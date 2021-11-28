Аномальный холод: россиянки остались без медалей в преследовании

Вот такой получилась женская гонка преследования, старт которой был надолго перенесен из-за мороза. Тереза Йохауг смогла отыграться у Фриды Карлссон, а битву за бронзу выиграла еще одна норвежка — Хайди Венг. Непряева стала 11-й, и это лучший результат среди россиянок, так как финишировавшие накануне выше Татьяна Сорина и Юлия Ступак снялись по ходу дистанции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Крайне интересной будет битва за бронзу. Сейчас группу возглавляет американка Рози Бреннан, но все пятеро рядом друг с другом.
Йохауг ушла уже в небольшой отрыв, а пятерку их с Карлссон преследовательниц, которые на самом деле борются за бронзу, возглавляет шведка Эбба Андерссон.
А вот Татьяна Сорина и к тому же еще Юлия Ступак сошли с дистанции после двух кругов. Слишком хололдно?
3,6 км позади. Карлссон по-прежнему впереди, а Татьяна Сорина отыгрывает постепенно расстояние!
Итак, мужчины пробежали, а теперь очередь за женщинами! Через пять минут они выйдут на старт! Здесь мы расскажем о событиях гонки.
На этом данную текстовую трансляцию будем завершать. Если мужская гонка состоится, мы проведем для вас ее онлайн. Пока будем ждать.
Женская гонка перенесена на 15.45 мск! По мужчинам точная информация будет в 13.00 мск. Сейчас в Руке -23 градуса.
Пока неизвестно, состоится ли гонка сегодня, но давайте посмотрим, в какой последовательности должны стартовать лыжницы.
Старт-лист
1. Фрида Карлссон (Швеция) 2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,14 3. Катарина Хенниг (Германия) – 0,15 4. Эбба Андерссон (Швеция) – 0,32 5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 0,35 6. Рози Бреннан (США) – 0,39 7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,42 8. Татьяна Сорина (Россия) – 0,46 9. Юлия Ступак (Россия) – 0,55 10. Хайди Венг (Норвегия) – 0,56 11. Виктория Карл (Германия) – 0,56 12. Моа Ульссон (Швеция) – 0,58 13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1,03 14. Надин Фандрих (Швейцария) – 1,05 15. Наталья Непряева (Россия) – 1,06 16. Лотта Венг (Норвегия) – 1,06... 18. Джесси Диггинс (США) – 1,14... 21. Лилия Васильева (Россия) – 1,19... 23. Шарлотте Калла (Швеция) – 1,24... 31. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1,48 32. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,52... 38. Мария Истомина (Россия) – 2,06... 40. Анастасия Рыгалина (Россия) – 2,07
Решение по старту женской гонки будет принято в 12.30 мск. По мужской — через час. Наши девушки разминаются, они готовы гоняться, но хотят определенности, которой пока нет.
Еще полчаса назад, когда принималось решение о переносе старта, было чуть теплее — -20,5 градусов. Над Рукой поднимается солнце, но, когда это происходит, обычно становится холоднее. Сейчас уже -22,6 градуса.
Гонка должна была начаться в 12.20 по московскому времени, однако сегодня в финской Руке очень холодно. На данный момент градусник показывает -22 градуса по Цельсию, а по правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS) нельзя соревноваться, если -20 или холоднее. Пока что старт перенесен на 13.00 мск. Но гонка может быть отменена и вовсе.