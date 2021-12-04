Очередной провал: биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на Кубке мира

Наша трансляция на этом завершена. Впереди мужской пасьют, где Эдуард Латыпов может побороться за медаль. Хорошего вечера!
Россия становится восьмой. 10 лишних патронов и отставание 3:10.6. Про то, сколько наши девушки проиграли ногами, даже говорить не хочется. В сущности, даже если бы отстреляли вообще чисто, в первую тройку скорее всего не попали бы. Представляете?
Бреза финиширует с флагом, Сола финиширует спокойно, а Эберг считанные сантиметры выигрывает у Рёйселанд на завершающем рывке!
Сола с двумя патронами отработала, но и соперницы ошибались. У Эберг также два дополнительных. Итак, белоруска вторая, у не плюс 14 секунд. За ней норвежка, еще в четырех секундах шведка и еще в шести немка.
Бреза стреляет быстро и на ноль! Очаровательно улыбается после последнего выстрела и бежит к победе! А мы переключаемся на борьбу за остальные медали!
Россиянки за медали не поборются, конечно, но в целом должно быть интересно в борьбе за серебро и бронзу. Эберг проигрывает Соле чуть больше 20 секунд, недалеко от нее норвежка Марте Рёйселанд и там же рядом немка Франциска Пройс.
Ульяна Нигматуллина с шести выстрелов попадает, она шестая. Отставание 2:40.0. До третьего места — 1:15.0.
Бреза с одним дополнительным патроном отработала лежку и теперь ей можно будет и на штрафной круг зайти.
А Эберг обгоняет не только норвежку, но и немку! Блестяще выступила Эльвира. Теперь за Швецию побежит Ханна Эберг.
Белоруссия при передаче проигрывает 1:08.4. Анна Сола, которая очень неплохо выступает в этом сезоне, будет завершать.
Жюстин Бреза будет завершать эстафету у Франции. У нее будет возможность выпить кофе и покурить на трассе.
Тем временем, Эльвира Эберг вывела Швецию на пятое место, она не только сейчас быстрее всех летит по дистанции, но и отстреляла четко.
Миронова попала семью патронами, она восьмая и проигрывает 1:39.8. Всего у Россия 5 дополнительных патронов.
Германия минус 46, Норвегия 1:05.9, Россия — 1:17.8. Светлана Миронова бежит у нас третий этап.
Мажет норвежка, мажет шведка. Куклина закрывает шестью патронами, она четвертая и минус 59 секунд.
Шведка Брорссон лидирует после первого огневого рубежа, рядом с ней Шевалье, Экхофф, белорусска Алимбекова, которая идет третьей в общем зачете Кубка мира, Вирер.
Куклина закрыла мишени семью патронами, очень долго выцеливала и уже седьмое место и минус 28 секунд.
Ну Куклину съели моментально, она тот еще лыжник. Лидирует немка, Куклина пятая с отставанием в 3 секунды.
Лариса Куклина бежит на втором этапе. Ей будут противостоять Доротея Вирер, Мона Брорссон, Денизе Херрман, Анаис Шевалье и Тириль Экхофф.
Резцова продолжает лидировать на отметке 4,8 км, почти 3 секунды она выигрывает у Витоцци, 4 у чешки Исловой и 11 у Перссон.
Бескон понадобилось два патрона и она проигрывает Кристине 13 секунд. И Перссон использовала два дополнительных выстрела, она проигрывает лидеру 16 секунд.
Великолепно! Четко и быстро отработала рубеж Резцова и уходит первой, за ней в одной секунде Витоцци.
Бескон обходит Резцову и лидирует на отметке 3,6 км, но целая группа спортсменок идет в группе, так что это непринципиально.
На три секунды быстрее соперниц ушла со стрельбища Резцова, за ней Басегра из Швейцарии, норвежка Калькенберг и фрацуженка Бескон.
В состоявшейся накануне гонке преследования лучшей из россиянок стала Нигматуллина, с одним промахом показавшая 17-й результат. Миронова с четырьмя промахами финишировала 24-й. Резцова зашла на пять штрафных кругов и стала 31-й. Куклина, также с пятью промахами, заняла 36-е место.
Вчера в Эстерсунде прошла мужская эстафета, по итогом которой сборная России заняла третье место.
У россиянок стартовать будет Кристина Резцова, на втором этапе побежит Лариса Куклина, которая передаст эстафету Светлане Мироновой, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.