Бразилец задушил: Емельяненко проиграл Сантосу

Вот таким получился этот яркий и драматичный вечер боев. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Марсио Сантос сказал, что спешил закончить в первом раунде, потому что сегодня финал главного клубного футбольного турнира Южной Америки. «Фламенго», болельщиком которого он является, встретится с «Палмейрасом». И он должен это посмотреть. Ну а Александра он снова будет бить в реванше, сказал еще раз.
Первому слово дали Александру Емельяненко: «Марсио. Марсио, я всем бойцам, которых побил, говорил, что готов дать реванш. Ты мне дашь реванш?»
«Да, я принимаю твое предложение и снова буду бить тебя», — ответил бразилец.
«Давай, не останавливайся», — это уже Александр.
Расплакался Марсио Сантос после победы, а потом еще тепло что-то рассказывал поверженному оппоненту. Атмосфера дружелюбная.
Начали очень жестко оба. Бразилец проверил Александра, затем россиянин попал хорошо. Дальше Емельяненко неожиданно сам решил перевести соперника в борьбу и едва не взял нахрапом, но затем бразилец забрал позицию. Постепенно Сантос установил полный маунт, однако Емельяненко выбрался, но ненадолго. В конце раунда бразилец нашел способ выйти на удушающий, и соперник вынужден был сдаться.
Емельяненко-младший заменил Вячеслава Василевского на коротком уведомлении. Тем не менее бой обещает быть очень жарким и непредсказуемым!
Ну а теперь главное событие вечера! Трехраундовый бой в абсолютной весовой категории! Бразилец Марсио Сантос против россиянина Александра Емельяненко!
Третий раунд. Было несколько неплохих комбинаций от Миговича, которым не хватало скорости. А так, Буторин продолжал бить соперника, залившего все кровью из двух рассечений. В концовке Буторин в партере был близок к проведению болевого на руку, но Мигович вроде бы вывернулся, однако не до конца, и за десять секунд до гонга бой был остановлен! Досрочная все-таки виктория Буторина! Заслуженно!
Второй раунд. Настоящий мужчина Мигович. Очень тяжело ему, но в начале раунда он даже лоукиком проверил оппонента, а потом, защищаясь, сам сковырнул вазелин, заново открыв свое рассечение. Три минуты глаз заливало кровью, но он выстоял, хотя было очень тяжело. Буторин, кстати, тоже молодец. В середине раунда соперник случайно попал ему пальцем в глаз, но Максим сказал, что сразу же готов продолжить и никаких претензий к Владимиру не имеет. Буторин доминирует в октагоне, но симпатию вызывают оба бойца!
Первый раунд. Буторин изначально был явным фаворитом этого боя, и он оправдывает этот статус. Полностью контролирует он бой, давит, уже нанес серьезное рассечение сопернику на правом глазу, тот еле додержался и пару раз даже подплыл. Что-то будет дальше...
А теперь со-главное событие вечера: Максим Буторин (20-4-1) против Владимира Миговича (5-4).
Кстати, на момент нокаут небольшой перевес по очкам был скорее на стороне Пронина. Но так бывает часто.
Олег Косинов был прав! Он действительно финишировал соперника в середине второго раунда. Был хороший равный поединок с обоюдными шансами, но в конце концов Косинов сумел попасть оппоненту по печени! И по-джентельменски не стал добивать, увидев, что и так будет нокаут.
Первый раунд. Пока это бой двух равных соперников, которые по-разному проверяли друг друга за эти пять минут, бились в стойке и в партере боролись, но пока никто никого по-настоящему не раскачал и не проверил.
Косинов вышел под «Улетай на крыльях ветра» из «Слова о полку Игореве», а Пронин, который до последнего поражения был на серии из семи побед, под «Небо славян» «Алисы».
Олег Косинов в предматчевом интервью пообещал финишировать оппонента в середине второго раунда, но и Артур Пронин говорит, что нацелен на досрочные, максимально быстрые победы.
Очень интересный поединок нас ждет сейчас: Олег Косинов (10-5) против Артура Пронина (18-6).
Прошла минута молчания в память о погибших 25 ноября после взрыва метана на шахте «Листвяжная».
Зажигательно выступил Магомедов после боя. Очень красиво всех благодарил, рассыпавшись в комплиментах жителям Сыктывкара и отметив всех своих болельщиков. С чувством юмора боец, не потерпевший еще ни одного поражения.
15 секунд потребовалось Магомедову на нокаут во втором раунде! Сумасшедший хай-кик повалил Дос Сантоса вперед, как тряпичную куклу, и рефери тут же остановил бой!
Чудом выжил бразилец в первом раунде! Магомедов сразу же начал работать первым номером, много и разнообразно бил ногами и быстро вел оппонента в состояние ступора. Дос Сантос не знал, что делать, оказался фактически прижатым к сетке и там наполучал. В основном ногами, но разок прошел и локоть, что привело к серьезному рассечению. Залит кровью был лоб бразильца в конце раунда, но он дотерпел до конца первой пятиминутки и выйдет на вторую.
Начинается у нас вечер боев. Первыми в октагон в основном карде сегодня выйдут Шарабутдин Магомедов и Жоэль Дос Сантос, представляющий Бразилию.