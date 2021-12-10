Пять лет за две пиццы: что может грозить тренеру по борьбе, избившему курьера

В Москве тренер по вольной борьбе не захотел платить доставщику пиццы за заказ и избил его. На 24-летнего специалиста завели уголовное дело по статье «Грабеж». А в Санкт-Петербурге боец ММА напал на сотрудников полиции и сбежал из отделения.

История получилась банальной. 24-летний Мелкумян сделал заказ в одной из столичных служб доставок на две пиццы общей суммой 1700 рублей. Курьер приехал с заказом на заявленный адрес, но тренер забрал заказ, а платить отказался. Конфликт мог начаться из-за того, что пицца прибыла к заказчику с опозданием, а некоторые службы доставки в этом случае выдают клиенту купон на одну бесплатную доставку. Борец же посчитал, что раз курьер не уложился в отведенное время, то платить необязательно.

В результате, тренер начал оскорблять курьера, а затем ударил по лицу. Сильно ударил, доставщик пиццы на какое-то время потерял сознание, а борец спокойно удалился в свою квартиру с заказом.

Курьер по имени Авазбек пришел в себя и решил обратиться в правоохранительные органы, так что вскоре наряд прибыл к Мелкумяну на улицу Академика Анохина (район Тропарево-Никулино Западного административного округа Москвы). Тот отказался открывать дверь, в результате полицейским пришлось вытаскивать нарушителя из квартиры силой. Тренер был задержан и доставлен в отделение.

Выяснилось, что у Мелкумяна уже имеется несколько административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также целая куча просроченных штрафов за вождение.

За две украденные пиццы и нападение на курьера на тренера завели уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. При этом в данном случае все предыдущие правонарушения Мелкумяна могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства. Кроме того, к уголовному делу может быть добавлена статья о неповиновении и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

«Учу греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре и обещаю сделать вас отличным вольником», — пишет про себя в соцсетях Мелкумян.

Есть у тренера и страница на сайте Profi.ru. Там написано следующее: «Тренировки по борьбе, офп отработка приемов работа на взрыв кроссфит круговые тренировки, подводка к старту и многое другое». Час занятий с Мелкумяном стоит тысячу рублей, а отзывов на его работу нет.

По мнению юристов, Мелкумян может получить по совокупности до пяти лет лишения свободы.

Инцидент с Мелкумяном стал вторым за день происшествием с участием спортсмена. Ранее боец ММА Бунед Тухтаев был объявлен в розыск полицией Санкт-Петербурга.

Вопросы у правоохранителей к бойцу появились в ходе работы специалистов центра противодействия экстремизму. По сведениям источника, тот подозревался в торговле QR-кодами и миграционными документами. Сотрудники полиции посадили Тухтаева в служебный автомобиль, в котором началась потасовка. Боец ударил одного из сотрудников, после чего попытался скрыться. Тем не менее, сотрудники полиции смогли задержать нарушителя и доставили в отдел. Во время задержания боец из Узбекистана пытался завладеть оружием.

На утро следующего дня Тухтаев попросился в туалет, на обратном пути его привели в комнату предварительного задержания, откуда боец незаметно выбрался, затем вышел из здания и скрылся. После его побега в городе был объявлен план «Перехват».

Теперь на Тухтаева составлены документы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».