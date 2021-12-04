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Спорт

Очередной провал: биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на Кубке мира

В женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону Россия стала восьмой

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В шведском Эстерсунде проходит второй этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревновались в эстафете 4х6 км. Уверенную победу праздновала сборная Франции, команда Белоруссии стала второй, а россиянки заняли восьмое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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15:55

Наша трансляция на этом завершена. Впереди мужской пасьют, где Эдуард Латыпов может побороться за медаль. Хорошего вечера!

15:52

Итоговый протокол.

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15:50

Россия становится восьмой. 10 лишних патронов и отставание 3:10.6. Про то, сколько наши девушки проиграли ногами, даже говорить не хочется. В сущности, даже если бы отстреляли вообще чисто, в первую тройку скорее всего не попали бы. Представляете?

15:48

У шведок 2 штрафных круга и 11 доппатронов!

15:48

Бреза финиширует с флагом, Сола финиширует спокойно, а Эберг считанные сантиметры выигрывает у Рёйселанд на завершающем рывке!

15:46

Эберг и Рёйселанд идут вместе и будут бороться за бронзу!

15:46

Сола убегает от соперниц — браво! Серебро она не отдаст!

15:44

Нигматуллина опять с лишними выстрелами, она восьмая — минус 3:24.0.

15:43

Сола с двумя патронами отработала, но и соперницы ошибались. У Эберг также два дополнительных. Итак, белоруска вторая, у не плюс 14 секунд. За ней норвежка, еще в четырех секундах шведка и еще в шести немка.

15:41

Бреза стреляет быстро и на ноль! Очаровательно улыбается после последнего выстрела и бежит к победе! А мы переключаемся на борьбу за остальные медали!

15:39

Россиянки за медали не поборются, конечно, но в целом должно быть интересно в борьбе за серебро и бронзу. Эберг проигрывает Соле чуть больше 20 секунд, недалеко от нее норвежка Марте Рёйселанд и там же рядом немка Франциска Пройс.

15:37

Ульяна Нигматуллина с шести выстрелов попадает, она шестая. Отставание 2:40.0. До третьего места — 1:15.0.

15:37

Сола с одним доппатроном — 1:02.7. Эберг также с одним — 1:25.2.

15:35

Бреза с одним дополнительным патроном отработала лежку и теперь ей можно будет и на штрафной круг зайти.

15:34

Бреза чуть быстрее идет Солы и Харнны Эберг.

15:31

Россия на восьмом месте, отставание 2:12.7. Ульяна Нигматуллина у нас последней бежит.

15:31

А Эберг обгоняет не только норвежку, но и немку! Блестяще выступила Эльвира. Теперь за Швецию побежит Ханна Эберг.

15:29

Белоруссия при передаче проигрывает 1:08.4. Анна Сола, которая очень неплохо выступает в этом сезоне, будет завершать.

15:28

Жюстин Бреза будет завершать эстафету у Франции. У нее будет возможность выпить кофе и покурить на трассе.

15:27

Миронова — восьмая. 2:03.4 отставание.

15:26

А Эберг в паре секунд за Тандревольд и будет ее сразу атаковать.

15:26

Немка минус 1:18.2, норвежка минус 1:32.0.

15:25

Кручинкина минус 53.

15:24

Симон отработала стойку быстро и безошибочно!

15:23

Немка Янина Хеттих и норвежка Тандревольд — третья и четвертая.

15:21

Тем временем, Эльвира Эберг вывела Швецию на пятое место, она не только сейчас быстрее всех летит по дистанции, но и отстреляла четко.

15:19

Миронова попала семью патронами, она восьмая и проигрывает 1:39.8. Всего у Россия 5 дополнительных патронов.

15:19

30 секунд от Белоруссии, где понадобилось два патрона, третья немка, отработавшая чисто.

15:18

Симон отстреляла с одним доппатроном и будет очень уверенно лидировать.

15:16

Симон очень мощно стартовала, она убегает не только от белорусски, но и от всех остальных.

