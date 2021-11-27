Валиева подняла олимпийскую арену, Туктамышева примерила венок: чем закончился Гран-при

Камила Валиева превзошла два собственных мировых рекорда, заставила подняться всю олимпийскую арену «Айсберг» и ответила на вопрос о соревнованиях с мужчинами. Елизавета Туктамышева выслушала оценки в царственном венке, взяла серебро и рассказала на пресс-конференции о планах исполнить четверной прыжок и продолжить карьеру после Олимпиады-2022. Майя Хромых преодолела серьезные проблемы на четверном прыжке, заставила Этери Тутберидзе улыбаться и взяла бронзу. «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном в женских соревнованиях на Гран-при в Сочи.

На утренней тренировке Валиева и Туктамышева выглядели уверенно и спокойно исполняли свои фирменные элементы: Императрица — тройной аксель, а ученица Этери Тутберидзе — четверной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Неудачно тренировка прошла только у Хромых, которая никак не могла наладить четверной тулуп и получала отповеди от тренеров.

Вечером — перед выходом на лед для официального проката — Хромых совершала резкие взмахи руками и активно разминалась со встревоженным выражением на лице.

Туктамышева улыбалась. Когда камера выхватила ее лицо и вывела на большой экран, арена разразилась аплодисментами, и фигуристка улыбнулась еще шире. Валиева чудом не врезалась в борт, Тутберидзе отчитала Хромых: что происходит в Сочи Камила Валиева допустила грубую ошибку на сложнейшем каскаде и чуть не влетела в борт, Майя Хромых... 27 ноября 16:46

Валиева тоже была спокойна. На шестиминутной разминке она без ошибок исполняла тройной аксель и четверной тулуп + тройной тулуп.

Туктамышева пару раз сделала тройной аксель. Хромых, к счастью, не падала и несколько раз скрутила четверной тулуп, что явно придало ей уверенности.

Камера выхватывала довольных Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова, и трибуны в этот момент взрывались овациями.

Этот настрой Хромых удалось сохранить и в прокате. Под саундтрек к мюзиклу «Мулен Руж» она блестяще исполнила каскад четверной тулуп + двойной тулуп и все остальные прыжки лишь с одним исключением: явная помарка случилась на сольном четверном тулупе — девушка перевалилась на вторую ногу на приземлении. Но в остальном все было хорошо.

close 100% Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

После финальных аккордов трибуны принялись скандировать «Молодец! Молодец!», а болельщики растянули баннер «Наша Майя может все!». Это было отсылкой к фразе Тутберидзе «Майя может», сказанной после финала Кубка России в прошлом сезоне, когда Хромых впервые в карьере приземлила четверной прыжок на официальном турнире.

Тутберидзе и Глейхенгауз с улыбками обсуждали прокат, а Дудаков показывал в сторону Хромых, словно не веря, что почти все получилось.

close 100% Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Девушка получила 154,97 балла за произвольную программу, а в сумме — 219,69. Тем не менее в общении с журналистами фигуристка первым делом указала на недочеты в своем прокате.

«Прокат оцениваю на четверочку, потому что на втором четверном тулупе сделала степ-аут, и были другие мелкие помарочки, которые хотела бы исправить. Перед произвольной программой я настраивалась на чистый прокат. Пробегали плохие мысли, но я их отбрасывала и думала только о хорошем.

Как оцениваю свое выступление на двух этапах Гран-при? Не все получалось — как в Италии, так и в Сочи. Но для себя я показала неплохой результат, хотя могла и намного лучше.

Как отношусь к плакату фанатов «Майя может»? Очень хорошо. Когда вижу его, то сразу собираюсь, думаю, что да — я могу, и все получается.

Есть ли определенная фигуристка или программа, которая меня вдохновляет? Нет, но мне очень нравится танго «Роксан» Тессы Вертью и Скотта Мойра, которое они катали на Олимпиаде в Пхенчхане (эта музыка присутствует и в произвольной программе Хромых. — «Газета.Ru»).

Надеюсь, что я попаду в финал Гран-при. Также моей целью является вставить в программу четверной сальхов и выучить тройной аксель», — сказала Хромых.

