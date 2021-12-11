Откачивали на морозе: болельщик скончался сразу после матча РПЛ

На стадионе в Самаре после матча между «Крыльями Советов» и «Рубином» умер болельщик. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) пообещало взять на контроль расследование инцидента и выразило соболезнования родным и близким 50-летнего мужчины. «Газета.Ru» — о том, что случилось, и можно было ли спасти человека.

Что произошло

«Крылья Советов» на своем поле победили казанский «Рубин» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. Однако радость самарцев омрачила смерть болельщика на трибуне — 50-летний мужчина скончался после финального свистка.

Любителю футбола стало плохо за несколько минут до окончания матча. По данным СМИ, рядом с ним быстро оказались медики, которые до конца игры и после ее завершения (в общей сложности на протяжении получаса) делали человеку массаж сердца и ждали реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось.

«Произошла внезапная остановка сердца»

С заявлением по инциденту выступила пресс-служба Премьер-лиги.

Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца. Российская премьер-лига выражает соболезнования родным и близким болельщика.

Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте лиги.

«Скорая на стадионе — для тех, кто на поле»

Ситуацию прокомментировал бывший врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий. Он подчеркнул, что машины скорой помощи, которые обычно дежурят на стадионе, предназначены исключительно для тех, кто находится на поле, а для болельщиков существуют медицинские бригады.

«По протоколу Российского футбольного союза (РФС) скорая помощь, которую вы обычно видите, предназначена исключительно для футболистов и тех, кто находится на поле. На стадионе присутствуют еще минимум две реанимационные бригады для болельщиков. Плюс на каждой трибуне есть медпункт, в котором должны находиться средства для оказания экстренной медицинской помощи — я про дефибриллятор. Врачи «Челси» спасли жизнь фанату, у которого случился сердечный приступ во время игры Матч 14-го тура Английской премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси» был приостановлен из-за того, что... 02 декабря 13:22

Нужно ли было остановить матч, чтобы врачи скорой помощи прибежали к этому фанату? Если матч проходил в Самаре, то намного короче путь для тех докторов, которые в итоге оказывали помощь, — у них наверняка все было с собой. Сейчас аппараты для дефибрилляции по размеру как два смартфона — небольшая коробочка. Выглядит все не так, как мы привыкли в фильмах: клеится электрод, а люди параллельно качают», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат».

Стоит отметить, что ситуация произошла на морозе: в Самаре в субботу, 11 декабря, термометры показывали -5 градусов. По мнению Карлицкого, этот аспект давал врачам преимущество, поскольку холод затормаживает процессы в организме.

«Это очень страшный случай»

Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский признался прессе, что шокирован случившимся.

«Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай.

И, насколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», — цитирует Зиньковского «Спорт-экспресс».

Также стало известно имя мужчины, который скончался на трибунах. Как сообщает портал 63.ru, это 50-летний Вячеслав Непогожин.

Что случилось в Англии

Зиньковский неслучайно упомянул Англию: действительно совсем недавно, 1 декабря, матч «Уотфорд» — «Челси» был остановлен из-за того, что одному из зрителей стало плохо. Причем на это обратил внимание игрок «Челси» Маркос Алонсо — именно он сообщил об инциденте арбитру, после чего в игре была сделана пауза и команды ушли в раздевалки.

Однако там человека удалось спасти: болельщику на месте оказали помощь, стабилизировали его состояние и отправили в больницу. После этого матч возобновился.

Примечательно, что в Англии это был второй случай за полтора месяца. Ранее похожий инцидент произошел во время игры «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Стоит отметить, что в обоих случаях в оказании помощи зрителям участвовали и врачи команд, которые помогли спасти жизнь фанатам.