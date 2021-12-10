«Спартак» — мегаслабая команда»: в Польше обескуражены поражением от россиян

Московский «Спартак» обыграл на выезде варшавскую «Легию» и сенсационно вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, чего не случалось 26 лет. После матча польские журналисты отметили, что «Легия» сама подарила москвичам победный гол, а Александру Селихову было «несложно» отбить пенальти на 90+7, поскольку удар получился плохим, а футбольные фанаты заявили, что «Спартак» якобы играл очень слабо и пытался «прерывать каждое действие фолом».

В польских СМИ обрушились с мощной критикой на «Легию» и, на удивление, почти не задевали «Спартак» в негативном ключе. Местные журналисты сосредоточились на недостатках игры варшавского клуба, от которого явно ожидали большего: после третьего тура группового этапа «Легия» лидировала в таблице, однако четыре поражения подряд опустили ее на последнее место и выкинули из еврокубков.

«Игра против «Спартака» порой напоминала сломанный симулятор. «Легия» сделана из фанеры, это какой-то манекен, а не команда», — написал в своем Twitter Рафаль Штек из Gazeta Wyborcza.

Dzisiejszy mecz wyglda momentami jak bezczelna symulka. Legia jest z dykty, atrapa druyny — Rafa Stec (@RafalStec) December 9, 2021

«У вас есть еще 45 минут, чтобы отыграться, а нападающий Махир Эмрели теряет мяч в опасной контратаке на своей половине поля, а перед этим еще несколько метров бежит по направлению к собственным воротам. Занавес», — возмутился журналист Sport.pl. Конрад Ферстер.

Masz 45 minut na odrobienie strat, a Emreli traci pik na gron kontr na wasnej poowie po kilkumetrowym truchciku w kierunku wasnej bramki. Kurtyna. — Konrad Ferszter (@kferszter) December 9, 2021

«К сожалению, «Легия» болезненно предсказуема, ужасно статична и не имеет никакого представления об игре. Страшно то, что в этой команде собрались только одномерные и очень ограниченные игроки. Недавние трансферы безнадежны, но крушение команды началось намного раньше», — считает директор TVP Sport Марек Школьниковски.

«Такой шанс выйти из группы Лиги Европы может не появляться годами. Особенно учитывая, какие сильные клубы собрались в группе», — отметил Михал Колодзейчик, директор Canal + Sport. Владелец «Легии» — о возможном назначении Черчесова: мы находимся на связи Владелец «Легии» Дариуш Миодуски ответил на вопрос о возможном возвращении в команду... 10 декабря 11:59

«Спартак умело отрезал от игры Эмрели. К сожалению, этого вполне достаточно, чтобы россияне спокойно чувствовали себя в защите. А в атаке достаточно дождаться нашего подарка», — написал журналист Canal + Sport Анджей Тваровски, намекнув на ужасную ошибку 20-летнего защитника «Легии» Майка Навроцкого, который подарил мяч Зелимхану Бакаеву на своей половине поля и, по сути, «привез» победный гол «Спартака» (1:0).

«Проблема «Легии» в том, что она не команда. Некоторые игроки здесь просто проездом», — заявил Збигнев Мрозиньски, журналист «Пилки Ноны».

«Этот незабитый пенальти — печальный итог всего, что в последнее время происходит в «Легии». Стоит только появиться лучику надежды, как он быстро гаснет», — написал Петр Каменецкий из TVP Sport.

«Любой голкипер в мире отразил бы такой пенальти», — считает Пшемыслав Ланжер из Goal.pl.

Kady bramkarz wiata obroniby tego karnego. — Przemek Langier (@plangier) December 9, 2021

На портале Na:Tema.pl вышла статья под заголовком «Пенальти на 98-й минуте не забит, шанс «Легии» был упущен. Конец европейской мечты чемпионов».

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В этом материале отмечалось, что варшавская команда вполне могла сравнять счет, однако «на 84-й минуте россиянам откровенно повезло, когда Пекхарт попал в перекладину, а затем, когда он не реализовал пенальти».

Впрочем, автор заметки признал, что нападающий «пробил из рук вон плохо, и Селихову было несложно отразить этот удар».

Также на портале Sport.pl вышла статья под заголовком «Томаш Пекхарт подошел к штрафной за 210 тыс. евро».

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Автор сетует на то, что чешский нападающий не реализовал пенальти в ворота «Спартака», который позволил бы «Легии» сравнять счет (1:1), и лишил команду крупной суммы.

«УЕФА присуждает за розыгрыш 210 тыс. евро, что в польской валюте составляет почти миллион злотых. В общей сложности «Легия» заработала почти 6 млн злотых на групповом этапе Лиги Европы», — подчеркнул автор.

Любопытно, что обычные любители футбола из Польши гораздо лояльнее отнеслись к «Легии» и негативнее — к «Спартаку», в отличие от журналистов. В Twitter можно найти немало комментариев о том, что красно-белые якобы выглядели ужасно, а «Легии» просто не повезло.

«Обиднее всего, что этот «Спартак» — мегаслабый. Я думал, что мы играем с командой из чемпионата Польши, а не из Лиги Европы», — написал фанат под ником KDanielewski.

Najbardziej boli, e Spartak by megasaby czuem si jakbymy grali z jak druyn Ekstraklasy, a nie z kim w LE — Kuba (@KDanielewski) December 9, 2021

«Говорится, что «Спартак» якобы привез игроков, которых мы никогда не сможем себе позволить, но россияне действовали по стандартной тактике «прерывать каждое действие фолом», — считает JJakubowski.

Niby przyjecha Spartak z pikarzami, na jakich nigdy nie bdzie nas sta, a grali probierzow taktyk "kasuj kad akcj faulem".



Na 3pkt nie zasuylimy, a jedyne, co cieszy to ni porozumienia midzy Luquim i Robeiro. W 2 po. zagrali kilka fajnych akcji na lewej stronie. — Jacek (@JJakubowski) December 9, 2021

«Спартак» мало что создавал с игры, и сравнять счет было вполне реально. Но если мы сами помогаем нашим соперникам забивать, нам не о чем говорить», — подытожил WarszawskiWolf.

#LEGSPA Najgorsze, e Spartak nic nie wielkiego nie zagra i by w zasigu, ale jeli my pomagamy strzela rywalom to ju nie mamy o czym mwi. — Roman Kurski EGIA (@WarszawskiWolf) December 9, 2021

Благодаря этой победе «Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Легия» покинула еврокубки как минимум до следующего сезона.