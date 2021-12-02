Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Жулин о поднятии возрастного ценза: может, они еще запретят имена... 16:35
В московском ТЦ «Европолис» произошла драка... 16:32
В МИД призвали Польшу и Литву прекратить «издеваться... 16:28
Захарова призвала Запад к диалогу с Белоруссией 16:27
Устюгов о неудачных результатах россиян в лыжах: у всех... 16:19
Российский олимпийский чемпион назвал комфортную для жизни... 16:05
В отеле Хабаровска нашли тело сына экс-губернатора Виктора Ишаева 16:05
Движение поездов начали восстанавливать после падения человека... 16:02
В Госдуме назвали высокими штрафы за публикации... 15:49
Стала известна сумма трансфера Свинова в «Спартак» 15:48
Спорт

Финал без Большунова и других россиян: как прошел спринт на этапе Кубка мира

Российские лыжники не попали в финале в спринте на этапе Кубка мира

Слушать
Остановить
close
100%
Российский лыжник Александр Большунов

Российский лыжник Александр Большунов

Reuters
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в норвежском Лиллехаммере. Ни один из россиян, как из женской команды, так и мужской, не сумел пробиться в финальные забеги в спринте свободным стилем. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонок.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:08

А наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!

16:07

К сожалению, сегодня никто из россиян не сумел даже пробиться в финал, но этап Кубка мира продолжается и впереди еще по две гонки у женщин и мужчин.

16:04

Клебо уверенно победил, а второе место занял Ларссен! Третьим финишировал француз Жуве!

16:03

Жуве вышел вперед, но быстро Клебо снова вернулся в лидеры быстро.

16:02

Вместе идут гонщики, пока никто не ускоряется. Лидирует швед Грате.

16:00

Стартовал мужской финал!

15:55

15:52

Дальквист уверенно выигрывает финальный заезд, американка Диггинс вторая, Тириль Венг — третья.

15:49

Финн Вуоринен, кстати, получил желтую за то, что подрезал Большунова, но результаты остаются в силе.

15:47

Скоро финалы, первыми побегут в решающем забеге женщины.

15:45

Из этого забега в финал идут швед Маркус Грате и финн Лаури Вуоринен. Финалы пройдут вообще без россиян.

15:44

Вроде бы открыли финишный коридор Большунову, но время было упущено и максимум будет третьим россиянин по фотофинишу. Но в финал не проходит в любом случае.

15:43

Затерли Александра на пятое место.

15:41

Большунов со старта в лидеры выйти не смог, но на подъеме встал первым!

15:40

Итак, стартует Большунов по втором полуфинале!

15:39

Клебо и Тёугбёль проходят напрямую, Жуве стал третьим.

15:35

Первый мужской полуфинал. Без Большунова, но с Клебо.

15:32

Дальквист и Рмбом выигрывают, а Бреннен и Лампич выходят в финал как лаки-лузеры! Браво, Анамария! С поломкой палки прошла в решающий забег!

15:31

Лампич догнала соперниц, а у Хагстрем нет шансов.

15:27

Хагстрём падает на подъеме, теряет очки и цепляет палку Лампич, которая ломается. Быстро дали новую, но время потеряно.

15:27

Диггинс и Тириль Венг побеждают в забеге.

15:25

Стартовал первый полуфинал у женщин.

15:22

Из всей российской сборной только Большунов у нас остался, он один будет стартовать в полуфинале.

15:21

Терпел до конца, попробовал резко финишировать Ретивых, но не хватило ему — только третье место. И мимо полуфинала.

15:20

Глеб идет четвертым и все никак не может выбраться повыше.

15:19

Глеб Ретивых на старте.

15:18

Финн Лаури Вуоринен и норвежец Финн Хоген Крог выиграли этот забег.

15:16

Так и финиширует третьим Терентьев, и он не проходит в полуфинал. Очень обидно.

15:15

Откатился на третьем место россиянин.

15:14

Захватил Александр лидерство сразу.

15:13

Терентьев стартовал, победитель первого спринта в этом сезоне.

