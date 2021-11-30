«Команда не слишком высокого уровня»: в России возмутились словами Рыбуса о сборной

Интервью защитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса, в котором он заявил, что сборная Польши сильнее национальной команды России, с которой ей предстоит весной сыграть стыковой матч за выход на чемпионат мира по футболу, вызвало резкую реакцию в РФ. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «Газетой.Ru» осудил тех, кто в прессе набросился на игрока за его слова.

Резонансное интервью

Опытный польский защитник Мацей Рыбус, много лет выступающий в Российской премьер-лиге за грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» с перерывом на один сезон в французском «Лионе», дал резонансное интервью порталу Wezslo.com.

Футболист много рассказал о внутреннем устройстве «Локомотива» при Ральфе Рангнике в качестве главы спортивного проекта, а также сравнил силы сборных Польши и России, которым весной встречаться в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Положительно отнесся к жеребьевке. Посмотрим правде в глаза – могло быть и хуже. Россия – команда, против которой можно играть. Это не Португалия и не Италия. Я смотрел последние матчи сборной России и считаю, что они не представляют собой слишком высокого уровня, хотя ничья в последнем туре давала им прямой выход на чемпионат мира, — отметил Рыбус. — Матч с Хорватией был на сто процентов оборонительным в их исполнении. Как известно, матч играли при сложных погодных условиях. Я знаю всех игроков сборной России, мы также играли с ними товарищеский матч перед Евро. Тогда в составе еще был Дзюба, но сейчас он не вызывается из-за конфликта с тренером Карпиным. «Золотой мяч» превратился в цирк». Что в мире говорят о победе Месси В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, его обладателем... 30 ноября 17:50

В целом наша сборная лучше, наши футболисты играют в лучших клубах. В сборной России почти вся команда играет в РПЛ, кроме Миранчука, но тот уже давно не выступает за «Аталанту» регулярно. Единственный игрок, который закрепился за границей, – это Головин».

Бурная реакция

Слова защитника «Локомотива» вызвали бурную реакцию у российской общественности. Так, бывший волейболист сборной России и болельщик футбольного «Спартака» Алексей Спиридонов, не раз конфликтовавший на площадке именно с польскими игроками и болельщиками, отреагировал крайне негативно.

«Я давно говорил, что поляки нас ненавидят, поэтому они могут говорить все, что хотят. Ничего удивительного я в этом не вижу, — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс». — Что касается дальнейших последствий для футболиста, не нам решать, что с ним делать. Есть руководство клуба, есть РФС. Думаю, что такие высказывания совершенно точно нужно пресекать, тем более если ты живешь в России, играешь в российском клубе и получаешь за это деньги. Пускай они сами решают».

Еще жестче высказался депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Он же поляк. Рыбус не говорит про свой клуб, он говорит про нашу сборную. Вообще, польская сборная — смешное определение. Это сигнал, что все эти экзотические персонажи, которых мы покупаем за деньги и которые занимают места наших ребят, — бесполезные временщики, — заявил Милонов «Спорт-Экспрессу». «Не представляю, как женщины и дети выдержали три часа на морозе» Один из основателей и руководителей Всероссийского общества болельщиков (ВОБ), фанат ЦСКА Андрей... 30 ноября 16:48

— Они не готовы играть по-настоящему. Это актеры, аниматоры. Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше. Человек, который в таком ключе высказывается о нашей сборной, так же относится и к нашим клубам, в том числе и к «Локомотиву».

Совершенно не понимаю, зачем он нужен «Локомотиву». Неужели они не справятся без него: у них есть своя футбольная школа, свои молодежные кадры».

«Много услужливых дураков»

Бывший владелец московского «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко не согласился в оценке интервью с политиком.

«Во-первых, нужно разделять государственную русофобскую позицию с позицией отдельных игроков, спортсменов. Поляки, в большинстве своем, не знаю, как русских людей, но Россию не любят. В своей основе это русофобская страна, но это не значит, что отдельные люди придерживаются таких же взглядов, — подчеркнул экс-владелец «Спартака».

— И я считаю, что очень большая глупость нападать на человека за то, что он любит свою родину и считает, что их сборная сильнее нашей. Тем более, лично мое мнение, что вместе с Робертом Левандовски поляки действительно сильнее наших. Наш лидер Артем Дзюба и играть-то не хочет и точно не сравним по своему классу с Левандовски. Я что-то не припоминаю за последние тридцать лет, чтобы кто-то из российских игроков не то что номинировался, а упоминался как кандидат на «Золотой мяч». А Левандовски чудом проиграл, и большинство людей считают, что это несправедливо.

Нападать за это на человека абсолютно нельзя, тем более депутатам. А эти ребята любят, чтобы им закинули что-то непонятное, и они уже раздуют любую ситуацию. Ну а мое личное мнение, что если Левандовски на поле, эта команда сильнее нашей. Но тем приятнее будет ее пройти. Не критично сильнее, но эта персоналия делает погоду. Так же раньше Андрей Шевченко делал погоду в сборной Украины. Есть ситуации, когда от одного игрока зависит результат, поэтому сборная Польши с Левандовски и без него — две большие разницы.

Ну и вообще все поляки, которые играют у нас, хорошо выглядят. Если честно, не помню ни одного польского футболиста, игравшего у нас, кто смотрелся бы плохо. Начиная от очень прилично игравшего в воротах Войцеха Ковалевски и заканчивая Себастьяном Шиманьски из «Динамо», тем же Рыбусом и Гжегожем Крыховяком. Не понимаю, чего тут обижаться. Они все лидеры в своих командах, показывают хороший футбол». Третье поражение подряд: «Локомотив» уступил в Туле В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» переиграл на своем... 30 ноября 19:52

Также Червиченко высказался насчет возможных последствий интервью для Рыбуса в его нынешней команде.

«У нас услужливых дураков много — может быть все что угодно. Но я считаю, что этого вообще не должно быть, потому что это в корне неправильно. Неправильно совсем.

Нельзя наказывать человека и оказывать на него какое-то давление, если он патриот своей страны и уверен в силе своей сборной, за которую он выступает, — считает Червиченко.

— В таком же духе представьте зеркальную ситуацию: мы, допустим, играем со сборной Франции, а Александр Головин заявляет, что наша сборная сильнее. И что теперь, Головина надо французскими розгами побить?»