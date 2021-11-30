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Спорт

Пятая ничья: Непомнящий не использовал преимущество против Карлсена

Непомнящий и Карлсен сыграли пятую ничью в матче за мировую корону

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В пятой партии матча за шахматную корону претендент из России Ян Непомнящий играл белыми фигурами против норвежца Магнуса Карлсена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
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19:35

На этом все, и мы будем заканчивать нашу трансляцию, теперь день отдыха, и в следующей партии уже Карлсен сыграет белыми. Спасибо, что были с нами и до встречи на шестой партии.

19:32

Вопрос обоим: «Если бы у вас была машина времени, чтобы вы изменили в своей карьере?» Непомнящий: «Начал бы работать раньше».

Карлсен: «Наверное, есть какие-то вещи, которые я могу поменять, но у меня и так все сложилось хорошо, так что я бы вряд ли стал рисковать тем, что я имею».

19:29

Непомнящий: «Обычно хочется узнать оценку компьютера сразу после партии. Все зависит от ситуации, но все равно вы все узнаете, так что хорошо, что кто-то из вашей команды вам сразу рассказывает правду».

19:28

Карлсен (об ощущениях при пассивной игре): «Нормальные ощущения. Может быть, это не очень правильно, но иногда мне нравится так играть».

19:27

Непомнящий (на вопрос об изменении стиля игры): «Я не знаю, что ответить. Я просто хочу сделать хорошие ходы, чтобы соперник ошибался. В целом в шахматы надо играть правильно, чтобы у вас появлялись шансы».

19:23

Непомнящий: «Конечно, когда у вас есть шансы, а вы их не реализовываете, вы расстраиваетесь».

19:22

Карлсен (на вопрос о его мнении до матча, что Непомнящий — не сильнейший возможный соперник): «Насколько вы помните, против Каруаны мне тоже было очень тяжело, но, конечно, Ян — очень серьезный соперник».

19:21

Непомнящий: «Сегодня был вопрос не в том, насколько хорошо защищается Магнус, а насколько хорошо я реализую свою позицию».

19:20

Карлсен: «Мне кажется, что кроме ладья на а1 я не сделал ни одного активного хода в партии, так что результат хороший».

19:19

Непомнящий: «Конечно я расстроился из-за того, что все так сложилось».

19:18

Карлсен: «Ян сделал хороший выбор в дебюте, я подумал, что первым что-то изменить будет хорошим решением, но все пошло для меня не очень. Хорошо, что удалось уравнять ситуацию».

19:17

Карлсен: «Да, я переживал, что он может сходить на с4. Да, моя позиция была хуже, но не сказал бы, что она такой стала сразу — это происходило постепенно».

19:16

Первый вопрос к Яну: «Людям нравилась ваша позиция, можно было сыграть агрессивнее — с4. Почему нет?»

«Конечно мне нравилась моя позиция, я рассчитывал получить преимущество, но что-то не сработало. Мне казалось, что я смогу реализовать перевес теми ходами, какие сделал».

19:15

Карлсен на месте — погнали.

19:14

Ян Непомнящий уже в кресле, сейчас появится и Магнус Карлсен.

19:09

Сейчас пресс-конференция начнется — гроссмейстеры наконец добрались для зала, где все проходит, из игровой комнаты, расположенной в полукилометре от него.

18:52

Ужасно разочарован Непомнящий, это видно невооруженным взглядом. Ну а шахматный прагматик Карлсен наверняка удовлетворен. Ждем пресс-конференции.

18:50

Все, ничья! Трижды повторили ходы соперники и зафиксировали ничью.

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18:48

Раджабов: «Карлсену нужно начинать играть, если он хочет выиграть матч. Пока он совершенно бездарно играет в сравнении с тем, что мы от него ждем. Все время рассчитывать, что он будет побеждать в рапиде? Тем более против Яна? Непомнящий сегодня меня разочаровал. Ладно, у него была не прям выигрышная позиция, но перевес...»

18:45

Теймур Раджабов считает, что эта партия может сместить ситуацию в сторону Карлсена, особенно если завтра ему удастся самому надавить белыми. Почему? Потому что в этом поединке россиянин сначала не использовал перевес в качестве, а сегодня не реализовал, как это назвал Раджабов, «совершенно дармовую позицию».

18:43

Непомнящий двинул ладью на d2, Карлсен передвинул свою на а1. Пытается Ян что-то найти, но выглядит страшно разочарованным — у него было преимущество, он играл на победу, но чемпион мира сорвался с крючка.

18:42

Совсем немного осталось до добавления времени после 40 ходов. Опять серию ходов сделали Непомнящий и Карлсен.

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18:30

Несколько быстрых ходов подряд сделали соперники, и оба покинули игровой зал. Сейчас очередь Непомнящего. В целом, Карлсен укрепил свою позицию на фланге.

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18:25

Непомнящий сыграл королем на е2, и мгновенно Карлсен ответил конем на d6.

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18:19

Вернулся Ян в кресло. Внимательно изучает положение на доске.

18:16

И тут же f6 от Карлсена.

18:15

Непомнящий передвинул пешку на f3 и ушел в комнату отдыха.

18:09

Интересненько, Аниш Гири, изначально предсказывавший сегодня ничью, сейчас ставит на победу Непомнящего в партии. Может, шутит, как он любит, конечно.

