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Спорт

Белорус сенсационно отобрал у Логинова медаль в спринте

Смольский взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — четвертый

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В рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялся мужской спринт. Победу одержал немец Йоханнес Кюн, серебро взял швед Мартин Понсилуома, а бронзу сенсационно завоевал белорус Антон Смольский, который до этого не попадал в топ-10 на Кубке мира. При этом Смольский сместил с третьей строчки Александра Логинова, который был вынужден довольствоваться четвертым местом. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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15:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

14:55

Результаты россиян: Логинов — четвертый (один промах, +22 секунды отставания от лидера), Латыпов — десятый (два промаха, +41,4 секунды), Халили — 25-й (0 промахов, +1:03,5 минуты), Томшин — 47-й (два промаха, +1:39,1 минуты), Поварницын — 54-й (три промаха, +1:44,2 минуты), Серохвостов — 63-й (+2:10,6 минуты).

14:50

Гонка завершилась! Поздравляем Кюна с золотом, Понсилуому — с серебром, а Смольского — с бронзой!

14:48

Все россияне попали в пасьют, кроме Серохвостова, который уже укатился за пределы топ-60.

14:45

Серохвостов финишировал — на данный момент он 58-й (+2:10,6 минуты).

14:42

Похоже, тройка лидеров у нас уже не изменится. Белорус Смольский сенсационно возьмет бронзу, хотя раньше и топ-10 на Кубке мира не попадал. Поздравляем Антона!

14:39

О-о-ох, Серохвостов допустил сразу три промаха на «стойке»... На трассу он вернулся 83-м и с отставанием 1:53,5 минуты от лидера.

14:36

Эдуард Латыпов дал первый комментарий в эфире «Матч ТВ»: «Очень классная скорость? На самом деле я не очень хорошо себя чувствовал, было тяжело, ощущаются горы, но все равно доволен функциональным состоянием и своей борьбой.

Промахнулся последним выстрелом на «стойке»? Чуть-чуть дернуло в конце, хотя казалось, что получился хороший выстрел. Я очень хотел, чтобы эта мишень закрылась, но потом понял, что не получится и надо бежать (смеется)».

14:33

На отметке 5,2 км Серохвостов идет 47-м (+53,2 секунды). Сегодня россияне останутся без медалей. И очень жаль, потому что Логинов и Латыпов имели все шансы.

14:32

Первое интервью Логинова после гонки в эфире «Матч ТВ»: «Как меня вели последний круг, чтобы я попытался зайти в тройку? Весь наш коллектив отработал сегодня отлично, давали подсказки постоянно, спасибо за это.

Мои промахи первым выстрелом? Здесь очень сложный подход к стрельбищу — не очень удобный не только для меня. Поэтому не очень подстроился».

14:30

Напомним, тройка лидеров у нас пока выглядит так: Кюн — первый, Понсилуома — второй, Смольский — третий.

14:28

Эх, Серохвостов допустил один промах на «лежке»! В гонку он возвращается после штрафного круга только 59-м (+47 секунд от лидера).

14:25

Последний из россиян Даниил Серохвостов вступил в гонку и в целом идет неплохо по скорости. На отметке 2,3 км он проигрывает лидеру 12,9 секунды.

14:23

Белорус Смольский финишировал и влетел на третью строчку, сместив Логинова на четвертое место!

14:22

Латыпов финишировал — пока он восьмой (+41,4 секунды от лидера).

14:22

Белорус Смольский постепенно проигрывает ходом. Он опустился с первого места на третье на отметке 9,0 км. Сможет ли превзойти Логинова на финише и выбить его из призов?

14:21

Йоханнес Бё допустил три промаха и финишировал пока 21-м (+1:14 минуты от лидера).

14:20

Халили финишировал — пока он 17-й (1:03 минуты отставания от лидера).

14:17

Что творит белорус Антон Смольский! Он не допустил ни одного промаха на обоих огневых рубежах и ушел на трассу лидером.

14:16

Логинов финишировал — пока третье место. Проиграл Кюну 22 секунды, а Понсилуоме — 14,3.

14:15

Да что ж такое! Латыпов допустил одну осечку на «стойке». После штрафного круга он вернулся на трассу 16-м (+30,7 секунды). Если бы не промахи, точно боролся бы за золото. А с одной осечкой — за призы.

14:13

Логинов откатился на четвертую строчку на отрезке 9,0 км. Не хватает пока сил бороться за призы с одним промахом. Надо было закрывать все мишени и обходиться без штрафного круга.

14:11

Томшин не допустил осечек на «лежке», но скорость у россиянина оставляет желать лучшего. Он ушел на трассу 16-м (+23,3 секунды от лидера).

14:10

Логинов начинает сдавать по скорости. На отметке 7,8 км он уже уступает Понсилуоме и Кюну, которые тоже допустили по одному промаху.

14:09

Халили закрыл все мишени на «стойке». Жаль, что скорость Карима оставляет желать лучшего — мог бы бороться за золото. А так он держится 13-м и проигрывает лидеру почти 50 секунд.

14:08

Поварницын уже финишировал, проиграв промежуточному лидеру Кюну 1:44 минуты. Пока россиянин занимает 21-е место.

14:07

После штрафного круга Логинов пока остается лидером. Он обогнал предыдущего лидера Понсилуому на 4,8 секунды (у шведа тоже есть один промах).

14:06

Ой, Логинов промазал первым же выстрелом на «стойке»... Однако остальные мишени закрыл и ринулся на штрафной круг!

