Преследование в Швеции: норвежка Рейселанд выиграла пасьют в Эстерсунде

Итак, женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершена. Увы, все наши девушки далеко от первой десятки, но мы все равно за них болеем и поддерживаем их. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!
Между тем, лидирует уже Рейселанд! На отметке 9,6 км на 5.3 секунды от нее отстает Бескон, на 6.2 секунды — Шевалье, и на 7.0 секунды — Хаузер.
Увы, снова дважды мимо стреляет Миронова. Аналогичную стрельбу показала Куклина, у Резцовой и Казакевич — по промах. А лучшей из россиянок теперь идет Нигматуллина с чистой стрельбой на четвертом рубеже — 17-е место.
Какая борьба нас ждет на финише! Чисто закрыли мишени и Хаузер, и Шевалье — француженка убежала первой, но представительница Австрии отстает всего на 0.2 секунды. А следом в 0.6 секундах от лидера пристроилась норвежка Марте Рейселанд.
На отметке 7,6 км Хаузер по-прежнему первая, но у нее на хвосте плотная группа преследователей.
Стоит отметить, кстати, успешное выступление опытной француженки Анаис Бескон. После третьей стрельбы она поднялась с 14-го места на четвертое.
Светлана продолжает гонку 16-й. Казакевич также промахнулась дважды, по штрафному кругу получили Резцова и Нигматуллина. Чисто закрыла первую «стойку» Куклина, но это позволило ей выйти лишь на 37-е место.
Хаузер возвращает лидерство! Два промаха у Эберг, один — у Шевалье. И, увы, дважды промахивается Миронова...
Тем временем, сменился лидер гонки. Эберг уже первая, второй идет француженка Анаис Шевалье. Хаузер замыкает тройку.
Нигматуллина и Казакевич также отстрелялись чисто! Резцова заработала один штрафной круг, Куклина — два.
Быстро и точно отработала Светлана! 10 из 10 на «лежке», и с отставанием 44.5 она продолжает гонку девятой.
Второй рубеж, и снова Хаузер чисто работает. А Миронова подходит к стрельбе на 16-м месте с отставанием +43.2.
Миронова чисто отстрелялась, и на 17-е место перемещается россиянка. У Резцовой, к сожалению, два промаха.
Хаузер сохранила лидерство, чисто закрыв все пять мишеней. А вот шедшие на хвосте Эберг и белоруска Анна Сола допустили промахи и ушли на штрафные круги.
Пока мы наблюдаем борьбу среди лидеров. Шведка Эльвира Эберг стартовала спустя 13 секунд после Хаузер, но на контрольной отметке ее отставание составляло уже лишь четыре секунды.
По итогам трех уже состоявшихся трех гонок высшее место в общем зачете Кубка мира занимает Нигматуллина — она идет на 11-й строчке.
В этой гонке болеем за пятерых представительниц России. Самая высокая позиция из россиянок у Светланы Мироновой — она стартует 20-й с отставанием +1.03 от открывающей гонку австрийки Лизы Терезы Хаузер. Далее: 27 — Кристина Резцова (+1.15), 29 — Ульяна Нигматуллина (+1.16), 43 — Лариса Куклина (+1.39), 45 — Ирина Казакевич (+1.47).