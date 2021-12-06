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Спорт

«Этот Кубок Дэвиса — мерзость»: почему иностранцы возмутились после победы России

«Бились до конца, но русские были лучше»: реакция хорватских СМИ на поражение в Кубке Дэвиса

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Мужская сборная России одержала свою первую победу в Кубке Дэвиса с 2006 года и поставила яркую точку в, возможно, лучшем году в истории российского тенниса. Победу России принесли Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые одолели в финале Борну Гойо и Марина Чилича соответственно. После поражения Гойо был так расстроен, что сбежал от журналистов, а позже заявил, что «лучше бы их не видел», однако в остальном хорваты признали, что Россия была действительно сильнее. При этом некоторые иностранные любители тенниса возмутились новым форматом Кубка Дэвиса и заявили, что победа России никого не интересует.

Исторический сезон

Россия впервые в истории выиграла за один сезон и Кубок Дэвиса, и Кубок Билли Джин Кинг (турнир женских национальных сборных). Также на Олимпиаде в Токио российская пара Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев взяла золото в миксте, обыграв в финале своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Наконец, у россиян были и громкие индивидуальные достижения, главное из которых — победа Даниила Медведева на US Open, где в финале он одолел Новака Джоковича.

Победа на Кубке Дэвиса стала логичным завершением этого сумасшедшего года.

В финале Россия встречалась с темной лошадкой турнира Хорватией, которая неожиданно выбила в 1/2 сербов во главе с Джоковичем.

Главным козырем в рукаве «шашечных» была пара олимпийских чемпионов Токио Никола Мектич и Мате Павич. Согласно регламенту турнира, сначала игрались два одиночных матча, а затем — в случае ничьей — проводился парный матч. России ни в коем случае нельзя было до этого доводить, поскольку обыграть Мектича и Павича практически нереально.

К счастью, Андрей Рублев сумел одолеть в первом матче 278-ю ракетку мира Борну Гойо, хотя и не без труда (6:4, 7:5), а Даниил Медведев справился с 30-м номером рейтинга ATP Марином Чиличем — причем здесь тоже не обошлось без долгого тай-брейка (7:6, 6:2).

Как бы там ни было, до парного матча не дошло, и Россия одержала уверенную победу над Хорватией (2-0), завоевав свой третий Кубок Дэвиса в истории. Ранее национальная сборная побеждала также в 2002 и 2006 году.

Реакция хорватских СМИ

В Хорватии на это поражение отреагировали достойно. В местных СМИ вовсю призывают гордиться своими теннисистами, несмотря на «сухое» поражение в финале.

Так, на портале HRT Sport вышла статья под заголовком «У хорватских теннисистов достаточно козырей на следующий год»:

«Наши спортсмены были расстроены, но все же гордились своим выступлением в Кубке Дэвиса. Они заявили на пресс-конференции, что в следующем году обязательно присоединятся к сборной и снова попытаются взять этот титул. За последние пять лет Хорватия уже трижды сыграла в финале, выиграв Кубок Дэвиса в 2018 году».

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Также в хорватских СМИ постоянно напоминают, что по составу сборная России была гораздо сильнее. Так, послематчевые комментарии Андрея Рублева в HRT Sport подали под ярким заголовком «Пятый теннисист в мире похвалил феноменального жителя Сплита» (речь о Борне Гойо).

«Рублев — пятая ракетка в мире – признался, что нервничал во втором сете против Борны Гойо, который «всегда находил решения» и «играл великолепно», — говорится в статье, в которой приводятся слова Рублева: «Во втором сете я бурно выражал свои эмоции, потому что каждый раз, когда я был близок к завершению сета, Гойо находил выход».

Также в той заметке отмечается, что Рублев признал: у сборной стояла задача не доводить дело до парного матча, потому что там шансов против Мектича и Павича было бы мало.

«Для меня и Даниила было очень важно выиграть в одиночных матчах. Мы знали, что, если противостояние дойдет до третьего поединка в парах, нам будет нелегко победить», — сказал Рублев.

