Первая победа Большунова: россияне забрали весь пьедестал в Руке

15:15

Вот такой получилась эта гонка преследования у мужчин. В отсутствие вчерашнего победителя финна Иво Нисканена и всей сборной Норвегии, испугавшихся холода, россияне уверенно распределили между собой все места на пьедестале почета. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.