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Спорт

США объявили бойкот Олимпиаде в Пекине. Спортсменов это не коснется

Псаки уточнила детали бойкота Олимпийских игр в Китае

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США будут бойкотировать Олимпийские и Паралимпийские игры в Китае, которые пройдут в феврале 2022 года. Меры носят дипломатический характер. На Олимпиаду не поедут официальные лица страны, американские спортсмены будут участвовать в Играх. Таким образом Вашингтон протестует против нарушений прав человека в КНР.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что США не отправят дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские игры. Она добавила, что правительство не запрещает американским спортсменам участвовать в Олимпиаде, наоборот, на родине их будут поддерживать.

«Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома», — отметила Псаки.

Последний раз США бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда соревнования проходили в советской Москве. Тогда на Олимпиаду не поехали как официальные лица, так и спортсмены страны. В ответ СССР через четыре года бойкотировал летние Игры в Лос-Анджелесе.

На этот раз США бойкотируют игры, пусть и в более мягкой форме, из-за нарушений прав человека, в которых на Западе обвиняют Китай.

В феврале 2021 года 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, жителей Внутренней Монголии, Гонконга и других территорий, призвали правительства крупнейших стран бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине. В апреле американский Госдеп сообщил, что США обсуждают с союзниками вопрос о совместном пропуске зимних Олимпийских игр 2022 года.

Псаки отметила 6 декабря, что Вашингтон сообщил союзникам о решении прибегнуть к дипломатическому бойкоту. «Разумеется, мы предоставляем им самим право принимать решение [присоединяться к бойкоту или нет]», — пояснила она.

Реакция на бойкот Олимпийских игр в других странах

Европейский парламент подавляющим большинством голосов в июле принял резолюцию, призывающую официальных лиц стран Евросоюза не посещать зимние Игры в Пекине. В то же время власти Великобритании, например, в феврале заявляли, что не будут бойкотировать Игры. Британский премьер Борис Джонсон объяснил, что Великобритания и так «возглавляет международные действия в ООН по привлечению Китая к ответственности».

«Мы осуждаем то, что происходит с уйгурами, это ужасно. <…> Но правительство [Великобритании] обычно не поддерживает бойкот спортивных соревнований», — указал Джонсон.

В конце ноября канцелярия премьера сообщила, что власти пока не решили, поедут ли на Олимпиаду члены британского правительства. «При этом премьер-министр не поддерживает спортивный бойкот», — уточнили в канцелярии.

Власти Австралии в ноябре сообщали, что допускают дипломатический бойкот Игр, но тоже пока окончательно не определились.

Как к бойкоту Олимпиады в Китае относятся в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осуждала бойкот Олимпийских игр в Китае. «Да кто они [США] такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?» — поинтересовалась она.

По мнению Захаровой, бойкотирование Игр со стороны Вашингтона является «невероятной пошлостью» на фоне внутренних американских проблем. «У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить. Но, мне кажется, спорт, олимпийское движение совершенно не про это», — отмечала представитель МИД.

Первый заместитель председателя Госдумы, экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Олимпиада в Пекине не пострадает от отсутствия американского лидера Джо Байдена.

«Я не думаю, что это вызовет серьезный резонанс в мире спорта. <…> Это лишний раз доказывает, что американцы смешивают политику со спортом. А спорт должен быть вне политики», — указал он.

Жуков пояснил, что дипломатический бойкот по своей силе не сравнится с примером советской Олимпиады, когда из-за политики некоторые спортсмены потеряли шанс выступить на Играх.

В Кремле также сообщали, что негативно относятся к бойкоту Олимпиады со стороны США.

При чем тут уйгуры

Уйгуры — это коренное мусульманское население китайского региона Синьцзян. ООН в 2018 году опубликовала доклад, в котором говорилось, что в Китае уйгуров насильно отправляют в исправительные лагеря, где принуждают отказаться от своих языка, религии и культуры и заставляют восхвалять коммунистическую партию. Кроме того, китайские власти используют уйгуров и других жителей-мусульман как рабов на своих предприятиях, за пределами лагерей за ними устанавливают тотальную слежку и запугивают. О подобных правонарушениях сообщала не только ООН, но и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), публиковавший секретные документы китайских властей, а также международные правозащитные организации. В январе 2021-го США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом.

Китайские власти отрицают обвинения в геноциде и репрессиях против мирного населения. Официальные лица Китая утверждали, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ведется ожесточенная борьба с терроризмом и сепаратистами. Госсовет КНР заявил, что при этом осуществляется всесторонняя защита прав жителей региона, удовлетворяются их «разумные религиозные потребности». Власти Китая признавали существование лагерей перевоспитания, но пояснили, что в них обеспечены комфортные условия проживания, а заключенным помогают интегрироваться в китайскую жизнь.

Призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине в Китае резко критиковали. Официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь заявил, что отдельные страны и организации хотят политизировать спорт и пытаются под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Китай в случае бойкота примет ответные меры, добавил он.

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