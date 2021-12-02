03 декабря 2021, 14:03 Спорт Финал без Большунова и других россиян: как прошел спринт на этапе Кубка мира Российские лыжники не попали в финале в спринте на этапе Кубка мира Антон Третяк Слушать Остановить

close 100% Российский лыжник Александр Большунов Reuters

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в норвежском Лиллехаммере. Ни один из россиян, как из женской команды, так и мужской, не сумел пробиться в финальные забеги в спринте свободным стилем. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонок.