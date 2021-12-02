Шаг к полуфиналу на тай-брейке: Рублев дожал Имера

Сборная России на Кубке Дэвиса в четвертьфинале сражается с командой Швеции. В первом матче Андрей Рублев встретился с Элиасом Имером и одержал победу на тай-брейке в решающем сете. Таким образом, российская команда вышла вперед в противостоянии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:30
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, но не теннисного вечера. Ждем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции матча Даниила Медведева.
20:25
Итак, есть первое очко сборной России в противостоянии со Швецией. впереди поединок Даниила Медведева уже с Микаэлем Имером, братом того шведского теннисиста, что сейчас загонял Рублева.
20:20
Невероятно сложный матч сейчас выигрывает Андрей Рублев и выводит сборную России вперед в противостоянии с командой Испании. А ведь после первого сета казалось, что матч станет для россиянина легкой прогулкой, но в итоге все дошло до тай-брейка в третьем сете, и вот тут уже Рублев вцепился в соперника и не отпустил. Выдохнем.
20:20
7:3! Все, этот невероятный матч все же завершился!
20:20
6:3! Не попадает Имер, мяч прилетает за боковую линию.
20:19
5:3. Отличная подача от Имера.
20:18
5:2. Отлично сделал все Андрея, с запасом, и был вознагражден ошибкой Имера.
20:17
4:2. Подача выручает первая.
20:17
3:2. Обидная ошибка у Рублева на приеме второй подаче.
20:15
3:1. Да! Смэшем после долгого розыгрыша (самый длинный в матче) забивает Андрей.
20:15
2:1. Еще одна ошибка от шведа, отличная первая подача у Андрея.
20:14
1:1. Ошибается Имер, аут.
20:14
0:1. Здорово в линию подает Имер.
20:13
Эйсом попадает Рублев, и тай-брейк в нашем матче.
20:13
40:30. Снова ошибка Андрея, в сетку бьет он.
20:13
40:15. Аут от Имера.
20:12
30:15. Невынужденная ошибка у Рублева.
20:12
30:0. Отличная первая подача.
20:11
15:0. Долгий розыгрыш завершается ошибкой Имера.
20:10
Не так долго боролись в этом гейме теннисисты. 6:5 в третьем сете в пользу Имера.
20:09
Больше. Попадает в линию Имер после эйса.
20:08
40:40. Аут по длине.
20:08
40:30. Не дает продохнуть россиянину швед. Косо и широко подал Имер.
20:07
30:30. Хорошо обводит Рублев, и игра с лета не получается у Имера.
20:07
30:15. В противоход сыграл Имер.
20:06
15:15. Хорошая подача по центру.
20:05
0:15. Здорово принимает Рублев!
20:04
Ох, попадает последний удар в линию! Выигрывает Андрей этот гейм, счет в третьем сете 5:5.
20:04
40:15. Отличная первая подача.
20:03
30:15. Укороченный с полулета выходит отличным!
20:03
15:15. Прекрасный розыгрыш сейчас выигрывает Андрей, отправляя мяч по линии.
20:02
0:15. Отличный прием, не успевает вернуться назад Андрей.
20:00
Очень долгий розыгрыш, и все же Имер забирает с трудом себе свою подачу. Счет 5:4 в пользу шведского теннисиста.
19:59
Больше. Снова. Не справляется с приемом Андрей.
19:58
Ровно. В аут бьет Имер. Очень агрессивно играет Рублев.
19:58
Больше. Разводит Имер мяч и Рублева по разным сторонам корта.
19:57
Ровно. Прекрасно справляется Андрей с приемом.
19:57
Больше. Отличная косая подача от шведа.
19:56
Ровно. Попадает Элиас в корт при розыгрыше.
19:55
Меньше. Ошибается в розыгрыше Имер.
19:55
40:40. Хладнокровно исправляет Имер свои ошибки.
19:54
30:40. Так обидно сейчас в аут отправляет мяч Андрей! Там совсем немного, 3-4 сантиметра.
19:53
15:40. Ох, как сейчас ошибается Имер! Не сумел он вытянуть удар и смазал его в сетку.
19:52
15:30. Двойная ошибка от шведского теннисиста.
19:52
15:15. Аут от Имера, слишком далеко летит мяч.
19:51
15:0. Не принимает вторую подачу Андрей, злится, бьет ракеткой по колену.
19:51
Забирает свою подачу Рублев. 4:4 в третьем сете. Немного тревожно за российского теннисиста.
