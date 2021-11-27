Разминка перед Испанией: Рублев открыл счет в матче с Эквадором

Мужская сборная России по теннису стартовала на Кубке Дэвиса матчем с не самой сильной командой Эквадора. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублева с Роберто Куиросом.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:25
Сам себе придумал проблемы Рублев, но в итоге сам же их и решил. Победа, которая вышла сложнее, чем должна была, но главное, что это победа. Россия повела в матче с Эквадором — 1:0. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
20:22
Эйсом завершает матч Рублев — 6:1!
20:21
Аут по длине с приема — 40:15.
20:21
Красиво выигранный розыгрыш в пользу эквадорца — 30:15.
20:20
Очко с подачи — 30:0.
20:20
Рублев вышел подавать на матч и пробил с форхенда вторым ударом после подачи навылет — 15:0.
20:19
Закончился Куирос. Рублев не довел розыгрыш до виннерса, но эквадорец в итоге сам дал в сетку — 5:1, с двумя брейками ведет Андрей.
20:19
Острый прием, и Куирос отвечает в сетку — 15:40, еще двойной брейк-пойнт у россиянина!
20:18
Классный прием второй подачи, после чего россиянин гонял оппонента по углам и в итоге забил виннерс с форхенда — 15:30.
20:17
Диктовал Андрей условия в розыгрыше, но в итоге сам пробил в сетку — 15:15.
20:17
Непростую подачу принял Рублев, а потом еще и классно пробил по диагонали из обороны так, что выходивший к сетке Роберто не поднял с лета — 0:15.
20:15
Очком с подачи забирает гейм Рублев — 4:1.
20:15
Вернул себе преимущество на задней линии пятый номер мирового рейтинга. В аут по длине бьет Куирос — 40:15.
20:14
Эйс — 30:15.
20:14
А вот теперь в коридор пробивает Куирос — 15:15.
20:14
И Рублев проигрывает первый розыгрыш на своей подаче — 0:15.
20:13
Пошел розыгрыш, в котором эквадорец даже имел инициативу, но трос вернул должок: после удара Куироса мяч от него улетел в коридор — 3:1, повел Рублев с брейком в решающем сете.
20:12
В сетку пробивает Куирос — 15:40, двойной брейк-пойнт у россиянина наконец!
20:12
Отличный прием от Рублева приводит к ошибке соперника — 15:30.
20:11
А вот тут ошибается Куирос, пробивая в угол корта — 15:15.
20:11
Берет очко с подачи эквадорец — 15:0.
20:09
Эйс — 2:1.
20:08
Шикарный удар навылет в угол корта после приема соперника — 40:0.
20:08
Очко с подачи — 30:0.
20:08
Вроде зацепился за прием эквадорец, но Андрей дождался чужой ошибки, не обостряя — 15:0.
20:07
Рублев ударил кулаком по ракетке и больно ушиб костяшку...
20:0
Отменной подачей завершает гейм эквадорец — 1:1.
20:06
Не прошла первая, а со второй розыгрыш пошел поначалу равным. Однако затем эквадорец обострил под лево Андрею и не прогадал — 40:30.
20:0
Очко с подачи — 30:30.
20:05
Не прошла первая у Роберто, со второй пошел розыгрыш, в котором Андрей обострял, но не форсировал, и снова это дало результат — 15:30.
20:04
А вот тут сам в сетку сыграл Рублев — 15:15.
20:04
Гейм на подаче эквадорца начался с розыгрыша, в котором россиянин проявил терпение и дождался чужой ошибки — 0:15.
20:03
Очком со второй подачи прерывает серию из трех проигранных геймов подряд россиянин — 1:0.
20:92
Очко с подачи — 40:0.
20:02
Мощная и точная атака прилично разозлившегося Андрея — 30:0.
20:01
Рублев выигрывает первый розыгрыш третьего сета на своей подаче — 15:0.
19:59
Куирос вместе с капитаном команды покидают корт, беря туалетный перерыв.
19:57
Забирает сет Куирос — 4:6!
19:57
Ошибается приемом второй подачи Рублев — 40:15, двойной сет-пойнт!.
19:56
Эйс — 30:15.
19:56
Ошибается Куирос — 15:15.
19:56
Первое очко за Куиросом — 15:0. Рублев опять нервничает.
19:54
Не проходит первая, и Куирос принимает навылет — 4:5, эквадорец выйдет подавать на сет! Рублев же получает предупреждение, потому что выбил мяч на трибуны.
19:53
Классным приемом отыгрывается Куирос, а затем еще одним зарабатывает первый в матче брейк-пойнт! 30:40.
19:52
Безалаберно играет Рублев у сетки, и заканчивается это очком в пользу эквадорца — 30:15.
19:52
Выводит розыгрыш в свою атаку после второй подачи Рублев и забирает очко — 30:0.
19:51
Эйс Рублева — 15:0.
19:51
Блестящая подача — 4:4.
