«Главная задача – не зевать»: Непомнящий остался доволен ничьей с Карлсеном

Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону. Счет в матче стал 6,5:3,5 в пользу чемпиона мира. Теперь ему для сохранения титула достаточно набрать одно очко в четырех партиях.

В среду, 8 декабря, на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае состоялась десятая партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Яном Непомнящим (Россия).

Символический первый ход за чемпиона мира сделала Амна Аль Кубайси, первая эмиратская женщина-автогонщица.

Соперники разыграли русскую партию. Магнус Карлсен, которого каждая ничья приближает к победе в матче, играл подчеркнуто надежно и уже на первых ходах предложил размен ферзей.

Больших событий на доске в этот день не происходило: соперники аккуратно разменивали фигуры, и оценка позиции ни разу не отклонялась от равенства.

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Как только были сделаны 40 ходов (необходимый по правилам минимум), гроссмейстеры согласились на ничью.

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Магнус Карлсен на пресс-конференции без затей объяснил свою стратегию:

«На данный момент осталось так мало партий, что любая ничья – отличный результат», — сказал чемпион мира.

Действительно, для победы в матче чемпиону необходимо набрать одно очко в оставшихся четырех партиях.

«О сегодняшней партии особо рассказывать нечего, – резюмировал Ян Непомнящий. – Белые отказались от борьбы за перевес – в принципе, как и в предыдущей партии, где Магнус играл белыми, но она, тем не менее, закончилась результативно. А у меня был план сыграть одну адекватную партию подряд, ничего не зевнуть в один ход. Судя по всему, я с этим справился, хотя это, конечно, не самое приятное занятие. Ну и, черными тяжело играть на победу, независимо от дебютного выбора. В той же сицилианской защите у белых при желании тоже есть много способов «свернуть» игру. Понятно, что счет обязывает меня в какой-то момент играть чуть более остро, но есть еще две белые партии на финише, так что посмотрим».

В четверг, 9 декабря, на матче выходной день. 11-я партия состоится в пятницу, 10 декабря, белые фигуры будут у Яна Непомнящего.