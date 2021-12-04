Очередной провал: биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на Кубке мира

15:39

Россиянки за медали не поборются, конечно, но в целом должно быть интересно в борьбе за серебро и бронзу. Эберг проигрывает Соле чуть больше 20 секунд, недалеко от нее норвежка Марте Рёйселанд и там же рядом немка Франциска Пройс.