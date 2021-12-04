Новый трофей Медведева: Россия обыграла Хорватию в финале Кубка Дэвиса

19:52

«Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал», — сказал Рублев после своей победы над Гойо.