марсио Сантосом (16-5-1). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
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22:45

Вот таким получился этот яркий и драматичный вечер боев. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

22:40

Марсио Сантос сказал, что спешил закончить в первом раунде, потому что сегодня финал главного клубного футбольного турнира Южной Америки. «Фламенго», болельщиком которого он является, встретится с «Палмейрасом». И он должен это посмотреть. Ну а Александра он снова будет бить в реванше, сказал еще раз.

22:38

Первому слово дали Александру Емельяненко: «Марсио. Марсио, я всем бойцам, которых побил, говорил, что готов дать реванш. Ты мне дашь реванш?»

«Да, я принимаю твое предложение и снова буду бить тебя», — ответил бразилец.

«Давай, не останавливайся», — это уже Александр.

22:36

Расплакался Марсио Сантос после победы, а потом еще тепло что-то рассказывал поверженному оппоненту. Атмосфера дружелюбная.

22:35

Начали очень жестко оба. Бразилец проверил Александра, затем россиянин попал хорошо. Дальше Емельяненко неожиданно сам решил перевести соперника в борьбу и едва не взял нахрапом, но затем бразилец забрал позицию. Постепенно Сантос установил полный маунт, однако Емельяненко выбрался, но ненадолго. В конце раунда бразилец нашел способ выйти на удушающий, и соперник вынужден был сдаться.

22:33

МАРСИО САНТОС ЗАДУШИЛ ЕМЕЛЬЯНЕНКО!

22:29

Поеееееехали!

22:25

Емельяненко подходит к поединку с рекордом 29-8-1, у Марсио Сантоса статистика такая: 16-6-1.

22:23

Емельяненко-младший заменил Вячеслава Василевского на коротком уведомлении. Тем не менее бой обещает быть очень жарким и непредсказуемым!

22:22

Ну а теперь главное событие вечера! Трехраундовый бой в абсолютной весовой категории! Бразилец Марсио Сантос против россиянина Александра Емельяненко!

22:20

Третий раунд. Было несколько неплохих комбинаций от Миговича, которым не хватало скорости. А так, Буторин продолжал бить соперника, залившего все кровью из двух рассечений. В концовке Буторин в партере был близок к проведению болевого на руку, но Мигович вроде бы вывернулся, однако не до конца, и за десять секунд до гонга бой был остановлен! Досрочная все-таки виктория Буторина! Заслуженно!

22:12

Второй раунд. Настоящий мужчина Мигович. Очень тяжело ему, но в начале раунда он даже лоукиком проверил оппонента, а потом, защищаясь, сам сковырнул вазелин, заново открыв свое рассечение. Три минуты глаз заливало кровью, но он выстоял, хотя было очень тяжело. Буторин, кстати, тоже молодец. В середине раунда соперник случайно попал ему пальцем в глаз, но Максим сказал, что сразу же готов продолжить и никаких претензий к Владимиру не имеет. Буторин доминирует в октагоне, но симпатию вызывают оба бойца!

22:05

Первый раунд. Буторин изначально был явным фаворитом этого боя, и он оправдывает этот статус. Полностью контролирует он бой, давит, уже нанес серьезное рассечение сопернику на правом глазу, тот еле додержался и пару раз даже подплыл. Что-то будет дальше...

22:00

Бой начался.

21:55

А теперь со-главное событие вечера: Максим Буторин (20-4-1) против Владимира Миговича (5-4).

21:51

Кстати, на момент нокаут небольшой перевес по очкам был скорее на стороне Пронина. Но так бывает часто.

21:50

Олег Косинов был прав! Он действительно финишировал соперника в середине второго раунда. Был хороший равный поединок с обоюдными шансами, но в конце концов Косинов сумел попасть оппоненту по печени! И по-джентельменски не стал добивать, увидев, что и так будет нокаут.

21:45

Первый раунд. Пока это бой двух равных соперников, которые по-разному проверяли друг друга за эти пять минут, бились в стойке и в партере боролись, но пока никто никого по-настоящему не раскачал и не проверил.

21:38

Косинов вышел под «Улетай на крыльях ветра» из «Слова о полку Игореве», а Пронин, который до последнего поражения был на серии из семи побед, под «Небо славян» «Алисы».

21:37

Олег Косинов, кстати, идет на серии из трех побед подряд.

21:36

Олег Косинов в предматчевом интервью пообещал финишировать оппонента в середине второго раунда, но и Артур Пронин говорит, что нацелен на досрочные, максимально быстрые победы.

21:35

Очень интересный поединок нас ждет сейчас: Олег Косинов (10-5) против Артура Пронина (18-6).

21:32

Прошла минута молчания в память о погибших 25 ноября после взрыва метана на шахте «Листвяжная».

21:31

Зажигательно выступил Магомедов после боя. Очень красиво всех благодарил, рассыпавшись в комплиментах жителям Сыктывкара и отметив всех своих болельщиков. С чувством юмора боец, не потерпевший еще ни одного поражения.

21:19

15 секунд потребовалось Магомедову на нокаут во втором раунде! Сумасшедший хай-кик повалил Дос Сантоса вперед, как тряпичную куклу, и рефери тут же остановил бой!

21:17

Чудом выжил бразилец в первом раунде! Магомедов сразу же начал работать первым номером, много и разнообразно бил ногами и быстро вел оппонента в состояние ступора. Дос Сантос не знал, что делать, оказался фактически прижатым к сетке и там наполучал. В основном ногами, но разок прошел и локоть, что привело к серьезному рассечению. Залит кровью был лоб бразильца в конце раунда, но он дотерпел до конца первой пятиминутки и выйдет на вторую.

21:12

Бой начался!

21:05

Начинается у нас вечер боев. Первыми в октагон в основном карде сегодня выйдут Шарабутдин Магомедов и Жоэль Дос Сантос, представляющий Бразилию.

21:00

27 ноября на турнире Fight Night в Сыктывкаре 40-летний Александр Емельяненко (28-8-1) проводит бой с профессиональным бойцом — Марсио Сантосом (16-5-1). «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя.

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