19:50
40:30. На очень большом эмоциональном подъеме сейчас Имер, конечно.
19:50
40:15. Отличная крученная подача.
19:49
30:15. Отличная первая подача.
19:49
15:15. По линии попадает Андрей.
19:48
0:15. Очень беззубо сыграл Рублев слева, позволяя своему сопернику воспользоваться своей ошибкой.
19:46
Концовка неудачная для Рублева, вторую подачу слева не принимает Андрей и бьет в аут. 4:3 в решающем сете.
19:46
Больше. Отличная первая подача у шведа.
19:46
Ровно. Эйс.
19:45
Меньше. Блестяще! Выдержал паузу Андрей и направил в угол, бэкхендом по линии сыграл.
19:44
Ровно. Ошибается швед, бьет он в сетку.
19:44
Больше. В аут летит мяч от Рублева.
19:43
Ровно. Вытягивает резанный Рублев.
19:43
Больше. Справа отлично забивает Рублев.
19:41
40:40. Ну что опять такое? А ведь был прекрасный шанс у Андрея спокойно забрать гейм.
19:41
30:40. Не успевает Рублев к этому мячу.
19:40
15:40. Отыгрывает один брейк-поинт Имер.
19:40
0:40. Отлично играет в этом гейме Андрей. Три брейк-поинта.
19:38
0:15. Пользуется ошибкой соперника Рублев.
19:38
Выигрывает этот гейм Рублев, и счет в матче становится 3:3.
19:37
40:0. Уверенно ведет Андрей игру на своей подаче.
19:37
15:0. Забирает Андрей первое очко на своей подаче.
19:35
Выигрывает Имер этот гейм после ошибок Рублева. 3:2 в третьем сете в пользу шведского теннисиста.
19:34
40:30. Не получается у Андрея выиграть сейчас важное очко.
19:33
30:30. Аут от Имера.
19:33
30:15. Широко играет швед, в сетку бьет Рублев.
19:32
15:15. Помогла сейчас сетка, мяч переваливается на сторону шведа.
19:32
15:0. Ну как сейчас ошибается Рублев?! Как так можно...
19:31
Забирает гейм на своей подаче Рублев после ошибка шведского теннисиста. 2:2 в решающем сете.
19:31
40:15. Подача помогает.
19:30
30:15. Пользуется ошибкой соперника Андрей.
19:30
15:15. Хорошо принимает Имер.
19:30
15:0. Отличная подача Андрея.
19:28
Под ноль берет свою подачу Имер. В третьем сете 2:1 в пользу шведского теннисиста.
19:28
40:0. Прямо в сетку отправляет мяч Рублев.
19:27
30:0. Эх, добежал Андрей до мяча, но в итоге в аут отправляет его.
19:27
15:0. Хорош Имер, вколачивает он мяч.
19:26
Под ноль берет подачу Андрей. До этого пять геймов он проиграл, пора брать дело в свои руки обратно. 1:1.
19:26
40:0. Не справляется с приемом Имер.
19:25
30:0. Дважды отлично прошла подача.
19:24
Не сумел дожать Андрей соперника, в итоге мяч в последнем ударе летит в сетку. Имер повел в счете в третьем сете 1:0.
19:23
Больше. Не сумел сыграть хорошо кроссом Рублев. Аут.
19:22
Ровно. Проходит обводящий у Андрея.
19:22
Больше. Очень хладнокровно забивает Имер смэш.
19:21
40:40. Ошибается шведский теннисист при долгом розыгрыше.
19:20
40:30. Работает форхенд.
19:20
30:30. Эйс.
19:20
15:30. Двойная ошибка от Имера.
19:19
15:15. Обменялись ошибками теннисисты.
19619
Стартовал третий сет, подача Имера.
19:16
И берет вторую партию Элиас Имер. Что произошло?... Казалось, что сет уже был в руках Андрея Рублева, но нас ждет третий, решающий сет.
19:15
30:40. Разыгрался шведский теннисист.
19:15
30:30. В сетку бьет Имер.
19:14
15:30. Снова ошибка Андрея.
19:14
15:15. Отличный прием от шведа.
19:13
15:0. Невынужденная ошибка Имера.
19:12
Аутом от Рублева завершается гейм, и впереди шведский теннисист, 6:5.
19:11
40:0. Снова не попадает в корт Андрей, сваливается мяч в коридор.
19:11
30:0. Срывается прием у Рублева.
19:10
15:0. Отличная подача.
