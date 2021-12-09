Белорусское чудо: Сола выиграла спринт на Кубке мира

В Австрии проходит третий этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого женщины бежали спринт. Победу праздновала спортсменка из Белоруссии Анна Сола, россиянки не попали в первую десятку. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:42
На этом наша трансляция завершена. Хорошего вечера!
17:39
Лучшая из россиянок Ирина Казакевич — она 19-я. Кристина Резцова на 22-м месте, Нигматуллина — 30-я,Миронова — 38-я, Васнецова — 45-я, Куклина — 64-я.
17:35
Итак, выиграла сегодня белоруска Ана Сола (0 промахов), второй стала француженка Бреза (2 промаха) с отставанием 46,8, третье место заняла норвежка Рёйселанд (0), она проиграла лидеру 50,3 секунд.
17:30
Куклина пролетает мимо пасьюта, она на 62- месте.
17:25
Васнецова финиширует на 43-м месте, очень красивые цифры у нее. 2 промаха и отставание 2:22.2.
17:23
Два промаха у Васнецовой последними выстрелами, очень низко она будет. Если точнее, то 45-е место.
17:22
Васнецова на ноль прошла «лежку», но всего 33-е время у нее — 34,9 от Солы.
17:20
Наталья Ушкина, выступающая за Румынию, была 11-й после первой стрельбы. А потом два раза промазала на стойке.
17:18
Куклина 54-я после второй стрельбы с двумя промахами.
17:17
Немка Ванесса Хинц с нулем промахов финиширует десятой.
17:16
Боролась на финише Льен, но проиграла две секунду еще и Рёйселанд. Четвертое место у нее, это лучший результат в ее карьере.
17:14
Норвежка Льен третья на отметке 6,5 км, остался один километр.
17:13
Под последним стартовым номером Франциска Хильдебранд уходит на дистанцию.
17:10
На отметке 6,1 км Льен сохраняет второе место.
17:07
Ого! Ида Льен из Норвегии отстреляла чисто на обоих рубежах и уходит второй после стойки! До Солы 37,7 секунд, но за серебро бороться можно.
17:07
Латышка Бендика финиширует восьмой, довольно неожиданно. Один промах у нее, отставание 1:12.2.
Алимбекова на финише проиграла Ханне Эберг, которая прямо летела на последнем отрезке! Но обошла Эльвиру. А Сола, конечно, становится лидером. 56 секунд она выиграла у Ханны.
16:42
Рёйселанд стреляет чисто оба раза и выходит на второе место. Но отставание от Солы 37 секунд.
16:41
Итальянка Витоцци выходит на третье место после второй стрельбы с одним промахом.
16:40
Француженка Бреза хорошо идет, промахала один раз на лежке, но отставание всего 17 секунд.
16:39
Нигматуллина чисто отстреляла на лежке и проигрывает 20 секунд лидеру, у Резцовой два промаха.
16:38
Сола стреляет чисто на втором рубеже и выигрывает у Алимбековой 50 секунд! Вот это заявка!
16:37
Алимбекова мажет на стойке один раз, но все равно становится лидером. Плюс 29 секунд у нее преимущество.
16:36
Казакевич пока лидер после второй стрельбы!
16:35
У Казакевич один промах, у Эльвиры Эберг два промаха! Отличный шанс для белорусских биатлонисток!
16:35
И еще секунду на отсечке 4 км. Быстро идет Сола.
16:33
Сола еще секунду выиграла у Эберг на отметке 3,8 км.
16:32
Интересно, что на отсечке 1,5 км Эберг была быстрее Солы, но после стрельбы все поменялось.
16:31
Ого! Анна Сола из Белоруссии стреляет точно и обходит Эльвиру Эберг почти на 3 секунды!
16:30
Два промаха на лежке у Ханны Эберг. Обычно плохо стреляет Эльвира, но сейчас все наоборот.
16:29
Алимбекова стреляет точно и уходит после стрельбы второй! Отставание от Эберг — 6,9 секунд.
16:28
Казакевич и Эльвира Эберг на ноль стреляют и становятся лидерами! Шведка выигрывает у россиянки 20 секунд!
16:27
Алимбекова всего 3,4 секунды проигрывает Эберг на старте.
16:26
Анаис Шевалье из Франции промазала два раза на лежке.
16:24
Эльвира Эберг на 5 секунд быстрее всех на отметке 1,5 км. У Казакевич минус 8 секунд от лидера.
16:23
Вирер промазала один раз на лежке.
16:20
Стартовала Ирина Казакевич, сразу за ней лучшая бегунья в современном женском биатлоне Эльвира Эберг. Совсем скоро стартуют
Динара Алимбекова, занимающее третье место в общем зачете Кубка мира, и шведка Ханна Эберг.
16:19
Маркета Давидова ушла на дистанцию.
16:15
Поехали! Доротея Вирер ушла первой на старт.
16:10
Медалей пока в этом биатлонном сезоне в индивидуальных гонках у России нет.
16:07
В общем зачете Кубка мира лидируют Лиза Тереза Хаузер, Марте Рёйселанд и Динара Алимбекова. Первую и последнюю спортсменку разделяют всего 17 очков. Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина — идет на 12-м месте.
16:05
В составе российской команды побегут: 10. Ирина Казакевич, 30. Ульяна Нигматуллина, 34. Кристина Резцова, 49. Светлана Миронова,
84. Лариса Куклина, 106. Валерия Васнецова.
16:02
Гонка начнется в 16:15 по московскому времени.
16:01
Сегодня уже состоялся мужской спринт, в котором Александр Логинов занял четвертое место, всего полторы секунды не дотянув до бронзы.
16:00
Женщины соревнуются в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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