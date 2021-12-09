Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс... 07:48
Спорт

Поезд дальше не идет: «Локомотив» провалился в Европе

«Локомотив» проиграл «Марселю» и выбыл из Лиги Европы

Слушать
Остановить
Московский «Локомотив» с минимальным счетом уступил на выезде «Марселю» и завершил свое выступление в нынешнем еврокубковом сезоне, заняв четвертое место в группе Е. Лучшим в квартете стал стамбульский «Галатасарай», опередивший римский «Лацио», который продолжит борьбу за трофей Лиги Европы со стадии 1/16 финала.

«Локомотив» образца первой части сезона-2021/22 представляет собой унылое зрелище. Перспективная команда Марко Николича, разрывавшая весной Российскую премьер-лигу (РПЛ), выигравшая Кубок и получившая право играть в групповом этапе Лиги Европы, развалилась буквально за пару месяцев.

Новый курс, который взяло новое немецкое руководство команды, разрушил слаженный и работающий механизм, не построив ничего взамен. Команда под руководством Маркуса Гисдоля одержала всего две победы в десяти матчах и в данный момент имеет серию из четырех поражений подряд.

Одна из причин неудовлетворительного выступление команды осенью — обилие травм. Уже на протяжении долгого времени лечатся Антон Миранчук и Зе Луиш, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Маринато Гильерме и Станислав Магкеев проходят курс реабилитации после повреждений, а арендованный у «Челси» Тино Анджорин сломал лодыжку и вернулся в Лондон.

Игра против «Марселя» была решающей для определения дальнейших перспектив «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше еврокубкового сезона. Две ничьи в пяти матчах группового этапа Лиги Европы лишили «Локомотив» шансов на продолжение борьбы во втором по силе клубном турнире Старого Света.

Для выхода с третьего места в 1/16 финала Лиги конференций красно-зеленым нужна была только победа. Марсельская команда также неудачно провела групповую стадию Лиги Европы и за тур до ее окончания потеряла даже теоретическую возможность выйти в плей-офф.

Стартовый состав «Локомотива» выглядел так: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов.

«Марсель» вышел на игру в следующем составе: Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ронжье, Гендузи, Гуэй, Жерсон, Дженгиз Юндер, Милик, де ла Фуэнта.

С первых же минут встречи мяч под контроль взяла французская команда. Неплохие подходы к воротам 17-летнего Даниила Худякова имел Аркадиуш Милик и Жерсон, но их попытки пробить в створ оказались неудачными.

Гости ответить на давление со стороны оппонентов не смогли. Более того, после первой четверти часа владение мячом достигало катастрофического процента в пользу «Марселя» — 84%.

Футболисты российской команды вследствие нехватки сил часто нарушали правила. Так, количество фолов по итогам первого тайма у игроков «Локо» перевесило более чем в два раза число фолов у хозяев — десять против четырех.

Усугубилось положение дел для москвичей на исходе получаса игры, когда в игровом столкновении тяжелую травму получил Франсуа Камано. Гвинейский форвард, на счету которого три гола в текущем сезоне, не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Дмитрий Рыбчинский.

Затянувшаяся пауза несколько расслабила защитников хозяев, упустивших забег Федора Смолова по левому краю. К сожалению, никто из партнеров не помог нападающему открыванием, из-за чего марсельцы быстро отобрали мяч.

В следующей атаке хозяева открыли счет в матче — Чингиз Ундер исполнил навес с углового, где мяч нашел голову Аркадиуша Милика, который легко отправил мяч в ворота — 1:0.

Казалось, что пропущенный гол взбодрит российскую команду, заставив ее активнее бороться за мячи и вступать в отбор, но преимущество «Марселя» было неоспоримым.

Во второй половине игры сценарий не изменился — гости пытались огрызаться, однако перевес в классе и глубина состава не позволяли думать даже о ничьей для столичного коллектива.

В середине второго тайма Худяков спас «Локомотив» от второго пропущенного мяча — Жерсон в полном одиночестве встал напротив ворот гостей, получил мяч и пробил в одно касание. Молодой голкипер ногой отразил этот удар, направив мяч в перекладину.

За десять минут до конца основного времени красно-зеленые остались в большинстве — за две желтые карточки с поля был удален Валентин Ронжье. Маркус Гисдоль пошел ва-банк, выпустив вместо центрального защитника Пабло нападающего Виталия Лисаковича, но даже на гол престижа игроки «Локо» оказались не способны.

Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Марселя». «Локомотив» четвертый год подряд заканчивает еврокубковую осень на последнем месте в турнирной таблице своей группы, набирая минимальное количество очков за этот период времени. Правда, три других евроосени «Локомотив» проводил в Лиге чемпионов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+