Белорус сенсационно отобрал у Логинова медаль в спринте

14:36

Эдуард Латыпов дал первый комментарий в эфире «Матч ТВ»: «Очень классная скорость? На самом деле я не очень хорошо себя чувствовал, было тяжело, ощущаются горы, но все равно доволен функциональным состоянием и своей борьбой.

Промахнулся последним выстрелом на «стойке»? Чуть-чуть дернуло в конце, хотя казалось, что получился хороший выстрел. Я очень хотел, чтобы эта мишень закрылась, но потом понял, что не получится и надо бежать (смеется)».