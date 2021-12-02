Финал без Большунова и других россиян: как прошел спринт на этапе Кубка мира

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в норвежском Лиллехаммере. Ни один из россиян, как из женской команды, так и мужской, не сумел пробиться в финальные забеги в спринте свободным стилем. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонок.
Трансляция
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16:08
А наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!
16:07
К сожалению, сегодня никто из россиян не сумел даже пробиться в финал, но этап Кубка мира продолжается и впереди еще по две гонки у женщин и мужчин.
16:04
Клебо уверенно победил, а второе место занял Ларссен! Третьим финишировал француз Жуве!
16:03
Жуве вышел вперед, но быстро Клебо снова вернулся в лидеры быстро.
16:02
Вместе идут гонщики, пока никто не ускоряется. Лидирует швед Грате.
Финн Вуоринен, кстати, получил желтую за то, что подрезал Большунова, но результаты остаются в силе.
15:47
Скоро финалы, первыми побегут в решающем забеге женщины.
15:45
Из этого забега в финал идут швед Маркус Грате и финн Лаури Вуоринен. Финалы пройдут вообще без россиян.
15:44
Вроде бы открыли финишный коридор Большунову, но время было упущено и максимум будет третьим россиянин по фотофинишу. Но в финал не проходит в любом случае.
15:43
Затерли Александра на пятое место.
15:41
Большунов со старта в лидеры выйти не смог, но на подъеме встал первым!
15:40
Итак, стартует Большунов по втором полуфинале!
15:39
Клебо и Тёугбёль проходят напрямую, Жуве стал третьим.
15:35
Первый мужской полуфинал. Без Большунова, но с Клебо.
15:32
Дальквист и Рмбом выигрывают, а Бреннен и Лампич выходят в финал как лаки-лузеры! Браво, Анамария! С поломкой палки прошла в решающий забег!
15:31
Лампич догнала соперниц, а у Хагстрем нет шансов.
15:27
Хагстрём падает на подъеме, теряет очки и цепляет палку Лампич, которая ломается. Быстро дали новую, но время потеряно.
15:27
Диггинс и Тириль Венг побеждают в забеге.
15:25
Стартовал первый полуфинал у женщин.
15:22
Из всей российской сборной только Большунов у нас остался, он один будет стартовать в полуфинале.
15:21
Терпел до конца, попробовал резко финишировать Ретивых, но не хватило ему — только третье место. И мимо полуфинала.
15:20
Глеб идет четвертым и все никак не может выбраться повыше.
15:19
Глеб Ретивых на старте.
15:18
Финн Лаури Вуоринен и норвежец Финн Хоген Крог выиграли этот забег.
15:16
Так и финиширует третьим Терентьев, и он не проходит в полуфинал. Очень обидно.
15:15
Откатился на третьем место россиянин.
15:14
Захватил Александр лидерство сразу.
15:13
Терентьев стартовал, победитель первого спринта в этом сезоне.
15:13
Француз Жено Рено Же и швед Густав Берлунг упали на середине дистанции и выбыли из борьбы.
15:12
Проигрывает на финише Нортугу Большунов, но проходит в полуфинал напрямую!
15:11
Продолжает Александр лидировать в забеге.
15:10
Большунов сразу выходит в лидеры.
15:08
Большунов на старте.
15:06
Тёугбёль, Жуве и Пеллегрино в тройке, причем первые два места будут распределяться фотофинишем. Устюгов четвертый и дальше не идет.
15:05
Отыграл две позиции, но снова откатился на шестое место.
15:04
Устюгов пока не спешит и идет последним.
15:03
А в предыдущем забеге второе место отдали Ларссону, а время Вальнеса будет ориентиром для лаки-лузеров.
15:03
Сергей Устюгов бежит во втором забеге.
15:01
Клебо побеждает, а еще два норвежца — Ларссон и Вальнес финишируют вместе. Фотофиниш решит судьбу второго места.
14:58
Без россиян первый забег, но тут Клебо, Вальнес и Мяки.
14:57
Эмма Рибом из Швеции и итальянка Грета Лоран выигрывают пятый забег у женщин.
14:52
Без россиянок пойдут дальше старты у женщин, в полуфиналы наши спортсменки не пробились. Жаль.
14:51
Четвертой финиширует Сорина, она также не пройдет в полуфинал. Дальквист и Лампич побеждают в забеге.
14:50
Не обогнала соперниц Татьяна на подъеме и откатилась на пятое место.
14:48
Последней стартовала Сорина, но постепенно выбирается наверх и пытается атаковать.
14:47
Фальстарт у девушек в четвертом забеге. Сорина раньше времени стартовала.
14:45
Татьяна Сорина в четвертом забеге стартует.
14:45
Венг и Хагстрём побеждают, а Христина заняла последнее место. В полуфинал она не пройдет.
14:44
Последней выходит на стадион Мацокина, а Венг убегает.
14:43
Долго лидировала Христина, но затем пропустила шведку Хагстрём и норвежку Лотту Венг.
14:43
Первой стартовала Мацокина.
14:42
Болеем за Христину Мацокину, она побежит в третьем забеге.
14:40
Надине Фендрих из Швейцарии и норвежка Майкен Касперсен Фалла выигрывают второй забег.
14:35
Американка Джессика Диггинс и норвежка Тириль Уднес Венг выигрывают первый забег у женщин.
14:30
Поехали!
14:21
У девушек все гораздо хуже. Христина Мацокина выступит в третьем забеге. Соперницами станут Йоханна Хагстрём, Лотта Венг, Катрине Ролстред Харсем, Пия Финк и Элиза Брокар.
Татьяна Сорина побежит в четвертом забеге. Ее соперницами станут Майя Дальквист, Кристине Скистад, Анна-Мария Лампич, Ханна Хальворсен и Ясми Йоэнсуу.
Юлия Ступак и Наталья Непряева не квалифицировались в четвертьфинал.
14:20
Итак, завершена квалификация, в 14:30 начнутся четвертьфинальные забеги.
Сергей Устюгов стартует во втором забеге с Ришаром Жувом, Федерико Пеллегрино, Ховардлм Солосом Тёугбёлем, Беном Огденом, Мацеем Старега.
Александр Большунов побежит в третьем забеге с Полом Голбергом, Михалом Новаком, Густафом Берглундом, Эвеном Нортугом и Же Рено.
Александр Терентьев будет бороться с Финном Хогеном Крогом, Хоконом Сконесом, Нийло Мойланемом, Лаури Вуориненом и Георгом Эрссоном.
А в последнем забеге Глеб Ретивых будет соперничать с Юханом Хегстрёмом, Джеймсом Скунмейкером, Юусо Хааралом, Маркусом Грате и Синдре Скаром.
14:15
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в Лиллехаммере, Норвегия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов, полуфиналов и финалов в женском и мужском спринтах.
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