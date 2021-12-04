Новый трофей Медведева: Россия обыграла Хорватию в финале Кубка Дэвиса

Во втором матче финального противостояния Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией встречались Даниил Медведев и Марин Чилич. Россиянин вырвал победу в первом сете на тай-брейке 7:6, а во второй партии разорвал соперника со счетом 6:2. Таким образом, сборная России впервые за 15 лет выиграла самый престижный командный трофей в теннисе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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21:44
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Sergio Perez/Reuters
21:40
Тяжело давалась первая партия Даниилу, Чилич играл если не лучше, то точно не хуже. Но россиянин проявил характер, вырвал победу, а во втором сете уже поймал свою игру и задавил хорвата.
21:36
ВСЕ! Россия спустя 15 лет выигрывает Кубок Дэвиса! 7:6 и 6:2 Медведев обыгрывает Чилича и третий матч не понадобится!
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21:34
Долгий и осторожный розыгрыш, ошибка Чилича и двойной матчбол! 15:40.
21:34
Подает навылет Чилич. 15:30.
21:33
Трос помогает Медведеву, меняет направление мяч и Чилич отвечает в аут. 0:30.
21:33
Ошибка Марина. 0:15.
21:31
И гейм! 5:2! Один гейм отделяет Россию от победы в Кубке Дэвиса!
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21:30
Включает подачу Медведев. 40:15.
21:30
Пошел к сетке Марин и обвел Даню. Тот достал мяч, но он сорвался с ракетке и улетел в аут. 15:15.
21:29
Первая подача навылет. 15:0.
21:29
Гейм за Чиличем. Счет становится 4:2. И подача россиянина.
21:28
Отличный розыгрыш! Пробил мощной в угол Даня, а затем резко перевел в противоположный! 40:30.
21:27
Еще одна хорошая подача от хорвата. 40:15.
21:26
По центру навылет подает Марин. 30:15.
21:26
А Чилич все больше ошибается. 15:15.
21:25
В сетку попадает Даня после долгого розыгрыша. 15:0.
21:23
Доводит гейм до уверенной победы Даниил! 4:1 во втором сете! Вроде пошло дело, поймал Медведев кураж, нашел слабые места соперника!
21:23
Попадает тяжелейший мяч от сетке в боковую линию! 30:15.
21:22
Ошибается Даня, но исправляется. 15:15.
21:21
Попадает в трос Чилич, но Даня успел и пробил в угол! Есть брейк! Первый вообще в этом матче! 3:1!
21:20
Глубоко в заднюю линию пробил Медведеве и зарабатывает брейк-поинт! 30:40!
21:20
Снова ошибается Чилич. 30:30.
21:19
Двойная у Чилича. 30:15.
21:18
В аут от троса играет Медведев. 30:0.
21:17
Небольшой аут у Медведева. 15:0.
21:15
И дальше включается подача у Медведева и опять уверенный гейм. 2:1.
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21:14
Исправляется Даниил. 30:15.
21:14
Шикарно переводит навылет в угол Чилич. 0:15.
21:13
Под ноль берет свою подачу Чилич. Он не сдастся. 1:1.
21:12
Ошибается россиянин на приеме. 30:0.
21:12
Подача навылет от Чилича. 15:0.
21:11
Один мяч отдал Медведев Марину, но в целом уверенно взял свою подачу. 1:0.
21:10
Начался второй сет. И Даня начинает его с 40:0 на своей подаче.
21:06
И снова грубая ошибка от Чилича! Берет труднейший первый сет Медведев на тай-брейке! 7:6!
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21:05
Подает первую Даня! 8:7!
21:05
Двойная у Медведева на сетболе. 7:7.
21:04
Сетбол на подаче Медведева! Грубо ошибся Чилич и сыграл в аут!
21:03
Даниил принял, ответил, но Чили все же попал в корт на тоненького! 6:6!
21:02
Эйс от Дани! 6:5!
21:01
Не принял первую подачу Медведева Чилич. 5:5.
21:00
Чилич провел шикарный розыгрыш, Даня цеплялся, доставал сложные мячи, но проиграл. Хорват хорош. 4:5.
21:00
Рискнул Чилич пробить в угол и не попал! 4:4!
20:59
К сетке вышел Даня и выиграл важнейший мяч! 3:4.
20:58
Бьет по линии Даня и промахивается. Аут. 2:4.
20:57
Снова отличная подача Чилича. 2:3.
20:56
Навылет подает Чилич. 2:2.
20:56
Снова Чилич ошибается, пытаясь сыграть по линии. 2:1!
20:55
Мягко сыграл Медведев и Чилич отлично перевел по линии навылет! 1:1.
20:54
Грубая ошибка Чилича, в простой ситуации пробил он в аут. 1:0.
20:53
И еще хорошая подача! Победитель первого сета определится на тай-брейке! 6:6!
20:53
Шикарная уходящая подача! 40:15!
20:52
А теперь Медведев еле попадает в линию! 30:15.
20:52
Чилич попал в линию, а россиянин думал, что это аут и не стал играть. 15:15.
20:51
Ошибается Чилич. 15:0.
20:49
Пытался обвести вышедшего к сетке Чилича Даня, но не смог. 5:6. Очень упорный сет.
20:49
Принимает в сетку Медведев. 40:0.
20:48
Марин повел на своей подаче 30:0.
