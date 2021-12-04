Россия без медалей: Кристиансен выиграл пасьют на этапе Кубка мира

Ждем успехов россиян в следующих гонках. А «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!
Разумеется, победил норвежец. А вот Самуэльссон вырвал второе место, навязав борьбу Жаклену. Латыпов, увы, лишь 11-й,
Кристиансена можно поздравлять: на отметке 11,3 км он опережает идущего вторым Жаклена на 23 секунды. Но будет огненная борьба за второе место: между французом и Самуэльссоном лишь 0,8 секунды.
Увы, похоже, остаемся без медалей. У Эдуарда один промах, и догнать соперников будет практически нереально.
Задел на успех: Кристиансен отстрелялся чисто и убежал в лидерах, у Самуэльссона и Жаклена — по промаху.
На 8,8 км между первым Жакленом и третьим Кристиансеном было всего 1,4 секунды. При этом сразу после отметки француз притормозил и поправил крепление — его моментально обошли и он продолжил третьим. Латыпов по-прежнему четвертый, уступая 35,8 секунды.
После третьего рубежа Эдуард идет четвертым, отставая на 34,6 секунды. А у Логинова, увы, сразу три промаха.
Все из первой четверки промахнулись на «стойке». Два промаха у Жаклена, но, увы, столько же и у Латыпова.
После 6,3 км Жаклен уверенно лидирует, Латыпов идет вторым, отставая на 22,2 секунды. Следом бежит норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Логинов остается 11-м, уступая 1 минуту 22 секунды.
Логинов откатился на 11-е место. Примечательно, что стартовавший третьим Фийон-Майе уже 23-й — четыре промаха у него на «лежке»!
Блестяще Эдуард отрабатывает второй рубеж и уходит вторым. И как обидно: Логинов промахнулся один раз.
Отметка 3,8 км — Жаклен и Самуэльссон устремились вперед, Латыпов отстает от лидера уже более 14 секунд. Зато Логинов обошел швейцарца Беньямина Вегера и идет пятым.
Самуэльссон усложнил себе жизнь, допустив промах последним выстрелом. Впрочем, «лежка» не является его сильной стороной — лишь 71% попаданий. Возглавил гонку француз Эмильен Жаклен, швед второй, а Латыпов идет третьим с совсем небольшим отставанием. И, что особенно приятно, уже шестой Александр Логинов!
После 2,1 и км Латыпов уступает 28,7 секунды, но дышит в спину французу Кентену Фийону-Майе. Ждем первой стрельбы.
С 28-й позиции стартует Александр Поварницын, с 33-й — Саид Каримулла Халили. И дебютант Василий Томшин начинает гонку 39-м.
Латыпов стартует с отставанием в 26 секунд от лидера — шведа Себастиана Самуэльссона.
Главная для российских болельщиков интрига заключается в том, сумеет ли Эдуард Латыпов, стартующий четвертым, в итоге оказаться в тройке. Также с большим интересом следим за Александром Логиновым, который начнет гонку 13-м.