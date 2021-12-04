Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного... 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и... 12:03
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Спорт

Невероятная золотая медаль: Россия вырвала победу в женской эстафете

Первая сборная России завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Слушать
Остановить
В норвежском Лиллехамере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины соревновались в эстафете 4х5 км. Первая сборная России, в составе которой бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, принесли первую медаль женских лыж в этом сезоне. Второй стала Швеция, замкнула тройку лидеров Норвегия. Вторая сборная России оказалась на восьмой позиции. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:50

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

14:45

Вторая сборная России стала восьмой. Увы, около двух минут отставание от первой команды.

14:42

Сегодня первая сборная России показала невероятную борьбу, все четыре этапа россиянки — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — держались в тройке лидеров, но последний этап заставил всех любителей лыжного спорта, зрителей нервничать очень сильно. Первая медаль в лыжах женских этого сезона!

14:40

Какая же невероятная Вероника Степанова, которая дотерпела на последнем этапе, которая вырвалась на спринте и рванула так, что у соперниц не осталось никаких шансов!

14:40

ДА! ЗОЛОТО У РОССИИ! ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА ОБХОДИТ ВСЕХ!

14:39

Вероника делает отрыв!

14:39

Степанова вырывается на первое место!

14:38

Вероника снова оказывается третьей, но так плотно идут.

14:38

Какая же плотная тройка лидеров!

14:37

Вероника сидит у норвежки на хвосте!

14:36

Карл уже в 27 секундах, медаль у России будет!

14:35

Долгий подъем, сложный, норвежка убегает, а Степанова обходит шведку!

14:34

Держатся три лыжницы вместе, Степанова идет третьей. Нужно держаться!

14:33

Чуть отстает Вероника от своих соперниц. Первый круг завершается. Но секунда отставание, от четвертой Карл уже десять (а было шесть).

14:31

6 секунд осталось от той группы! Взвинчивают темп лидеры, Степанова садится третьей, чтобы отдохнуть.

14:29

Меньше 20 секунд уже отрыв от той группы. «Догоняют, догоняют!» — кричит тренер Веронике.

14:28

Очень волнительные моменты у нас в гонке сейчас. И отстающая группа начинает догонять, немка выходит вперед.

14:27

Первая отдает эстафету Сорина! Вероника Степанова будет замыкать у России. А отрыв от лидирующей группы у четвертой американки около 25 секунд.

14:26

Выходит Таня вперед! Рвется она к передаче эстафеты, отличная гонка в исполнении россиянок сейчас.

14:25

Жесткий отпор дает Сорина шведке, не пускает ее вперед.

14:23

Очень взвинтила тройка лидеров темп. Сорина обходит Андерссон, но та выходит на параллельную лыжню.

14:20

Первая тройка проходит первый круг, Йохауг пошла на первую позицию, Сорина сейчас третья. Но очень малый разрыв.

14:19

Очень уверенно убегает тройка лидеров. Сможет ли кто-то догнать их?

14:16

Держится второй Сорина за Андерссон. Меньше секунды отрыва. Терезе Йохауг идет третьей.

14:14

Вторая российская команда, к сожалению, сегодня совсем никак себя не проявляет. Большой отрыв.

14:13

Уходит на дистанцию Сорина!

14:12

Очень напряженная борьба Непряевой и Карлссон.

14:09

Карлссон выходит вперед, но Непряева рядом, секунда отставания.

14:07

Фалеева идет десятой, отставание уже больше полминуты. Непряева все еще идет первой, но Фрида Карсслон сидит у нее на лыжах.

14:04

Непряева сейчас выходит на лидирующую позицию. Фалеева отстает уже очень сильно.

14:02

Непряева уверенно держится в тройке лидеров.

14:00

Непряева уходит на дистанцию, Фалеева также уходит на лыжню.

13:58

Очень хорошо держится Ступак, одной из первых подходит к передаче эстафеты.

13:57

Кирпиченко проигрывает 17 секунд уже.

13:55

Ступак четвертая, а Кирпиченко сейчас 11-ая.

13:54

Ступак держится в группе лидеров, а вот Кирпиченко отстает.

13:52

Ступак держится в лидерах, даже выходит на первое место. А вот Кирпиченко отстает от группы лидеров.

13:50

Держатся россиянки в общей группе, не отстают.

13:48

Весьма кучно бегут спортсменки. Ступак и Кирпиченко — девятое и десятое место.

13:45

Дан старт! Поехали! Юлия Ступак и Яна Кирпиченко ушли на дистанцию.

13:40

За первую российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. За вторую пробегут Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

13:36

Гонка начнется в 13:45 по московскому времени.

13:35

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4 х 5 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+