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Спорт

Первая победа Большунова: россияне забрали весь пьедестал в Руке

Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке

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Российский лыжник Александр Большунов

Российский лыжник Александр Большунов

РИА Новости
В финской Руке в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревновались в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем. За Россию сражались Алексей Червоткин, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Андрей Ларьков и Александр Бессмертных. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:15

Вот такой получилась эта гонка преследования у мужчин. В отсутствие вчерашнего победителя финна Иво Нисканена и всей сборной Норвегии, испугавшихся холода, россияне уверенно распределили между собой все места на пьедестале почета. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

15:10

Сергей Устюгов финишировал вторым, у Артема Мальцева бронза. Прорвался с 14-го места!

15:10

БОЛЬШУНОВ! Очень уверенно.

15:09

Пошла жара! А решат судьбу золота Большунов и Устюгов!

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15:08

Все будет фактически решаться спринтом. И никто не хочет выходить на первую позицию в длинный спуск. Еще накануне в спринте стало понятно, что выгоднее тут накатывать.

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15:07

Большунов, Устюгов, Якимушкин и Мальцев пошли в отрыв!

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15:04

Последний круг пошел. И темп будет задавать Большунов. А вот Алексей Червоткин начал отставать.

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15:03

Все та же восьмерка впереди, пока никто не форсирует события по-настоящему.

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14:59

Ну что, пять километров остается.

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14:58

Ух-ты, чех Новак не только подтянулся, но и даже вырвался вперед, а безусловно поддержал его темп пока только Мальцев.

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14:55

Шестеро россиян, чех Новак и немец Бёгль по-прежнему впереди. Остальные не вывозят темп.

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14:52

Теперь Александр Большунов взял на себя лидерские функции. Экватор дистанции. Но все самое интересное начнется, конечно же, на последних пяти километрах.

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14:49

Теперь лидером работает Сергей Устюгов, а Мальцев-то каков! Сам догнал и притащил за собой к группе лидеров несколько иностранцев.

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14:48

Андрей Ларьков бежит в третьей группе участников.

14:46

Позади треть дистанции. Сейчас группу лидеров ведет Якимушкин. Ну а группу преследователей, несколько сократившую отрыв возглавил еще один россиянин — Артем Мальцев.

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14:43

Без перемен во главе гонки. Россияне не испугались мороза, а потому разыграют первые места.

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14:41

А вот отсечка в 2,5 км.

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14:40

Вот как это выглядит.

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14:38

Нисканен тоже снялся, а потому уже плотная группа из россиян возглавляет пелотон.

14:32

Старт дан! И норвежцы действительно не бегут!

14:28

Официальный старт-лист

1. Ииво Нисканен (Финляндия) 2. Алексей Червоткин (Россия) – 0,08 3. Александр Большунов (Россия) – 0,14 4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,15 5. Сергей Устюгов (Россия) – 0,21 6. Илья Семиков (Россия) – 0,26 7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,29 8. Иван Якимушкин (Россия) – 0,30 9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,42 10. Пол Гульберг (Норвегия) – 0,46... 12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 0,59... 14. Артем Мальцев (Россия) – 1,13... 17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1,14... 19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,20 20. Андрей Ларьков (Россия) – 1,21... 23. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,31... 28. Александр Бессмертных (Россия) – 1,38... 32. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,46... 34. Калле Халварссон (Швеция) – 1,49... 70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,14

14:25

А гонка точно состоится!

14:20

Пока нет новостей об отмене гонки, но интересная информация все равно присутствует. Норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Пол Гульберг снялись с дистанции! Слишком морозно.

14:15

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке мужчины соревнуются в гонке преследования на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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