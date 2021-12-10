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«Зенит» может упустить лидерство, а Джеррард попробует остановить родной клуб: анонс главных матчей выходных

Головин сыграет против Месси, а Симеоне должен ухватиться за свой шанс в Мадриде

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эпизод матча «Зенит» - «Динамо»

эпизод матча «Зенит» - «Динамо»

РИА Новости
11-12 декабря очередная россыпь классных матче. В последнем туре РПЛ перед зимней паузой «Зенит» и «Динамо» определят зимнего чемпиона. В испанской Примере дерби: «Реал» против «Атлетико». Стивен Джеррард с «Астон Виллой» едет на родной для себя «Энфилд», а «Монако» Александра Головина проверит себя на фоне «ПСЖ». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline. Нужно только зарегистрироваться. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

«Зенит» может упустить зимнее чемпионство

«Зенит» уже успел приучить нас к тому, что в РПЛ у него нет конкурентов, но сейчас у динамовцев есть отличный шанс закрутить чемпионскую интригу. Подопечные Сандро Шварца не теряли очки, в то время как команда Семака оступалась то тут, то там. В результате сейчас питерцы лидируют с преимуществом всего в 2 очка. А значит, в случае победы «Динамо» уйдет на зимний перерыв лидером.

Команда у Шварца сейчас в полном порядке: 4 победы подряд и радующая глаз игра. Можно задуматься и о чемпионстве, вот только с «Зенитом» пока отношения у немецкого специалиста не складываются. Два матча - два поражения: 1:3 и 1:4. Впрочем, за одного битого двух небитых дают. Есть ощущение, что на этот раз Шварц сделает нужные выводы.

Тем более, что «Зенит» потратил кучу сил в матче Лиги чемпионов с «Челси». Да еще, возможно, потерял Сердара Азмуна, который покинул стадион на костылях. Конечно, ничья (3:3) со столь грозным соперником должна добавить положительных эмоций, но переключить тумблер у себя в голове бывает очень непросто. Да и зимнее чемпионство - всего лишь штамп, до конца чемпионата останется еще 12 матчей. Поставить на то, что «Динамо» победит и уйдет на зимнюю паузу лидером, в Winline можно за 3.40.

Джеррард не сможет огорчить родной клуб

Стивен Джеррард, разумеется, мечтает о работе в родном «Ливерпуле». Да и руководство, и болельщики наверняка хотели бы видеть клубную легенду у руля команды. Но место сейчас занято. Юрген Клопп работает потрясающе и менять его ради клубного патриотизма никто не станет.

Да и у Джеррарда дела в карьере идут неплохо. Убедительная работа в Глазго, затем переезд в Бирмингем, в «Астон Виллу». Пока у Стиви Джи получается держать команду в середине таблицы. И вот выезд на «Энфилд», на родной стадион.

Конечно, Джеррард очень бы хотел победить, но в планы Клоппа и его команды это точно не входит. Мерсисайдцы прямо сейчас на серии из 6 побед. 4 из них - в рамках АПЛ. От лидера - «Ман Сити» - отстают всего на 1 очко. Чемпионская гонка в самом разгаре! В таких условиях ждать какой-то сентиментальности не приходится. Winline видит «Ливерпуль» явным фаворитом, коэффициент на его победу 1.24.

Разве что крупно Джеррард и его команда не проиграют. Ведь смог же «Вулверхэмптон» уступить всего лишь в один мяч. А унижать легенду в Ливерпуле точно не будут. Поэтому можно рассмотреть ставку на успех «Виллы» с форой (+2.5) за 1.49.

Последний шанс Симеоне остановить «Реал»

Мадридский «Атлетико» на неделе решил задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь подопечные Диего Симеоне могут сосредоточиться на внутренней арене. А дела там идут не сказать, что здорово. Куча потерянных очков в матчах с середняками и аутсайдерами привели к тому, что «матрасники» отстают от «Реала» уже на 10 очков. А впереди очная встреча. Если случится поражение - о чемпионстве можно забыть.

«Реал» сейчас очень хорош. Шесть побед подряд в Примере и хороший отрыв от ближайших преследователей. Карло Анчелотти и его команда демонстрируют потрясающую эффективность.

Но и «Атлетико» выйдет, что называется, умирать. Диего Симеоне - классный мотиватор. Вот только командной организованности, за которую мы так любили «Атлетико», сейчас команде не хватает. Поэтому здесь хорошо смотрится ставка на ничью. Стратегически это результат в пользу «Реала», но и для «Атлетико» он не будет означать конца погони. Поставить на ничейный исход в Winline можно за 3.45.

Головин не остановит Месси

Как ни печально, но чемпионской интриги в Лиге 1 давно нет. «ПСЖ» на две головы выше всех по классу. Даже несмотря на то что парижане всю осень отдавали приоритет Лиге чемпионов, они опережают ближайшего преследователя на 11 очков. И это еще «ПСЖ» теряет очки: в двух последних турах команда Почеттино не смогла обыграть «Ниццу» и «Ланс». Последний и вовсе наиграл на победу, но класс соперника сказался: Вейналдум сравнял счет на 2-й добавленной минуте.

«Монако» завалил старт, но сейчас Нико Ковач смог выправить ситуацию. В помощь и нестабильность конкурентов: очки во Франции теряют все. В результате монегаски уже на 7-м месте, а от 2-го их отделяет всего 5 очков. Жаль только Александр Головин утратил статус железобетонного игрока основы. Правда, в последнее время россиянин отметился рядом ярких действий. Думается, что Ковач выпустит полузащитника в стартовом составе на игру с чемпионом.

«ПСЖ» силен и теперь может сосредоточиться на внутренней арене. Но Почеттино никак не может выстроить командную игру: побеждают парижане в основном благодаря индивидуальному мастерству. В предстоящем матче напрашивается обмен голами: и те, и другие куда лучше действуют в атаке, нежели в обороне. Winline предлагает поставить на этот исход с коэффициентом 1.67.

Теперь вы знаете больше о главных матчах выходных в европейском футболе. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline. Нужно только зарегистрироваться.И не забудьте использовать фрибет 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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