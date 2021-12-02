Блестящая победа: Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

На этом будем завершать нашу трансляцию. Анастасия Шевченко одержала победу, отработав чисто и блестяще пробежав финишный отрезок. Екатерина Носкова стала шестой, промахнувшись один раз на стойке, что и лишило ее медали. Анастасия Гореева — 24-я, Евгения Буртасова — 25-я, а Наталья Гербулова закончила 39-й. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Постепенно добегают до финиша участницы с последними стартовыми номерами. Уже вряд ли изменится диспозиция наверху, но итоги подведем по факту все же.
Андерссон на финише. Четвертое время. +33 секунды. Сдвинула Носкову на шестую позицию. А вот Шевченко, похоже выиграет!
Шведка Андерссон, стартовавшая в девятом десятке, отработала чисто оба огневых рубежа и ушла на последний круг с четвертым результатом. Но она проигрывает 31 секунду Эрдаль, в то время как ушедшая с рубежа с третьим временем Боте уступала 12.
Один промах у Носковой на стойке, к сожалению. Восьмой убегает с рубежа. +39,7 отставание от времени Эрдаль.
Есть некое западение скорости у Носковой. После первой стрельбы выигрывала 2,8 секунды у Эрдаль, но на отсечке 4,3 км уже отстает — +2,8. И Иннерхофер тоже уступает.
Но у Шевченко есть и еще серьезный конкурент. Это последняя на сегодня россиянка. Екатерина Носкова показала второй разгон (всего +6,5 от Нильссон) и чисто отработала лежку, убежав с нее с первым временем!
ШЕВЧЕНКО НА ФИНИШЕ ОБОШЛА ЭРДАЛЬ! Шикарный последний отрезок от Анастасии, и она выиграла у закислившейся норвежки 1,2 секунды! Это мощнейшая заявка не только на медаль, но и на победу. Ждем стойку Иннерхофер.
Шевченко чиста на второй стрельбе! Она убегает второй после Эрдаль с отставанием в 7,9 секунд. Но скоро к рубежу подойдет еще одна норвежка Катрин Иннерхофер. Она чисто сработала лежку и бежит в одни ноги с Эрдаль, уступая перед стойкой ничтожные 0,9 секунды.
А Шевченко чисто стреляет на лежке! Она вторая после Эрдаль с отставанием в 6,5 секунд. Эрдаль, кстати, чисто закрыла и стойку и лидирует после нее уже. 12 секунд у Боте выигрывает.
Гербулова на стойке... Два штрафных круга, к сожалению, и это только 19-е место в онлайн-режиме.
Буртасова финишировала с четвертым на данный момент результатом. Проиграла Боте и итальянке Лардшнайд, которые не промахивались, а также пробежавшей на круг больше (два против одного) норвежке Фемстейнвик. Стину Нильссон россиянка опередила, но всего на 8,6 секунды, а ведь у той на три круга больше!
Из наших девушек еще Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева стартовали. Шевченко уже прошла первую отсечку с пятым результатом. На 15 секунд медленнее Нильссон.
У Буртасовой есть промха на стойке, и она пока третья. Но зацепиться за медали будет очень сложно. А вот все та же француженка Боте с нулем претендует на золото!
Стина Нильссон настреляла в сумме четыре промаха! И при этом, благодаря своей суперскорости, она в лидерах!
И тут же норвежка Эрдаль сдвигает Гербулову на третью строчку. Впрочем, там в одни ноги примерно бегут. +10,9 у Эрдаль от Нильссон.
Буртасова стреляет чисто и сразу выходит на четвертое место. 9,5 секунд уступает француженке Боте.
Быстрее всех на разгоне пока Стина Нильссон. За ней другая сильная представительница Швеции — Элизабет Хёгберг. Мы ждем на первой отсечке Евгению Буртасову.
Старт-лист 1. Элизабет Хёгберг (Швеция)... 3. Ирен Лардшнайдер (Италия) 4. Рагнхильд Фемстейнвик (Норвегия) 5. Стина Нильссон (Швеция)... 10. Евгения Буртасова (Россия)... 19. Наталья Гербулова (Россия)... 26. Каролине Эрдаль (Норвегия)... 29. Марен Хаммершмидт (Германия)... 35. Линда Цингерле (Италия)... 40. Анастасия Шевченко (Россия)... 47. Франциска Хильдебранд (Германия)... 49. Анастасия Гореева (Россия)... 51. Софи Шавью (Франция)... 58. Марион Визенсартер (Германия)... 63. Екатерина Носкова (Россия)... 83. Ханна Кебингер (Германия)...