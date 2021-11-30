Пятая ничья: Непомнящий не использовал преимущество против Карлсена

На этом все, и мы будем заканчивать нашу трансляцию, теперь день отдыха, и в следующей партии уже Карлсен сыграет белыми. Спасибо, что были с нами и до встречи на шестой партии.
Вопрос обоим: «Если бы у вас была машина времени, чтобы вы изменили в своей карьере?» Непомнящий: «Начал бы работать раньше».
Карлсен: «Наверное, есть какие-то вещи, которые я могу поменять, но у меня и так все сложилось хорошо, так что я бы вряд ли стал рисковать тем, что я имею».
Непомнящий: «Обычно хочется узнать оценку компьютера сразу после партии. Все зависит от ситуации, но все равно вы все узнаете, так что хорошо, что кто-то из вашей команды вам сразу рассказывает правду».
Карлсен (об ощущениях при пассивной игре): «Нормальные ощущения. Может быть, это не очень правильно, но иногда мне нравится так играть».
Непомнящий (на вопрос об изменении стиля игры): «Я не знаю, что ответить. Я просто хочу сделать хорошие ходы, чтобы соперник ошибался. В целом в шахматы надо играть правильно, чтобы у вас появлялись шансы».
Карлсен (на вопрос о его мнении до матча, что Непомнящий — не сильнейший возможный соперник): «Насколько вы помните, против Каруаны мне тоже было очень тяжело, но, конечно, Ян — очень серьезный соперник».
Непомнящий: «Сегодня был вопрос не в том, насколько хорошо защищается Магнус, а насколько хорошо я реализую свою позицию».
Карлсен: «Мне кажется, что кроме ладья на а1 я не сделал ни одного активного хода в партии, так что результат хороший».
Карлсен: «Ян сделал хороший выбор в дебюте, я подумал, что первым что-то изменить будет хорошим решением, но все пошло для меня не очень. Хорошо, что удалось уравнять ситуацию».
Карлсен: «Да, я переживал, что он может сходить на с4. Да, моя позиция была хуже, но не сказал бы, что она такой стала сразу — это происходило постепенно».
Первый вопрос к Яну: «Людям нравилась ваша позиция, можно было сыграть агрессивнее — с4. Почему нет?»
«Конечно мне нравилась моя позиция, я рассчитывал получить преимущество, но что-то не сработало. Мне казалось, что я смогу реализовать перевес теми ходами, какие сделал».
Сейчас пресс-конференция начнется — гроссмейстеры наконец добрались для зала, где все проходит, из игровой комнаты, расположенной в полукилометре от него.
Ужасно разочарован Непомнящий, это видно невооруженным взглядом. Ну а шахматный прагматик Карлсен наверняка удовлетворен. Ждем пресс-конференции.
Раджабов: «Карлсену нужно начинать играть, если он хочет выиграть матч. Пока он совершенно бездарно играет в сравнении с тем, что мы от него ждем. Все время рассчитывать, что он будет побеждать в рапиде? Тем более против Яна? Непомнящий сегодня меня разочаровал. Ладно, у него была не прям выигрышная позиция, но перевес...»
Теймур Раджабов считает, что эта партия может сместить ситуацию в сторону Карлсена, особенно если завтра ему удастся самому надавить белыми. Почему? Потому что в этом поединке россиянин сначала не использовал перевес в качестве, а сегодня не реализовал, как это назвал Раджабов, «совершенно дармовую позицию».
Непомнящий двинул ладью на d2, Карлсен передвинул свою на а1. Пытается Ян что-то найти, но выглядит страшно разочарованным — у него было преимущество, он играл на победу, но чемпион мира сорвался с крючка.
Совсем немного осталось до добавления времени после 40 ходов. Опять серию ходов сделали Непомнящий и Карлсен.
Несколько быстрых ходов подряд сделали соперники, и оба покинули игровой зал. Сейчас очередь Непомнящего. В целом, Карлсен укрепил свою позицию на фланге.
Интересненько, Аниш Гири, изначально предсказывавший сегодня ничью, сейчас ставит на победу Непомнящего в партии. Может, шутит, как он любит, конечно.
Predicting 1-0. I know. I am nuts.— Anish Giri (@anishgiri) December 1, 2021
Сейчас важнейший момент партии. У Карлсена явно есть план по обороне, связанный с фланговыми пешками. Если удастся их продвинуть и избавиться от коня на f5, то у Непомнящего шансов на победу уже фактически не будет. Вот Ян и задумался.
Конем пошел и россиянин: Ng3-f5. Тут наступление. Пытается Ян обострить ситуацию и сыграть на победу.
Интересно, что снова ход, теперь уже со стороны Яна, угадал Карякин: Kg1-f1. Сергей говорил, что в эндшпиле король должен становиться активной фигурой.
