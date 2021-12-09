10 декабря 2021, 15:58 Спорт Белорусское чудо: Сола выиграла спринт на Кубке мира В женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону россиянки не попали в десятку Антон Третяк Слушать Остановить

В Австрии проходит третий этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого женщины бежали спринт. Победу праздновала спортсменка из Белоруссии Анна Сола, россиянки не попали в первую десятку. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.