Первый шаг к победе: Рублев обыграл Гойо в финале Кубка Дэвиса

В первом матче финального противостояния Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией Андрей Рублев переиграл Борну Гойо и выел Россию вперед в противостоянии с Хорватией. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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19:44
Трансляция матча Медведев — Чилич также пройдет на «Газете.Ru». Хорошего вечера!
19:42
Ошибается Борна и этот матч Рублев выигрывает! 6:4 и 7:6! Россия повела 1:0 и мы ждем матча Медведев — Чилич!
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100%
19:41
Загонял Андрей Борну и положил в угол! 6:5!
19:40
Из тяжелейшей ситуации Рублев исполнил шикарный обводящий по линии! 5:5!
19:40
Шикарный эйс от Борны! 4:5.
19:39
В аут принимает Андрей после мощной первой подачи. 4:4.
19:39
И опять грубая ошибка Рублева. 4:3.
19:38
Попадает Борна в трос и мяч остается на его половине! 4:2!
19:37
Простая ошибка у Андрея, попадает он в аут в простой ситуации. 3:2.
19:36
Гойо пропустил мяч, который летел в аут, по его мнению, а мяч попал! Какая грубая ошибка! 3:1!
19:35
Хорошо Гойо сыграл по диагонали, а Андрей сорвал ответный удар. 2:1.
19:35
Идет к сетке играет Рублев и играет с лета в угол! 2:0!
19:34
С двойной начинает тай-брейк Гойо! 1:0!
19:33
Допускает двойную Рублев, но тут же исправляет эйсом. 6:6 и смотрим тай-брейк!
19:33
Сетка сыграла за Андрея! 40:0!
19:32
Прекрасный перевод в противоположный угол! 30:0
19:32
Андрей начинает хорошей первой подачей! 15:0.
19:30
И отличная подача от Гойо! Берет он свою подачу, так что у нас может быть тай-брейк. 5:6!
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100%
19:29
В аут с задней линии бьет Андрей. Больше.
19:28
А теперь Гойо срывает удар справа. 40:40.
19:27
И опять забегал Андрей под удар справа и опять у него сорвался мяч с ракетки. 40:30.
19:27
Забегал под форхенд Андрей и сорвал удар. 30:30.
19:26
Браво, Андрей! Принял, погонял и положил в угол на паузе! 15:30!
19:26
В сетку с задней линии играет Борна. 15:15.
19:24
Но тут же хорошая подача Андрея. 5:5!
19:24
Под ноль не получилось. 40:15.
19:23
Теперь очередь Андрея хорошо подавать! 30:0.
19:22
Хорватские болельщики очень активно и громко поддерживают своих!
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19:21
А теперь принимает Рублев в сетку. 4:5.
19:20
Принимает в аут Рублев, очень расстроен он из-за этого. 40:30.
19:20
А Борна опять подает навылет под левую. 30:30.
19:20
Отодвинул соперника за заднюю линию Рублев и Гойо сыграл в сетку. 15:30.
19:19
Шикарно Андрей с приеме перевел в угол корта! 15:15.
19:18
Но Гойо очень мощно подает! 15:0.
19:18
И еще раз хорошо подал, а затем спокойно разыграл мяч до верного Андрей! 4:4!
19:17
Эйс. 40:0.
19:17
Пошел к сетке Борна и ошибся. Хороший розыгрыш от Рублева. 30:0.
19:16
Хорошо подает Андрей, затем резко переводит в угол и Гойо ошибается. 15:0.
19:14
Ловит Гойо Рублева на противоходе и заканчиваем гейм под ноль. 3:4.
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19:14
Хорват на своей подаче тоже играет здорово, у него 13 эйсов уже. И 40:0.
19:12
Гойо начинает с эйса. 221 км в час! 15:0.
19:12
Под ноль берет гейм россиянин. 3:3!
19:11
На своей подаче все четко у Андрея. 40:0. Гойо много ошибается.
19:09
И еще раз хорошо подает хорват. 2:3!
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19:08
Попадает Борна в линию, а Андрей в ответ ошибается. 40:15.
19:08
Подача навылет. 30:15.
