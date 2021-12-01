Все решили жалкие пять секунд: Латыпов упустил медаль в спринте

Результаты россиян: Латыпов — четвертый (+26,1 секунды от лидера), Логинов — 13-й (+55,9), Поварницын — 28-й (+1:22,0 минуты), Халили — 33-й (+1:29,7), Томшин — 39-й (+1:38,5), Серохвостов — 74-й (+2:33,6).
Гонка закончена! Поздравляем с победой шведа Себастьяна Самуэльссона (22:58,7 минуты), с серебром — француза Эмильена Жаклена (+18,0 секунды), с бронзой — француза Кентена Фийона-Майе (+21,5).
Back-to-back victories for @SebbeSamuelsson in Oestersund - and the lead in the Total Score— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021
@SebbeSamuelsson @SWEOlympic
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@quentinfillon @FedFranceSki
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Интервью Василия Томшина в эфире «Матч ТВ»:
«Какие впечатления от первой гонки на Кубке мира? Думал, будет немного громче, но в остальном атмосфера очень классная, так что ожидания в целом совпали с реальностью. Особо не крутил в голове мысли о том, что я теперь на Кубке мира, настраивался на гонку, но в целом не было ничего необычного.
Почему два промаха на «стойке»? Погода позволяла работать, и эти промахи — только мои ошибки.
Не могу себя трезво оценить пока, надо посмотреть аналитику, но в целом оцениваю себя положительно. Попал в пасьют, и это здорово? Да, согласен».
Первые слова Серохвостова после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Как относиться к этому результату (Даниил не попал даже в топ-70. — «Газета.Ru»)? Да никак. Неудавшаяся гонка. Было и было.
Почему три промаха на первой стрельбе? Моя вина — побежал в тоненьких перчатках на таком холоде. Пришел на первый рубеж, а пальцы у меня околевшие. Не чувствовал курок. К «стойке» я уже разогрелся, и стало полегче.
Есть ли разочарование, что не смог показать себя перед эстафетой, чтобы убедить тренеров? Да не знаю, в принципе я готов бежать эстафету — в теплых перчатках (улыбается). Но решать будут тренеры».
Поварницын закрыл все мишени на стрельбе стоя! Молодец! Он ушел на трассу 21-м (+48,1 секунды).
Поварницын все больше отстает от лидеров. На отметке 5,4 км он уже 50-й и проигрывает Жаклену 58 секунд. О-о-очень сильное западение скорости произошло на втором круге.
Последний из россиян Александр Поварницын уже на трассе и даже преодолел первую стрельбу (лежа). К сожалению, он допустил один промах и идет пока 46-м (+35,9 секунд отставания от лидирующего Жаклена). Кажется, на чудо рассчитывать тут не стоит.
Все-таки Фийон-Майе обогнал Латыпова на пять секунд и финишировал третьим! Жаль, что россиянин выпал из топ-3. Но это было достойно.
Фийон-Майе шпарит изо всех сил, чтобы отобрать у Латыпова бронзу. Пока француз выигрывает у россиянина три секунды!
Первые слова Латыпова после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Пока держусь на третьем месте? Гонкой доволен. Удалось наконец-то справиться со стрельбой. Это мой первый «ноль» на Кубке мира именно в спринте. Сегодня было очень тяжелое состояние. Функционально было сложно раскрутить себя, не получается выложиться на 100%. Еще сегодня холодно, мышцы какие-то дубовые. Это первые этапы, будем разгоняться, думаю, что скорость будет потом выше.
Насколько реально было догнать Жаклена? Я с начала круга сразу не кидаюсь, стараюсь дожать в концовочке. Но мне сказали, что проигрываю Жаклену только пять секунд, и я попытался кинуться в начале. Однако на финальном подъеме сил уже немного не хватило.
Надеюсь, что будет медаль. Но в любом случае гонкой доволен. Всем привет!»
Томшин допустил два промаха на стрельбе стоя. Он ушел на трассу 36-м (+1:14,8 минуты). Ну что ж, для дебюта на Кубке мира, наверное, не совсем провал.
Француз Кентен Фийон-Майе допустил лишь один промах (на «стойке») и ушел на трассу пятым. Но скорость у него такая, что он тоже вполне может заехать в тройку и выбить Латыпова из медального топа.
Да что ж такое! Халили и на втором огневом рубеже допустил один промах. На отметке 8,8 км он идет лишь 28-м (+1:24,3 минуты).
Норвежец Легрейд закрыл все мишени на первом огневом рубеже и обошел на отметке 5,4 км Латыпова. Если и в «стойке» он будет точен, то сможет выбить россиянина из топ-3. Впрочем, не только Легрейд способен это сделать. Так что смотрим гонку и молимся.
Первое интервью Логинова после финиша в эфире «Матч ТВ»:
«Доволен ли собой? Нет, я допустил необязательный промах на стрельбе лежа, который мог кардинально поменять ситуацию на финише. Погода холодная, тяжело было войти в гонку, как бы я ни разминался.
Естественно, надо было по максимуму отрабатывать на рубеж и не терять концентрацию. Стрелять мы умеем, надо было просто более аккуратно отработать.
Улучшение в форме есть. Делаем анализ с тренерами и видим положительную динамику. Думаю, все будет хорошо».
Томшин закрыл все мишени на первом огневом рубеже — лежа! Стрельба не подвела, и он уходит 15-м (+15,9 секунды проигрыша лидеру). Неплохо.
Томшин на отметке 2,9 км показывает 34-й результат. Он проигрывает лидеру 23,3 секунды — скорость сильно подводит.
Самуэльссон финишировал первым с большим отрывом! На 18 секунд он обогнал предыдущего лидера Жаклена (оба допустили по промаху). Наш Латыпов сдвинулся пока на третье место.
Эх, Халили допустил одну осечку на первой стрельбе (лежа). На отметке 5,4 км он идет лишь 22-м (+42,7 секунды от лидера).
Самуэльссон явно рвется к победе. На отметке 8,8 км он увеличил свое преимущество над бывшим лидером Жакленом уже до 15,7 секунды.
Серохвостов финишировал — пока он 23-й (+2:15,6 минуты от лидера). Совсем грустно. Но не надо было получать четыре штрафных круга.
Швед Самуэльссон ворвался на первую строчку, сместив Жаклена, который долгое время сохранял лидерство! Он допустил один промах на «лежке», но на стрельбе стоя закрыл все мишени и стал новым лидером. Сейчас Самуэльссон обгоняет Жаклена на 3,1 секунды.
Халили на отметке 2,5 км идет 14-м, проигрывая лидеру 17,6 секунд. Не очень радостно, но и не совсем провал. Но промахиваться нельзя вообще.
Эх, Серохвостов продолжает проваливаться... новичок сборной допустил один промах на второй стрельбе (стоя), а в целом у него теперь четыре осечки и, соответственно, четыре штрафных круга.
Он ушел на трассу 27-м (+2:08,5 минуты от лидера).
Латыпов финишировал! Пока он второй с отставанием 8,1 секунды от лидера Жаклена. Хороший результат — причем ни разу не промахнулся. Молодец!
Серохвостов на отметке 5,8 км идет 39-м после трех штрафных кругов. Отставание от лидеров почти 2 минуты.
Йоханнес Бё закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя) и ушел на трассу пятым (+30,9 секунды от лидера). Его сильно подвел один штрафной круг после «лежки».
Логинов финишировал, проиграв нынешнему лидеру Жаклену 36,6 секунд. Пока россиянин второй, но явно сильно отстанет.
Невероятно! Латыпов закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя)! Теперь надо включить максимальную скорость — огневых рубежей больше нет. Пока россиянин второй — проигрывает 5 секунд Жаклену, который, в отличие от него, пробежал штрафной круг. Но бороться надо!
Серохвостов ужасно провел первую стрельбу лежа — целых три промаха! Пока он 26-й с отставанием 1:36,1 минуты от лидера.
Латыпов, к сожалению, сдает по скорости. На отметке 5,4 км он проигрывает лидеру уже 17,7 секунды, а ведь было 5,5. С таким ходом и точная стрельба не спасет...
Логинов показал отличную стрельбу на «стойке» — все мишени закрыты! На трассу он ушел с отставанием в 35,3 секунды от лидера. Многовато, конечно, но попадания по мишеням все равно радуют.
Серохвостов на отметке 2,5 км держится 12-м. Отставание от лидера 12,5 секунды — вполне терпимо .
Жаклен добрался до второй стрельбы (стоя) и один раз промахнулся! Теперь, наверное, потеряет свое лидерство. Какая драма!
Йоханннес Бё допустил одну осечку на первой стрельбе лежа! Это опустило его на девятую строчку (+29,9 секунды от лидера Жаклена).
Ура! Латыпов закрыл все мишени на «лежке». У него пока второй результат. Россиянин проигрывает лидеру Жаклену всего 5,5 секунды!
Лучший биатлонист последних лет Йоханнес Бё начинает с хорошей скоростью, но вырываться в лидеры не спешит. На отметке 2,9 км он третий (+6,5 секунды от лидирующего Жаклена).
Ближе к огневому рубежу Латыпов почти не потерял скорости — отстает от лидера на 9,6 секунды. Это не так много. Главное не промахнуться.
Очень жаль! Логинов допустил один промах на первой стрельбе лежа. Притормозил перед четвертым выстрелом, сбился с ритма и промахнулся. На трассу он возвращается с отставанием в 36 секунд от нынешнего лидера Жаклена.
Стартовавший первым Жаклен отлично закрыл все мишени на первой стрельбе (лежа). Напомним, в спринте у мужчин два огневых рубежа — лежа и стоя. За каждый промах — штрафной круг в 150 м.
На отметке 2,1 км Логинов показывает неплохую скорость — уступает лидирующему Жаклену только 8 секунд.
Также на трассе уже французы Жаклен, Дестье и сильный украинец Пидручный. Борьба сегодня нешуточная.
Россию представят Александр Логинов (четвертый стартовый номер), Эдуард Латыпов (13-й), Даниил Серохвостов (25-й), Карим Халили (55-й), Василий Томшин (71-й) и Александр Поварницын (105-й).