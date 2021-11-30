Пятая ничья: Непомнящий не использовал преимущество против Карлсена

19:32

Вопрос обоим: «Если бы у вас была машина времени, чтобы вы изменили в своей карьере?» Непомнящий: «Начал бы работать раньше».

Карлсен: «Наверное, есть какие-то вещи, которые я могу поменять, но у меня и так все сложилось хорошо, так что я бы вряд ли стал рисковать тем, что я имею».