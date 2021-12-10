Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс... 07:48
Спорт

Россия против Норвегии: Устюгов стал вторым в спринте

Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на этапе КМ в Швейцарии

Слушать
Остановить
В рамках очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин. Россиянин Сергей Устюгов стал вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо. Женский финал прошел без участия российских спортсменок. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:55

Соревнования по коньковому спринту на третьем этапе Кубка мира завершены, Россия без медалей не осталась — Сергей Устюгов стал вторым. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
17:54

Сергей Устюгов второй! Весь забег он боролся с Клебо, на середине дистанции он вышел на первое место, но на спуске Клебо его обошел и ускорился перед финишем. Третий — Жюв.

17:48

Прямая речь Юлии Ступак, не попавшей в финал.

«Все было нормально. Зачем я пошла вперёд на первом круге? Хотела занять позицию получше, но это была моя ошибка. Радует то, что я прошла квалификацию. В последнее время, да и всю жизнь, это моя проблема. Я настроилась на пролог, как на последнюю гонку в жизни. Состояние? Лучше чем на равнине в Лиллехаммере», — сказала Юлия в эфире «Матч ТВ».

17:43

Совсем скоро выйдет на старт Устюгов. Его соперники — Клебо, Норттуг, Шанава, Жюв и Вальнес.

17:42

Дальквист выигрывает коньковый спринт на третьем этапе Кубка мира! На финишной прямой она обошла Фэндрих, ставшую второй, третье место заняла Лампич. Боролась за тройку Бреннан, но падение не позволило ей оказаться выше четвертого места. Пятой стала Венг, шестой — Рибом.

17:35

Ну что ж, а мы ждем женский финал — увы, без участия россиянок.

17:33

Александр боролся с Норттугом за второе место, но в итоге стал третьим и как лаки-лузер в финал, увы, не прошел.

17:29

Болеем за Александра Терентьева. В полуфинале он бежит с Норттугом, Шанава, Перссоном, Шаадом и Грондом.

17:27

Сергей в финале — разве могли быть сомнения! Он пришел к финишу первым, Клебо — второй.

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
17:25

Итак, первый мужской полуфинал! На старте Клебо, Устюгов, Вальнес, Таугбель, Огден, Жюв.

17:23

Вот состав финалисток: Лампич, Бреннан, Венг, Фэндрих, Рибом и Дальквист.

17:21

Рибом, Лампич и Венг — такова первая тройка. И, увы, Непряева не попадает в финал — долей секунды ей не хватило.

close
100%
Наталья Непряева

Наталья Непряева

РИА Новости
17:17

Второй полуфинал у женщин: Тириль Венг, Эмма Рибом, Анамария Лампич, Анна Дивик, Матильда Мюрвольд и Грета Лорен.

17:16

Непряева четвертая, Юлия — лишь шестая. Но у Наташи еще есть шанс — возможно, время позволит ей пройти в финал в статусе лаки-лузера. За победу будут бороться Дальквист и Бреннан, которые стали первой и второй соответственно.

17:14

Пришло время для женских полуфиналов. И в первом забеге будут обе наши россиянки — Непряева и Ступак.

17:10

Увы, полуфиналы пройдут без Глеба Ретивых. Пятый четвертьфинальный забег оказался очень быстрым, и оба лаки-лузера будут именно отсюда.

17:09

Мальцев шестой, зато Терентьев блестяще обогнал двоих швейцарцев на середине дистанции и финишировал первым!

17:04

В заключительном четвертьфинальном забеге у мужчин сразу двое россиян — Александр Терентьев и Артем Мальцев. Их соперниками будут Антон Перссон (Швеция), Валерио Гронд (Швейцария), Бен Огден (США) и Жовьен Хедигер (Швейцария).

close
100%
sasha_9i/Instagram
17:03

Норттуг лучший, Шаад стал вторым. Француз Жэ на повороте перед финишной прямой упал и даже не стал подниматься, закрыв лицо руками — для него соревнования закончились.

17:01

Тем временем, прокомментировала гонку Христина Мацокина, не пробившаяся в полуфинал.

«Недовольна собой. Тактический круг, а у меня практики маловато в такой борьбе, когда хочется выйти вперед, не получается. Как сказал мне сегодня мой сервисмен, мне пора бегать больше одного забега, и он прав. С виду кажется легкий круг, а вырубает прилично. Нужно больше тренироваться и думать», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

16:59

Участники четвертого забега: Эвен Норттуг (Норвегия), Роман Шаад (Швейцария), Яник Рибли (Швейцария), Синдре Скар (Норвегия), Йохан Хэггстрем (Швеция) и Рено Жэ (Франция).

