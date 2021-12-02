Меньше секунды: Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU

13:58

Ну что же, все биатлонисты отстрелялись, последняя десятка едет на финиш, но для нас уже ничего не изменится! Антон Бабиков меньше секунды выиграл у норвежца Филипа Андерсена, ногами россиянин был не самым лучшем на дистанции, но благодаря точной стрельбе всех опередил. Мухамедзянов плохо стрелял (три промаха), но здорово бежал и стал восьмым. Евгений Гараничев стрелял на ноль, но шел пешком — он 11-й.