19:09
Ну как так? Упускает гейм на своей подаче Андрей, и счет в матче становится 5:5.
19:09
30:40. Промахнулся сейчас Рублев мимо корта.
19:08
30:30. Ошибается Андрей, мяч в сетку летит.
19:08
30:15. Отличный смэш от Рублева.
19:08
15:15. Отличная подача.
19:07
0:15. Сорвался удар у Андрея.
19:06
Эйсом завершает гейм Имер. Счет в матче 5:4, и следующим геймом со своей подачей Рублев будет подавать на матч.
19:06
40:0. Вытащил Имер Рублева к сетке и переиграл.
19:05
30:0. Отличная подача.
19:05
15:0. Ошибается Рублев по длине.
19:04
Пусть с трудом, но берет свою подачу Андрей! 5:3 во втором сете.
19:04
40:30. Отличная подача под лево.
19:03
30:30.
19:03
15:30. Эх, не в пользу Андрея сейчас сыграла сетка.
19:03
15:15. Эйс.
19:02
0:15. Ошибается невынужденно Андрей после затяжного розыгрыша.
19:00
Отличный гейм проводит Андрей и делает брейк, очень важный. 4:3 во втором сете в пользу россиянина.
19:00
15:40. В аут отправляет мяч швед.
19:00
15:30. А вот теперь попадает Андрей.
18:59
15:15. Аут от Андрея, а так отлично вел розыгрыш.
18:58
0:15. Двойная ошибка от Имера.
18:58
3:3. Почти спокойно забирает гейм на своей подаче Рублев.
18:58
40:15. Хорошо принимает Имер.
18:57
40:0. Отличная подача.
18:57
30:0. Из центра выстреливает Андрей. Здорово!
18:56
15:0. Ошибается Имер на подаче Рублева.
18:54
Авантюрно вышел Рублев к сетке, за что и был наказан. 3:2 в сете в пользу шведского теннисиста.
18:54
40:15. Отлично развел Имер соперника и мяч, не успел Рублев.
18:53
30:15. Хороший прием второй подачи под лево.
18:53
30:0. И еще один отличный удар.
18:53
15:0. Хорошая подача.
18:52
Под ноль Рублев выигрывает свою подачу. 2:2 во втором сете.
18:52
40:0. Отличная игра.
18:51
30:0. Отличный удар от Андрея.
18:51
15:0. Отличное начало подачи от Рублева. Навылет с форхенда.
18:49
Отыгрывает брейк Андрей! 2:1 во втором сете.
18:48
15:40. Не справляется Имер с ударом справа.
18:47
15:30. После розыгрыша бьет в сетку швед.
18:47
15:15. Очередная невынужденная ошибка от Рублева.
18:46
0:15. Двойная ошибка от Имера.
18:46
Очень неожиданно, но упускает свою партию Рублев. 2:0 — с брейком впереди Имер. Внезапно.
18:45
Меньше. Овациями приветствуют этот момент трибуны.
18:44
Ровно. Как-то будто бы небрежно сыграет Андрей с лета.
18:44
Больше. В аут попадает Имер.
18:43
40:40. Сравнивает Рублев после затяжного розыгрыша.
18:42
30:40. Попадает Рублев справа. Отличный удар.
18:42
15:40. Вторую подачу принимает Имер в далекий аут.
18:41
0:40. Третья ошибка... В сетку бьет Рублев.
18:41
0:30. Аут от Андрея. Шестой розыгрыш он проигрывает.
18:41
0:15. Хороший прием.
18:40
Эйсом завершает шведский теннисист первый гейм второго сета. Повел он в матче 1:0.
18:39
40:0. На ошибках соперника набирает очки Элиас.
18:39
30:0. Ошибается Андрей. Аут.
18:38
15:0. Отличная подача.
18:38
Второй сет, поехали. Подача Имера.
18:35
Очень уверенно провел первую партию Андрей Рублев и уверенно ее выигрывает со счетом 6:2. Отличное начало.
18:35
40:15. Хорошая подача.
18:35
30:15. Теперь уже ошибка Имера.
18:34
15:15. Ошибается Андрей, и в сетку летит мяч.
18:34
15:0. В аут бьет Имер, а Рублев подает новыми мячами.
18:32
Забирает Андрей гейм на чужой подаче, ошибается Имер на своей подаче. Достаточно много причем ошибок сейчас у шведа. Счет 5:2. На своей подаче будет подавать на победу в сете Рублев.
