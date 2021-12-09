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Спорт

Белорусское чудо: Сола выиграла спринт на Кубке мира

В женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону россиянки не попали в десятку

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В Австрии проходит третий этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого женщины бежали спринт. Победу праздновала спортсменка из Белоруссии Анна Сола, россиянки не попали в первую десятку. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:42

На этом наша трансляция завершена. Хорошего вечера!

17:39

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич — она 19-я. Кристина Резцова на 22-м месте, Нигматуллина — 30-я, Миронова — 38-я, Васнецова — 45-я, Куклина — 64-я.

17:35

Итак, выиграла сегодня белоруска Ана Сола (0 промахов), второй стала француженка Бреза (2 промаха) с отставанием 46,8, третье место заняла норвежка Рёйселанд (0), она проиграла лидеру 50,3 секунд.

17:30

Куклина пролетает мимо пасьюта, она на 62- месте.

17:25

Васнецова финиширует на 43-м месте, очень красивые цифры у нее. 2 промаха и отставание 2:22.2.

17:23

Два промаха у Васнецовой последними выстрелами, очень низко она будет. Если точнее, то 45-е место.

17:22

Васнецова на ноль прошла «лежку», но всего 33-е время у нее — 34,9 от Солы.

17:20

Наталья Ушкина, выступающая за Румынию, была 11-й после первой стрельбы. А потом два раза промазала на стойке.

17:18

Куклина 54-я после второй стрельбы с двумя промахами.

17:17

Немка Ванесса Хинц с нулем промахов финиширует десятой.

17:16

Боролась на финише Льен, но проиграла две секунду еще и Рёйселанд. Четвертое место у нее, это лучший результат в ее карьере.

17:14

Норвежка Льен третья на отметке 6,5 км, остался один километр.

17:13

Под последним стартовым номером Франциска Хильдебранд уходит на дистанцию.

17:10

На отметке 6,1 км Льен сохраняет второе место.

17:07

Ого! Ида Льен из Норвегии отстреляла чисто на обоих рубежах и уходит второй после стойки! До Солы 37,7 секунд, но за серебро бороться можно.

17:07

Латышка Бендика финиширует восьмой, довольно неожиданно. Один промах у нее, отставание 1:12.2.

17:06

Экхофф пятой финиширует, 1:07.2 отставание. Сола, конечно, удивительно пробежала.

17:05

Куклина очень плохо идет ногами и мажет на первой стрельбе.

17:00

Миронова финишировала 28-й, отставание 2:16.3.

16:57

Тириль Экхофф пятая после огневого рубежа, у нее один промах и она может побороться за четвертое место. За тройку тоже может, но там большое отставание.

16:57

Лидер Кубка мира Тереза Хаузер 20-я после второго огневого рубежа с двумя промахами.

16:56

Миронова 25-я после двух рубежей, у нее два промаха.

16:54

На финише пока так у россиянок: Казакевич на 11-м месте, Резцова 13-я, а Нигматуллина 15-я.

16:53

Бреза очень мощно проходит финишный отрезок и сохраняет второе место! Соле она проиграла 44 секунды, у Рёйселанд выиграла 4 секунды.

16:52

Бреза допустила по одному промаху на каждом из рубежей и вторая после стрельбы!

16:50

У Нигматуллиной два промаха на стойке, после второй стрельбы она 18-я и проигрывает лидеру 1:35.9.

16:49

Рёйселанд финиширует второй, у нее ноль промахов и 50 секунд отставания от Солы.

16:48

Казакевич на финише в десятке пока, а Резцова чисто отработал стойку и девятая после второй стрельбы!

16:47

Витоцци разбавляет подиум и становится третьей. Один промах, отставание 1:07.4.

16:46

Белорусско-шведский расширенный подиум пока. Пока так: Сола, Ханна Эберг, Алимбекова, Магнуссон, Эльвира Эберг.

16:43

Алимбекова на финише проиграла Ханне Эберг, которая прямо летела на последнем отрезке! Но обошла Эльвиру. А Сола, конечно, становится лидером. 56 секунд она выиграла у Ханны.

16:42

Рёйселанд стреляет чисто оба раза и выходит на второе место. Но отставание от Солы 37 секунд.

16:41

Итальянка Витоцци выходит на третье место после второй стрельбы с одним промахом.

16:40

Француженка Бреза хорошо идет, промахала один раз на лежке, но отставание всего 17 секунд.

16:39

Нигматуллина чисто отстреляла на лежке и проигрывает 20 секунд лидеру, у Резцовой два промаха.

16:38

Сола стреляет чисто на втором рубеже и выигрывает у Алимбековой 50 секунд! Вот это заявка!

16:37

Алимбекова мажет на стойке один раз, но все равно становится лидером. Плюс 29 секунд у нее преимущество.

16:36

Казакевич пока лидер после второй стрельбы!

16:35

У Казакевич один промах, у Эльвиры Эберг два промаха! Отличный шанс для белорусских биатлонисток!

16:35

И еще секунду на отсечке 4 км. Быстро идет Сола.

16:33

Сола еще секунду выиграла у Эберг на отметке 3,8 км.

16:32

Интересно, что на отсечке 1,5 км Эберг была быстрее Солы, но после стрельбы все поменялось.

16:31

Ого! Анна Сола из Белоруссии стреляет точно и обходит Эльвиру Эберг почти на 3 секунды!

16:30

Два промаха на лежке у Ханны Эберг. Обычно плохо стреляет Эльвира, но сейчас все наоборот.

16:29

Алимбекова стреляет точно и уходит после стрельбы второй! Отставание от Эберг — 6,9 секунд.

16:28

Казакевич и Эльвира Эберг на ноль стреляют и становятся лидерами! Шведка выигрывает у россиянки 20 секунд!

16:27

Алимбекова всего 3,4 секунды проигрывает Эберг на старте.

16:26

Анаис Шевалье из Франции промазала два раза на лежке.

16:24

Эльвира Эберг на 5 секунд быстрее всех на отметке 1,5 км. У Казакевич минус 8 секунд от лидера.

16:23

Вирер промазала один раз на лежке.

16:20

Стартовала Ирина Казакевич, сразу за ней лучшая бегунья в современном женском биатлоне Эльвира Эберг. Совсем скоро стартуют Динара Алимбекова, занимающее третье место в общем зачете Кубка мира, и шведка Ханна Эберг.

16:19

Маркета Давидова ушла на дистанцию.

16:15

Поехали! Доротея Вирер ушла первой на старт.

16:10

Медалей пока в этом биатлонном сезоне в индивидуальных гонках у России нет.

16:07

В общем зачете Кубка мира лидируют Лиза Тереза Хаузер, Марте Рёйселанд и Динара Алимбекова. Первую и последнюю спортсменку разделяют всего 17 очков. Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина — идет на 12-м месте.

16:05

В составе российской команды побегут: 10. Ирина Казакевич, 30. Ульяна Нигматуллина, 34. Кристина Резцова, 49. Светлана Миронова, 84. Лариса Куклина, 106. Валерия Васнецова.

16:02

Гонка начнется в 16:15 по московскому времени.

16:01

Сегодня уже состоялся мужской спринт, в котором Александр Логинов занял четвертое место, всего полторы секунды не дотянув до бронзы.

16:00

Женщины соревнуются в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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