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Спорт

Аномальный холод: россиянки остались без медалей в преследовании

Йохауг выиграла перенесенную гонку преследования в финской Руке

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Российская лыжница Татьяна Сорина

Российская лыжница Татьяна Сорина

Global Look Press
В финской Руке в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошла гонка преследования на 10 км свободным стилем у женщин. Россию представляли Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:15

Вот такой получилась женская гонка преследования, старт которой был надолго перенесен из-за мороза. Тереза Йохауг смогла отыграться у Фриды Карлссон, а битву за бронзу выиграла еще одна норвежка — Хайди Венг. Непряева стала 11-й, и это лучший результат среди россиянок, так как финишировавшие накануне выше Татьяна Сорина и Юлия Ступак снялись по ходу дистанции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

16:14

Лучшая из наших, Наталья Непряева, финишировала 11-й.

16:13

Хайди Венг выигрывает сражение за третье место! Причем уверенно.

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16:12

Фрида Карлссон становится второй.

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16:12

Тереза Йохауг побеждает!

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16:10

Непряева отстает все дальше. Сегодня у нее без шансов на призовое место.

16:09

Крайне интересной будет битва за бронзу. Сейчас группу возглавляет американка Рози Бреннан, но все пятеро рядом друг с другом.

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16:08

Уходит все дальше от Фриды Карлссон Тереза Йохауг. Летит к победе.

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16:07

Непряева минуту и 11 секунд Йохауг уступает.

16:06

Йохауг ушла уже в небольшой отрыв, а пятерку их с Карлссон преследовательниц, которые на самом деле борются за бронзу, возглавляет шведка Эбба Андерссон.

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16:03

Теперь лучшая из наших Наталья Непряева, которая бежит в третьей группе спортсменок.

16:02

А вот Татьяна Сорина и к тому же еще Юлия Ступак сошли с дистанции после двух кругов. Слишком хололдно?

16:01

Йохауг в подъеме обходит Карлссон! Шведка выглядит несколько уставшей.

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15:57

3,6 км позади. Карлссон по-прежнему впереди, а Татьяна Сорина отыгрывает постепенно расстояние!

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15:52

У женщин, кстати, никто из фаворитов не снялся, все бегут.

15:50

Старт дан!

15:40

Итак, мужчины пробежали, а теперь очередь за женщинами! Через пять минут они выйдут на старт! Здесь мы расскажем о событиях гонки.

12:45

На этом данную текстовую трансляцию будем завершать. Если мужская гонка состоится, мы проведем для вас ее онлайн. Пока будем ждать.

12:40

Женская гонка перенесена на 15.45 мск! По мужчинам точная информация будет в 13.00 мск. Сейчас в Руке -23 градуса.

12:30

Решение будет объявлено с минуты на минуту!

12:25

Пока неизвестно, состоится ли гонка сегодня, но давайте посмотрим, в какой последовательности должны стартовать лыжницы.

Старт-лист

1. Фрида Карлссон (Швеция) 2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,14 3. Катарина Хенниг (Германия) – 0,15 4. Эбба Андерссон (Швеция) – 0,32 5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 0,35 6. Рози Бреннан (США) – 0,39 7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,42 8. Татьяна Сорина (Россия) – 0,46 9. Юлия Ступак (Россия) – 0,55 10. Хайди Венг (Норвегия) – 0,56 11. Виктория Карл (Германия) – 0,56 12. Моа Ульссон (Швеция) – 0,58 13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1,03 14. Надин Фандрих (Швейцария) – 1,05 15. Наталья Непряева (Россия) – 1,06 16. Лотта Венг (Норвегия) – 1,06... 18. Джесси Диггинс (США) – 1,14... 21. Лилия Васильева (Россия) – 1,19... 23. Шарлотте Калла (Швеция) – 1,24... 31. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1,48 32. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,52... 38. Мария Истомина (Россия) – 2,06... 40. Анастасия Рыгалина (Россия) – 2,07

12:15

Решение по старту женской гонки будет принято в 12.30 мск. По мужской — через час. Наши девушки разминаются, они готовы гоняться, но хотят определенности, которой пока нет.

12:10

Еще полчаса назад, когда принималось решение о переносе старта, было чуть теплее — -20,5 градусов. Над Рукой поднимается солнце, но, когда это происходит, обычно становится холоднее. Сейчас уже -22,6 градуса.

12:05

Гонка должна была начаться в 12.20 по московскому времени, однако сегодня в финской Руке очень холодно. На данный момент градусник показывает -22 градуса по Цельсию, а по правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS) нельзя соревноваться, если -20 или холоднее. Пока что старт перенесен на 13.00 мск. Но гонка может быть отменена и вовсе.

12:00

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке пройдет женская гонка преследования на 10 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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