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Спорт

Лучший результат в сезоне: россиянки взяли серебро эстафеты

Женская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира

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На третьем этапе Кубка мира по биатлону российские спортсменки бежали эстафету гонкую 4х6 км. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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17:35

Шикарную гонку мы посмотрели, и это лучшая пока в сезоне гонка для сборной России. Наши девушки справились с давлением и со всеми соперницами, кроме невероятной сборной Швеции. Отличное серебро. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:31

Сборная Швеции выигрывает, Россия — вторая, у Франции — бронза.

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17:28

Пройсс пытается достать Бреза-Буше в борьбе за бронзу, но француженка немного отрывается. Было четыре секунды, стало семь.

17:27

Три секунды даже отыграла сейчас Резцова у Ханны Оберг. Жаль, далековато шведка. Но серебро — тоже здорово. Это будет лучший результат сезона для России.

17:26

Положение в гонке после всех огневых рубежей.

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17:24

Резцова стреляла быстро, один раз помог габарит, но все же два промаха случились. Однако закрыла все мишени и убежала за серебром, потому что француженка и немка использовали все доппатроны!

17:23

Восьмой рубеж: три промаха настреляла Ханна Оберг! Потом закрывала доппатронами и все же ушла на круг!

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17:22

Резцова сейчас лучший темп среди всех демонстрирует. Хотя шведку вряд ли возможно догнать.

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17:19

Все три доппатрона понадобились Бреза-Буше, что создало Резцовой задел. Ну а дальше Ридер, Пройсс и Гаспарин, которые с одним промахом сработали.

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17:18

Бреза-Буше и Резцова прибежали на рубеж вместе, австрийка сильно отстала. Француженка дрогнула, а чисто сработавшая Резцова убежала!

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17:16

Седьмой рубеж: не закрылся габарит у Ханны Оберг, но доппатроном она снова в габарит стрельнула. И на этот раз удачно. Вряд ли Швеции что-то может сегодня помешать взять золото. Но нас больше интересует следующая группа участниц, где Россия ведет борьбу за серебро.

17:13

Положение в гонке на последней передаче эстафеты. Нигматуллина, кстати, на своем этапе была третьей ходом.

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17:12

Нигматуллина съела Шевалье и передала эстафету третьей, в шести секундах позади австрийки! Кристина Резцова у нас на последнем этапе.

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17:09

Оберг очень быстра и убегает от всех, но Нигматуллина-то догоняет и Швайгер, и Шевалье. Россия борется за медаль!

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17:06

Ух! Австрия убежала с доппатроном, Франция — с двумя. Нигматуллина промахнулась первые три выстрела, но смогла закрыть все пять мишеней! +1:21,3 у россиянки, но она — четвертая.

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17:05

Шестой рубеж: Эльвира Оберг уже убежала с одним промахом и одним закрывшимся габаритом.

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17:03

Тяжело Нигматуллиной держать темп лидеров. Но она в борьбе по-прежнему. На стрельбище ветер.

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17:00

Нигматуллина стреляет чисто и убегает четвертой с рубежа! Можно бороться за медаль!

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16:59

Пятый рубеж: Оберг-младшая стреляет из шести и убегает лидером. Австрийка закрывается быстрее француженки, которая работает из семи и уходит третьей.

16:58

Уже 54 секунды проигрывает Нигматуллина Оберг.

16:56

Эльвира Оберг из сборной Швеции просто несется лидером. Нигматуллиной привезла много. Ульяна бежит шестой. А француженки сломали палку при передаче эстафеты и откатились на вторую позицию.

16:53

Шестой передает Миронова эстафету Ульяне Нигматуллиной. +40,5 секунд от лидеров.

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16:50

Миронова шестая по-прежнему. Бежит в одни ноги с лидером — Шевалье-Буше. Но приблизилась к швейцарки и сбросила остальных.

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16:48

Шестой убежала Миронова с рубежа, отставание рабочее в целом. +35,5 — можно подсократить к передаче эстафеты.

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16:46

Четвертый рубеж: поднялся ветер, все мажут! Франция из шести патронов первой убежала. Австрия тоже из шести закрылась, а Миронова использовала доппатроны, но закрылась!

16:44

Отставание Мироновой уже до 23 секунд сократилось! Она бежит седьмой по-прежнему.

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16:41

Миронова стреляет чисто и уходит седьмой. Полминуты проигрывает Швеции. А Украина едва не ушла на штрафной круг, но все же закрылась Джима.

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16:39

Третий рубеж: шведка стреляет быстро и очень точно. Итальянка значительно дольше работает, но все закрывает. У Польши и Швейцарии промахи.

16:38

Мирнова опустилась еще на одну позицию, но зато отыграла еще три секунды у Магнуссон. Сейчас будет стрельба.

16:37

Миронова бежит на седьмом месте. Примерно в темпе лидеров. Чуть меньше секунды отыграла у шведки.

16:35

Васнецова все силы отдала на своем этапе, показав пятый ход. Молодец!

16:34

Шестой передала Васнецова эстафету Светлане Мироновой. 38 секунд уступила.

16:33

Перссон и Витоцци так и бегут вместе, при этом прибавляя. Хойниш и Кадуриш на расстоянии в десять секунд позади. Васнецова по-прежнему возглавляет догоняющих, но отставание чуть выросло.

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16:31

Васнецова вырывается на пятое место — лучшее за оторвавшейся четверкой.

16:30

Положение после второго рубежа. Отставание Васнецовой — рабочее.

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16:28

Чехия, Норвегия и Италия все дополнительные патроны использовали, а Германия убежала на штрафной круг.

16:27

Второй рубеж: Витоцци стреляет быстро и четко. За ней шведка и полька закрываются. У Васнецовой опять один промах, долго выцеливает доппатрон, но попадает.

16:25

Васнецова и второй отрезок трассы бежит довольно резво. Всего на десять секунд отстает и уже на 11-е место поднялась. Вообще плотно все.

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16:23

Положение после первого рубежа.

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16:22

Анаис Бескон закопалась, долго стреляла, использовала два дополнительных патрона, но все закрыла. Васнецова убежала 19-й, француженка — 21-й.

16:22

Первый рубеж: Васнецова пришла первой, но пара человек ее опередили с первыми выстрелами. Италия, Швейцария, Чехия и еще ряд сборных ушли без промахов. Васнецова с одним доппатроном отстрелялась.

16:20

У американки Ирвин, которая бежала 15-й, расстегнулось лыжное крепление. Пока все поправила спортсменка, оказалась последней.

16:19

Положение на отсечке в 1,1 км.

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100%
16:18

Васнецова сейчас даже в лидеры вышла. Главное, чтобы это на стрельбу не повлияло негативно.

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100%
16:17

Сборная Франции возглавляет пелотон. Анаис Бескон ведет всех за собой. Валерия Васнецова держится в группе лидеров.

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16:15

Гонка началась.

16:10

Стар-лист

Россия (№8): Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Кристина Резцова. Франция (№1): Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз-Буше. Беларусь (№2): Ирина Лещенко (Кривко), Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Анна Сола. Швеция (№3): Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг. Норвегия (№4): Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен, Эмили Калкенберг, Тириль Экхофф. Германия (№5): Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройс. Украина (№10): Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная (Билосюк).

16:05

Гонка начнется в 16.15 мск.

16:00

На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене, через несколько минут начнется женская эстафетная гонка.

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