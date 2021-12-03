«Сам себя провоцирую на нарушения»: в Москве задержан боец ММА Чоршанбиев

Таджикского бойца смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиева задержали за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. В августе этого года спортсмен попал в ДТП в Казани, тогда он сообщил, что его подрезали — и якобы именно из-за этого он вылетел с дороги. Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нынешнее законодательство ничего не может сделать с подобными ситуациями.

О задержании в Москве таджикского бойца сообщил Telegram-канал Baza.

Летом боец и блогер записал видео экстремального вождения по Лефортовскому тоннелю, а затем выложил его в соцсети. Видеороликом заинтересовались в правоохранительных органах. Спортсмена задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Оказалось, что с собой у него не было водительских прав российского образца, а также страховки ОСАГО.

В полиции мужчина рассказал, что иногда «сам себя провоцирует на нарушение правил ПДД». Автомобиль Чоршанбиева забрали на штрафстоянку.

Как сообщают СМИ, машина, за рулем которой был Чоршанбиев, принадлежит 37-летнему Ираклию Качарава. На автомобиле около 100 неоплаченных штрафов.

Это уже не первый подобный инцидент с участием Чоршанбиева. В августе этого года боец попал в ДТП в Казани. Спортсмен объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги и врезался в столб. Чоршанбиев сам вызвал автоинспекторов.

Ранее атлет попадал в громкие скандалы, связанные не только с правилами дорожного движения. Перед боем с Мохаммедом Хейбати таджикский боец спровоцировал драку на пресс-конференции.

Между двумя спортсменами долго зрел конфликт, а в начале года в момент съемок пресс-конференции MMA-промоушена «Наше дело» произошла массовая драка, в результате которой Чоршанбиев чуть было не откусил ухо оппоненту, получив более 3 млн просмотров на YouTube.

После этого промоушен решил разорвать отношения с Чоршанбиевым.

«У Чоршанбе и Перса давний конфликт, и ни одна их встреча не проходит без происшествий. Я попросил команду Чоршанбиева покинуть помещение – они создавали некомфортные условия гостям. Но он на это не пошел, эти люди остались и стали одной из причин потасовки. Я принял решение разорвать все партнерские отношения с командой «Urj Team» во главе с Чоршанбе. Считаю, что диктовать условия и ставить ультиматум организатору – неприемлемо. Чоршанбе перешел черту трэштока, и своим поведением и агрессией подверг опасности жизнь как минимум одного человека», — прокомментировал ситуацию основатель MMA-промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.

Спортсмен, несмотря на то, что достаточно давно живет и выступает в России, нередко негативно высказывался о стране.

«Проблема с визой и вирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты», – сказал боец в одном интервью.

Чоршанбиев выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. На его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы и потерпел два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев убежден, что подобные инциденты могло бы остановить существенное увеличение административного наказания. Пока же, по его мнению, блогеры будут целенаправленно совершать правонарушения, прекрасно понимая, что доходы от контента значительно превосходят потраченные на штрафы суммы.

«Управление автомобилем без прав, не приведшее к дорожно-транспортному происшествию, влечет административный штраф. Его просто можно увеличивать до неприятных размеров – таких, которые бы откровенно больно били по кошельку нарушившего. Это единственная мера на сегодня. Потому что если наступили последствия в виде ДТП и остального, рассматривается все по-другому. Если бы административные штрафы были повышены, это могло бы как-то останавливать людей.

Говоря о блогерах, которые такие вещи делают целенаправленно, эти штрафы никогда не перекроют то, что они зарабатывают за счет просмотров, лайков и размещения рекламы. Человек на своей странице продает рекламу. Наверное, есть этические вопросы к тем, кто эту рекламу размещает.

Но апеллируя к моральному состоянию рекламодателей, мы никогда ничего не добьемся. И мы не сможем регламентировать это законом, потому что это все равно, что телевидение гонять за какие-то неэтичные вещи – если, конечно, они совершенно не граничат с нарушением закона, как порнография, насилие, пропаганда фашизма. Теперь к этому относится курение и распитие спиртных напитков.

Может быть, мы когда-нибудь придем к тому, что пропаганда нарушений вообще может повлечь за собой катастрофические последствия. К этому относится быстрая езда на автомобиле? Это зыбкая история, потому что сразу возникнет вопрос: а что, например, делать с фильмами? Например, «Форсаж». Если бы такой аспект был внесен в закон, в таком случае этот фильм вообще не мог бы быть показан в кинотеатрах, а также размещен в интернете на сайтах, которые продают фильмы. Очень сложно эти вещи регламентировать.

Поэтому давайте опустим это и рассмотрим доказательную базу. Ездил быстро? Получи штраф. Ездил без прав? Получи штраф. А кто ты – боец, легкоатлет, пловец, — это уже не имеет никакого значения. Закон для всех одинаков.

Повлияет ли это на имидж вида спорта в России? Никакие нарушения закона и прочие вещи, которые граничат с нарушением закона, не принесут никакого хорошего имиджа. Если кто-то ответит иначе, я удивлюсь», — сказал Валуев в комментарии «Газете.Ru».