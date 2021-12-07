«Сложно выигрывать, когда зеваешь»: Непомнящий в третий раз уступил Карлсену

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел уже третье поражение за четыре последние партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Причем на этот раз российский гроссмейстер играл белыми фигурами. «Газета.Ru» рассказывает о ходе встречи.

Одноходовый зевок, к сожалению, способен загубить самую глубокую домашнюю подготовку и самую тонкую игру за доской. Ни один человек (в отличие от компьютера) не застрахован от просчетов и грубых ошибок.

Серьезные ошибки встречались, и не раз, во всех крупнейших соревнованиях, включая матчи на первенство мира. Однако два грубейших зевка в двух партиях подряд трудно объяснить чем-либо иным, кроме огромного психологического напряжения, с которым Яну Непомнящему, похоже, пока не удается справляться. Роковой зевок: Непомнящий потерпел третье поражение от Карлсена В девятой партии матча за мировую шахматную корону российский претендент Ян Непомнящий проиграл... 07 декабря 20:56

В выходной день российскому гроссмейстеру необходимо было прежде всего встряхнуться и перезагрузиться. К нему на помощь вновь пришел Сергей Карякин – вместе с Владимиром Поткиным вице-чемпион мира 2016 года сопровождал Яна до турнирного зала.

Непомнящий сменил прическу и, главное, дебютную подачу – он начал партию ходом 1.c4, а после чуть ли не самого плотного ответа черных 1…е6 фианкеттировал королевского слона.

Магнус Карлсен после некоторых раздумий решил, что не хочет в этот день защищать несколько худшую позицию в построении каталонского типа, и избрал более амбициозное продолжение, захватив пространство в центре.

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Довольно скоро на доске возникла оригинальная позиция, и стало ясно, что оба соперника уже ушли от домашних заготовок и действуют самостоятельно. Ян преуспел больше: он разменял центральную пешку соперника, создал сильный пешечный центр, а белопольный слон черных при этом застрял в своем лагере.

Карлсен же попытался создать контригру по линии «а» и, чтобы избавиться от давления, разменял централизованного коня белых, но при этом, как признался сам Магнус, прозевал сильный ход 24.Qe1!

Черные остались без пешки, но чемпион, по его словам, сумел взять себя в руки – он понял, что активность фигур практически компенсирует небольшую материальную недостачу.

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У российского гроссмейстера, как уже не раз случалось в этом матче, был большой перевес по времени. И в этот момент у него случилось невероятное затмение: он не вернул в свой лагерь слона, только что побившего пешку b7, и после простого ответа черных клетка захлопнулась.

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Долгих 18 минут Ян не появлялся на сцене – сидя в своей комнате отдыха, он искал малейший шанс зацепиться в матче. Но увы: как и в восьмой партии, этот зевок тоже оказался из разряда фатальных, и надеяться можно было только на чудо. Однако чуда не произошло.

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«Я думаю, по дебюту у белых был довольно большой перевес, – по горячим следам, еще не успев познакомиться с компьютерными оценками, — поделился своими мыслями Ян Непомнящий. – Например, очень хорошо выглядело 15.b4, я рассматривал этот ход, но и после 15.bxa3 у белых приличный перевес. То есть у меня был очень комфортный выбор – можно было пойти и так, и сяк.

Потом у черных появились некоторые шансы на ничью, хотя в целом их позиция оставалась крайне неприятной. То, что черным удалось перейти в эндшпиль, – их большое достижение, но потом я сыграл с4-с5… При пешке на с4 идея черных не проходила, потому что у меня был ход Nc5, а после 27.с5 с6 слон ловится.

После этого я пытался придумать какую-то идею контригры, но ничего умнее, чем в партии, не придумал. Что можно сказать? Подавляющие позиции надо реализовывать и уж по крайней мере не зевать фигуры. После матча буду думать, почему так происходит, а сейчас надо собраться и достойно доиграть. Как ни забавно это сейчас прозвучит, но мне кажется, что в чисто шахматном плане матч проходит с моим небольшим давлением, однако когда зеваешь в один ход, очень сложно выигрывать».

У чемпиона мира поинтересовались, не жаль ли ему соперника. Магнус Карлсен ответил:

«Ну… это же матч на первенство мира. Конечно, ты предпочитаешь обыгрывать соперника, который демонстрирует свою лучшую игру. Но если нет, ты используешь все свои шансы».

Счет стал 6:3 в пользу Магнуса Карлсена. Десятая партия состоится в среду 8 декабря, белые фигуры будут у чемпиона мира.