19:07
С бекхэнда навылет отлично пробил Гойо в самый угол. 15:15.
19:07
Выходит вперед Андрей. 0:15.
19:06
Эйс! 2:2 счет во втором сете. Пора делать брейк.
19:06
Гойо попал в сетку, но Рублев сумел поднять этот мяч. 40:15.
19:05
А Рублев ведет на своей подаче 30:15.
19:05
Лука Модрич на матче, пришел за своих поболеть.
19:04
Активно начинает Рублев. 15:0.
19:05
Вытаскивает и этот гейм Гойо! После 0:40 он выиграл пять подряд мячей! Красавец! 1:2!
19:01
Гойо отыгрывает три брейк-поинта, пошел хорват к сетке и сыграл по линии!
19:01
А теперь Андрей начинает ошибаться. 30:40.
19:00
Шикарный перевод в угол в противоход. И тройной брейк-поинт у Андрея. 0:40.
18:59
Ошибаться начинает Гойо на своей подаче. 0:30.
18:58
Гойо ошибся, не попав их хорошей ситуации. Берет свою подачу Андрей. 1:1.
18:57
Хорошая атака коротким ударом у Гойо. 40:30.
18:57
Рисковал Андрей играя из-за корта и не попал. 40:15.
18:56
Ну а на своей подаче Андрей почти идеален. 40:0.
18:55
Очень длинным получился первый гейм второго сета, но Гойо удержал свою подачу. 0:1.
18:54
Не попадает Андрей в корт. Больше.
18:53
Отыгрывается хорват. Снова ровно.
18:52
Гойо допускает двойную ошибку! Меньше. И брейк-поинт снова.
18:51
Отлично с лета сыграл Рублев и Борна ответил в сетку. Ровно.
18:51
Седьмой эйс Гойо. Больше.
18:51
Блестяще атакует россиянин слева по линии! Ровно.
18:50
Срывает боковой удар Рублев. Больше.
18:49
Эйс! 40:40.
18:48
Плохо подал Борна и Рублев мощно атаковал справа. 30:40. Брейк-поинт.
18:48
Хорошо разыграл Борна, сыграл в угол и Андрей ответил в аут. 30:30.
18:47
Гойо подает навылет. 15:30.
18:47
Уверенно начинает второй сет на чужой подаче Рублев. 0:30.
18:44
И эйс! 6:4 счет первого сета, Рублев достаточно уверенно его взял!
18:44
Гойо попадает в линию — засчитано! 40:15.
18:43
Ох как шикарно Андрей перевел в угол! 40:0.
18:43
Принимает в аут Гойо. 30:0.
18:42
Принимает в сетку Гойо. 15:0.
18:40
И еще одна! 5:4! И Рублев выходит подавать на сет.
18:40
Хорошая подача от Гойо. 40:15.
18:39
Гойо хорошо сыграл в угол, пошел к сетке и пробил уже в пустой корт. 30:15.
18:39
Рискнул Рублев с приема сыграть по линии и не попал. 15:15.
18:38
Шикарный розыгрыш от Андрея, погонял соперника по задней линии и красиво положил в угол! 0:15.
18:37
Снова уверенно берет свою подачу Рублев. Не под ноль, но тоже нормально. 5:3.
18:37
Отвечает Гойо в аут с задней линии. 30:15.
18:36
Попадает в линию Андрей, судьи молчат! 15:15.
18:36
Двойная ошибка у Андрея. 0:15. Первый отданный мяч на своей подаче.
18:34
Есть брейк! 4:3 повел Рублев в этой партии, взяв чужую подачу!
18:33
Двойной брейк-поинт! Если Андрей нормально принимает, то у Борны без шансов!
18:32
А Гойо подает эйс по линии! 15:30.
18:32
В сетку играет Борна. 0:30.
18:31
Принимает Андрей, начинается обмен ударами и Гойо ошибается. 0:15.
18:30
Снова подача под ноль. Пока ни одного очка на своей подаче Рублев не отдал. 3:3.
18:29
Вторым ударом сыграл Рублев пойдя к сетке, а Гойо ответил в аут. 30:0.
