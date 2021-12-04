Невероятная золотая медаль: Россия вырвала победу в женской эстафете

В норвежском Лиллехамере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины соревновались в эстафете 4х5 км. Первая сборная России, в составе которой бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, принесли первую медаль женских лыж в этом сезоне. Второй стала Швеция, замкнула тройку лидеров Норвегия. Вторая сборная России оказалась на восьмой позиции. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:50
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки.
До скорых встреч!
14:45
Вторая сборная России стала восьмой. Увы, около двух минут отставание от первой команды.
14:42
Сегодня первая сборная России показала невероятную борьбу, все четыре этапа россиянки — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — держались в тройке лидеров, но последний этап заставил всех любителей лыжного спорта, зрителей нервничать очень сильно. Первая медаль в лыжах женских этого сезона!
14:40
Какая же невероятная Вероника Степанова, которая дотерпела на последнем этапе, которая вырвалась на спринте и рванула так, что у соперниц не осталось никаких шансов!
14:40
ДА! ЗОЛОТО У РОССИИ! ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА ОБХОДИТ ВСЕХ!
14:39
Вероника делает отрыв!
14:39
Степанова вырывается на первое место!
14:38
Вероника снова оказывается третьей, но так плотно идут.
14:38
Какая же плотная тройка лидеров!
14:37
Вероника сидит у норвежки на хвосте!
14:36
Карл уже в 27 секундах, медаль у России будет!
14:35
Долгий подъем, сложный, норвежка убегает, а Степанова обходит шведку!
14:34
Держатся три лыжницы вместе, Степанова идет третьей. Нужно держаться!
14:33
Чуть отстает Вероника от своих соперниц. Первый круг завершается. Но секунда отставание, от четвертой Карл уже десять (а было шесть).
14:31
6 секунд осталось от той группы! Взвинчивают темп лидеры, Степанова садится третьей, чтобы отдохнуть.
14:29
Меньше 20 секунд уже отрыв от той группы. «Догоняют, догоняют!» — кричит тренер Веронике.
14:28
Очень волнительные моменты у нас в гонке сейчас. И отстающая группа начинает догонять, немка выходит вперед.
14:27
Первая отдает эстафету Сорина! Вероника Степанова будет замыкать у России. А отрыв от лидирующей группы у четвертой американки около 25 секунд.
14:26
Выходит Таня вперед! Рвется она к передаче эстафеты, отличная гонка в исполнении россиянок сейчас.
14:25
Жесткий отпор дает Сорина шведке, не пускает ее вперед.
14:23
Очень взвинтила тройка лидеров темп. Сорина обходит Андерссон, но та выходит на параллельную лыжню.
14:20
Первая тройка проходит первый круг, Йохауг пошла на первую позицию, Сорина сейчас третья. Но очень малый разрыв.
14:19
Очень уверенно убегает тройка лидеров. Сможет ли кто-то догнать их?
14:16
Держится второй Сорина за Андерссон. Меньше секунды отрыва. Терезе Йохауг идет третьей.
14:14
Вторая российская команда, к сожалению, сегодня совсем никак себя не проявляет. Большой отрыв.
14:13
Уходит на дистанцию Сорина!
14:12
Очень напряженная борьба Непряевой и Карлссон.
14:09
Карлссон выходит вперед, но Непряева рядом, секунда отставания.
14:07
Фалеева идет десятой, отставание уже больше полминуты. Непряева все еще идет первой, но Фрида Карсслон сидит у нее на лыжах.
14:04
Непряева сейчас выходит на лидирующую позицию. Фалеева отстает уже очень сильно.
14:02
Непряева уверенно держится в тройке лидеров.
14:00
Непряева уходит на дистанцию, Фалеева также уходит на лыжню.
13:58
Очень хорошо держится Ступак, одной из первых подходит к передаче эстафеты.
13:57
Кирпиченко проигрывает 17 секунд уже.
13:55
Ступак четвертая, а Кирпиченко сейчас 11-ая.
13:54
Ступак держится в группе лидеров, а вот Кирпиченко отстает.
13:52
Ступак держится в лидерах, даже выходит на первое место. А вот Кирпиченко отстает от группы лидеров.
13:50
Держатся россиянки в общей группе, не отстают.
13:48
Весьма кучно бегут спортсменки. Ступак и Кирпиченко — девятое и десятое место.
13:45
Дан старт! Поехали! Юлия Ступак и Яна Кирпиченко ушли на дистанцию.
13:40
За первую российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. За вторую пробегут Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.
13:36
Гонка начнется в 13:45 по московскому времени.
13:35
Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4 х 5 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
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