19:50
Срывает прием Рублев — 40:30.
19:49
А вот тут Рублев прекрасно сыграл — 30:30.
19:49
Хорошая подкрутка от Куироса — 30:15.
19:49
Не попадает Андрей — 15:15.
19:48
Отличный агрессивный прием от Рублева — 0:15.
19:46
Очко с подачи завершает гейм — 4:3.
1:45
Идет к сетке и укорачивает Рублев, но Куирос умудряется догнать! Правда, над сеткой не перебивает — больше.
19:45
Не попадает Рублев, пытаясь пробить навылет — ровно.
19:44
Выходит к сетке Куирос, а Рублев его обводит — больше.
19:44
Четыре подряд быстрых розыгрыша, Рублев имел гейм-пойнт, но нарвался на обводку — 40:40.
19:43
А тут топовый прием от эквадорца — 15:15.
19:42
Шикарная атака вторым ударом после мощной первой подачи Рублева — 15:0.
19:42
Первой подачей дожимает гейм Куирос — 3:3.
19:41
Очко с подачи — больше.
19:41
Принимает Рублев в самый угол, но Куирос отвечает по линии навылет тоже в угол — ровно.
19:40
Еще один долгий розыгрыш, и на этот раз эквадорец в итоге бьет в сетку — меньше, еще брейк-пойнт у россиянина.
19:39
Имел преимущество Андрей в розыгрыше, но в конце концов после его удара мяч попал в трос и улетел в коридор — 40:40.
19:39
В тяжелейшей ситуации Куирос бросил шикарную свечку — 30:40, всего один брейк-пойнт остался.
19:38
Шикарно играет эквадорец — 15:40, еще два брейк-пойнта.
19:37
Отличная подача эквадорца, но классно ставит Андрей ракетку, и Куирос бьет в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт!
19:37
Два шикарных розыгрыша от Рублева на подаче Куироса — 0:30.
19:34
И еще эйс — 3:2.
19:34
Эйс — 40:0.
19:34
Классная первая подача и очко вторым ударом — 30:0.
19:34
Очко с подачи Рублева — 15:0.
19:33
Эйс — 2:2.
1:33
Агрессивный прием второй подачи, но в аут по длине — 40:0.
19:32
Шикарный первый мяч, и Андрей не попадает в корт — 30:0.
19:33
Куирос подает первым мячом, а Рублев своим вторым ударом попадает в сетку — 15:0.
19:30
Снова нет первой подачи, но очень уверенная комбинация от Рублева после второй — 2:1.
19:0
С крученой второй подачей Рублева не справился Роберто — 40:30.
19:29
Не прошла первая, и агрессия Куироса в розыгрыше дала ему очко — 30:30!
19:29
А вот тут из обороны поймал Куирос на противоходе, авантюрно рванувшего к сетке россиянина — 30:15.
19:28
Отличная подача и виннерс вторым ударом с хафкорта — 30:0.
19:28
Эйс Рублева — 15:0.
19:27
Агрессирует Рублев в розыгрыше, но попадает в сетку — 1:1.
19:27
Ох, в самую заднюю линию принял Рублев — 40:30.
19:26
Классный прием Рублева — 40:15.
19:26
Эйс — 40:0.
19:25
Срывает прием второй подачи Андрей. Опять хотел агрессивно — 30:0.
19:25
Хорошо начинает свою подачу эквадорец — 15:0.
19:24
Легкий гейм для Рублева — 1:0.
19:24
Срывается прием у эквадорца — 40:15.
19:23
Ошибается по длине эквадорец в размене — 30:15.
19:23
Долгий розыгрыш после второй подачи Рублева, в котором он в итоге делает классный виннерс форхендом — 15:15.
19:22
С подачи Рублева начинается второй сет. Принимает эквадорец первый мяч, а выбежавший на прием россиянин пробивает в сетку — 0:15.
19:20
Очень легко взял первую партию Рублев, оправдывая колоссальную разницу в рейтинге. При этом надо отметить, что россиянин подал в корт 89% первых подач! И выиграл на них 88% розыгрышей. Сумасшедшие цифры!
19:19
Прием второй подачи под самую заднюю линию, и не справляется Куирос — 6:3. Первый сет за россиянином.
19:19
Давит Рублев после приема, и не справляется оппонент — 30:40, сет-пойнт на подаче соперника у Андрея.
19:18
Хотел перехитрить россиянина соперник ударом в противход, но Рублев остался и забил в ответ виннерс — 30:30.
19:18
Долгий розыгрыш после второй подачи эквадорца, но после выхода оппонента к сетке Рублев обводящим ударом не попал по длине — 30:15.
19:17
Отыгрывает очко с подачи Роберто — 15:15.
19:16
Остро принимает Рублев, и Куирос отвечает в коридор — 0:15.
19:16
Еще один легкий гейм на своей подачи для россиянина — 5:3.
19:16
Быстро выигрывает розыгрыш после первой подачи Андрей — 40:15.