Теймур Раджабов: «Надо быстрее играть, в цейнот загонять. Очень медленно играют. Здесь ясно, что у черных неплохо, но чуть-чуть неприятно».
Но Непомнящий серьезно задумался.
Карлсен думал около 15 минут и сходил конем на e8 — ход, который Сергей Карякин предложил сразу же после действия Непомнящего.
Был шанс у Непомнящего выиграть эту партию, имел перевес российский гроссмейстер, но состорожничал, предпочтя синицу в руках, и нас, видимо, ждет очередной мир.
Быстро заиграли соперники: слон бьет c4, ладья бьет c4, после этого ладья Карлсена двинулась на а7. «Честно, это будет ничья», — говорит Сергей Карякин.
«Даже слепая свинья может порой найти трюфель», — интересно, что имеет в виду Фабиано Каруана?
"Even a blind pig can find a truffle sometimes."- @FabianoCaruana #CarlsenNepo pic.twitter.com/a4qGGK6pb8— Chess.com (@chesscom) December 1, 2021
Карлсен: Be8-e6. Этим ходом чемпион мира захватил линию, но это ему, по мнению Карякина, ничего не даст.
Сергей Карякин считает, что сейчас критический момент всего матча! Если Непомнящий не сможет выиграть эту партию, для него это будет крайне плохим вариантом.
Вернулся Ян и пошел ладьей на d1. Теймур Раджабов считает этот ход ошибочным, так как слон напротив защищен.
Карлсен, сделав ход, пошел в комнату отдыха, а Непомнящий из нее пока не вернулся. Забавная картина: шахматная доска с позицией и пустые кресла.
just watching some chess #CarlsenNepo pic.twitter.com/bW3maRtBfT— Oliver Roeder (@ollie) December 1, 2021
Магнус отвечает довольно странным ходом конем e7-g6. Карякин и Раджабов предполагают, что сегодня чемпион мира не в своей тарелке.
Непомнящий сыграл конем f1-g3. Есть у россиянина небольшой перевес, но для его превращения во что-то действительно опасное нужна энергичная игра. Но Ян настроен решительно. Уже на полчаса дольше думает чемпион мира.
Карлсен сыграл пешкой на h6, и Непомнящий практически мгновенно ответил конем — f1.
Вообще ситуация такова, что Карлсен явно не ожидал такой игры от Непомнящего. В теории, это может привести к результативному исходу партии. Напомним, что последние 18 партий в матчах за мировую корону завершились вничью! Началось это еще с противостояния норвежца с Сергеем Карякиным!
Теперь думает уже Ян. Сергей Карякин и Теймур Раджабов, комментирующие матч, предполагают, что россиянин пойдет конем на c4.
Непомнящий двинул коня на d2, после этого соперники разменяли пешек на e4, и норвежец надолго задумался, прежде чем сходить слоном на d6.
Аниш Гири считает, что Непомнящий играет на уравнение позиций, Карлсен — тоже, но не без мысли о возможности удивить соперника.
Giri: "The players have a slightly different strategy with the black pieces. Ian is trying to kill the game the most efficient way, while Magnus also tries to equalise, but he still tries to have some surprise value in there"https://t.co/9URA2om6X3 #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/lnVD5YCzkv— chess24.com (@chess24com) December 1, 2021
Вот расшифровка дебюта: 1.е4 е5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 Be7 7.Re1 O-O 8.a4.
Магнус передвинул пешку на поле d5. Норвежский чемпион мира собрался сегодня сыграть на победу черными! Интересно.
Опять ожидается ничья, похоже. И, как обычно, Непомнящий играет заметно быстрее оппонента.
Magnus played the first new move for the match, but it's Nepo who's playing faster, having taken under 30 seconds for all his moves! https://t.co/9URA2om6X3 #c24live #CarlsenNepo pic.twitter.com/1NrIuQMBDA— chess24.com (@chess24com) December 1, 2021
Разыграли дебют гроссмейстеры. Непомнящий пытается пробить норвежца в том же направлении, что и в предыдущих партиях.
Партия началась! Нас ждет опять испанская партия.
FIRST MOVE: And it's 1.e4 again #CarlsenNepo #FIDEMatch2021 #c24live https://t.co/95hMInBd7Y pic.twitter.com/gprw01zozp— chess24.com (@chess24com) December 1, 2021
Карлсен, как обычно, явился за пять минут до старта.
Magnus Carlsen arrives and is ready to go - after a quick shirt tuck. #c24live #CarlsenNepo #FIDEMatch2021 pic.twitter.com/NVJ0hM7kvT— chess24.com (@chess24com) December 1, 2021
Непомнящий прибыл на место.
Nepo's entrance - he means business! #c24live #FIDEMatch2021 #CarlsenNepo pic.twitter.com/buLcy2LQmk— chess24.com (@chess24com) December 1, 2021