15:15

Миронова минус 1:19.6, чуть-чуть проиграла на первом отрезке.

15:15

Симон убегает потихоньку от Кручинкиной.

15:14

Германия минус 46, Норвегия 1:05.9, Россия — 1:17.8. Светлана Миронова бежит у нас третий этап.

15:11

Шевалье и Алимбекова передают эстафету вместе Жулии Симон и Елене Кручинкиной.

15:10

Уже 1:12.5 отставание Куклиной и ее съела Экхофф.

15:08

Херрман третья, она проигрывает 39 секунд. Экхофф и Вирер зашли на круг, Брорссон — на два!

15:07

Мажет норвежка, мажет шведка. Куклина закрывает шестью патронами, она четвертая и минус 59 секунд.

15:06

Алимбекова и Шевалье стреляют быстро и уходят вместе на дистанцию!

15:03

Идут вместе пятеро спортсменок, их догоняет Херманн. Куклина отстает.

15:03

32 секунды отставание Куклиной на отметке 8,8 км.

15:02

Шведка Брорссон лидирует после первого огневого рубежа, рядом с ней Шевалье, Экхофф, белорусска Алимбекова, которая идет третьей в общем зачете Кубка мира, Вирер.

15:00

Куклина закрыла мишени семью патронами, очень долго выцеливала и уже седьмое место и минус 28 секунд.

14:59

Семь спортсменок вместе приехали на первую стрельбу.

14:58

Ну Куклину съели моментально, она тот еще лыжник. Лидирует немка, Куклина пятая с отставанием в 3 секунды.

14:55

Лариса Куклина бежит на втором этапе. Ей будут противостоять Доротея Вирер, Мона Брорссон, Денизе Херрман, Анаис Шевалье и Тириль Экхофф.

14:55

Далее идут Германия, Швеция, Франция и Норвегия.

14:54

Россия, Италия и Чехия практически вместе передают эстафету.

14:53

На отметке 5,6 км Витоцци догнала Резцову, идут они вместе.

14:52

Резцова продолжает лидировать на отметке 4,8 км, почти 3 секунды она выигрывает у Витоцци, 4 у чешки Исловой и 11 у Перссон.

14:51

Немка Ванесса Фойгт в 8 секундах от Кристины.

14:49

Бескон понадобилось два патрона и она проигрывает Кристине 13 секунд. И Перссон использовала два дополнительных выстрела, она проигрывает лидеру 16 секунд.

14:48

Великолепно! Четко и быстро отработала рубеж Резцова и уходит первой, за ней в одной секунде Витоцци.

14:48

Вторая стрельба!

14:46

Бескон обходит Резцову и лидирует на отметке 3,6 км, но целая группа спортсменок идет в группе, так что это непринципиально.

14:44

У шведки Перссон один дополнительный патрон, но отрыв небольшой — 13 секунд.

14:43

На три секунды быстрее соперниц ушла со стрельбища Резцова, за ней Басегра из Швейцарии, норвежка Калькенберг и фрацуженка Бескон.

14:42

Браво, Резцова! Стреляет четко и быстро и уходит со стрельбища первой!

14:40

На отметке 1,6 спортсменки идут в общей группе, но Резцова лидирует. Пустяк, но приятно.

14:35

Поехали!

14:35

Параллельно российские лыжницы бьются за золото в эстафете.

14:30

В состоявшейся накануне гонке преследования лучшей из россиянок стала Нигматуллина, с одним промахом показавшая 17-й результат. Миронова с четырьмя промахами финишировала 24-й. Резцова зашла на пять штрафных кругов и стала 31-й. Куклина, также с пятью промахами, заняла 36-е место.

14:25

Вчера в Эстерсунде прошла мужская эстафета, по итогом которой сборная России заняла третье место.

14:20

У россиянок стартовать будет Кристина Резцова, на втором этапе побежит Лариса Куклина, которая передаст эстафету Светлане Мироновой, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.

14:16

Гонка начнется в 14:35 по московскому времени.

14:15

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4 х 6 км в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

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