01 декабря 2021, 13:42 Спорт Шесть промахов: Бабиков провалил битву за золото в суперспринте Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на 2-м этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й Эльвира Ондар Слушать Остановить

На втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Шушене состоялся финал мужской гонки в суперспринте. Единственным российским биатлонистом, который пробился в финал, был Антон Бабиков. Он занял 14-е место, допустив шесть промахов. Победу одержал норвежец Филип Андерсен, который позволил себе две осечки, но показал отличную скорость. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.