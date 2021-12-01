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Спорт

Все решили жалкие пять секунд: Латыпов упустил медаль в спринте

Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Латыпов — четвертый

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На втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоялся мужской спринт. Золото взял швед Себастьян Самуэльссон, серебро — француз Эмильен Жаклен, бронзу — француз Кентен Фийон-Майе. Лучший результат из россиян показал Эдуард Латыпов — он стал четвертым, проиграв Фийону-Майе пять секунд. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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20:05

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

20:00

Результаты россиян: Латыпов — четвертый (+26,1 секунды от лидера), Логинов — 13-й (+55,9), Поварницын — 28-й (+1:22,0 минуты), Халили — 33-й (+1:29,7), Томшин — 39-й (+1:38,5), Серохвостов — 74-й (+2:33,6).

19:55

Гонка закончена! Поздравляем с победой шведа Себастьяна Самуэльссона (22:58,7 минуты), с серебром — француза Эмильена Жаклена (+18,0 секунды), с бронзой — француза Кентена Фийона-Майе (+21,5).

19:48

Интервью Василия Томшина в эфире «Матч ТВ»:

«Какие впечатления от первой гонки на Кубке мира? Думал, будет немного громче, но в остальном атмосфера очень классная, так что ожидания в целом совпали с реальностью. Особо не крутил в голове мысли о том, что я теперь на Кубке мира, настраивался на гонку, но в целом не было ничего необычного.

Почему два промаха на «стойке»? Погода позволяла работать, и эти промахи — только мои ошибки.

Не могу себя трезво оценить пока, надо посмотреть аналитику, но в целом оцениваю себя положительно. Попал в пасьют, и это здорово? Да, согласен».

19:45

Поварницын финишировал — пока он 27-й с одним промахом (+1:22,0 минуты от лидера).

19:43

Первые слова Серохвостова после гонки в эфире «Матч ТВ»:

«Как относиться к этому результату (Даниил не попал даже в топ-70. — «Газета.Ru»)? Да никак. Неудавшаяся гонка. Было и было.

Почему три промаха на первой стрельбе? Моя вина — побежал в тоненьких перчатках на таком холоде. Пришел на первый рубеж, а пальцы у меня околевшие. Не чувствовал курок. К «стойке» я уже разогрелся, и стало полегче.

Есть ли разочарование, что не смог показать себя перед эстафетой, чтобы убедить тренеров? Да не знаю, в принципе я готов бежать эстафету — в теплых перчатках (улыбается). Но решать будут тренеры».

19:40

Поварницын закрыл все мишени на стрельбе стоя! Молодец! Он ушел на трассу 21-м (+48,1 секунды).

19:34

Поварницын все больше отстает от лидеров. На отметке 5,4 км он уже 50-й и проигрывает Жаклену 58 секунд. О-о-очень сильное западение скорости произошло на втором круге.

19:32

Последний из россиян Александр Поварницын уже на трассе и даже преодолел первую стрельбу (лежа). К сожалению, он допустил один промах и идет пока 46-м (+35,9 секунд отставания от лидирующего Жаклена). Кажется, на чудо рассчитывать тут не стоит.

19:30

Финишировал еще один россиянин Томшин. Сейчас он на 35-м месте (+1:38,5 минуты от лидера).

19:30

Халили финишировал — пока он 29-й (+1:29,7 минуты от лидера).

19:28

Все-таки Фийон-Майе обогнал Латыпова на пять секунд и финишировал третьим! Жаль, что россиянин выпал из топ-3. Но это было достойно.

19:28

Фийон-Майе шпарит изо всех сил, чтобы отобрать у Латыпова бронзу. Пока француз выигрывает у россиянина три секунды!

19:24

Первые слова Латыпова после гонки в эфире «Матч ТВ»:

«Пока держусь на третьем месте? Гонкой доволен. Удалось наконец-то справиться со стрельбой. Это мой первый «ноль» на Кубке мира именно в спринте. Сегодня было очень тяжелое состояние. Функционально было сложно раскрутить себя, не получается выложиться на 100%. Еще сегодня холодно, мышцы какие-то дубовые. Это первые этапы, будем разгоняться, думаю, что скорость будет потом выше.