18:29
В аут принимает Гойо. 15:0.
18:27
И снова в стеку с приема. Гойо берет свою подачу под ноль. 2:3.
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100%
18:27
Принимает в сетку Рублев не самую сложную подачу, тем более вторым мячом. 40:0.
18:26
Хороший розыгрыш от Борны, а затем отличная подача! 30:0.
18:25
Во второй раз из двух под ноль берет свою подачу Рублев. 2:2.
18:25
Пошел Гойо к сетке и играл в свободный угол, но промазал. 40:0.
18:24
Сначала подал навылет Андрей, затем Борна принял, но в итоге сыграл в сетку. 30:0.
18:22
И снова подача навылет от Гойо! Снова уперся Андрей на чужой подаче, но снова Борна вырвал. 1:2.
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100%
18:21
Снова хорошо подал хорват, Рублев еле дотянулся и вторым ударом Борна довел этот розыгрыш до победы. Больше.
18:21
Шикарно подает Борна. 40:40.
18:20
На втором ударе ошибается Гойо. 30:40. Еще брейк-поинт.
18:20
Отлично перевел по линии Борна! 30:30.
18:19
Снова глубокий прием от Рублева и ошибка Гойо. 15:30.
18:18
Как только Андрей принимает и начинается долгий розыгрыш, Борна сразу ошибается. 15:15.
18:17
Гойо отвечает тем же. 15:0.
18:17
Очень мощно подает Рублев и берет подачу под ноль! 1:1!
18:16
С эйса начинает Рублев. 15:0.
18:15
И еще одна отличная подача хорвата, Андрей не сумел принять. Гейм. 0:1. Удержал свою подачу Гойо.
18:15
Хорошая подача от Гойо. Больше.
18:14
Снова долгий обмен ударами слева налево, Андрей попробовал укоротить, но попал в сетку. Ровно.
18:13
Очень длинный розыгрыш, в итоге оба попробовали укоротить, после чего Рублев красиво обвел соперника! Меньше! И брейк-поинт.
18:12
Снова Рублев принимает первую подачу и у Гойо тут же проблемы. 40:40.
18:11
Подача навылет у Гойо, а затем Андрей принимает и заставляет ошибаться соперника. 40:30.
18:10
Принимает хорошо Андрей и Гойо ошибается. 30:15.
18:10
Хорват подает. Не принял вторую подачу Гойо Андрей, а затем ошибся по длине после длительной перестрелки. 30:0.
18:08
Поехали!
18:03
Разминаются игроки.
18:02
Последние приготовления.
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100%
17:59
Звучат гимн Хорватии и музыка Чайковского вместо гимна России.
17:57
Началась церемония открытия финала.
17:55
Гойо — 279-я ракетка мира. Но на этом турнире он выиграл три матча, в отличие от Чилича, который один раз выиграл и трижды проиграл.
17:52
На групповом этапе Россия разгромила Эквадор и выбила из турнира хозяев – испанцев. В четвертьфинале российская команда усилиями Рублёва и Медведева в двух матчах справилась со Швецией, а в полуфинале – с Германией. То есть, в плей-офф россияне ни разу не доводили дело до парного матча. Надеемся, что также будет и сегодня.
17:50
Хорватия, к слову, выигрывала Кубок Дэвиса в 2018 году.
17:49
Андрей Рублев и Борна Гойо — почти ровесники. Россиянину 24 года, хорвату — 23. При этом Борна выше на 13 сантиметров (188 против 201 см) и значительно тяжелее (75 против 92 кг). Настоящий гигант! Между собой спортсмены встречались только один раз, это произошло на групповом этапе Кубка Дэвиса в 2019 году. Рублев выиграл в двух сетах.
17:47
Россия выигрывала Кубок Дэвис дважды в своей истории — в 2002 и 2006-м годах. 15 лет прошло с момента последнего триумфа и теперь остался всего один шаг! При этом наверное никогда еще в истории у России не было такого сильного состава.
17:46
Матч начнется примерно в 18:00 по московскому времени.
17:45
Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией, в котором сыграют Андрей Рублев и Борна Гойо.
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