Не хватило доли секунды: Россия проиграла Норвегии сражение за золото в эстафете

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч, напоминаем, что сегодня еще состоится женская эстафета! Встретимся на ней!
Очень напряженная, очень интересная гонка у нас вышла. Понятно, что первая команда Норвегии поставила на четвертый круг сильнейшего Йоханнеса Клэбо, но при этом российские лыжники на последнем этапе ничуть ему не уступили и боролись на равных. всего 0,2 секунды не хватило Сергею Устюгову до соперника!
Якимушкин добавляет очень хорошо. Стоит сказать, что медаль у России в эстафете точно будет. Вопрос в том, какая, и будет одна или две.
Устюгов, идущий четвертым, успевает посмотреть назад, посмотреть на часы. Кстати, группу лидеров уже вряд ли кто-то догонит, ближайший преследователь в 40 секундах. Финальный круг.
Уверенно идет четверка лидеров. Напряжение нарастает, но пока ничего не меняется. Якимушкин первый, Клэбо второй, Устюгов пока отдыхает четвертым.
Рванул Спицов после того, как отдохнул немного, и выходит на первую позицию. Мальцев держится рядом.
Пошел Крюгер вперед, Мальцев держится за ним. Спицов в итоге сейчас бежит третьим. Но все еще очень плотно.
Спицов сейчас совершает интересный маневр. Он намеренно уходит в сторону, пропуская вперед финского лыжника, чтобы самому немного отдохнуть.
Крюгер подтянул свою группу к лидирующей паре. Пять лыжников работают вместе, Спицов первый, Мальцев четвертый, отставание — всего секунда.
Нисканен пытается навязать борьбу Большунову, и у него получается выйти вперед, но Александр дышит ему в спину.
Большунов рванул вперед, снова делая отрыв лидерской группы. Семиков идет четвертым, три секунды у него от Александра.
Больушнов снова выходит в лидеры, обходя Нисканена. Семиков держится на шестой позиции, но пытается накатить еще больше.
Отрыв в лидерской группе не больше трех секунд, а тем временем начала подгонять вторая группа.
А тем временем в лидеры вырвался Семиков. Большунов идет спокойно, он оказался на седьмой строчке.
Очень мощно тянет Большунов, не ждет, что к кому-то можно прицепиться, а работает сам. Семиков рядом, выдерживает он задаваемый темп.
Первый круг завершают лыжники, восемь команд остаются вместе, а Большунов начинает мощно работать. Семиков держится в лидерах.
Снова немного выровнялась группа лидеров, догнали четырех лидеров. Большунов работает первым/вторым спокойно, Семиков держится за ним.
На передаче все спокойно и без происшествий. Лидеры все те же, от России на дистанцию уходят Большунов (первая сборная) и Семиков (вторая команда).
Очень хорошо Терентьев работает на подъеме, а вот Червоткин начал немного отставать. Но не критично.
Ох, что делает Терентьев! На подъеме рванул вперед, обошел Червоткина. Теперь они возглавляют лидеров вдвоем.
А вот у нас и первое падение. Лыжник сборной Германии споткнулся, заставил потерять секунды и соперника из Франции.
Немного растянулась группа лидеров, но самое главное для нас — Червоткин уверенно работает первым номером, Терентьев следует за ним.
Червоткин начинает работать активнее, пытаясь вырваться в отрыв. Терентьев поднимается на третье место.
Прошел первый круг, и Червоткин спокойно продолжает возглавлять группу. Терентьев шестой, но очень плотно инет группа лидеров.
Терентьев зацепляется за Червоткиным, который продолжает идти первым. Александр третий сейчас.
Плотной группой идут лыжники, но на первом комментарии сейчас ждать отрывов не стоит. Но Червоткин, кстати, возглавляет группу.
Россию в этой эстафете представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Вторую российскую команду представят Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.