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Любопытно, что Гойо был так расстроен поражением от россиянина, что буквально сбежал от хорватских СМИ и не стал давать комментарии сразу после матча.

Это возмутило журналистов, приехавших в Мадрид специально для освещения турнира, однако затем Гойо все-таки вышел к прессе, и в HRT Sport этому посвятили отдельную заметку под заголовком «Гойо извинился за побег в раздевалку».

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«Гойо — 278-я ракетка мира — проиграл пятому теннисисту в рейтинге ATP Андрею Рублеву, и после матча у него не оказалось моральных сил, чтобы дать интервью нашему журналисту, который ждал его у корта. Однако позже Гойо вернулся и извинился.

«Прошу прощения, я сразу пошел в раздевалку, почувствовал себя неважно, лучше бы я вас не видел, — заявил теннисист. — Я действительно верил, что смогу победить Рублева. Если бы мне удалось взять второй сет на тай-брейке, думаю, я выиграл бы в третьем.

Это финал, мы все хотели в нем победить, потому что никто не помнит имена проигравших. Поэтому мне грустно».

Наконец, в другой статье HRT Sport подчеркнули, что в матче Медведева и Чилича все решили «мелочи» на тай-брейке в конце первого сета.

«Чилич очень хорошо проводил первый сет, но там все решили мелочи, и во второй партии Чилич больше не смог противостоять действующему победителю US Open. В итоге Медведев сделал брейк, принес своей сборной победу в Кубке, и в Мадриде начался большой русский праздник», — говорится в отчете издания о финальном матче Кубка Дэвиса.

В издании Tportal.hr призвали торжественно встретить сборную Хорватии в Загребе, несмотря на поражение от России.

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«Хорватские теннисисты не выиграли Кубок Дэвиса, но стали абсолютной сенсацией этого турнира и заслуживают встречи, достойной чемпиона.

Приходите все на главную площадь Загреба!» — говорится в заметке, в которой назвали время прибытия сборной на место встречи, несмотря на пандемию коронавируса.

Также в этой статье приводились комментарии хорватских болельщиков, которые приехали в Мадрид, чтобы поддержать своих теннисистов.

«Я горжусь и счастлив, потому что это был наш третий финал за последние пять лет, — сказал Милан, член фан-клуба «Мы хорваты». — Гойо и Чилич бились до конца, но русские были немного лучше, поэтому их следует поздравить. Нет причин для грусти».

«Какое разочарование! Но я все равно безумно горжусь, — сказал Драган Лукич. — Мы знали, что русские — фавориты, что это будет сложно, но наши ребята были великолепны. Победа над Сербией в полуфинале стоила всего — поездки, усилий, потраченных денег и бессонных ночей».

Также в статье Tportal.hr подчеркивается, что Хорватию в Мадриде поддерживали активнее:

«В зале было около 7500 зрителей, и хорватских болельщиков намного больше, чем россиян. Даже лучший теннисист России Даниил Медведев на пресс-конференции сказал, что в зале была «классная атмосфера, потому что столько хорватов болели за Марина Чилича».

В соцсетях многие любители тенниса хвалили Россию, однако нашлись и те, кто был недоволен. Впрочем, гневные комментарии относились в основном к новому формату турнира, а не к победе России. Напомним, были отменены перемещения сборных по разным странам: в последние два розыгрыша вся решающая стадия турнира прошла в Испании. Кроме того, раньше играли пять матчей по пять сетов, а сейчас — три матча по три.

Наконец, раньше турнир проходил в течение года, а теперь — полторы недели в декабре, когда все теннисисты уже устали после напряженного сезона, и многие звезды отказались в нем участвовать. Неудивительно, что многие фанаты остались недовольны.

«Никого не волнует этот новый Кубок Дэвиса. Это мерзость», — написал в Twitter пользователь Xixo в ответ на пост официальной страницы Davis Cup, посвященный победе России.

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«Кого это волнует? Верните старый формат!» — написал omeH под той же публикацией.

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