Медаль со штрафным кругом: российские биатлонисты взяли бронзу в Австрии

Юрий Каминский, старший тренер сборной России, высказался о решении выпустить на эстафету Эдуарда Латыпова и о том, как спортсмен боролся с Навратом на подходе к финишу.
«Мы хотели его поберечь к следующему этапу. Традиционно, в Анси у нас не очень удачные выступления спортсменов. Хотели поберечь спортсменов, но в итоге приняли решение стартовать. Если судить по спринту и преследованию, по тому, какие результаты показывал Наврат, ситуация для Латыпова была почти безнадежная. Но Эдик у нас любит подвиги совершать», — констатировал специалист.
По горячим следам в эфире «Матч ТВ» дают комментарии члены тренерского штаба сборной России. Максим Максимов, тренер по стрельбе, о работе Латыпова и о выступлении Томшина:
«Эдуард заехал на рубеж — перед ним стоял Фийон Майе. Видимо, он принял для себя решение стрелять на результат. К сожалению, он в очередной раз завис на последнем выстреле и потерял концентрацию. Но дополнительным добил и навязал борьбу немцам. Василий — молодец, изумительно отработал лежа. Наверное, ему было тяжело первый раз на Кубке мира — и сразу на первом месте. У него еще все впереди. Надо с ним еще поговорить, узнать его ощущения. Промахи в разные стороны, не добил дополнительными — обидно, но в любом случае, мы в тройке», — сказал Максимов.
И есть третье место! Браво, Латыпов, ходом выступил блестяще! Вторая медаль у России в Хохфильцене. Упомянем для проформы: первые — норвежцы, вторые — французы.
Сам себе создал проблемы Латыпов. Вровень они стреляли с Навратом, немец промахнулся, Эдуард сделал паузу — и тоже промазал! Теперь надо ему бежать за третьим местом!
Кристиансен на последнем выстреле запнулся, но все же без особых проблем закрыл мишень с одним доппатроном — теперь вряд ли что-то помешает Норвегии победить.
На подходе спортсмены к заключительному огневому рубежу. Статистика Латыпова в «стойке» составляет 83% попаданий.
На отметке 26,1 км Латыпов идет третьим, уступая Кристиансену 50,7 секунды. Наврат не отстает.
Промазал первым же выстрелом Латыпов, и пока продолжается борьба между ним и Навратом за третье место. Все решит «стойка».
Подходит к «лежке» норвежский финишер Ветле Шоста Кристиансен. На данный момент он на 50 с лишним секунд опережает француза Кентена Фийона Майе.
Пока две секунды Эдуард уступает немцу Филипу Наврату, между ними сейчас идет борьба на трассе. Но ждем стрельбы.
Два доппатрона потребовалось Логинову, и хотя он теперь четвертый, от норвежца он отстает почти на минуту. Вряд ли что-то помешает норвежцам сегодня победить, но за призовое место Россия должна бороться!
Даниил Серохвостов о своем забеге: «Сегодня, мне кажется, был заключительный день акклиматизации, и бежалось легче. Я стал добавлять во втором круге, мне кричали, чтобы я шел своим темпом, но я понимал, что мой темп будет намного тише и на последнем круге бороться будет невозможно. Я решил добавлять и чуть-чуть не справился со стрельбой. Я видел перед собой украинца и решил, что надо его догнать — я его догнал и финишировал», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
Чисто отрабатывает «лежку» Логинов и уходит пятым, уступая 39,5 секунды лидирующему Йоханнесу Бё из Норвегии.
Ходом Даниил сделал все, чтобы упростить положение Логинову. Александр принимает эстафету седьмым.
Василий Томшин прокомментировал свое выступление.
«По первым ощущениям, я думаю, что сделал все правильно. Видимо, акклиматизация. Состояние довольно плавающее. Лежа в плане устойчивости проще работать, потому что есть ремень, само положение более устойчивое. Положение стоя более чувствительное к состоянию мышц и уже в гонке я почувствовал, что больше тремора», — сказал Томшин телеканалу «Матч ТВ».
Швед с одним промахом сохранил лидерство, а Серохвостов пришлось использовать два дополнительных патрона, но обошлось без штрафного круга. Он продолжает гонку девятым с отставанием 42,7 секунды.
На отметке 11,1 км Даниил уже десятый с отставанием 45,9 секунды — он обошел американца Пола Шоммера. Второй рубеж впереди — верим в нашего атлета!
Чисто отрабатывает «лежку» Даниил и продолжает гонку 11-м, уступая 44 секунды лидеру, шведу Мартину Понсилуома.
Немного улучшил положение Томшин под конец своего забега и передал Серохвостов 13-е место и отставание в 44,5 секунды.
16-м идет россиянин, и Серохвостову придется потрудиться, чтобы нивелировать такой отрыв. Но шансы еще есть, эстафета только началась.
«Стойка», к сожалению, Василию не удалась. Все дополнительные патроны он использовал и при этом получил еще и штрафной круг. 40 секунд он теперь уступает первому месту.
Россиянин отрывается от преследователей — идущий вторым чех Адам Вацлавик отстает на 3,6 секунды. Отличный задел, сохранить бы его.
Великолепно Томшин выступил на первом рубеже! Он первым чисто закрыл все пять мишеней и возглавил пелотон — французу и норвежцу пришлось использовать дополнительные патроны.
Российская команда выступает под третьим номером, а Томшин к первой стрельбе подходит вторым после норвежца Стурлы Легрейда.
Россию в этой гонке представит следующая четверка: Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.