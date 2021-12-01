Все решили жалкие пять секунд: Латыпов упустил медаль в спринте

19:48

Интервью Василия Томшина в эфире «Матч ТВ»:

«Какие впечатления от первой гонки на Кубке мира? Думал, будет немного громче, но в остальном атмосфера очень классная, так что ожидания в целом совпали с реальностью. Особо не крутил в голове мысли о том, что я теперь на Кубке мира, настраивался на гонку, но в целом не было ничего необычного.

Почему два промаха на «стойке»? Погода позволяла работать, и эти промахи — только мои ошибки.

Не могу себя трезво оценить пока, надо посмотреть аналитику, но в целом оцениваю себя положительно. Попал в пасьют, и это здорово? Да, согласен».