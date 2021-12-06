Признан виновным: блогера Чоршанбиева выдворят из России

Останкинский суд Москвы вынес решение депортировать из страны знаменитого бойца смешанного стиля Чоршанбе Чоршанбиева. Спортсмен из Таджикистана был ранее задержан за опасное вождение в столице России.

Известный боец ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиев будет депортирован из России по решению Останкинского суда Москвы, который признал его виновным в нарушении миграционного законодательства.

Резонансное происшествие случилось 3 декабря, когда спортсмен нарушил правила дорожного движения, значительно превысив скорость во время движения по Лефортовскому тоннелю на автомобиле Toyota Camry.

Сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего нарушителя на 92-м километре внешней стороны МКАД. При этом Чоршанбиев не смог предъявить водительское удостоверение, которое было бы действительным на территории Российской Федерации. Также у него не оказалось полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

По мнению ГИБДД, в Лефортовском тоннеле своей ездой он создавал опасные ситуации для других водителей, а в полиции после задержания на него также составили протокол о нарушении правил въезда в Россию. «Сам себя провоцирую на нарушения»: в Москве задержан боец ММА Чоршанбиев Таджикского бойца смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиева задержали за гонки... 03 декабря 13:39

«Чоршанбиев Ч. А. признан виновным <…> и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей в доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Останкинского суда.

Депортации на родину спортсмен будет дожидаться в Центре временного содержания иностранных граждан МВД.

Чоршанбиев и раньше был замечен в небезопасной езде, причем своими «подвигами» он делился с многочисленными подписчиками в социальных сетях, выкладывая материалы соответствующего содержания. В августе боец рассказал, что разбил свой автомобиль марки BMW в Казани, врезавшись на нем в столб.

Чоршанбиев известен в России как боец так называемого поп-ММА. В этом виде спорта бои в основном проводятся между непрофессиональными участниками, а успешными бойцы становятся не за счет спортивной техники, а за счет зрелищности своих выступлений.

В профессиональных смешанных единоборствах Чоршанбиев имеет на своем счету восемь поединков, в которых одержал четыре победы при одной ничьей и трех поражениях. «В шоке от ее слов»: Рудковская осудила Тарасову за критику Плющенко и Гном Гномыча Татьяна Тарасова заявила, что о противостоянии Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко «смешно... 06 декабря 20:04

Таджикистанец идет на серии из двух викторий подряд, а последний раз выходил в октагон 19 сентября 2020 года, когда в рамках вечера боев Fight Nights Global 97 единогласным решением судей по итогам трех пятиминутных раундов разобрался с Радомиром Филипповым.

У Чоршанбиева 417 тысяч подписчиков в Instagram, он занимается под руководством тренера Навруза Наврузбекова и ведет свой Telegram-канал. Там он проводит различные конкурсы, в которых разыгрывает деньги для подписчиков и отчитывается о переводах.

«Мы потомки тех кто плавили стальные горы, перед нами ничто не устоит. Мой эксклюзивный контент для вас», — сказано в шапке канала спортсмена.

Ранее атлет попадал в громкие скандалы, связанные не только с правилами дорожного движения. Перед боем с Мохаммедом Хейбати таджикский боец спровоцировал драку на пресс-конференции.

Между двумя спортсменами долго зрел конфликт, а в начале года в момент съемок пресс-конференции MMA-промоушена «Наше дело» произошла массовая драка, в результате которой Чоршанбиев чуть было не откусил ухо оппоненту, получив более 3 млн просмотров на YouTube.

После этого промоушен решил разорвать отношения с Чоршанбиевым. «Барселона» — в Лигу Европы, «Спартак» — в плей-офф? Групповой этап еврокубков подошел к кульминации Пришло время кульминации на групповом этапе еврокубков. 7-9 декабря состоится шестой тур, три... 06 декабря 17:33

«У Чоршанбе и Перса давний конфликт, и ни одна их встреча не проходит без происшествий. Я попросил команду Чоршанбиева покинуть помещение – они создавали некомфортные условия гостям. Но он на это не пошел, эти люди остались и стали одной из причин потасовки. Я принял решение разорвать все партнерские отношения с командой «Urj Team» во главе с Чоршанбе. Считаю, что диктовать условия и ставить ультиматум организатору – неприемлемо. Чоршанбе перешел черту трэштока, и своим поведением и агрессией подверг опасности жизнь как минимум одного человека», — прокомментировал ситуацию основатель MMA-промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.

Спортсмен, несмотря на то, что достаточно давно живет и выступает в России, нередко негативно высказывался о стране.

«Проблема с визой и вирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты», – сказал боец в одном интервью.