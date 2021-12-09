Поезд дальше не идет: «Локомотив» провалился в Европе

Московский «Локомотив» с минимальным счетом уступил на выезде «Марселю» и завершил свое выступление в нынешнем еврокубковом сезоне, заняв четвертое место в группе Е. Лучшим в квартете стал стамбульский «Галатасарай», опередивший римский «Лацио», который продолжит борьбу за трофей Лиги Европы со стадии 1/16 финала.

«Локомотив» образца первой части сезона-2021/22 представляет собой унылое зрелище. Перспективная команда Марко Николича, разрывавшая весной Российскую премьер-лигу (РПЛ), выигравшая Кубок и получившая право играть в групповом этапе Лиги Европы, развалилась буквально за пару месяцев.

Новый курс, который взяло новое немецкое руководство команды, разрушил слаженный и работающий механизм, не построив ничего взамен. Команда под руководством Маркуса Гисдоля одержала всего две победы в десяти матчах и в данный момент имеет серию из четырех поражений подряд.

Одна из причин неудовлетворительного выступление команды осенью — обилие травм. Уже на протяжении долгого времени лечатся Антон Миранчук и Зе Луиш, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Маринато Гильерме и Станислав Магкеев проходят курс реабилитации после повреждений, а арендованный у «Челси» Тино Анджорин сломал лодыжку и вернулся в Лондон.

Игра против «Марселя» была решающей для определения дальнейших перспектив «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше еврокубкового сезона. Две ничьи в пяти матчах группового этапа Лиги Европы лишили «Локомотив» шансов на продолжение борьбы во втором по силе клубном турнире Старого Света.

Для выхода с третьего места в 1/16 финала Лиги конференций красно-зеленым нужна была только победа. Марсельская команда также неудачно провела групповую стадию Лиги Европы и за тур до ее окончания потеряла даже теоретическую возможность выйти в плей-офф.

Стартовый состав «Локомотива» выглядел так: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов.

«Марсель» вышел на игру в следующем составе: Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ронжье, Гендузи, Гуэй, Жерсон, Дженгиз Юндер, Милик, де ла Фуэнта.

#OMLOK



Le XI de dpart choisi par Jorge Sampaoli pour dbuter la rencontre #UEL



ALLEZ L'OM ! pic.twitter.com/MhkHeIqCTv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2021

С первых же минут встречи мяч под контроль взяла французская команда. Неплохие подходы к воротам 17-летнего Даниила Худякова имел Аркадиуш Милик и Жерсон, но их попытки пробить в створ оказались неудачными.

Гости ответить на давление со стороны оппонентов не смогли. Более того, после первой четверти часа владение мячом достигало катастрофического процента в пользу «Марселя» — 84%.

Футболисты российской команды вследствие нехватки сил часто нарушали правила. Так, количество фолов по итогам первого тайма у игроков «Локо» перевесило более чем в два раза число фолов у хозяев — десять против четырех.

Усугубилось положение дел для москвичей на исходе получаса игры, когда в игровом столкновении тяжелую травму получил Франсуа Камано. Гвинейский форвард, на счету которого три гола в текущем сезоне, не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Дмитрий Рыбчинский.

Затянувшаяся пауза несколько расслабила защитников хозяев, упустивших забег Федора Смолова по левому краю. К сожалению, никто из партнеров не помог нападающему открыванием, из-за чего марсельцы быстро отобрали мяч.

В следующей атаке хозяева открыли счет в матче — Чингиз Ундер исполнил навес с углового, где мяч нашел голову Аркадиуша Милика, который легко отправил мяч в ворота — 1:0.

Казалось, что пропущенный гол взбодрит российскую команду, заставив ее активнее бороться за мячи и вступать в отбор, но преимущество «Марселя» было неоспоримым.

- | #OMLOK 1-0



Premier acte domin par nos Olympiens qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance marqu par @arekmilik9



' pic.twitter.com/9aSC8PoenO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2021

Во второй половине игры сценарий не изменился — гости пытались огрызаться, однако перевес в классе и глубина состава не позволяли думать даже о ничьей для столичного коллектива.

В середине второго тайма Худяков спас «Локомотив» от второго пропущенного мяча — Жерсон в полном одиночестве встал напротив ворот гостей, получил мяч и пробил в одно касание. Молодой голкипер ногой отразил этот удар, направив мяч в перекладину.

За десять минут до конца основного времени красно-зеленые остались в большинстве — за две желтые карточки с поля был удален Валентин Ронжье. Маркус Гисдоль пошел ва-банк, выпустив вместо центрального защитника Пабло нападающего Виталия Лисаковича, но даже на гол престижа игроки «Локо» оказались не способны.

Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Марселя». «Локомотив» четвертый год подряд заканчивает еврокубковую осень на последнем месте в турнирной таблице своей группы, набирая минимальное количество очков за этот период времени. Правда, три других евроосени «Локомотив» проводил в Лиге чемпионов.