15:13

Француз Жено Рено Же и швед Густав Берлунг упали на середине дистанции и выбыли из борьбы.

15:12

Проигрывает на финише Нортугу Большунов, но проходит в полуфинал напрямую!

15:11

Продолжает Александр лидировать в забеге.

15:10

Большунов сразу выходит в лидеры.

15:08

Большунов на старте.

15:06

Тёугбёль, Жуве и Пеллегрино в тройке, причем первые два места будут распределяться фотофинишем. Устюгов четвертый и дальше не идет.

15:05

Отыграл две позиции, но снова откатился на шестое место.

15:04

Устюгов пока не спешит и идет последним.

15:03

А в предыдущем забеге второе место отдали Ларссону, а время Вальнеса будет ориентиром для лаки-лузеров.

15:03

Сергей Устюгов бежит во втором забеге.

15:01

Клебо побеждает, а еще два норвежца — Ларссон и Вальнес финишируют вместе. Фотофиниш решит судьбу второго места.

14:58

Без россиян первый забег, но тут Клебо, Вальнес и Мяки.

14:57

Эмма Рибом из Швеции и итальянка Грета Лоран выигрывают пятый забег у женщин.

14:52

Без россиянок пойдут дальше старты у женщин, в полуфиналы наши спортсменки не пробились. Жаль.

14:51

Четвертой финиширует Сорина, она также не пройдет в полуфинал. Дальквист и Лампич побеждают в забеге.

14:50

Не обогнала соперниц Татьяна на подъеме и откатилась на пятое место.

14:48

Последней стартовала Сорина, но постепенно выбирается наверх и пытается атаковать.

14:47

Фальстарт у девушек в четвертом забеге. Сорина раньше времени стартовала.

14:45

Татьяна Сорина в четвертом забеге стартует.

14:45

Венг и Хагстрём побеждают, а Христина заняла последнее место. В полуфинал она не пройдет.

14:44

Последней выходит на стадион Мацокина, а Венг убегает.

14:43

Долго лидировала Христина, но затем пропустила шведку Хагстрём и норвежку Лотту Венг.

14:43

Первой стартовала Мацокина.

14:42

Болеем за Христину Мацокину, она побежит в третьем забеге.

14:40

Надине Фендрих из Швейцарии и норвежка Майкен Касперсен Фалла выигрывают второй забег.

14:35

Американка Джессика Диггинс и норвежка Тириль Уднес Венг выигрывают первый забег у женщин.

14:30

Поехали!

14:21

У девушек все гораздо хуже. Христина Мацокина выступит в третьем забеге. Соперницами станут Йоханна Хагстрём, Лотта Венг, Катрине Ролстред Харсем, Пия Финк и Элиза Брокар. Татьяна Сорина побежит в четвертом забеге. Ее соперницами станут Майя Дальквист, Кристине Скистад, Анна-Мария Лампич, Ханна Хальворсен и Ясми Йоэнсуу.

Юлия Ступак и Наталья Непряева не квалифицировались в четвертьфинал.

14:20

Итак, завершена квалификация, в 14:30 начнутся четвертьфинальные забеги. Сергей Устюгов стартует во втором забеге с Ришаром Жувом, Федерико Пеллегрино, Ховардлм Солосом Тёугбёлем, Беном Огденом, Мацеем Старега.

Александр Большунов побежит в третьем забеге с Полом Голбергом, Михалом Новаком, Густафом Берглундом, Эвеном Нортугом и Же Рено.

Александр Терентьев будет бороться с Финном Хогеном Крогом, Хоконом Сконесом, Нийло Мойланемом, Лаури Вуориненом и Георгом Эрссоном.

А в последнем забеге Глеб Ретивых будет соперничать с Юханом Хегстрёмом, Джеймсом Скунмейкером, Юусо Хааралом, Маркусом Грате и Синдре Скаром.

14:15

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в Лиллехаммере, Норвегия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов, полуфиналов и финалов в женском и мужском спринтах.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+