19:15
Укоротил Рублев и ждал укороченного в ответ, а эквадорец сыграл в корпус и в итоге забил смэш — 30:15.
19:15
Не справляется с напором россиянина соперник — 30:0.
19:14
Рублев начинает свою подачу с мощных ударов, и Куирос вскоре бьет в сетку — 15:0.
19:13
Эйс — 4:3.
19:12
Срыв приема — 40:15.
19:12
Отличная первая подача — 30:15.
19:11
Снова нет первой, розыгрыш со второй, в котором Андрей ловит оппонента на противоходе — 15:15.
19:11
У Куироса не прошел первый мяч, но Рублев с приема второго бьет в сетку — 15:0.
19:10
Первая подача как залог отсутствия проблем — 4:2.
19:10
Не справляется Куирос с приемом — 40:0.
19:10
И отличный розыгрыш после первой подачи — 30:0.
19:09
Рублев начинает с классной подачи. Эйс — 15:0.
19:08
Ошибка с приема по длине — 3:2.
19:07
Классно принял Рублев, но Куирос доработал ногами за всеми ударами и в итоге забил с хафкорта в противоход — больше.
19:07
Рванул с косой подачи к сетке Роберто, но нарвался на совершенно топовый прием — ровно.
19:06
Срывает прием второй подачи форхендом Рублев — больше у Куироса.
19:06
Прошла отличная первая подача по центру у эквадорца — 40:40.
19:05
Навылет пытался принять Рублев, но не попал — 30:40, есть еще один брейковый мяч.
19:05
Атакует вторую подачу Рублев, и в итоге в розыгрыше не выдерживает давления соперник — 15:40, двойной брейк-пойнт.
19:04
Хорошая комбинация от эквадорца с виннерсом с хафкорта — 15:30.
19:03
Средней продолжительности розыгрыш завязывается, и в нем Рублев уничтожает соперника скоростью — 0:30.
19:03
А теперь очень агрессивный прием от Рублева, и Куирос бьет в сетку — 0:15.
19:03
И еще одна — 3:1.
19:02
Одну ошибку мог себе позволить Андрей, и тут же шикарная подача — 40:15.
19:02
Хотел мощным бэкхендом по линии зарядить Рублев навылет, но попал в сетку — 30:15.
19:01
Не справляется Куирос с мощными подачами россиянина — 30:0.
19:01
Отменная подача Рублева — 15:0.
18:59
Снова не проходит первая, Андрей очень остро принимает вторую, и соперник не справляется с ответом — 2:1, с брейком повел россиянин.
18:59
Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт у Рублева!
18:58
Снова справляется Рублев с приемом, а Куирос не перебивает сетку — 0:30.
18:58
Цепляется за первую подачу эквадорца на приеме Андрей и в напряженном размене заставляет оппонента ударить в коридор — 0:15.
18:57
Очко с подачи завершает гейм — 1:1.
18:57
Забивает вторым мячом Рублев — 40:15.
18:56
Классный розыгрыш в обмене ударами у сетки выигрывает эквадорец, который обострил ситуацию укороченным. Тянул Андрей, но все было не вытянуть — 30:15.
18:56
Прием в аут по длине — 30:0.
18:56
Рублев подает, бежит к сетке и забивает навылет — 15:0.
18:55
Спокойно доводит Куирос до победы первый гейм на своей подаче — 0:1.
18:54
Отыгрывает один мяч Рублев в розыгрыше после второй подачи, но на следующем эквадорец идет к сетке и восстанавливает свой перевес в гейме — 40:15.
18:53
Отличная комбинация эквадорца с ударом в противоход — 30:0.
18:53
Куирос выходит на первую в матче подачу. И Рублев невынужденно ошибается на приеме второго мяча — 15:0.
18:47
Интересная особенность Куироса — он левша.
17:45
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сборная России начинает свой путь на Кубке Дэвиса, сегодня состоится первый матч группового этапа с командой Эквадора. Сначала будут сыграны два индивидуальных матча, а затем, если понадобится, одна парная встреча. В составе нашей команды Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
18:46
Рублев и Куирос выходят на разминку после жеребьевки. А пока напомним, что в этой группе еще есть хозяева испанцы, которые накануне разбили Эквадор со счетом 3:0.
18:45
Рублев только что выступал на Итоговом турнире АТР и едва не вышел там в полуфинал, обыграв Стефаноса Циципаса. Что касается Куироса, то эквадорец занимает 291-е место в рейтинге. Но это битва в команде и за страну. Все может быть.
18:40
В Мадриде идет церемония открытия матча. Прозвучал гимн Эквадора, сейчас звучит музыка Чайковского, заменяющая гимн России. Поскольку речь идет о турнире со статусом чемпионата мира, Россия выступает не под своим флагом и под названием Российская теннисная федерация.
18:30
В первом поединке матча Россия — Эквадор сразятся Андрей Рублев и Роберто Куирос.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях