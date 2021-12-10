Россия против Норвегии: Устюгов стал вторым в спринте

17:48

Прямая речь Юлии Ступак, не попавшей в финал.

«Все было нормально. Зачем я пошла вперёд на первом круге? Хотела занять позицию получше, но это была моя ошибка. Радует то, что я прошла квалификацию. В последнее время, да и всю жизнь, это моя проблема. Я настроилась на пролог, как на последнюю гонку в жизни. Состояние? Лучше чем на равнине в Лиллехаммере», — сказала Юлия в эфире «Матч ТВ».