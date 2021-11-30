«Не представляю, как женщины и дети выдержали три часа на морозе»

Один из основателей и руководителей Всероссийского общества болельщиков (ВОБ), фанат ЦСКА Андрей Малосолов в интервью «Газете.Ru» заявил, что массовое задержание болельщиков на «ВЭБ-Арене» и неизбежное принятие закона о Fan ID отбросят российский футбол в 90-е годы, когда на стадионы вообще никто не ходил.

— Андрей, вы были на матче?

— Я почувствовал небольшое недомогание, которое, к счастью, не пошло дальше, и решил посмотреть матч у себя в районе в пабе. Плюс повлияло и то, что погода была очень холодная. Я к чему такой заход осуществил? К тому, что не представляю себе, как люди, приехавшие на стадион к 19.00, просидели 2,5 часа сам матч, а потом еще три часа на трибуне в компании сотрудников полиции и не могли ни выйти в туалет, ни попить горячего чая.

Я не представляю, как вынесли это многочисленные женщины и дети, за комфорт и безопасность которых так волнуются идеологи введения Fan ID. Их было много, люди стояли на трибуне целыми семьями, многие попали в отделение, причем с детьми.

Здесь надо отдать должное адекватным представителям правоохранительных органов, которые сразу же выпускали мам с совсем маленькими детьми. Правда, пап оставляли на трибуне. Это не укладывается в голове. Давно такого не было.

— В полиции назвали причиной столь массового задержания болельщиков файер-шоу, которое фанаты устроили в конце матча.

— Тема с файерами вообще в России давно обсуждается. Считаю, что пиротехнику давно нужно легализовать и этот вопрос регулировать, а вместо этого ее зачем-то запрещают. Это ведь неотъемлемая часть стадионного перформанса во всем мире. Не поленился и пробежался по всем фанатским пабликам за выходные. В Голландии — файер-шоу в шести матчах турах. В Венгрии — в семи матчах тура. В Италии — в четырех. Плюс Германия, Бельгия, Сербия, Хорватия. Только в Англии, понятно, этого нет. «Избыточно и неадекватно». Что говорят о задержании фанатов ЦСКА На задержанных после матча с «Зенитом» фанатов московского ЦСКА составлен... 29 ноября 15:53

— Закон есть закон.

— Хорошо, вы правы. Зажгли, нарушили. Но сколько там этих файеров было? Штук 20? А задержали на трибуне 1300 человек. Из них 408 человек, выбранных по непонятному принципу, были доставлены в отделения. А остальных сфотографировали, переписали данные и отправили по домам. Не знал, что у нас в стране теперь снова наказания за правонарушения не индивидуальные, а массовые. Это уже какое-то возвращение к 80-м. Знаете, я на футбол пришел впервые в 1985 году, и это был пик безумия советской милиции в отношении болельщиков. Тебя могли не пустить на стадион, если был клубный значок. Могли забрать в отделение за шарф. За хлопки выводили с трибун рядами, а за слишком бурную, по мнению милиции, радость забирали целыми секторами. Писали на работу, вызывали родителей и выговаривали им, что вот, мол, у вас хулиганы растут. И в воскресенье мы сделали шаг к подобной безнадежной ситуации.

Самое обидное заключается в том, что произошедшее на стадионе ЦСКА и готовящееся принятие закона о Fan ID отбросят клубы в 90-е, когда на футбол вообще никто не ходил. Но есть и другой момент. Есть много молодежи и вообще аполитичных людей, абсолютно лояльных власти, которые не ходят на митинги оппозиции, не участвуют в политической деятельности на стороне каких-то партий. И вот сейчас их в какой-то степени пытаются сделать соперниками государства.

Я сам являюсь человеком с государственным мышлением, национально-ориентированным, но после воскресных событий все чаще слышу в свой адрес упрек: «Ну что, как твоя власть, нормально?

— И что отвечаете на такие упреки?

— Пока не знаю, что отвечать. Нахожусь в растерянности. Я проходил это в советские времена, когда власть зачем-то гнобила неформальную молодежь: рокеров, фанатов, металлистов. Маргинализируя этих людей до полных ничтожеств. И в итоге получила большое количество нелояльных людей, готовых против нее выступать.

— Многие связывают произошедшее после матча ЦСКА — «Зенит» как раз с обсуждением закона о Fan ID. Есть даже конспирологические версии, что это все было спланировано для более удобного прохождения законопроекта.

