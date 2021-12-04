Гонка с общего старта: Бабиков взял золото на Кубке IBU

13:15

На этом будем завершать нашу трансляцию. Антон Бабиков был сегодня великолепен и по делу выиграл этот масс-старт. А вот у остальных россиян дело не пошло. Мухамедзянов бежал здорово, но стал только 23-м из-за восьми (!) промахов. Поршнев (33-й) и Гараничев (37-й) промахнулись по четыре раза. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.