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Спорт

Чудо в Варшаве: Селихов затащил «Спартак» в плей-офф Лиги Европы

«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Московский «Спартак» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы оказался сильнее варшавской «Легии» и благодаря победе «Наполи» в параллельной встрече над «Лестером» получил право сыграть сразу в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стадию 1/16. «Газета.Ru» — о том, как Зелимхан Бакаев забил победный мяч, а Александр Селихов отразил второй пенальти в нынешнем сезоне и вывел свою команду в первую за четыре года евровесну.

Матч против «Легии» для «Спартака» был последним шансом уйти на каникулы в хорошем настроении после провального выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Несмотря на то, что красно-белым еще предстоит провести одну игру в чемпионате страны против «Сочи», существенно изменить турнирное положение перед зимним перерывом она не сможет.

А вот в Лиге Европы команда под руководством Руя Витории, который вскоре покинет клуб, играла на удивление достойно и перед стартом матча в Варшаве занимала второе место в группе.

Для попадания в евровесну «Спартаку» было достаточно не уступить «Легии», причем даже в случае поражения москвичи могли бы попасть в 1/16 Лиги конференций, если бы в параллельном матче «Наполи» — «Лестер» итальянская команда не смогла одержать победу.

Руй Витория с первых минут выпустил такой состав: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Промес, Игнатов.

Основной ростер «Легии» выглядел следующим образом: Боруц, Юханссон, Ветескаа, Навроцки, Рибейру, Слиш, Мартинш, Кастрати, Эмрели, Жозуэ, Лукас Лима.

Стартовые минуты игры остались за хозяевами, которые лезли вперед и старались добираться до штрафной Александра Селихова преимущественно через правый фланг, где солировал косовский полузащитник Лирим Кастрати, забивший единственный мяч в московском матче.

Спартаковцы старались прессинговать, но «Легия» была активнее. Раз за разом красно-белые пытались вступать в отбор, однако в каждом эпизоде им не хватало буквально считанных мгновений, чтобы завладеть мячом.

Первая атака «Спартака» случилась на шестой минуте: Квинси получил пас из глубины, покрутился на левом фланге и прострелил в штрафную хозяев, где Михаил Игнатов пяткой лишь коснулся мяча.

Спустя две минуты удар пытался нанести сам Промес: плассирующая передача от Наиля Умарова летела на неудобной высоте, из-за чего нидерландцу пришлось высоко поднимать ногу, чтобы дотянуться до мяча.

Португальский тренер российского клуба избрал схему 4-3-3, отправив на острие тройку Промес-Игнатов-Бакаев, где Михаилу досталась роль «ложной девятки».

После стартового натиска хозяев «Спартаку» удалось освоиться: гости стали более осознанно идти в прессинг и более надежно действовать вблизи собственной штрафной.

Эта тактика довольно быстро дала свои плоды: на 17-й минуте Майк Навроцки зевнул рывок Бакаева за спину, откатив мяч в свободную зону; Зелимхан сместился в центр, убрал мяч под себя и с левой ноги закрутил под дальнюю штангу — Боруц спасти свою команду не мог даже в теории: 1:0 в пользу красно-белых.

Такой счет оставлял «Легию» на последнем месте в группе, из-за чего футболисты польской команды начали откровенно психовать — за две минуты желтые карточки получили Андре Мартинш и Жозуэ.

Московский коллектив не смутился таким развитием событий и продолжил атаковать. Убойный момент на исходе получаса игры имел Игнатов, получивший шанс встретиться с мячом в чужой штрафной в полном одиночестве. Удар Михаила пришелся прямо по центру, что позволило Артуру Боруцу его легко отразить.

Первая половина игры завершилась с минимальным перевесом «Спартака».

Во втором тайме «Легия» вновь предприняла попытку быстрого штурма ворот Александра Селихова, но красно-белые снова выстояли, сохранив свои ворота сухими. Самым опасным моментом у ворот «Спартака» был штрафной удар на 56-й минуте в исполнении Жозуэ, после которого мяч прошел рядом со штангой.

Затем гости имели продолжительные отрезки владения мячом, убегали в контратаки, атаковали позиционно, но оформить второй гол в ворота Артура Борцуа им не удалось.

Последняя треть тайма прошла под диктовку польской команды. В качестве усиления Руй Витория выпустил Георгия Меладзе и Йоррита Хендрикса, которые старались за счет свежести отвести мяч как можно дальше от своей штрафной.

На 84-й и на 88-й минутах «Легия» упустила стопроцентные моменты для взятия ворот Селихова: сначала Пекхарт головой пробил в перекладину, а затем Рибейру нанес мощный удар из-за пределов штрафной, после чего голкипер красно-белых на мгновение выронил мяч из рук.

Главный эпизод всей игры случился уже по окончании компенсированного ко второму тайму времени — за фол Самюэля Жиго в штрафной площади в ворота гостей был назначен пенальти. К мячу подошел Томас Пекхарт, однако переиграть Селихова он не смог. «Спартак» одержал важнейшую победу с минимальным счетом 1:0.

В параллельном матче «Наполи» обыграл «Лестер» со счетом 3:2, тем самым позволив «Спартаку» занять первое место в группе, которое вывело российскую команду напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.

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