18:06

Сейчас важнейший момент партии. У Карлсена явно есть план по обороне, связанный с фланговыми пешками. Если удастся их продвинуть и избавиться от коня на f5, то у Непомнящего шансов на победу уже фактически не будет. Вот Ян и задумался.

18:04

32.Nc4 Rd8. Карлсен играет на ничью, но на победу у Непомнящего вариантов маловато.

17:57

Магнус отвечает: Nf8-e6.

17:56

Конем пошел и россиянин: Ng3-f5. Тут наступление. Пытается Ян обострить ситуацию и сыграть на победу.

17:54

Ng6-f8 — конем отступил назад Магнус.

17:50

Интересно, что снова ход, теперь уже со стороны Яна, угадал Карякин: Kg1-f1. Сергей говорил, что в эндшпиле король должен становиться активной фигурой.

17:49

Теймур Раджабов: «Надо быстрее играть, в цейнот загонять. Очень медленно играют. Здесь ясно, что у черных неплохо, но чуть-чуть неприятно».

Но Непомнящий серьезно задумался.

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17:45

Карлсен думал около 15 минут и сходил конем на e8 — ход, который Сергей Карякин предложил сразу же после действия Непомнящего.

17:34

Непомнящий сыграл ладьей на а6.

17:30

Был шанс у Непомнящего выиграть эту партию, имел перевес российский гроссмейстер, но состорожничал, предпочтя синицу в руках, и нас, видимо, ждет очередной мир.

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17:27

Быстро заиграли соперники: слон бьет c4, ладья бьет c4, после этого ладья Карлсена двинулась на а7. «Честно, это будет ничья», — говорит Сергей Карякин.

17:24

Ну а Непомнящий тем временем наконец сыграл: Nа3-d2.

17:20

«Даже слепая свинья может порой найти трюфель», — интересно, что имеет в виду Фабиано Каруана?

17:05

Карлсен делает еще один неоднозначный ход: Be6-d7.

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17:02

Непомнящий передвигает своего слона по белой диагонали с b3 на a4.

17:01

Карлсен: Be8-e6. Этим ходом чемпион мира захватил линию, но это ему, по мнению Карякина, ничего не даст.

17:00

Сергей Карякин считает, что сейчас критический момент всего матча! Если Непомнящий не сможет выиграть эту партию, для него это будет крайне плохим вариантом.

16:59

Вернулся Ян и пошел ладьей на d1. Теймур Раджабов считает этот ход ошибочным, так как слон напротив защищен.

16:56

Карлсен, сделав ход, пошел в комнату отдыха, а Непомнящий из нее пока не вернулся. Забавная картина: шахматная доска с позицией и пустые кресла.

16:48

Разродился норвежец наконец! Ферзь d8-e8.

16:36

Магнус Карлсен постепенно приближается к цейтноту.

16:28

Слон c1-e3. Есть, есть перевес у Непомнящего!

16:27

Магнус отвечает довольно странным ходом конем e7-g6. Карякин и Раджабов предполагают, что сегодня чемпион мира не в своей тарелке.

16:25

Непомнящий сыграл конем f1-g3. Есть у россиянина небольшой перевес, но для его превращения во что-то действительно опасное нужна энергичная игра. Но Ян настроен решительно. Уже на полчаса дольше думает чемпион мира.

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16:22

Итак, Карлсен думал-думал и пошел конем c6-e7.

16:12

Карлсен сыграл пешкой на h6, и Непомнящий практически мгновенно ответил конем — f1.

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16:10

Вообще ситуация такова, что Карлсен явно не ожидал такой игры от Непомнящего. В теории, это может привести к результативному исходу партии. Напомним, что последние 18 партий в матчах за мировую корону завершились вничью! Началось это еще с противостояния норвежца с Сергеем Карякиным!

16:08

Карлсен задумался серьезно.

16:03

Непомнящий передвинул ферзя на c2. Пока не очень похоже на результативную партию.

15:59

Теперь думает уже Ян. Сергей Карякин и Теймур Раджабов, комментирующие матч, предполагают, что россиянин пойдет конем на c4.

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15:56

Непомнящий двинул коня на d2, после этого соперники разменяли пешек на e4, и норвежец надолго задумался, прежде чем сходить слоном на d6.

15:53

Аниш Гири считает, что Непомнящий играет на уравнение позиций, Карлсен — тоже, но не без мысли о возможности удивить соперника.

15:50

Вот расшифровка дебюта: 1.е4 е5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 Be7 7.Re1 O-O 8.a4.

15:48

Магнус передвинул пешку на поле d5. Норвежский чемпион мира собрался сегодня сыграть на победу черными! Интересно.

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15:46

Опять ожидается ничья, похоже. И, как обычно, Непомнящий играет заметно быстрее оппонента.

15:42

Разыграли дебют гроссмейстеры. Непомнящий пытается пробить норвежца в том же направлении, что и в предыдущих партиях.

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15:30

Партия началась! Нас ждет опять испанская партия.

15:25

Карлсен, как обычно, явился за пять минут до старта.

15:20

Непомнящий прибыл на место.

15:10

Материал о том, как прошла четвертая партия, можно прочесть по ссылке.

15:00

Приветствуем вас на тестовой онлайн-трансляции пятой партии матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

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