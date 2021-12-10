Россия против Норвегии: Устюгов стал вторым в спринте

Соревнования по коньковому спринту на третьем этапе Кубка мира завершены, Россия без медалей не осталась — Сергей Устюгов стал вторым. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!
Сергей Устюгов второй! Весь забег он боролся с Клебо, на середине дистанции он вышел на первое место, но на спуске Клебо его обошел и ускорился перед финишем. Третий — Жюв.
Прямая речь Юлии Ступак, не попавшей в финал.
«Все было нормально. Зачем я пошла вперёд на первом круге? Хотела занять позицию получше, но это была моя ошибка. Радует то, что я прошла квалификацию. В последнее время, да и всю жизнь, это моя проблема. Я настроилась на пролог, как на последнюю гонку в жизни. Состояние? Лучше чем на равнине в Лиллехаммере», — сказала Юлия в эфире «Матч ТВ».
Дальквист выигрывает коньковый спринт на третьем этапе Кубка мира! На финишной прямой она обошла Фэндрих, ставшую второй, третье место заняла Лампич. Боролась за тройку Бреннан, но падение не позволило ей оказаться выше четвертого места. Пятой стала Венг, шестой — Рибом.
Александр боролся с Норттугом за второе место, но в итоге стал третьим и как лаки-лузер в финал, увы, не прошел.
Болеем за Александра Терентьева. В полуфинале он бежит с Норттугом, Шанава, Перссоном, Шаадом и Грондом.
Сергей в финале — разве могли быть сомнения! Он пришел к финишу первым, Клебо — второй.
Рибом, Лампич и Венг — такова первая тройка. И, увы, Непряева не попадает в финал — долей секунды ей не хватило.
Наталья НепряеваРИА Новости
Второй полуфинал у женщин: Тириль Венг, Эмма Рибом, Анамария Лампич, Анна Дивик, Матильда Мюрвольд и Грета Лорен.
Непряева четвертая, Юлия — лишь шестая. Но у Наташи еще есть шанс — возможно, время позволит ей пройти в финал в статусе лаки-лузера. За победу будут бороться Дальквист и Бреннан, которые стали первой и второй соответственно.
Пришло время для женских полуфиналов. И в первом забеге будут обе наши россиянки — Непряева и Ступак.
Увы, полуфиналы пройдут без Глеба Ретивых. Пятый четвертьфинальный забег оказался очень быстрым, и оба лаки-лузера будут именно отсюда.
Мальцев шестой, зато Терентьев блестяще обогнал двоих швейцарцев на середине дистанции и финишировал первым!
В заключительном четвертьфинальном забеге у мужчин сразу двое россиян — Александр Терентьев и Артем Мальцев. Их соперниками будут Антон Перссон (Швеция), Валерио Гронд (Швейцария), Бен Огден (США) и Жовьен Хедигер (Швейцария).
Норттуг лучший, Шаад стал вторым. Француз Жэ на повороте перед финишной прямой упал и даже не стал подниматься, закрыв лицо руками — для него соревнования закончились.
Тем временем, прокомментировала гонку Христина Мацокина, не пробившаяся в полуфинал.
«Недовольна собой. Тактический круг, а у меня практики маловато в такой борьбе, когда хочется выйти вперед, не получается. Как сказал мне сегодня мой сервисмен, мне пора бегать больше одного забега, и он прав. С виду кажется легкий круг, а вырубает прилично. Нужно больше тренироваться и думать», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Участники четвертого забега: Эвен Норттуг (Норвегия), Роман Шаад (Швейцария), Яник Рибли (Швейцария), Синдре Скар (Норвегия), Йохан Хэггстрем (Швеция) и Рено Жэ (Франция).
В третьем забеге ждем Глеба Ретивых. Он будет соревноваться с Люкой Шанава (Франция), Эриком Вальнесом (Норвегия), Юусо Хаарала (Финляндия), Мацеем Старегой (Польша) и Паалем Гольбергом (Норвегия).
Российский лыжник Глеб РетивыхРИА Новости
Участники второго забега — Федерико Пеллегрино (Италия), Ришар Жюв (Франция), Ондржей Черны (Чехия), Джеймс Клюнье (Великобритания), Хаавард Таугбель (Норвегия), Томаш Каливода (Чехия).
Первая мужская четвертьфинальная группа: Йоханнес Клебо (Норвегия), Сергей Устюгов (Россия), Михал Новак (Чехия), Эрван Кесер (Швейцария), Густав Берглунд (Швеция), Людек Селлер (Чехия). Ждем борьбы между Клебо и Устюговым!
Лыжники Сергей Устюгов и Йоханнес КлебоReuters
Шведки лучшие здесь — Рибом и Дивик стали первой и второй соответственно. А мы ждем теперь четвертьфиналов у мужчин.
Ну и пятый женский четвертьфинал стартует, россиянок здесь тоже нет. На трассу выходят Анна Дивик (Швеция), Патриция Эйдука (Латвия), Лорьен ван дер Граафф (Швейцария), Ясми Йоэнсуу (Финляндия), Криста Пармакоски (Финляндия) и Эмма Рибом (Швеция).
Мы ждем выступления Христины Мацокиной. Она побежит вместе с Тириль Венг (Норвегия), Йоханной Хэгстрем (Швеция), Гретой Лорен (Италия), Хейли Свербул (США) и Матильдой Мюрвольд (Норвегия).
Надеемся, что Ступак сможет побороться за самые высокие места. Как рассказал олимпийский чемпион Александр Легков, она испытывает проблемы со здоровьем.
«У Юлии Ступак есть проблемы. У нее забиваются бедра при нагрузке, и пока непонятно, что с этим делать. Я посоветовал Сергею Турышеву лично сделать ей массаж», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».
Третий четвертьфинал — без россиянок. Участвую Анамария Лампич (Словения), Рози Бреннан (США), Лена Кинтен (Франция), Ясмин Кахара (Финляндия), Изабела Марчиш (Польша) и Катерина Ганц (Италия).
Ступак тоже вторая в своем четвертьфинале, первой стала Дальквист. Юлию тоже ждем в полуфинале!
Юлия СтупакРИА «Новости»
Во втором забеге болеем за Юлию Ступак. Ее соперницами будут Майя Дальквист (Швеция), Лотта Уднес Венг (Норвегия), Джесси Диггинс (США), Колетта Ридзек (Германия) и еще одна немка Виктория Карл.
Напрямую в полуфинал проходит Непряева! Она финишировала второй, уступив лишь Фэндрих.
Российская лыжница Наталья НепряеваGlobal Look Press
В первом четвертьфинале Россию представит Наталья Непряева. Она будет состязаться с Евой Уревц из Словении, с хозяйкой трассы Надин Фэндрих, с Катериной Янатовой из Чехии, с Катри Лилинпера из Финляндии и норвежкой Ане Стенсет.
На третьем этапе в швейцарском Давосе состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги у мужчин и женщин.