14:05

Очень обидно! Латыпов допустил один промах на лежке — последним выстрелом. Слишком рано дернулся в гонку. После штрафного круга Латыпов вернулся на трассу седьмым (+21,5 секунды от лидирующего Логинова).

14:04

Латыпов в целом неплохо идет по скорости, хотя и не космически. На отметке 2,3 км он девятый — проигрывает лидеру 9,6 секунды.

14:03

Стартовали еще двое россиян — Эдуард Латыпов и Василий Томшин. Удачи!

14:02

Логинов удерживает свое лидерство на отметке 5,2 км. Его ближайший преследователь — француз Эмильен Жаклен (+5,7 секунды).

14:00

Лучший биатлонист последних лет Йоханнес Бё стартовал вслед за Логиновым и совсем чуть-чуть обгонял его по скорости на каждой отметке — на 0,1 секунды. Однако на первой стрельбе лежа норвежец допустил целых два промаха! Это опустило Йоханнеса на 37-ю строчку с отставанием 48,7 секунды от лидера — Логинова.

13:58

Великолепная стрельба Логинова! Попал в центр каждой мишени — закрыл все очень уверенно. И он стал лидером, на 12,1 секунды обогнав немца Кюна!

13:57

Логинов и не думает сдавать по скорости. На отметке 2,3 км он все еще первый — Самуэльссона обгоняет на 1,4 секунды, а Понсилуому — на 5,2.

13:56

Халили шикарен на стрельбе лежа! Он закрыл все пять мишеней. Жаль, что скорость низкая, — точность позволила бы бороться за высокие места.

13:55

Логинов и на отметке 1,9 км обновил лучшую скорость! Ай да Саша.

13:54

Халили порадовать скоростью пока не может. На отметке 2,3 км он проигрывает лидеру уже 22 секунды. Пока это 28-е место.

13:52

Вау, Логинов втопил с самого начала! На отметке 1,1 км он обновил лучший результат — обогнал на 2,8 секунды предыдущего лидера Самуэльссона.

13:51

Стартовал третий из россиян — Александр Логинов. Вот тут очень хотелось бы надеяться на медаль. Главное не промахиваться.

13:50

Эх, Поварницын допустил один промах на «стойке» и ушел на штрафной круг. Сегодня он будет довольно низко в таблице.

13:49

Кюн просто прекрасен. На второй стрельбе стоя он допустил один промах, но так быстро преодолел штрафной круг, что все равно пока удерживает лидерство.

13:47

Поварницын начал сильно сдавать по скорости — осознание того, что медалей точно не видать, мотивации ему не прибавляет. На отметке 5,6 км он проигрывает лидеру уже 1:06 минуты.

13:46

Стартовал второй россиянин — Карим Халили! Желаем удачи.

13:44

Швед Себастьян Самуэльссон здорово начал гонку по скорости и обновил лучший результат на всех контрольных отметках до первой стрельбы, однако допустил один промах лежа и стал девятым (+17,0 секунды от лидирующего Кюна).

13:42

Поварницын преодолел два штрафных круга и вернулся на трассу 15-м. Он проигрывает лидеру 51 секунду.

13:41

Понсилуома допустил один промах на «лежке» — ветер очень сильно мешает стрелять. В итоге швед утратил лидерство и вернулся на трассу только шестым. Новым лидером стал Кюн, который закрыл все мишени. Второй — украинец Артем Прима (+8,5 секунды).

13:41

Как жаль! Поварницын допустил на первой стрельбе лежа два промаха! Это 300 штрафных метров, которые лишают россиянина шансов на медаль, учитывая, что космической скоростью он не обладает.

13:40

На отметке 2,3 км Поварницын не позволил соперникам сильно оторваться от себя. Понсилуоме он уступает 11 секунд.

13:38

Поварницын немного сдал — на отметке 1,9 км он уступил уже не только Понсилуоме, но и немцу Йоханнесу Кюну, которого обгонял на предыдущей отметке. Понсилуоме он проигрывает 10 секунд, а Кюну — 5,7.

13:36

Из топовых биатлонистов в гонку вступил швед Мартин Понсилуома и тут же превзошел результат Поварницына на отметке 1,1 км на 4,5 секунды. Однако больше никому россиянин пока не уступил.

13:34

Поварницын стартовал с неплохой скоростью и обновил лучший результат на отметке 1,1 км, обогнав предыдущего лидера Фака на 2,5 секунды. Так держать!

13:32

Стартовал первый из россиян — Александр Поварницын. Желаем удачи!

13:30

Фак добрался до первой контрольной отметки 1,1 км. Пока он демонстрирует лучшую скорость на данном этапе: стартовавшие позднее Симон Эдер, Кристиан Гоу из Канады и несколько других биатлонистов пока не смогли побить его результат.

13:29

Из известных биатлонистов на данный момент стартовал, помимо Фака, австриец Симон Эдер, который в этом сезоне еще ни разу не промахнулся на «лежке», закрыв 35 мишеней из 35-ти, как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

13:27

Всего в этой гонке принимают участие 119 человек.

13:25

Гонка началась! Первым на трассу ушел словенский биатлонист Яков Фак.

13:20

Правила спринта:

1) Спортсмены стартуют с интервалом в 30 секунд и проходят три круга по 3,3 км

2) После первого круга производится стрельба из положения лежа, после второго — стоя

3) За каждый промах — штрафной круг 150 м

13:15

Россию представляют Александр Поварницын (12-й стартовый номер), Карим Халили (42-й), Александр Логинов (48-й), Эдуард Латыпов (62-й), Василий Томшин (75-й) и Даниил Серохвостов (104-й).

13:10

На третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене, мужчины соревнуются в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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