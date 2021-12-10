Лучший результат в сезоне: россиянки взяли серебро эстафеты

17:35

Шикарную гонку мы посмотрели, и это лучшая пока в сезоне гонка для сборной России. Наши девушки справились с давлением и со всеми соперницами, кроме невероятной сборной Швеции. Отличное серебро. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.