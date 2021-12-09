Белорус сенсационно отобрал у Логинова медаль в спринте

Результаты россиян: Логинов — четвертый (один промах, +22 секунды отставания от лидера), Латыпов — десятый (два промаха, +41,4 секунды), Халили — 25-й (0 промахов, +1:03,5 минуты), Томшин — 47-й (два промаха, +1:39,1 минуты), Поварницын — 54-й (три промаха, +1:44,2 минуты), Серохвостов — 63-й (+2:10,6 минуты).
Гонка завершилась! Поздравляем Кюна с золотом, Понсилуому — с серебром, а Смольского — с бронзой!
Surprise sprint in Hochfilzen - Kuehn gets his first win, Smolski his first podium!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 10, 2021
Johannes Kuehn @skiverband
@MartinPonsi @SWEOlympic
Anton Smolski @bybiathlon
Watch the Men Sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/x1OUzfRlFg
Похоже, тройка лидеров у нас уже не изменится. Белорус Смольский сенсационно возьмет бронзу, хотя раньше и топ-10 на Кубке мира не попадал. Поздравляем Антона!
О-о-ох, Серохвостов допустил сразу три промаха на «стойке»... На трассу он вернулся 83-м и с отставанием 1:53,5 минуты от лидера.
Эдуард Латыпов дал первый комментарий в эфире «Матч ТВ»: «Очень классная скорость? На самом деле я не очень хорошо себя чувствовал, было тяжело, ощущаются горы, но все равно доволен функциональным состоянием и своей борьбой.
Промахнулся последним выстрелом на «стойке»? Чуть-чуть дернуло в конце, хотя казалось, что получился хороший выстрел. Я очень хотел, чтобы эта мишень закрылась, но потом понял, что не получится и надо бежать (смеется)».
На отметке 5,2 км Серохвостов идет 47-м (+53,2 секунды). Сегодня россияне останутся без медалей. И очень жаль, потому что Логинов и Латыпов имели все шансы.
Первое интервью Логинова после гонки в эфире «Матч ТВ»: «Как меня вели последний круг, чтобы я попытался зайти в тройку? Весь наш коллектив отработал сегодня отлично, давали подсказки постоянно, спасибо за это.
Мои промахи первым выстрелом? Здесь очень сложный подход к стрельбищу — не очень удобный не только для меня. Поэтому не очень подстроился».
Напомним, тройка лидеров у нас пока выглядит так: Кюн — первый, Понсилуома — второй, Смольский — третий.
Эх, Серохвостов допустил один промах на «лежке»! В гонку он возвращается после штрафного круга только 59-м (+47 секунд от лидера).
Последний из россиян Даниил Серохвостов вступил в гонку и в целом идет неплохо по скорости. На отметке 2,3 км он проигрывает лидеру 12,9 секунды.
Белорус Смольский финишировал и влетел на третью строчку, сместив Логинова на четвертое место!
Белорус Смольский постепенно проигрывает ходом. Он опустился с первого места на третье на отметке 9,0 км. Сможет ли превзойти Логинова на финише и выбить его из призов?
Что творит белорус Антон Смольский! Он не допустил ни одного промаха на обоих огневых рубежах и ушел на трассу лидером.
Да что ж такое! Латыпов допустил одну осечку на «стойке». После штрафного круга он вернулся на трассу 16-м (+30,7 секунды). Если бы не промахи, точно боролся бы за золото. А с одной осечкой — за призы.
Логинов откатился на четвертую строчку на отрезке 9,0 км. Не хватает пока сил бороться за призы с одним промахом. Надо было закрывать все мишени и обходиться без штрафного круга.
Томшин не допустил осечек на «лежке», но скорость у россиянина оставляет желать лучшего. Он ушел на трассу 16-м (+23,3 секунды от лидера).
Логинов начинает сдавать по скорости. На отметке 7,8 км он уже уступает Понсилуоме и Кюну, которые тоже допустили по одному промаху.
Халили закрыл все мишени на «стойке». Жаль, что скорость Карима оставляет желать лучшего — мог бы бороться за золото. А так он держится 13-м и проигрывает лидеру почти 50 секунд.
Поварницын уже финишировал, проиграв промежуточному лидеру Кюну 1:44 минуты. Пока россиянин занимает 21-е место.
После штрафного круга Логинов пока остается лидером. Он обогнал предыдущего лидера Понсилуому на 4,8 секунды (у шведа тоже есть один промах).
Ой, Логинов промазал первым же выстрелом на «стойке»... Однако остальные мишени закрыл и ринулся на штрафной круг!
Очень обидно! Латыпов допустил один промах на лежке — последним выстрелом. Слишком рано дернулся в гонку. После штрафного круга Латыпов вернулся на трассу седьмым (+21,5 секунды от лидирующего Логинова).
Латыпов в целом неплохо идет по скорости, хотя и не космически. На отметке 2,3 км он девятый — проигрывает лидеру 9,6 секунды.
Логинов удерживает свое лидерство на отметке 5,2 км. Его ближайший преследователь — француз Эмильен Жаклен (+5,7 секунды).
Лучший биатлонист последних лет Йоханнес Бё стартовал вслед за Логиновым и совсем чуть-чуть обгонял его по скорости на каждой отметке — на 0,1 секунды. Однако на первой стрельбе лежа норвежец допустил целых два промаха! Это опустило Йоханнеса на 37-ю строчку с отставанием 48,7 секунды от лидера — Логинова.
Великолепная стрельба Логинова! Попал в центр каждой мишени — закрыл все очень уверенно. И он стал лидером, на 12,1 секунды обогнав немца Кюна!
Логинов и не думает сдавать по скорости. На отметке 2,3 км он все еще первый — Самуэльссона обгоняет на 1,4 секунды, а Понсилуому — на 5,2.
Халили шикарен на стрельбе лежа! Он закрыл все пять мишеней. Жаль, что скорость низкая, — точность позволила бы бороться за высокие места.
Халили порадовать скоростью пока не может. На отметке 2,3 км он проигрывает лидеру уже 22 секунды. Пока это 28-е место.
Вау, Логинов втопил с самого начала! На отметке 1,1 км он обновил лучший результат — обогнал на 2,8 секунды предыдущего лидера Самуэльссона.
Стартовал третий из россиян — Александр Логинов. Вот тут очень хотелось бы надеяться на медаль. Главное не промахиваться.
Эх, Поварницын допустил один промах на «стойке» и ушел на штрафной круг. Сегодня он будет довольно низко в таблице.
Кюн просто прекрасен. На второй стрельбе стоя он допустил один промах, но так быстро преодолел штрафной круг, что все равно пока удерживает лидерство.
Поварницын начал сильно сдавать по скорости — осознание того, что медалей точно не видать, мотивации ему не прибавляет. На отметке 5,6 км он проигрывает лидеру уже 1:06 минуты.
Швед Себастьян Самуэльссон здорово начал гонку по скорости и обновил лучший результат на всех контрольных отметках до первой стрельбы, однако допустил один промах лежа и стал девятым (+17,0 секунды от лидирующего Кюна).
Поварницын преодолел два штрафных круга и вернулся на трассу 15-м. Он проигрывает лидеру 51 секунду.
Понсилуома допустил один промах на «лежке» — ветер очень сильно мешает стрелять. В итоге швед утратил лидерство и вернулся на трассу только шестым. Новым лидером стал Кюн, который закрыл все мишени. Второй — украинец Артем Прима (+8,5 секунды).
Как жаль! Поварницын допустил на первой стрельбе лежа два промаха! Это 300 штрафных метров, которые лишают россиянина шансов на медаль, учитывая, что космической скоростью он не обладает.
На отметке 2,3 км Поварницын не позволил соперникам сильно оторваться от себя. Понсилуоме он уступает 11 секунд.
Поварницын немного сдал — на отметке 1,9 км он уступил уже не только Понсилуоме, но и немцу Йоханнесу Кюну, которого обгонял на предыдущей отметке. Понсилуоме он проигрывает 10 секунд, а Кюну — 5,7.
Из топовых биатлонистов в гонку вступил швед Мартин Понсилуома и тут же превзошел результат Поварницына на отметке 1,1 км на 4,5 секунды. Однако больше никому россиянин пока не уступил.
Поварницын стартовал с неплохой скоростью и обновил лучший результат на отметке 1,1 км, обогнав предыдущего лидера Фака на 2,5 секунды. Так держать!
Фак добрался до первой контрольной отметки 1,1 км. Пока он демонстрирует лучшую скорость на данном этапе: стартовавшие позднее Симон Эдер, Кристиан Гоу из Канады и несколько других биатлонистов пока не смогли побить его результат.
Из известных биатлонистов на данный момент стартовал, помимо Фака, австриец Симон Эдер, который в этом сезоне еще ни разу не промахнулся на «лежке», закрыв 35 мишеней из 35-ти, как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
Гонка началась! Первым на трассу ушел словенский биатлонист Яков Фак.
For the second time this year, @SloBiathlon's @jakov_fak gets the honour of opening a competition. Good luck to all 119 men leaving the start gate— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 10, 2021
Follow along on the Official IBU App or watch the action in Hochfilzen live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2BMBAgMNFr
Правила спринта:
1) Спортсмены стартуют с интервалом в 30 секунд и проходят три круга по 3,3 км
2) После первого круга производится стрельба из положения лежа, после второго — стоя
3) За каждый промах — штрафной круг 150 м
Россию представляют Александр Поварницын (12-й стартовый номер), Карим Халили (42-й), Александр Логинов (48-й), Эдуард Латыпов (62-й), Василий Томшин (75-й) и Даниил Серохвостов (104-й).