Насколько реально было догнать Жаклена? Я с начала круга сразу не кидаюсь, стараюсь дожать в концовочке. Но мне сказали, что проигрываю Жаклену только пять секунд, и я попытался кинуться в начале. Однако на финальном подъеме сил уже немного не хватило.

Надеюсь, что будет медаль. Но в любом случае гонкой доволен. Всем привет!»

19:23

Томшин допустил два промаха на стрельбе стоя. Он ушел на трассу 36-м (+1:14,8 минуты). Ну что ж, для дебюта на Кубке мира, наверное, не совсем провал.

19:20

Француз Кентен Фийон-Майе допустил лишь один промах (на «стойке») и ушел на трассу пятым. Но скорость у него такая, что он тоже вполне может заехать в тройку и выбить Латыпова из медального топа.

19:19

Да что ж такое! Халили и на втором огневом рубеже допустил один промах. На отметке 8,8 км он идет лишь 28-м (+1:24,3 минуты).

19:17

Норвежец Легрейд закрыл все мишени на первом огневом рубеже и обошел на отметке 5,4 км Латыпова. Если и в «стойке» он будет точен, то сможет выбить россиянина из топ-3. Впрочем, не только Легрейд способен это сделать. Так что смотрим гонку и молимся.

19:15

Первое интервью Логинова после финиша в эфире «Матч ТВ»:

«Доволен ли собой? Нет, я допустил необязательный промах на стрельбе лежа, который мог кардинально поменять ситуацию на финише. Погода холодная, тяжело было войти в гонку, как бы я ни разминался.

Естественно, надо было по максимуму отрабатывать на рубеж и не терять концентрацию. Стрелять мы умеем, надо было просто более аккуратно отработать.

Улучшение в форме есть. Делаем анализ с тренерами и видим положительную динамику. Думаю, все будет хорошо».

19:14

Томшин закрыл все мишени на первом огневом рубеже — лежа! Стрельба не подвела, и он уходит 15-м (+15,9 секунды проигрыша лидеру). Неплохо.

19:13

Томшин на отметке 2,9 км показывает 34-й результат. Он проигрывает лидеру 23,3 секунды — скорость сильно подводит.

19:12

Самуэльссон финишировал первым с большим отрывом! На 18 секунд он обогнал предыдущего лидера Жаклена (оба допустили по промаху). Наш Латыпов сдвинулся пока на третье место.

19:11

Эх, Халили допустил одну осечку на первой стрельбе (лежа). На отметке 5,4 км он идет лишь 22-м (+42,7 секунды от лидера).

19:10

Самуэльссон явно рвется к победе. На отметке 8,8 км он увеличил свое преимущество над бывшим лидером Жакленом уже до 15,7 секунды.

19:08

Серохвостов финишировал — пока он 23-й (+2:15,6 минуты от лидера). Совсем грустно. Но не надо было получать четыре штрафных круга.

19:06

Стартовал пятый россиянин — Василий Томшин, бывший чемпион мира по юниорам. Желаем удачи!

19:05

Швед Самуэльссон ворвался на первую строчку, сместив Жаклена, который долгое время сохранял лидерство! Он допустил один промах на «лежке», но на стрельбе стоя закрыл все мишени и стал новым лидером. Сейчас Самуэльссон обгоняет Жаклена на 3,1 секунды.

19:04

Халили на отметке 2,5 км идет 14-м, проигрывая лидеру 17,6 секунд. Не очень радостно, но и не совсем провал. Но промахиваться нельзя вообще.

19:03

Йоханнес Бё финишировал! Пока он третий с одним промахом — проиграл Жаклену и Латыпову.

19:02

Эх, Серохвостов продолжает проваливаться... новичок сборной допустил один промах на второй стрельбе (стоя), а в целом у него теперь четыре осечки и, соответственно, четыре штрафных круга.

Он ушел на трассу 27-м (+2:08,5 минуты от лидера).

19:00

Латыпов финишировал! Пока он второй с отставанием 8,1 секунды от лидера Жаклена. Хороший результат — причем ни разу не промахнулся. Молодец!

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18:59

Стартовал четвертый россиянин — Карим Халили. Желаем удачи!

