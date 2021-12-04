Преследование в Швеции: норвежка Рейселанд выиграла пасьют в Эстерсунде

15:40

Итак, женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершена. Увы, все наши девушки далеко от первой десятки, но мы все равно за них болеем и поддерживаем их. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!