16:58

Глеб третий, но с лучшим временем среди лаки-лузеров. Шанс на полуфинал у него еще есть.

16:54

В третьем забеге ждем Глеба Ретивых. Он будет соревноваться с Люкой Шанава (Франция), Эриком Вальнесом (Норвегия), Юусо Хаарала (Финляндия), Мацеем Старегой (Польша) и Паалем Гольбергом (Норвегия).

close
100%
Российский лыжник Глеб Ретивых

Российский лыжник Глеб Ретивых

РИА Новости
16:53

Жюв — первый, Таугбель — второй.

16:50

Участники второго забега — Федерико Пеллегрино (Италия), Ришар Жюв (Франция), Ондржей Черны (Чехия), Джеймс Клюнье (Великобритания), Хаавард Таугбель (Норвегия), Томаш Каливода (Чехия).

16:48

Второй Устюгов после Клебо — и замечательно! Для четвертьфинала более чем достаточно!

16:44

Стартовал забег! Верим в Сергея!

16:40

Первая мужская четвертьфинальная группа: Йоханнес Клебо (Норвегия), Сергей Устюгов (Россия), Михал Новак (Чехия), Эрван Кесер (Швейцария), Густав Берглунд (Швеция), Людек Селлер (Чехия). Ждем борьбы между Клебо и Устюговым!

close
100%
Лыжники Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо

Лыжники Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо

Reuters
16:39

Шведки лучшие здесь — Рибом и Дивик стали первой и второй соответственно. А мы ждем теперь четвертьфиналов у мужчин.

16:35

Ну и пятый женский четвертьфинал стартует, россиянок здесь тоже нет. На трассу выходят Анна Дивик (Швеция), Патриция Эйдука (Латвия), Лорьен ван дер Граафф (Швейцария), Ясми Йоэнсуу (Финляндия), Криста Пармакоски (Финляндия) и Эмма Рибом (Швеция).

16:34

Увы, дальнейшая борьба пойдет без Христины — она стала лишь шестой.

16:30

Мы ждем выступления Христины Мацокиной. Она побежит вместе с Тириль Венг (Норвегия), Йоханной Хэгстрем (Швеция), Гретой Лорен (Италия), Хейли Свербул (США) и Матильдой Мюрвольд (Норвегия).

16:26

Надеемся, что Ступак сможет побороться за самые высокие места. Как рассказал олимпийский чемпион Александр Легков, она испытывает проблемы со здоровьем.

«У Юлии Ступак есть проблемы. У нее забиваются бедра при нагрузке, и пока непонятно, что с этим делать. Я посоветовал Сергею Турышеву лично сделать ей массаж», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

16:24

Третий четвертьфинал — без россиянок. Участвую Анамария Лампич (Словения), Рози Бреннан (США), Лена Кинтен (Франция), Ясмин Кахара (Финляндия), Изабела Марчиш (Польша) и Катерина Ганц (Италия).

16:24

Ступак тоже вторая в своем четвертьфинале, первой стала Дальквист. Юлию тоже ждем в полуфинале!

close
100%
Юлия Ступак

Юлия Ступак

РИА «Новости»
16:20

Во втором забеге болеем за Юлию Ступак. Ее соперницами будут Майя Дальквист (Швеция), Лотта Уднес Венг (Норвегия), Джесси Диггинс (США), Колетта Ридзек (Германия) и еще одна немка Виктория Карл.

16:20

Напрямую в полуфинал проходит Непряева! Она финишировала второй, уступив лишь Фэндрих.

close
100%
Российская лыжница Наталья Непряева

Российская лыжница Наталья Непряева

Global Look Press
16:15

Забег стартовал! Полтора километра предстоит преодолеть спортсменкам.

16:13

В первом четвертьфинале Россию представит Наталья Непряева. Она будет состязаться с Евой Уревц из Словении, с хозяйкой трассы Надин Фэндрих, с Катериной Янатовой из Чехии, с Катри Лилинпера из Финляндии и норвежкой Ане Стенсет.

16:10

На третьем этапе в швейцарском Давосе состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги у мужчин и женщин.

16:00

На очередном этапе Кубка мира по лыжным через несколько минут начнутся мужская и женская спринтерские гонки.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+