— Понятно, почему появляются такие версии. Закон не выдерживает никакой критики. Многие его пункты бурно обсуждаются. И в этот момент на стадионе ЦСКА происходит это страшное событие, которое всех поразило.

— Давайте пройдемся по тем пунктами, которые вызывают бурное обсуждение.

— Самое интересное, что закон хотят протащить в ситуации, когда на стадионах царят абсолютное спокойствие и тишина. В этом абсурд ситуации. Даже на дерби ЦСКА — «Спартак» или «Динамо» — «Зенит», которые в 90-е и нулевые годы проходили с боями, сейчас люди приходят, даже не пряча по дороге свои шарфы.

Закон о Fan ID во многом дублирует Закон о болельщиках, который принят той же Госдумой и сейчас нормально работает. В частности, в ныне действующем законе есть и достаточно активно применяется правоохранительными органами функция запрета на посещение матчей тем болельщикам, которые осуществили на стадионе уголовные и административные правонарушения. Есть достаточно большое количество историй, когда люди по решению судов получили полугодовые, годовые или двухгодовые баны. То есть система отсечения от стадионов неблагонадежных фанатов уже существует и работает достаточно эффективно. 400 человек за решеткой. Что грозит задержанным фанатам ЦСКА Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счетом... 29 ноября 12:05

Fan ID вводят на фоне того, что большая часть болельщиков, которая приобретает абонементы, и так персонифицирована. У меня есть абонементы на фанатскую трибуну и на Центр, я хожу в оба сектора, и мне везде комфортно. Эти абонементы приобретаются по паспорту. При этом у меня остается опция покупки билетов через кассы на случай, если ко мне, допустим, приехал родственник из другого города и я хочу сводить его на футбол. И не факт, что у меня это получится.

Система Fan ID будет отсекать от стадиона подобных людей, приехавших из других городов России и решивших сходить на матч.

Они должны будут себя как-то и где-то персонифицировать и доказать свою лояльность тем, кто за ними присматривает. И в итоге футбол из открытой и всем доступной услуги превратится в некое избирательное шоу, для попадания в которое нужно будет получить какой-то ненужный документ, а для его получения потребуется доказывать лояльность и предоставлять все свои данные. А если не докажешь, то могут лишить возможности ходить на стадион просто потому, что кто-то, кто сам на футбол не ходит, может посчитать, что ты можешь задумать что-то противоправное. Хотя для многих болельщиков футбол и любимый клуб — это целая жизнь.

— То есть, по-вашему, закон о Fan ID в принципе не имеет смысла?

— За последние годы в российском футболе была проведена огромная работа, к которой давно все привыкли и которую как бы не замечали. Представители околофутбола периодически горюют, что уже нет тех веселых времен со стычками и драками, а ведь эти времена закончились лет десять назад. На стадионах давно введены совершенные системы видеонаблюдения и распознавания лиц, очень эффективно работает институт стюардов, которые на низовом уровне пресекают какие-то конфликты на трибунах. Достаточно долго уже со стороны болельщиков нет претензий к правоохранительным органам, ну или они возникают очень редко. У фанатов и болельщиков давно консенсус и нормальные отношения с клубами. Всегда есть диалог, и любые возникающие конфликты довольно быстро разрешаются. Система безопасности на стадионе была отлично обкатана во время чемпионата мира, с момента его окончания прошло три года, а безопасность по-прежнему на высоком уровне. Ты приходишь на стадион выплеснуть эмоции, пообщаться с друзьями, а затем спокойно уезжаешь благодаря разветвленным системам общественного транспорта. Болельщики ЦСКА выступили с обвинениями в адрес руководства клуба Объединение болельщиков футбольного клуба ЦСКА в своем Telegram-канале выступило с заявлениями... 29 ноября 15:50

— Во всей этой истории руководство ЦСКА повело себя довольно пассивно. Никакой реакции на протяжении трех часов, затем заявление на сайте, в котором болельщиков чуть ли не ругают за применение пиротехники. Что вы об этом думаете?

— Я очень люблю ЦСКА и даже в этой ситуации не хотел бы выделять отдельные персоны. Для меня важнее, чтобы мы оставались семьей и все наши отношения регулировались внутри. Но. Мне кажется, что не очень активное участие руководителей клуба в воскресных событиях стало следствием ситуации, сложившейся в клубе в последнее время. Мы видим, что есть несколько центров принятия решений, и поэтому в итоге возникают подобные моменты. Вы уже видели заявление фанатов ЦСКА, оно непривычно жесткое. Заявлений такой степени жесткости от фанатов в адрес клуба не было никогда. И это о многом говорит.