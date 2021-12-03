Петербург за ЦСКА: фанаты протестуют против массовых задержаний

В матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) активные болельщики петербургского «Зенита» покинули стадион на 60 минуте матча против «Ростова». Таким образом они поддержали акцию многих российских фанатов против массовых задержаний поклонников ЦСКА после матча с сине-бело-голубыми. До начала встречи в РПЛ заявили, что продолжают расследования этого инцидента, президент лиги выразил сожаление, что команды рискуют остаться без поддержки, а наставник клуба с берегов Невы Сергей Семак отнесся к протесту с пониманием.

В 17 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) фанаты российских клубов заявили, что станут протестовать против действий правоохранительных органов после матча московского ЦСКА и петербургского «Зенита».

Напомним, в концовке встречи фанаты московского клуба устроили пиротехническое шоу. После этого секторам с активными болельщиками красно-синих не разрешили сразу покинуть стадион. При выходе с арены их начали задерживать сотрудники полиции. Всего в отделения было доставлено 408 болельщиков ЦСКА.

Сразу после игры фанаты армейцев заявили в социальных сетях, что уйдут со стадиона во время гостевого матча с самарскими «Крыльями Советов», когда на табло будет 19 минут 11 секунд (1911 — это год основания их команды).

В стороне не стали стоять фанаты других клубов, которые также договорились протестовать. Первыми заявили о своей поддержке красно-синим их непримиримые соперники — поклонники «Спартака».

«Мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» готовы к этому», — заявили представители москвичей.

Волна недовольства была настолько большой, что пресс-служба РПЛ выпустила на своем сайте официальное заявление.

«РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против «Зенита».

7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча.

Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря», — говорилось в сообщении.

Не остался в стороне и новый глава лиги Ашот Хачатурянц.

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — сказал он.

Однако эти заявления не смогли остановить волну негодования в среде ультрас. Первым показать свою позицию довелось показать болельщикам «Зенита», чей матч против «Ростова» открывал программу 17-го тура.

На 60-й минуте матча активный сектор поддержки сине-бело-голубых свернул флаги и баннеры и ушел со стадиона, оставив на трибунах простых болельщиков, которые пришли посмотреть игру.

После матча об акции спросили тренера петербуржцев Сергея Семака, который поддержал поклонников команды : «Нельзя обобщать то, что произошло после матча с ЦСКА. Людей ставят в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить на футбол. Болельщики привлекают внимание к проблеме», — сказал Семак.

Также Семак отметил, что он за болельщиков, которые поддерживают свои клубы, не перегибая палку.

Вероятно, такая реакция фанатов связана с тем, что они опасаются введения на российских стадионах паспорта болельщика (FAN ID), который по мнению законодателей должен отсечь от стадиона неблагонадежных граждан.

Эта система зарекомендовала себя во время Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые проходили в России. Теперь ее хотят внедрить на внутренних российских соревнованиях.

16 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект о Fan ID. Это затронет не только футбол, и список мероприятий будет утверждаться на правительственном уровне. За законопроект проголосовало 70,5% депутатов, однако были и те, кто против этой инициативы.

Основные акции фанатов пройдут в субботу и воскресенье, когда состоятся остальные матчи РПЛ. Впрочем, ничего более радикального, чем уход с трибун, фанаты не предложили.