Насчет сальхова и акселя пока непонятно, а вот в финал Гран-при девушка уже точно попала.

close 100% Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Перед выступлением Туктамышевой фанаты растянули баннер с надписью «We're ready! Liza, let's go!» («Мы готовы! Лиза, давай!»). Эта фраза была отсылкой к словам, которые звучат в произвольной программе Туктамышевой перед тем, как начинается задорная дорожка шагов: диджей кричит в композиции «Are you ready? Let's go!» («Вы готовы? Вперед!»).

close 100% Фанаты Елизаветы Туктамышевой поддерживают ее баннером во время произвольной программы на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

И фигуристка практически идеально исполнила свою произвольную программу в восточном стиле под композиции — Arabia (Hanine El Alam) и My Love (Artem Uzunov).

close 100% Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

В ходе проката фигуристка исполнила чисто тройной аксель + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер. Она сделала лишь одну ошибку — перевалилась на вторую ногу на приземлении с сольного тройного акселя.

close 100% Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Оценки Туктамышева выслушивала с красивым венком на голове — не зря она Императрица. За произвольную программу фигуристка получила 149,13 балла, а в сумме — 229,23 — и опередила Хромых.

Заняв второе место в Сочи, Туктамышева гарантировала себе участие в финале Гран-при.

«Рада, что смогла отобраться в финал Гран-при, — подчеркнула девушка после проката.

— Сегодня я не так шикарно откатала произвольную программу: ноги были подуставшими, я боролась за элементы, и не было такого вау-эффекта. Ново второй части выступления я уже подуспокоилась. Эмоции от этого турнира останутся положительные, я постараюсь от старта к старту все больше набирать уверенность.

Сегодня я справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп. К финалу Гран-при планирую еще больше усложнить контент».

close 100% Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Императрица призналась, что усложнение контента пока не имеет отношения к четверным прыжкам, но в будущем она планирует заняться этим. Кроме того, Туктамышева намекнула, что продолжит карьеру после олимпийского сезона.

«Сейчас я делаю акцент на стабильность и качество исполнения и на изучение четверного прыжка пока не так много времени. Но для личного достижения я очень хотела бы откатать программу с четверным.

Однако, боюсь, это случился уже не в этом сезоне, а в другом, когда можно будет рисковать и пробовать. Сейчас надо не пробовать, а делать», — подчеркнула девушка.

close 100% Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Туктамышева также рассказала о своем самом сильном страхе перед турниром в Сочи. Фигуристка перенесла простуду и очень переживала, что это мог быть коронавирус.

«Очень сильно переживала, когда поднялась температура. Не могла найти себе места, когда ждала результат теста на коронавирус. К счастью, пришел отрицательный. Температура быстро спала, но оставалось некоторое недомогание. По этой причине выступать на Гран-при в Сочи было тяжелее обычного. Надеюсь, что мой организм выдержит этот сезон без каких-либо последствий. Все хорошо, что хорошо кончается», — сказала фигуристка.

Наконец Императрица по достоинству оценила плакат своих фанатов «We're ready! Liza, let's go!».

«Это очень круто (смеется). Мои поклонники меня всегда удивляют в хорошем смысле», — сказала спортсменка.

close 100% Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

После Туктамышевой на лед вышла Камила Валиева — и побила два мировых рекорда.

В ходе проката фигуристка чисто сделала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц. Единственная ошибка случилась на каскаде четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов — Валиева скрутила последним прыжком двойной сальхов вместо тройного.

За свой прокат ученица Тутберидзе получила 185,28 балла, а в сумме — 272,71. Обе эти оценки являются новыми мировыми рекордами.

Предыдущий рекорд по баллам за произвольную программу равнялся 180,89, которые Валиева получила на своем предыдущем этапе Гран-при — в Канаде.

Рекорд по сумме баллов равнялся 265,08 — его тоже устанавливала сама Валиева в Канаде в конце октября. Эти достижения едва продержались месяц.

close 100% Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

После такого проката президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, гендиректор федерации Александр Коган и вообще все зрители на арене поднялись, чтобы проводить Валиеву со льда стоячими овациями.

На пресс-конференции рекордсменку спросили, не пора ли ей уже соревноваться с мужчинами. Она набрала больше баллов, чем победитель мужского турнира в Сочи — Мориса Квителашвили (266,33).

«Нет, я не хотела бы соревноваться с мужчинами, мне нравится в своей категории, — со смехом ответила Валиева.

— Мужчинам легче делать тройной аксель и четверные, потому что у них больше мышц, и они более выносливые. А то, что мы, девушки, тоже это делаем, — это уже другое. Нельзя сравнивать мужчин и женщин, наверное».

close 100% Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Награждение фигуристок состоится в воскресенье, 28 ноября, в 14.00 по московскому времени, а в 15.00 начнется гала-концерт.