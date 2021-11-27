«Зенит» сосредоточится на РПЛ, «МЮ» ждет Рангника: анонс главных матчей выходных

«Зенит» сосредоточится на РПЛ

«Зенит» завершил первый круг РПЛ лидером, а вторую половину чемпионата начнет с выездной игры против ЦСКА. Большой плюс для петербуржцев в том, что они решили задачу-минимум в еврокубках. После ничьей с «Мальме» (1:1) все стало понятно: «Зенит» сыграет в Лиге Европы весной. Впереди еще матч с «Челси», но турнирного значения он не имеет. Так что можно сосредоточиться на внутреннем чемпионате.

У ЦСКА все относительно спокойно, но результатами армейский клуб не блещет: всего лишь 6-е место в турнирной таблице. Да и последние очные встречи не сулят москвичам ничего хорошего: 4 поражения подряд. И даже 5, если считать неофициальные поединки. Вот и на этот раз Winline видит фаворитом команду Сергея Семака. Коэффициент на победу петербуржцев 1.90.

Из 5 последних очных встреч 4 оказались богатыми на голы, лишь однажды команды не добрались до отметки в 3 забитых мяча. У «Зенита» должен восстановиться Сердар Азмун, да и Артем Дзюба в хорошей форме. ЦСКА в этом сезоне играет без ярко выраженного бомбардира, но оборона петербуржцев не так стабильна. Поэтому напрашивается ставка на то, что команды забьют как минимум трижды. Поставить на такой исход можно за 1.73.

«Ювентус» продолжает свой подъем, а «Аталанта» прекрасно обходится без Миранчука

В Серии А на этих выходных интригующее противостояние «Ювентуса» и «Аталанты». Команда Аллегри начинает набирать обороты: на ее счету 2 победы подряд в Серии А. До зоны Лиги чемпионов уже не так и далеко: 4 очка. И 3 из них можно отыграть в случае победы над «Аталантой», которая как раз идет на 4-й строчке. Правда, на неделе «Юве» получил 0:4 в Лондоне от «Челси». Но в Лиге чемпионов путевка в плей-офф давно оформлена, главный турнир для команды Аллегри сейчас - чемпионат Италии.

«Аталанта» в этом сезоне играет так, как нас давно приучила. Хороший футбол, все время рядом с лидерами, но серьезных успехов у Гасперини добиться пока не получается. Возможно, итальянский специалист зря игнорирует Алексея Миранчука? Вероятно, россиянин уйдет в аренду этой зимой.

Ставки на такие противостояния - настоящая игра в угадайку. Но Winline считает фаворитом «Ювентус»? Состав у Аллегри ничем не хуже, а в плане рациональности туринцы дадут сопернику фору. Да им и нужнее: если сейчас не начать набирать очки, можно забыть даже о месте в Лиге чемпионов на будущий год. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.17.

«Манчестер Юнайтед» с надеждой ждет Рангника

У «Манчестер Юнайтед» сложнейший период. Уле-Гуннар Сульшер команду покинул, теперь руководству нужно определиться, с кем и в каком направлении двигаться дальше. Говорят, что команду вот-вот примет Ральф Рангник, который сейчас консультирует «Локомотив». Но пока командой рулит Майкл Кэррик, ему и отвечать за результат в поединке против «Челси».

Грядущее появление Рангника должно насторожить Криштиану Роналду. Возрастные игроки не вписываются в концепцию немецкого специалиста, станет ли исключением звездный португалец? Пока что Криштиану по-настоящему тащит команду. Например, в матче с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов. Сможет ли остановить Роналду «Челси»? Winline оценивает гол португальца в 2.20.

Но КриРо - это КриРо, а «Челси» - явный фаворит матча. Лондонцы лидируют в АПЛ, а в Лиге чемпионов на неделе разнесли «Ювентус» 4:0. Скорее всего, Тухель придумает как справиться и с талантливым, но несбалансированным составом манкунианцев. Победа «Челси» идет за 1.60.

Эмери проэкзаменует Хави, а «Севилья» попытается свергнуть «Реал» с вершины

«Барселона» привыкает к Хави в роли тренера. «Эспаньол» обыграть удалось, а вот с «Бенфикой» в Лиге чемпионов справиться не удалось. 0:0 - и выход в плей-офф Лиги чемпионов под огромным вопросом. Игра на ноль не означает, что Хави наладил оборону, скорее, это просто везение сине-гранатовых. В нападении все тоже пока нездорово, кадровый кризис дает о себе знать.

В ближайшем туре «Барселоне» играть с «Вильярреалом». Унаи Эмери - тренер авторитетный, состав у команды неплохой, но ситуация у «желтой подводной лодки» еще сложнее: лишь 16 очков в 13 турах. Кто лучше подготовится к матчу и сделает шаг к выходу из кризиса? Сказать сложно, а вот что предположить легко, так это то, что обе команды забьют. Атака у этих коллективов в крови, а обороне уделяется не так много внимания. Winline дает коэффициент 1.63 на то, что мы увидим голы в обе стороны.

А вот матч «Севилья» - «Реал» - это игра практически за лидерство. Пока клуб из Мадрида лидирует, но если андалусийцы победят, то обойдут соперника. Принципиальный матч для Хулена Лопетеги. В свое время он возглавлял «Реал», но продержался на посту всего 4.5 месяца.

«Севилья» в чемпионате не проигрывает уже 6 туров и может выйти в лидеры в случае успеха. Вот только в последнем матче в Примере подопечные Лопетеги еле-еле унесли ноги от скромного «Алавеса»: уже в добавленное время спас андалусийцев Иван Ракитич.

«Реал» выглядит спокойно и уверенно: у команды Карло Анчелотти все получается как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. Может быть, «Королевский клуб» не поражает воображение своим футболом, но результата добивается. Выезд предстоит сложный, но в последнее время «Реал» с этим соперником выглядит хорошо. В последний раз «Севилья» побеждала больше 3 лет назад. Поставить на победу «Реала» в Winline можно с коэффициентом 1.70. Чистый выигрыш с 2000 рублей составит 1400 рублей в случае успеха.

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