20:47
Выигрывает этот непростой гейм Даня! 5:5!
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20:46
Чилич ошибается с приема. 40:30.
20:45
Первая двойная на подаче в этом матче у Дани. 30:30.
20:45
Очень долгий розыгрыш и Чилич попал в сетку. 30:15.
20:44
Смягчил Даня под право Чиличу, а тот шикарно перевел в противоход. 15:15.
20:43
Отличная подача Медведева. 15:0.
20:41
Третий эйс в матче от Чилича и гейм. 4:5.
20:41
Увидел движение соперника Чилич и сыграл в противоход. 40:15.
20:40
Эйс от Чилича. 30:15.
20:40
А теперь хорват очень мощно играет в угол и Даня не дотягивается. 15:15.
20:39
Чилич в простой ситуации срывает удар справа. 0:15.
20:39
И еще одна! Вытаскивает гейм Медведев! 4:4.
20:38
Первая подача от Дани шикарная. Больше.
20:38
А вот сейчас принимает Чилич и сравнивает. Ровно.
20:37
Еще одну не принял хорват! Больше.
20:37
Принял в сетку вторую подачу Чилич. 40:40.
20:36
И снова ошибка Медведева. Брейк-поинт у Чилича теперь. 30:40.
20:36
И ошибается Даня. 30:30. Теперь Чилич цепляется на чужой подаче.
20:35
Два эйса подряд от Медведева. 30:15.
20:35
Неудачно сыграл Медведев, оступился и не попал. 0:15.
20:32
И снова заставил Марин ошибиться Даню и берет свой гейм! 3:4! Но впервые получилась в этом матче у Медведева побороться на чужой подаче.
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20:32
И снова Чилич шикарно атаковал! Даня бегал, доставал сложные мячи и даже попытался обвести Чилича, но не вышло. Больше.
20:31
Хорошая перестрелка, в итоге Чилич неожиданно атаковал в линию, а Даниил ответил в аут. Ровно.
20:29
И вот он брейк-поинт! 30:40! Ошибается Чилич с задней линии!
20:29
С трудом Даниил принял, затем достал мяч в самом углу, но Чилич все сделал шикарно! 30:30.
20:28
И еще раз Чилич срывает удар с задней линии. 15:30.
20:27
Сначала Даня не принял, а затем глубоко атаковал и Чилич сорвал свой удар. 15:15.
20:26
Глубоко в заднюю линию сыграл Медведев, а Чилич ответил в аут. Гейм под ноль. 3:3.
20:26
Четко в линию попадает Даня с задней линии. 40:0.
20:25
Снова не принимает. 30:0.
20:25
Не принял Чилич вторую подачу Даниила. 15:0.
20:23
С абсолютно одинаковым счетом пока игроки берут свою подачу. А счет в партии 2:3.
20:22
И опять 40:15. Пока такой счет был во всех геймах.
20:22
Глубоко сыграл Чилич, а Даня не попал в корт из-за задней линии. 15:15.
20:21
Забегал Чилич под удар справа, но ошибся. 0:15.
20:20
И спокойно доводит до победы, сначала 40:15, а затем и гейм. 2:2.
20:20
Отлично на противоходе ловит соперника Даня. 30:15.
20:19
Со счета 15:15 начинается подача Медведева.
20:17
И еще два уверенных розыгрыша от Марина. Гейм. 1:2.
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20:15
Невероятно долгий розыгрыш, Медведев в итоге сыграл в сетку. 30:15.
20:14
Хорошо переводил в линию Медведев, но чуть не попал. 15:15.
20:13
Начинает поддавливать Даня, даже сетка не помогла Чиличу. Медведев достал мяч и блестяще укоротил! 0:15!
20:12
И эйс! 1:1!
20:12
Ошибаются по очереди теннисисты. 40:15.
20:11
А теперь со второго мяча отлично подает россиянин! 30:0.
20:11
В сетку принимает Чилич первую подачу Медведева. 15:0.
20:10
Отлично подает Чилич и завершает гейм. 0:1.
20:09
А вот теперь Даня попадает по линии! 40:15.
20:08
Не попал с бекхэнда по линии Медведев. 40:0.
20:08
Снова хорошо подает Марин и затем завершает уверенно атаку.
20:08
Медведев с трудом принял за задней линией, а Чилич пошел к сетке и пробил навылет. 15:0.
20:07
Поехали! Первым подает Чилич.
20:03
Между собой игроки встречались два раза, в обоих поединках победил Медведев. В этом году они встречались на Уимблдоне, россиянин уступал по сетам 0:2, но вырвал победу. Эпичная была битва.
20:00
Соперники вышли на корт, подачу разыграли, сейчас начнется разминка.
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19:55
«Наверное, я буду нервничать за Даниила в следующем матче и уже нервничаю, но он отличный игрок и своими результатами дает повод быть уверенным в нем», — сказал Рублёв про матч Медведев — Чилич..
19:52
«Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал», — сказал Рублев после своей победы над Гойо.
19:47
Рублев обыграл Гойо в первом матче, так что Россия ведет в счете 1:0. И Медведев может завершить этот финал, если победит.
19:46
Игра начнется примерно в 20:00 по московскому времени.
19:45
Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию второго матча финала Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией, в котором сыграют Даниил Медведев и Марин Чилич.
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