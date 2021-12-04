Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного... 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и... 12:03
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Спорт

Россия без медалей: Кристиансен выиграл пасьют на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты не попали в первую десятку в пасьюте на этапе КМ в Швеции

Слушать
Остановить
В шведском Эстерсунде проходит второй этап Кубка мира по биатлону. Мужчины завершили гонку преследования на 12,5 км. Россиянин Эдуард Латыпов стартовал четвертым, но с тремя промахами финишировал лишь 11-м. Победил норвежец Ветле Шоста Кристиансен. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:49

Ждем успехов россиян в следующих гонках. А «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

17:48

Логинов — 31-й, Поварницын — 37-й. Увы, не сложилась гонка для российских спортсменов.

17:45

Разумеется, победил норвежец. А вот Самуэльссон вырвал второе место, навязав борьбу Жаклену. Латыпов, увы, лишь 11-й,

close
100%
17:43

Кристиансена можно поздравлять: на отметке 11,3 км он опережает идущего вторым Жаклена на 23 секунды. Но будет огненная борьба за второе место: между французом и Самуэльссоном лишь 0,8 секунды.

17:41

Увы, похоже, остаемся без медалей. У Эдуарда один промах, и догнать соперников будет практически нереально.

close
100%
17:40

Задел на успех: Кристиансен отстрелялся чисто и убежал в лидерах, у Самуэльссона и Жаклена — по промаху.

17:39

К заключительному рубежу подходит группа лидеров.

17:37

На 8,8 км между первым Жакленом и третьим Кристиансеном было всего 1,4 секунды. При этом сразу после отметки француз притормозил и поправил крепление — его моментально обошли и он продолжил третьим. Латыпов по-прежнему четвертый, уступая 35,8 секунды.

17:35

После третьего рубежа Эдуард идет четвертым, отставая на 34,6 секунды. А у Логинова, увы, сразу три промаха.

close
100%
17:34

Все из первой четверки промахнулись на «стойке». Два промаха у Жаклена, но, увы, столько же и у Латыпова.

17:31

После 6,3 км Жаклен уверенно лидирует, Латыпов идет вторым, отставая на 22,2 секунды. Следом бежит норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Логинов остается 11-м, уступая 1 минуту 22 секунды.

17:29

Логинов откатился на 11-е место. Примечательно, что стартовавший третьим Фийон-Майе уже 23-й — четыре промаха у него на «лежке»!

17:27

Блестяще Эдуард отрабатывает второй рубеж и уходит вторым. И как обидно: Логинов промахнулся один раз.

close
100%
17:25

Отметка 3,8 км — Жаклен и Самуэльссон устремились вперед, Латыпов отстает от лидера уже более 14 секунд. Зато Логинов обошел швейцарца Беньямина Вегера и идет пятым.

17:23

Самуэльссон усложнил себе жизнь, допустив промах последним выстрелом. Впрочем, «лежка» не является его сильной стороной — лишь 71% попаданий. Возглавил гонку француз Эмильен Жаклен, швед второй, а Латыпов идет третьим с совсем небольшим отставанием. И, что особенно приятно, уже шестой Александр Логинов!

close
100%
17:22

Латыпов — чисто!

17:21

После 2,1 и км Латыпов уступает 28,7 секунды, но дышит в спину французу Кентену Фийону-Майе. Ждем первой стрельбы.

17:19

На контрольной отметке 1,3 км положение в группе лидеров остается без изменений.

close
100%
17:17

С 28-й позиции стартует Александр Поварницын, с 33-й — Саид Каримулла Халили. И дебютант Василий Томшин начинает гонку 39-м.

17:15

И стартует Латыпов. Удачи, Эдуард!

close
100%
17:15

Началась гонка!

17:13

Латыпов стартует с отставанием в 26 секунд от лидера — шведа Себастиана Самуэльссона.

close
100%
17:10

Главная для российских болельщиков интрига заключается в том, сумеет ли Эдуард Латыпов, стартующий четвертым, в итоге оказаться в тройке. Также с большим интересом следим за Александром Логиновым, который начнет гонку 13-м.

17:06

Гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

17:05

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужского пасьюта в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+