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Спорт

Гонка с общего старта: Бабиков взял золото на Кубке IBU

Бабиков уверенно выиграл масс-старт в Шушене

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На очередном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) мужчины бежали масс-старт на 15 км. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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13:15

На этом будем завершать нашу трансляцию. Антон Бабиков был сегодня великолепен и по делу выиграл этот масс-старт. А вот у остальных россиян дело не пошло. Мухамедзянов бежал здорово, но стал только 23-м из-за восьми (!) промахов. Поршнев (33-й) и Гараничев (37-й) промахнулись по четыре раза. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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13:13

Бьонтегорд — второй, Брутье — третий.

13:12

БАБИКОВ ВЫИГРЫВАЕТ МАСС-СТАРТ НА КУБКЕ IBU!

13:10

Было +23,9, стало +23,8 у Бьонтегорда от Бабикова. До финиша 1100 метров. Россиянин бежит к победе!

13:09

Гараничев — еще один штрафной круг, Поршнев — еще два. 34-й и 38-й они. У обоих по четыре промаха сегодня. Мухамедзянов настрелял восемь!

13:08

Мухамедзянов с еще двумя штрафными кругами убегает 31-м...

13:07

Ух, Труш промахнулся-таки, а Бугетвейт вообще на три штрафных круга ушел.

13:06

На третье место поднимается француз Брутье, который ранее пробежал два штрафных круга, а сейчас сработал чисто. +47,5 от Бабикова у него.

13:06

Бьонтегорд тоже сработал чисто. 23 секунды проигрывает и попробует достать.

13:06

БАБИКОВ ТОЧЕН! УБЕГАЕТ К ПОБЕДЕ!

13:05

Поршнев — 22-й, Мухамедзянов — 25-й, Гараничев — 32-й. Тут все грустно.

13:04

Бабиков держит отрыв в районе 26 секунд от Бьонтегорда, а на третье место вышел еще один норвежец с двумя штрафными кругами — Бугетвейт. Труш четвертый пока. Впереди последний рубеж.

13:00

Два штрафных круга у Поршнева, круг у Гараничева, а Мухамедзянов не выдержал своего темпа и настрелял три промаха! 22-й, 31-й и 33-й они соответственно после рубежа.

12:59

У Бьоньтегорда круг, у Цобеля — два! Норвежец убегает вторым, отставая на 25,3 секунд от Бабикова! Рядом еще не промахнувшийся ни разу, но не выдерживающий темп украинец Труш. Цобель откатился в хвост первой десятки.

12:58

Гараничев на 33-й позиции подходит к рубежу, а Бабиков закрывает все пять мишеней и уверенно убегает дальше лидером!

12:57

Бабиков держится лидером на отметке 8,9 км. Цобель и Бьонтегорд немножко отыграли, но совсем чуть-чуть. Поршнев бежит в одни ноги с Антоном, но при этом переместился на седьмую строчку, а вот Мухамедзянов отыграл больше десяти секунд и уже стал девятым!

12:54

Мухамедзянов — 20-й, Гараничев, тоже со штрафным кругом на втором рубеже, 37-й.

12:53

Отстрелявший чисто Поршнев переместился уже на девятую позицию. +27,7 от Бабикова у него. Мухамедзянов убежал на штрафной круг.

12:52

Штрафной круг у Бабикова, но на круг убежал и Бьоньтегорд. Наш биатлонист работал на рубеже чуть быстрее, а потому уходит с него лидером. К тандему первых подтянулся немец Цобель, который после круга на первой лежке на этот раз сработал чисто.

12:49

Бьонтегорд летит по трассе, он уже отыграл шесть секунд отставания от Бабикова и вышел в лидеры. Антон бежит вторым. Поршнев уже 20-й, и среди прочих он обогнал и Мухамедзянова, и Гараничева, которые темп явно не выдерживают.

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12:43

Поршнев, кстати, прошел первую стрельбу без промаха, но только с 39-м результатом убежал с рубежа...

12:40

Мухамедзянов намотал два круга, он 27-й сейчас.

12:39

Семь человек сработали чисто на первой лежке. Остальные убежали на штрафные круги. В том числе все норвежцы. Гараничев после штрафного круга бежит 23-м.

12:38

Бабиков стреляет чисто на первом огневом рубеже и уходит с него лидером!

12:37

Поршнев бежит 49-м, рядом Гараничев — 51-й. Оба отстают от лидеров примерно на 20 секунд.

12:36

К первой отсечке четверо норвежцев захватили лидерство, а следом за ними пристроился Мухамедзянов. Впрочем, недалеко и Бабиков. Да и вообще, пока большой группой бегут спортсмены.

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12:30

Старт дан!

12:25

Положение в общем зачете Кубка IBU у мужчин.

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12:20

Старт-лист

1. Лукас Фрацшер (Германия) 2. Александр Андерсен (Норвегия) 3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) 4. Давид Цобель (Германия) 5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) 6. Антон Бабиков (Россия) 7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) 8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) 9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 10. Филип Андерсен (Норвегия)... 13. Эмильен Клод (Франция)... 16. Юстус Штрелов (Германия) 17. Мартин Ягер (Швейцария).... 22. Евгений Гараничев (Россия)... 27. Марко Гросс (Германия)... 37. Роман Елетнов (Беларусь) 38. Никита Поршнев (Россия)

12:15

Добрый день! Приветствуем вас на мужском масс-старте, который состоится сегодня в рамках очередного этапа Кубка IBU!

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