18:32
15:40. Эйсом играет Имер.
18:31
0:40. Двойная ошибка у Имера, и три брейк-поинта у Рублева.
18:31
0:30. Побольше брака стало у шведского теннисиста.
18:30
0:15. Безупречный прием навылет.
18:30
Забирает свою подачу Андрей, и счет в матче у нас становится уже 4:2 в пользу Рублева.
18:30
Больше. Отличная первая подача, косая в первый квадрат.
18:29
40:40. Не успевает Андрей за мячом. Борьба на его подаче.
18:29
40:30. Не успевает Имер сыграть у сетки.
18:28
30:30. Отличная подача.
18:28
15:30. Решил подержать мяч у себя Рублев.
18:27
0:30. Еще одна ошибка у Рублева. В сетку он бьет.
18:26
15:0. Ошибается Андрей при ударе справа.
18:24
И делает брейк Андрей Рублев! Ошибается Имер на своей подаче, что делает счет в первом сете 3:2 в пользу россиянина.
18:24
30:40. Теперь двойная ошибка у Имера.
18:24
30:30. Борьба завязывается на подаче шведа.
18:22
30:15. Как хорошо играет шведский на своей подаче!
18:22
15:15. Хороший прием у Рублева.
18:22
15:0. Отличные комбинации у Имера.
18:21
Отыгрывается Андрей и забирает гейм на своей подаче. Немного нервный розыгрыш. 2:2.
18:21
Больше. Справляется Андрей со своей подачей.
18:21
40:40. Рискует Имер и не попадает. Отыгрывает брейк-поинт Андрей.
18:20
30:40. Первая двойная ошибка у Андрея.
18:19
30:30. Хорошо принимает швед.
18:19
30:15. Дважды подряд отличные подачи у Андрея.
18:18
0:15. Размашисто играет швед и берет очко на чужой подаче.
18:16
Допускает Андрей невынужденную ошибку, и 2:1 повел шведский теннисист после того, как берет гейм под ноль.
18:16
40:0. Хорошо летает по задней линии Имер.
18:15
30:0. В аут отправляет мяч Андрей.
18:15
15:0. Не очень хорошо принимает Рублев.
18:14
Забирает гейм под ноль Рублев, ударом с бэкхенда завершая розыгрыш. 1:1.
18:13
40:0. Уверенно ведет свою подачу Андрей.
18:13
15:0. В аут бьет Имер после розыгрыша.
18:12
Рисковал на второй подаче Имер, и риск оказывается оправдан. Забирает первый гейм на своей подаче шведский теннисист. 1:0 в первом сете.
18:11
40:30. Достойный прием у Андрея, и в итоге Имер бьет в сетку.
18:11
40:15. Здорово атаковал Андрей, но следом ошибся, запутавшись в своих действиях.
18:10
30:15. Завязывается розыгрыш, и допускает невынужденную ошибку Имер.
18:09
30:0. Хорошая первая подача.
18:10
15:0. На подаче Имер, и начинает он с эйса.
18:10
Ну что же, Андрей Рублев — Элиас Имер, поехали!
18:05
Разминаются теннисисты. Пока скажем, что победитель этого противостояния встретится со сборной Германии.
18:01
Отзвучали гимны, убраны флаги с корта, совсем немного осталось до начала первого четвертьфинального поединка сборной России.
17:57
Сборная Швеции уже на корте, и следом появляется российская команда. Все теннисисты будут рядом с Рублевым, которому скоро выходить и играть.
17:55
Матч пока сдвинули на пять минут, в 18.05 стоит начало.
17:50
Напомним, что судьба выхода в плей-офф в противостоянии с Испании решалась именно в парном матче, где играли Рублев и Карацев. Они одержали победу, и Россия вышла с первого места.
17:45
А если Рублев и Медведев в одиночках не смогут выполнить задачу по выходу в полуфинал (для этого им обоим нужно победить), то исходит противостояния решит парный матч. У России в заявке вместе с Рублем Аслан Карацев, а от Швеции могут сыграть Роберт Линдстедт и Андре Горанссон.
17:40
Следующим на корте появится Даниил Медведев. Свой одиночный матч россиянин сыграет Микаэля Имера.
close
100%
JB Autissier/Panoramic/Reuters
17:35
Поединок стартует в 18.00 по московскому времени.
17:30
Сборная России на Кубке Дэвиса в четвертьфинале сражается с командой Швеции. В первом матче Андрей Рублев встречается с Элиасом Имером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях