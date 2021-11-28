Исправиться за первую гонку: Логинов и Латыпов сражаются в спринте. LIVE

На первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мужчины бегут спринт. Сборную России представляют Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:56
Кстати, Гараничев на старт ушел с задержкой, потому что забыл палки перед стартом.
«Хорошо, что взял лыжи и винтовку», — говорит Губерниев.
16:52
Гараничев дважды мажет на первом огневом рубеже. Дмитрий Губерниев, комментирующий спринт, задается вопросом, а зачем Евгений сейчас сборной.
16:52
+2:51 проиграл Елисеев лидеру. Финишировал он.
16:50
Гараничев с на первой отметке в 2,1 проиграл практически минуту.
16:45
Все биатлонисты у нас на дистанции, кстати говоря.
16:44
Норвежец Андерсен финиширует. Он на дистанции упал очень серьезно, проехался на животе несколько метров.
16:43
И наконец уходит Гараничев на дистанцию! Предпоследний он в стартовом листе.
16:43
Точен Елисеев на втором рубеже. Однако стоит сказать, что его очень плох.
16:41
Так, пока что тройка лидеров у нас выглядит так — Самуэльссон, Кристенсен и Йоханнес Бё.
16:40
Финиширует Серохвостов. +1:20.1 — его отставание от лидера. Очень неплохо для дебютанта.
16:34
Елисеев промахивается последним выстрелом на первом огневом рубеже.
16:33
Халили финишировал. Чуть меньше двух минут проиграл лидеру.
16:31
У Серохвостова вторая стрельба с одним промахом.
16:26
Халили на втором рубеже стреляет чисто.
16:26
Матвей Елисеев уходит на дистанцию!
16:24
А тем временем финишировал Латыпов. Больше минуты проиграл он шведскому биатлонисту, которого пока никто не смог догнать.
16:24
Серохвостов делает ноль на первом огневом рубеже! Какой молодец!
16:20
Лукас Хофер финишировал, и у него проблемы. Почти две минуты привез он лидеру.
16:19
Легрейд промахивается на стойке один раз, пока он не готов бороться за победу.
16:17
Йоханнес Бё финиширует, теперь он второй. Логинов, соответственно, четвертый.
16:17
Увы, при отличном ходе у Халили один промах на лежке.
16:16
Латыпов на стойке стреляет быстро и четко!
16:16
Жаклен сместил Логинова со второй строчки.
16:15
Серохвостов стартовал.
16:13
Между Самуэльссоном и Логинов больше 50 секуд разница. Финишировал швед.
16:13
Логинов финиширует, сейчас пока с лучшим результатом. Но там Самуэльссон рвет, и у него очень хорошее время.
16:10
Йоханнес Бё чисто отстрелял на втором огневом рубеже.
16:09
Фак уже завершил дистанцию.
16:08
Карим Халили уходит на дистанцию!
16:07
Латыпов на первом огневом рубеже стреляет с одним промахом, к сожалению. Жаклен тоже мажет!
16:06
Самуэльссон попадает, и его отрыв от Логинова — просто огромен. 38 секунд.
16:06
Логинов чисто стреляет на стойке! Отлично, молодец!
16:05
У Латыпова отставание от Самуэльссона на дистанции 2,1 всего 10 секунд. Отличный старт!
16:03
Йоханнес Бё на первом рубеже стреляет чисто, но тоже уступает Самуэльссону.
16:01
Самуэльссон выигрывает у Логинова уже больше 20 секунд. При этом оба отстреляли чисто.
16:00
Эмилиен Жаклен отличную стрельбу показывает.
16:00
Стартовал Латыпов!
15:59
Самуэльссон, который с потрясающим заделом уходит с первого рубежа, на этой лежке не промазал.
15:58
Максим Воробей из Белоруссии, который показал отличный ход, чисто отстрелял.
15:57
Логинов на первом огневом рубеже стреляет чисто и быстро! Отлично.
15:55
Бенедикт Долль чисто отстрелял на первой дистанции.
15:54
Йоханнес Бё стартовал, а тем временем Логинов три секунды проигрывает лидеру на отрезке 2,1 км.
15:53
Первый спортсмен, Якуб Фак, уже прошел первый огневой рубеж — лежку. И все чисто!
15:51
На дистанцию также вышел Самуэльссон.
15:49
Ушел на дистанцию Логинов!
15:46
Ушли уже первые спортсмены на дистанцию. Совсем скоро на дистанции окажется Логинов.
15:45
На дистанцию российские биатлонисты отправятся под следующими номерами: 9. Александр Логинов, 30. Эдуард Латыпов, 47. Карим Халили, 61. Даниил Серохвостов, 82. Матвей Елисеев, 116. Евгений Гараничев.
15:45
В шведском Эстерсунде проходит мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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