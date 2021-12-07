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Спорт

Интим на столе: Медведева и Милохин довели Тарасову до «невменяемого состояния»

«Мне стало жарко»: Медведева и Милохин поразили самым откровенным номером на «Ледниковом периоде»

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Евгения Медведева и Даня Милохин на «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева и Даня Милохин на «Ледниковом периоде»

Пресс-служба Первого канала
Евгения Медведева и Даня Милохин показали свой самый горячий номер на «Ледниковом периоде» — молодые звезды изображали секс на столе под блюз Эда Ширана. После проката Татьяна Тарасова заявила, что находится «в невменяемом состоянии», Алексей Ягудин призвал официально назвать их номер «18+», а олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подчеркнула, что давно не видела Медведеву такой энергичной и поблагодарила Милохина за то, что тот вдохнул в фигуристку новую жизнь.

«С сексом у вас все в порядке. Мы за вас рады»

Медведева каталась в коротком и очень элегантном черном платье, а Милохин — в классической белой рубашке и черных брюках. Сдержанный тон одежды лишь еще больше подчеркивал страсть, пылающую внутри пары.

Откровенный стиль номера подчеркивался и тщательно подобранными элементами: например, Медведева закидывала одну ногу на бедро Милохину и отклонялась назад, а партнер подхватывал ее и двигался навстречу — эта поддержка как нельзя лучше подходила к их образу.

— Я бы назвал эту программу «18+», — заявил ведущий «Ледникового периода» Алексея Ягудин, чем вызвал безудержное веселье на трибунах. — Женя и Даня такие бунтари со своим собственным стилем, но самое главное, что они не упускают ни одной секунды во время танца, чтобы не терять контакт с вами, уважаемые члены жюри, и чтобы вовлечь вас в этот танец.

— Какая прелесть! — тут же прокричала Тарасова, расплываясь в улыбке. Зал взорвался овациями. — Я в восторге! — Трибуны снова зааплодировали. — Я практически в невменяемом состоянии!

Спрашивать подробностей Ягудин не стал и обратился к другим членам жюри, подняв новую тему.

— На прошлой неделе после проката Жени и Дани прозвучала фраза, что ребята все время выступают как-то по-детски, что Даня не меняется по ходу проекта и что хочется увидеть чего-то страстного, взрослого. И вот ребята прислушались и выдали такой сексуальный блюз.

— Это классная, невероятная программа, — согласилась известный хореограф Алла Сигалова.

— Просто сумасшедшие ребята. С таким драйвом, кайфом все откатано! И, конечно, с сексом у вас, ребятки, все в порядке. Мы за вас радуемся.

А вот олимпийский чемпион Максим Траньков, напротив, призвал пару вернуться к их фирменному стилю непорочной юности.

— Я не хочу, чтобы Даня менялся. У него есть какая-то своя особенность. Мы называем это бесшабашностью, но на льду это совершенно по-другому работает — это другая энергетика. И финал этого номера мне понравился гораздо больше, чем весь этот секс, который ребята показывали…

— С тобой все согласны: нам всем нравится именно финал, — вставил шутку Ягудин.

— В финале было типа «пока-пока», и это было сделано очень круто, очень по-даниному, — продолжил свою мысль Траньков.

— Что касается сцены на столе — то на нем уже и твоя супруга полежала (обращается к Ягудину и говорит о его жене Татьяне Тотьмяниной. — «Газета.Ru»), и кого только на этом столе уже не было. Но именно то, как Даня это делает, — настолько искренне, — заставляет меня завидовать ему. Такие номера Илья Авербух может поставить только избранным, и Даня избранный — вместе с Женей, конечно же.

— Да, кому-то сложно сыграть определенный образ и только после долгих тренировок он добивается успеха, а у Дани от природы все получается так легко, искренне и завораживающе, — согласился Ягудин.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примкнул к той части судей, которая оказалась в восторге от откровенности молодой пары.

— Ну вы даете, конечно! Я прямо откинулся в кресле. Мне стало жарко, — признался Костомаров под шутливый свист зрителей. — Очень стильно, вкусно, молодежно, сексуально, дорого и технически сложно. Молодцы. Огромное спасибо!

Последней высказалась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее словам, она заметила большие изменения в Медведевой, которая буквально расцвела рядом с Милохиным.

— Я очень давно не видела Женю. В последний раз, когда я тебя видела лично, Женя, ты была такая уставшая, никакой жизни в тебе не было. Было грустно-грустно.

— Где вы такую Женю встретили? — удивился Ягудин.

— Мы пили кофе (смеется). Это было давно.

Но сегодня это было что-то удивительное. То ли Даня тебе дает такие силы, то ли постановщики с их неуемной фантазией. Вы ведь показали просто фантазию этого человека — и она была необыкновенной.

Я видела жизнь, сексуальность, юность, молодость, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю, — подытожила Бестемьянова.

«Репетировать сексуальный номер было стеснительно. Мама Жени выходила из зала»

После проката пара по традиции дала интервью второй ведущей проекта Алина Загитовой.

Загитова: Как вам такой образ?

Милохин: Честно, на репетициях было очень стеснительно. Особенно, когда мама Жени выходила из зала, чтобы… (смеется).

Медведева: Я заставляла маму выйти из зала. Говорила: «Дай нам 15 минут».

Милохин (горделиво): 15 минут!

(Зал снова впал в истерику от смеха)

Загитова: А мама хоть раз видела номер?

Медведева: Сейчас вот стояла и смотрела.

Милохин: Я думаю, мне хана сейчас будет (снова всеобщий хохот).

Загитова: Женя, я отметила высокую поддержку. Вы вышли на новый уровень. Но, кажется, ты руки чуть-чуть побоялась отпустить в конце. Еще страшно делать парные поддержки?

Медведева: Я не отпустила руку, поставила обратно. Это и была поддержка на одной руке. Не могу сказать, что мне прямо страшно.

Милохин: Ага, конечно. В первый раз она вообще заплакала!

Медведева: Я тогда с ума сходила, было ужасно уставшей, и это было в три часа ночи! Тогда мне страшно было. Я к такому ритму тренировок не привыкла, в спорте мы ведь тренировались с утра до вечера, а не ночью. Спали нормально, а тут…

Милохин: Мы хотим уйти, а Илья Авербух нас держит. Паспорт забрал. Но я рад, что мы подготовили этот номер очень хорошо. На подготовку предыдущего номера у нас была ночь, а сейчас пять дней точно.

Загитова: Ты почувствовал, что как-то изменился благодаря «Ледниковому периоду»?

Милохин: Тело подкачал немного, а еще говорить научился и думать. Думать, да.

Загитова (со смехом): Думать — это всегда хорошо.

На этой позитивной ноте стороны разошлись. До конца проекта осталось еще два выпуска, и остается только предполагать, чем удивят Медведева и Милохин в финальных прокатах.

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