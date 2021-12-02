Блестящая победа: Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

16:13

Буртасова финишировала с четвертым на данный момент результатом. Проиграла Боте и итальянке Лардшнайд, которые не промахивались, а также пробежавшей на круг больше (два против одного) норвежке Фемстейнвик. Стину Нильссон россиянка опередила, но всего на 8,6 секунды, а ведь у той на три круга больше!