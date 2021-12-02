«Бавария» вернется к лучшей игре, а Миранчук может получить шанс: анонс главных матчей выходных

Футбольный уик-энд снова выдастся ярким: 4 декабря в АПЛ лондонское дерби: «Челси» гостит у «Вест Хэма». В Бундеслиге классический матч лидеров: дортмундская «Боруссия» против «Баварии». Притормозивший «Наполи» ждет испытание в виде «Аталанты», а Жозе Моуринью должен исправлять ситуацию в игре с «Интером». Наконец, в Примере «Реал Сосьедад» попробует уцепиться за уходящий поезд лидеров в игре с мадридским «Реалом».

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«Челси» лидирует, но конкуренты не дремлют

«Челси» в полном порядке. Команда Томаса Тухеля не проигрывала уже два месяца и лидирует в АПЛ. Да и в Лиге чемпионов первое место в группе практически забронировано. Если что-то Томаса Тухеля и беспокоит, то только то, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» очков также не теряют. Прямо сейчас отрыв лондонцев от них — 1 и 2 очка, соответственно.

«Вест Хэм» идет на 4-й строчке, но уже в 9 очках. Команда Дэвида Мойеса месяц назад обыграла «Ливерпуль», но после этого не может выиграть 3 тура подряд. Объективно сложно будет и на этот раз. Тем более, что за команду Тухеля статистика: «Челси» победил в 4 из последних очных встречи. Поставить на очередную победу «Челси» можно в Winline за 1.73.

Миранчук получит еще один шанс в «Аталанте»?

Декабрь станет определяющим месяцем для Алексея Миранчука в «Аталанте». Если россиянин не сможет доказать Гасперини, что готов играть больше, то в зимнее трансферное окно он уйдет в аренду. Вероятно, в один из клубов середины таблицы Серии А. Пока что позитив в том, что Миранчук вышел на поле первый раз почти за два месяца: в матче с «Венецией» россиянин получил 13 минут и смотрелся неплохо.

Вот только «Аталанта» сейчас хороша, Гасперини нет особого смысла что-то менять. 4-е место, всего 5 очков от лидера, серия из 4 побед в чемпионате. И очная встреча с лидером впереди! «Наполи» после блестящего старта немного притормозил: поражение от «Интера» и вот теперь ничья с «Сассуоло», причем команда Лучано Спаллетти вела 2:0 еще за 20 минут до конца матча. Если «Наполи» проиграет, то рискует отдать «Милану» лидерство, да и сама «Аталанта» будет уже на расстоянии всего 2 очков.

Учитывая, что бергамаски сейчас в полном порядке (а проигрывали они в последний раз 2 месяца назад), их победа за коэффициент 3.00 смотрится очень даже заманчиво. Ну а на «Наполи» предлагают котировку 2.28, все-таки подопечные Спаллетти лидируют, да и играют на своем поле.

Моуринью идет ко дну. Но у него есть оправдание

Последние годы карьеры Жозе Моуринью выглядят одинаково: приход в новый клуб, высокие ожидания. Бодрое начало сезона, а затем команда и тренер начинают уставать друг от друга. Появляются трения, взаимные обвинения, результаты падают, и тренер покидает клуб. Кажется, карьера «Особенного» потихонечку клонится к закату. Вот и сейчас в «Роме» результаты не могут радовать болельщиков: приличная 5-я строчка после 15 туров, но уже в 11 очках от лидера. А Моуринью все чаще заявляет о том, что его состав не способен выдавать результаты лучше.

Впрочем, перед встречей с «Интером» у Жозе есть оправдания. Вспышка коронавируса в клубе, ряд игроков на карантине. На фоне этого случилось поражение от «Болоньи» (0:1). Ну а «Интер» полон решимости продлить победную серию до 4 матчей. Неудивительно, что букмекер Winline видит команду фаворитом. Коэффициент на победу клуба из Милана 2.00.

Последний вагон поезда уедет от басков

«Реал Сосьедад» еще недавно лидировал в Примере, а сейчас уже отстает от лидера на 7 очков. В последних 4 турах баски выиграли лишь однажды, а конкуренты в лице мадридского «Реала» осечек не допускают. У команды Анчелотти 9 побед в 10 матчах. Если победят «Сосьедад» на выезде - из конкурентов фактически останется только «Атлетико», который по потерянным очкам отстает на 4 балла.

Другой вопрос, что баски понимают — это последний шанс не отстать слишком далеко. Да и выезд в Сан-Себастьян всегда был одним из сложнейших в Испании. «Реал» сейчас убийственно эффективен, но стратегически команду Анчелотти устроит и ничья. Поставить на нее можно с коэффициентом 3.40.

«Бавария» восстановит статус-кво

«Бавария» в последние недели притормозила, во многом это связано со вспышкой коронавируса в составе. Карантин, потеря формы — все это неизбежно сказывается. Другое дело, что в очковом эквиваленте эти проблемы стоили команде лишь 3 баллов — случилось поражение от «Аугсбурга». «Фрайбург» и «Арминию» баварцы обыграли, хоть и не без проблем. Сейчас самое время начать набирать обороты.

Тем более, что соперник принципиальный — дортмундская «Боруссия», а на кону лидерство в Бундеслиге. Пока «Бавария» опережает «шмелей» на 1 очко.

Дортмундцы провалились в Лиге чемпионов: за тур до конца команда Марко Розе лишилась шансов выйти из группы. Предстоящий матч, вероятно, тоже не доставит им удовольствия: «Боруссия» проиграла «Баварии» уже 6 раз подряд. Победу мюнхенского клуба Winline оценил коэффициентом 1.79.

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