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Спорт

Шаг к полуфиналу на тай-брейке: Рублев дожал Имера

Андрей Рублев за три сета переиграл Элиаса Имера и вывел сборную России вперед

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Сборная России на Кубке Дэвиса в четвертьфинале сражается с командой Швеции. В первом матче Андрей Рублев встретился с Элиасом Имером и одержал победу на тай-брейке в решающем сете. Таким образом, российская команда вышла вперед в противостоянии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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20:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, но не теннисного вечера. Ждем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции матча Даниила Медведева.

20:25

Итак, есть первое очко сборной России в противостоянии со Швецией. впереди поединок Даниила Медведева уже с Микаэлем Имером, братом того шведского теннисиста, что сейчас загонял Рублева.

20:20

Невероятно сложный матч сейчас выигрывает Андрей Рублев и выводит сборную России вперед в противостоянии с командой Испании. А ведь после первого сета казалось, что матч станет для россиянина легкой прогулкой, но в итоге все дошло до тай-брейка в третьем сете, и вот тут уже Рублев вцепился в соперника и не отпустил. Выдохнем.

20:20

7:3! Все, этот невероятный матч все же завершился!

20:20

6:3! Не попадает Имер, мяч прилетает за боковую линию.

20:19

5:3. Отличная подача от Имера.

20:18

5:2. Отлично сделал все Андрея, с запасом, и был вознагражден ошибкой Имера.

20:17

4:2. Подача выручает первая.

20:17

3:2. Обидная ошибка у Рублева на приеме второй подаче.

20:15

3:1. Да! Смэшем после долгого розыгрыша (самый длинный в матче) забивает Андрей.

20:15

2:1. Еще одна ошибка от шведа, отличная первая подача у Андрея.

20:14

1:1. Ошибается Имер, аут.

20:14

0:1. Здорово в линию подает Имер.

20:13

Эйсом попадает Рублев, и тай-брейк в нашем матче.

20:13

40:30. Снова ошибка Андрея, в сетку бьет он.

20:13

40:15. Аут от Имера.

20:12

30:15. Невынужденная ошибка у Рублева.

20:12

30:0. Отличная первая подача.

20:11

15:0. Долгий розыгрыш завершается ошибкой Имера.

20:10

Не так долго боролись в этом гейме теннисисты. 6:5 в третьем сете в пользу Имера.

20:09

Больше. Попадает в линию Имер после эйса.

20:08

40:40. Аут по длине.

20:08

40:30. Не дает продохнуть россиянину швед. Косо и широко подал Имер.

20:07

30:30. Хорошо обводит Рублев, и игра с лета не получается у Имера.

20:07

30:15. В противоход сыграл Имер.

20:06

15:15. Хорошая подача по центру.

20:05

0:15. Здорово принимает Рублев!

20:04

Ох, попадает последний удар в линию! Выигрывает Андрей этот гейм, счет в третьем сете 5:5.

20:04

40:15. Отличная первая подача.

20:03

30:15. Укороченный с полулета выходит отличным!

20:03

15:15. Прекрасный розыгрыш сейчас выигрывает Андрей, отправляя мяч по линии.

20:02

0:15. Отличный прием, не успевает вернуться назад Андрей.

20:00

Очень долгий розыгрыш, и все же Имер забирает с трудом себе свою подачу. Счет 5:4 в пользу шведского теннисиста.

19:59

Больше. Снова. Не справляется с приемом Андрей.

19:58

Ровно. В аут бьет Имер. Очень агрессивно играет Рублев.

19:58

Больше. Разводит Имер мяч и Рублева по разным сторонам корта.

19:57

Ровно. Прекрасно справляется Андрей с приемом.

19:57

Больше. Отличная косая подача от шведа.

19:56

Ровно. Попадает Элиас в корт при розыгрыше.

19:55

Меньше. Ошибается в розыгрыше Имер.

19:55

40:40. Хладнокровно исправляет Имер свои ошибки.

19:54

30:40. Так обидно сейчас в аут отправляет мяч Андрей! Там совсем немного, 3-4 сантиметра.

19:53

15:40. Ох, как сейчас ошибается Имер! Не сумел он вытянуть удар и смазал его в сетку.

19:52

15:30. Двойная ошибка от шведского теннисиста.

19:52

15:15. Аут от Имера, слишком далеко летит мяч.

19:51

15:0. Не принимает вторую подачу Андрей, злится, бьет ракеткой по колену.

19:51

Забирает свою подачу Рублев. 4:4 в третьем сете. Немного тревожно за российского теннисиста.

19:50

40:30. На очень большом эмоциональном подъеме сейчас Имер, конечно.

19:50

40:15. Отличная крученная подача.

19:49

30:15. Отличная первая подача.

19:49

15:15. По линии попадает Андрей.

19:48

0:15. Очень беззубо сыграл Рублев слева, позволяя своему сопернику воспользоваться своей ошибкой.

19:46

Концовка неудачная для Рублева, вторую подачу слева не принимает Андрей и бьет в аут. 4:3 в решающем сете.

19:46

Больше. Отличная первая подача у шведа.

19:46

Ровно. Эйс.

19:45

Меньше. Блестяще! Выдержал паузу Андрей и направил в угол, бэкхендом по линии сыграл.

19:44

Ровно. Ошибается швед, бьет он в сетку.

19:44

Больше. В аут летит мяч от Рублева.

19:43

Ровно. Вытягивает резанный Рублев.

19:43

Больше. Справа отлично забивает Рублев.

19:41

40:40. Ну что опять такое? А ведь был прекрасный шанс у Андрея спокойно забрать гейм.

19:41

30:40. Не успевает Рублев к этому мячу.

19:40

15:40. Отыгрывает один брейк-поинт Имер.

19:40

0:40. Отлично играет в этом гейме Андрей. Три брейк-поинта.

19:38

0:15. Пользуется ошибкой соперника Рублев.

19:38

Выигрывает этот гейм Рублев, и счет в матче становится 3:3.

19:37

40:0. Уверенно ведет Андрей игру на своей подаче.

19:37

15:0. Забирает Андрей первое очко на своей подаче.

19:35

Выигрывает Имер этот гейм после ошибок Рублева. 3:2 в третьем сете в пользу шведского теннисиста.

19:34

40:30. Не получается у Андрея выиграть сейчас важное очко.

19:33

30:30. Аут от Имера.

19:33

30:15. Широко играет швед, в сетку бьет Рублев.

19:32

15:15. Помогла сейчас сетка, мяч переваливается на сторону шведа.

19:32

15:0. Ну как сейчас ошибается Рублев?! Как так можно...

19:31

Забирает гейм на своей подаче Рублев после ошибка шведского теннисиста. 2:2 в решающем сете.

19:31

40:15. Подача помогает.

19:30

30:15. Пользуется ошибкой соперника Андрей.

19:30

15:15. Хорошо принимает Имер.

19:30

15:0. Отличная подача Андрея.

19:28

Под ноль берет свою подачу Имер. В третьем сете 2:1 в пользу шведского теннисиста.

19:28

40:0. Прямо в сетку отправляет мяч Рублев.

19:27

30:0. Эх, добежал Андрей до мяча, но в итоге в аут отправляет его.

19:27

15:0. Хорош Имер, вколачивает он мяч.

19:26

Под ноль берет подачу Андрей. До этого пять геймов он проиграл, пора брать дело в свои руки обратно. 1:1.

19:26

40:0. Не справляется с приемом Имер.

19:25

30:0. Дважды отлично прошла подача.

19:24

Не сумел дожать Андрей соперника, в итоге мяч в последнем ударе летит в сетку. Имер повел в счете в третьем сете 1:0.

19:23

Больше. Не сумел сыграть хорошо кроссом Рублев. Аут.

19:22

Ровно. Проходит обводящий у Андрея.

19:22

Больше. Очень хладнокровно забивает Имер смэш.

19:21

40:40. Ошибается шведский теннисист при долгом розыгрыше.

19:20

40:30. Работает форхенд.

19:20

30:30. Эйс.

19:20

15:30. Двойная ошибка от Имера.

19:19

15:15. Обменялись ошибками теннисисты.

19619

Стартовал третий сет, подача Имера.

19:16

И берет вторую партию Элиас Имер. Что произошло?... Казалось, что сет уже был в руках Андрея Рублева, но нас ждет третий, решающий сет.

19:15

30:40. Разыгрался шведский теннисист.

19:15

30:30. В сетку бьет Имер.

19:14

15:30. Снова ошибка Андрея.

19:14

15:15. Отличный прием от шведа.

19:13

15:0. Невынужденная ошибка Имера.

19:12

Аутом от Рублева завершается гейм, и впереди шведский теннисист, 6:5.

19:11

40:0. Снова не попадает в корт Андрей, сваливается мяч в коридор.

19:11

30:0. Срывается прием у Рублева.

19:10

15:0. Отличная подача.

19:09

Ну как так? Упускает гейм на своей подаче Андрей, и счет в матче становится 5:5.

19:09

30:40. Промахнулся сейчас Рублев мимо корта.

19:08

30:30. Ошибается Андрей, мяч в сетку летит.

19:08

30:15. Отличный смэш от Рублева.

19:08

15:15. Отличная подача.

19:07

0:15. Сорвался удар у Андрея.

19:06

Эйсом завершает гейм Имер. Счет в матче 5:4, и следующим геймом со своей подачей Рублев будет подавать на матч.

19:06

40:0. Вытащил Имер Рублева к сетке и переиграл.

19:05

30:0. Отличная подача.

19:05

15:0. Ошибается Рублев по длине.

19:04

Пусть с трудом, но берет свою подачу Андрей! 5:3 во втором сете.

19:04

40:30. Отличная подача под лево.

19:03

30:30.

19:03

15:30. Эх, не в пользу Андрея сейчас сыграла сетка.

19:03

15:15. Эйс.

19:02

0:15. Ошибается невынужденно Андрей после затяжного розыгрыша.

19:00

Отличный гейм проводит Андрей и делает брейк, очень важный. 4:3 во втором сете в пользу россиянина.

19:00

15:40. В аут отправляет мяч швед.

19:00

15:30. А вот теперь попадает Андрей.

18:59

15:15. Аут от Андрея, а так отлично вел розыгрыш.

18:58

0:15. Двойная ошибка от Имера.

18:58

3:3. Почти спокойно забирает гейм на своей подаче Рублев.

18:58

40:15. Хорошо принимает Имер.

18:57

40:0. Отличная подача.

18:57

30:0. Из центра выстреливает Андрей. Здорово!

18:56

15:0. Ошибается Имер на подаче Рублева.

18:54

Авантюрно вышел Рублев к сетке, за что и был наказан. 3:2 в сете в пользу шведского теннисиста.

18:54

40:15. Отлично развел Имер соперника и мяч, не успел Рублев.

18:53

30:15. Хороший прием второй подачи под лево.

18:53

30:0. И еще один отличный удар.

18:53

15:0. Хорошая подача.

18:52

Под ноль Рублев выигрывает свою подачу. 2:2 во втором сете.

18:52

40:0. Отличная игра.

18:51

30:0. Отличный удар от Андрея.

18:51

15:0. Отличное начало подачи от Рублева. Навылет с форхенда.

18:49

Отыгрывает брейк Андрей! 2:1 во втором сете.

18:48

15:40. Не справляется Имер с ударом справа.

18:47

15:30. После розыгрыша бьет в сетку швед.

18:47

15:15. Очередная невынужденная ошибка от Рублева.

18:46

0:15. Двойная ошибка от Имера.

18:46

Очень неожиданно, но упускает свою партию Рублев. 2:0 — с брейком впереди Имер. Внезапно.

18:45

Меньше. Овациями приветствуют этот момент трибуны.

18:44

Ровно. Как-то будто бы небрежно сыграет Андрей с лета.

18:44

Больше. В аут попадает Имер.

18:43

40:40. Сравнивает Рублев после затяжного розыгрыша.

18:42

30:40. Попадает Рублев справа. Отличный удар.

18:42

15:40. Вторую подачу принимает Имер в далекий аут.

18:41

0:40. Третья ошибка... В сетку бьет Рублев.

18:41

0:30. Аут от Андрея. Шестой розыгрыш он проигрывает.

18:41

0:15. Хороший прием.

18:40

Эйсом завершает шведский теннисист первый гейм второго сета. Повел он в матче 1:0.

18:39

40:0. На ошибках соперника набирает очки Элиас.

18:39

30:0. Ошибается Андрей. Аут.

18:38

15:0. Отличная подача.

18:38

Второй сет, поехали. Подача Имера.

18:35

Очень уверенно провел первую партию Андрей Рублев и уверенно ее выигрывает со счетом 6:2. Отличное начало.

18:35

40:15. Хорошая подача.

18:35

30:15. Теперь уже ошибка Имера.

18:34

15:15. Ошибается Андрей, и в сетку летит мяч.

18:34

15:0. В аут бьет Имер, а Рублев подает новыми мячами.

18:32

Забирает Андрей гейм на чужой подаче, ошибается Имер на своей подаче. Достаточно много причем ошибок сейчас у шведа. Счет 5:2. На своей подаче будет подавать на победу в сете Рублев.

18:32

15:40. Эйсом играет Имер.

18:31

0:40. Двойная ошибка у Имера, и три брейк-поинта у Рублева.

18:31

0:30. Побольше брака стало у шведского теннисиста.

18:30

0:15. Безупречный прием навылет.

18:30

Забирает свою подачу Андрей, и счет в матче у нас становится уже 4:2 в пользу Рублева.

18:30

Больше. Отличная первая подача, косая в первый квадрат.

18:29

40:40. Не успевает Андрей за мячом. Борьба на его подаче.

18:29

40:30. Не успевает Имер сыграть у сетки.

18:28

30:30. Отличная подача.

18:28

15:30. Решил подержать мяч у себя Рублев.

18:27

0:30. Еще одна ошибка у Рублева. В сетку он бьет.

18:26

15:0. Ошибается Андрей при ударе справа.

18:24

И делает брейк Андрей Рублев! Ошибается Имер на своей подаче, что делает счет в первом сете 3:2 в пользу россиянина.

18:24

30:40. Теперь двойная ошибка у Имера.

18:24

30:30. Борьба завязывается на подаче шведа.

18:22

30:15. Как хорошо играет шведский на своей подаче!

18:22

15:15. Хороший прием у Рублева.

18:22

15:0. Отличные комбинации у Имера.

18:21

Отыгрывается Андрей и забирает гейм на своей подаче. Немного нервный розыгрыш. 2:2.

18:21

Больше. Справляется Андрей со своей подачей.

18:21

40:40. Рискует Имер и не попадает. Отыгрывает брейк-поинт Андрей.

18:20

30:40. Первая двойная ошибка у Андрея.

18:19

30:30. Хорошо принимает швед.

18:19

30:15. Дважды подряд отличные подачи у Андрея.

18:18

0:15. Размашисто играет швед и берет очко на чужой подаче.

18:16

Допускает Андрей невынужденную ошибку, и 2:1 повел шведский теннисист после того, как берет гейм под ноль.

18:16

40:0. Хорошо летает по задней линии Имер.

18:15

30:0. В аут отправляет мяч Андрей.

18:15

15:0. Не очень хорошо принимает Рублев.

18:14

Забирает гейм под ноль Рублев, ударом с бэкхенда завершая розыгрыш. 1:1.

18:13

40:0. Уверенно ведет свою подачу Андрей.

18:13

15:0. В аут бьет Имер после розыгрыша.

18:12

Рисковал на второй подаче Имер, и риск оказывается оправдан. Забирает первый гейм на своей подаче шведский теннисист. 1:0 в первом сете.

18:11

40:30. Достойный прием у Андрея, и в итоге Имер бьет в сетку.

18:11

40:15. Здорово атаковал Андрей, но следом ошибся, запутавшись в своих действиях.

18:10

30:15. Завязывается розыгрыш, и допускает невынужденную ошибку Имер.

18:09

30:0. Хорошая первая подача.

18:10

15:0. На подаче Имер, и начинает он с эйса.

18:10

Ну что же, Андрей Рублев — Элиас Имер, поехали!

18:05

Разминаются теннисисты. Пока скажем, что победитель этого противостояния встретится со сборной Германии.

18:01

Отзвучали гимны, убраны флаги с корта, совсем немного осталось до начала первого четвертьфинального поединка сборной России.

17:57

Сборная Швеции уже на корте, и следом появляется российская команда. Все теннисисты будут рядом с Рублевым, которому скоро выходить и играть.

17:55

Матч пока сдвинули на пять минут, в 18.05 стоит начало.

17:50

Напомним, что судьба выхода в плей-офф в противостоянии с Испании решалась именно в парном матче, где играли Рублев и Карацев. Они одержали победу, и Россия вышла с первого места.

17:45

А если Рублев и Медведев в одиночках не смогут выполнить задачу по выходу в полуфинал (для этого им обоим нужно победить), то исходит противостояния решит парный матч. У России в заявке вместе с Рублем Аслан Карацев, а от Швеции могут сыграть Роберт Линдстедт и Андре Горанссон.

17:40

Следующим на корте появится Даниил Медведев. Свой одиночный матч россиянин сыграет Микаэля Имера.

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JB Autissier/Panoramic/Reuters
17:35

Поединок стартует в 18.00 по московскому времени.

17:30

Сборная России на Кубке Дэвиса в четвертьфинале сражается с командой Швеции. В первом матче Андрей Рублев встречается с Элиасом Имером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Российский теннисист Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев

Reuters
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