18:59

Серохвостов на отметке 5,8 км идет 39-м после трех штрафных кругов. Отставание от лидеров почти 2 минуты.

18:57

Латыпов добрался до отметки 9,6 км и пока проигрывает лишь 9,5 секунды лидирующему Жаклену.

18:55

Йоханнес Бё закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя) и ушел на трассу пятым (+30,9 секунды от лидера). Его сильно подвел один штрафной круг после «лежки».

18:55

Логинов финишировал, проиграв нынешнему лидеру Жаклену 36,6 секунд. Пока россиянин второй, но явно сильно отстанет.

18:53

Невероятно! Латыпов закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя)! Теперь надо включить максимальную скорость — огневых рубежей больше нет. Пока россиянин второй — проигрывает 5 секунд Жаклену, который, в отличие от него, пробежал штрафной круг. Но бороться надо!

18:51

Серохвостов ужасно провел первую стрельбу лежа — целых три промаха! Пока он 26-й с отставанием 1:36,1 минуты от лидера.

18:50

Латыпов, к сожалению, сдает по скорости. На отметке 5,4 км он проигрывает лидеру уже 17,7 секунды, а ведь было 5,5. С таким ходом и точная стрельба не спасет...

18:49

Логинов показал отличную стрельбу на «стойке» — все мишени закрыты! На трассу он ушел с отставанием в 35,3 секунды от лидера. Многовато, конечно, но попадания по мишеням все равно радуют.

18:49

Серохвостов на отметке 2,5 км держится 12-м. Отставание от лидера 12,5 секунды — вполне терпимо .

18:47

Жаклен добрался до второй стрельбы (стоя) и один раз промахнулся! Теперь, наверное, потеряет свое лидерство. Какая драма!

18:46

Йоханннес Бё допустил одну осечку на первой стрельбе лежа! Это опустило его на девятую строчку (+29,9 секунды от лидера Жаклена).

18:46

Логинов добрался до отметки 5,4 км. Отставание от лидера выросло до 44,5 секунды. Жаль.

18:45

Ура! Латыпов закрыл все мишени на «лежке». У него пока второй результат. Россиянин проигрывает лидеру Жаклену всего 5,5 секунды!

18:44

Лучший биатлонист последних лет Йоханнес Бё начинает с хорошей скоростью, но вырываться в лидеры не спешит. На отметке 2,9 км он третий (+6,5 секунды от лидирующего Жаклена).

18:43

Ближе к огневому рубежу Латыпов почти не потерял скорости — отстает от лидера на 9,6 секунды. Это не так много. Главное не промахнуться.

18:43

Стартовал третий из россиян Даниил Серохвостов. Удачи новичку сборной России!

18:41

Латыпов на отметке 2,1 км хорош — проигрывает лидеру только 8,3 секунды.

18:40

Очень жаль! Логинов допустил один промах на первой стрельбе лежа. Притормозил перед четвертым выстрелом, сбился с ритма и промахнулся. На трассу он возвращается с отставанием в 36 секунд от нынешнего лидера Жаклена.

18:40

Стартовавший первым Жаклен отлично закрыл все мишени на первой стрельбе (лежа). Напомним, в спринте у мужчин два огневых рубежа — лежа и стоя. За каждый промах — штрафной круг в 150 м.

18:39

К отметке 2,9 км Логинов чуть больше отстал от Жаклена — на 13,6 секунды.

18:39

Стартовал второй россиянин Эдуард Латыпов. Ждем успехов!

18:37

На отметке 2,1 км Логинов показывает неплохую скорость — уступает лидирующему Жаклену только 8 секунд.

18:35

Также на трассе уже французы Жаклен, Дестье и сильный украинец Пидручный. Борьба сегодня нешуточная.

18:33

Первый россиянин вступил в гонку — желаем удачи Александру Логинову!

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18:30

Гонка началась!

18:25

Россию представят Александр Логинов (четвертый стартовый номер), Эдуард Латыпов (13-й), Даниил Серохвостов (25-й), Карим Халили (55-й), Василий Томшин (71-й) и Александр Поварницын (105-й).

18:20

Старт будет дан в 18.30 по московскому времени.

18:15

Второй этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки.

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