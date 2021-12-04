Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного... 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и... 12:03
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Спорт

Передышка на половине дистанции: Карлсен и Непомнящий разошлись миром

Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в 7-й партии матча за первенство мира

Слушать
Остановить
В седьмой партии матча за мировую шахматную корону норвежец Магнус Карлсен смог сыграть вничью против претендента Яна Непомнящего и сохранить минимальное преимущество в счете. «Газета.Ru» — о том, как прошла очередная встреча гроссмейстеров.

Седьмая партия матча на первенство мира, конечно, оказалась в тени предыдущего бурного поединка. Как признался генеральный директор ФИДЕ гроссмейстер Эмиль Сутовский, впервые за много лет он почувствовал (и реализовал) желание зайти в зал, чтобы сидеть и смотреть, как играют на сцене:

– Обычно ведь как бывает: с кем-то разговариваешь и время от времени смотришь на компьютере или телефоне, что происходит на доске, иногда подсматриваешь машинную оценку. А это была очень яркая, красочная, запоминающаяся партия! Думаю, как бы ни закончился матч, эту партию еще долго будут вспоминать!

Помимо прочего, шестая партия завершилась далеко за полночь (была ведь еще и пресс-конференция после ее окончания), поэтому трудно было ожидать, что спустя всего 12 часов соперники кинутся друг на друга сломя голову.

– Это новый для меня опыт – сыграть две партии за один день, – улыбнулся Ян на пресс-конференции после партии. – Я думал, что у матча на первенство мира другой уровень, чем у обычной швейцарки...

Седьмая партия, в которой белые фигуры были у российского гроссмейстера, получилась не слишком содержательной. Соперники продолжили дискуссию в анти-маршалловской системе испанской партии, начатой в первой, третьей и пятой партиях, и кажется, что она себя уже практически исчерпала.

Игравший белыми Ян Непомнящий первым свернул с теоретической тропки, протоптанной в пятом поединке. Хотя в той партии у претендента был шанс добиться преимущества, но было совершенно очевидно, что Карлсен и его команда отработали дома четкий путь к ничьей.

Впрочем, новая попытка белых также не выглядела слишком грозной. Да, они получили внешне привлекательную позицию, однако чемпион мира удачно перегруппировал фигуры, и в критический момент, своевременно проведя подрыв с7-с5, точными ходами уравнял игру. После массовых разменов уже на 28-м ходу возникло абсолютно равное ладейное окончание.

Действующие на матче правила запрещают игрокам соглашаться на ничью до 40-го хода, поэтому они еще немного походили туда-сюда и сразу после контроля пожали друг другу руки.

– После вчерашней партии, конечно, хотелось сыграть что-то поспокойнее. Еще не время сжигать мосты. Половина матча сыграна, половина еще впереди. Карлсен играл сегодня довольно надежно, а я, может быть, поторопился с d3-d4, после чего произошла полная разгрузка. Честно говоря, я недооценил ход с7-с5 с идеей все разменять; думал, что это чревато. Но оказалось, что ход на ход всe держится. Были еще какие-то ресурсы, например, 20.Rac1 вместо 20.Rec1; чуть-чуть белые давят, но позиция черных очень крепка. Так что мы сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной.

Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, – констатировал Ян, – были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня случилось затмение: я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными.

Магнус Карлсен же признался, что у него возникли ассоциации с первым матчем против Виши Ананда (Ченнаи 2013), когда после четырех ничьих на старте он выиграл в долгой борьбе пятую партию белыми, а потом и шестую черными.

– У меня была небольшая надежда, что сегодня все пойдет по тому же сценарию. Но и ничья – хороший результат. У белых был символический перевес, однако если черные реагируют четко, то этот перевес исчезает.

Чемпион сказал, что результатом первой половины матча он удовлетворен, и добавил:

– Не думаю, что на данном этапе счет 1:0 должен радикально изменить стратегию опытного игрока. Наверное, такой момент наступит, но я не уверен, что он уже наступил.

Счет в матче 4:3 в пользу Магнуса Карлсена. Восьмая партия состоится в воскресенье 5 декабря, белые фигуры будут у чемпиона мира.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+