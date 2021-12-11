Медаль со штрафным кругом: российские биатлонисты взяли бронзу в Австрии

15:05

Юрий Каминский, старший тренер сборной России, высказался о решении выпустить на эстафету Эдуарда Латыпова и о том, как спортсмен боролся с Навратом на подходе к финишу.

«Мы хотели его поберечь к следующему этапу. Традиционно, в Анси у нас не очень удачные выступления спортсменов. Хотели поберечь спортсменов, но в итоге приняли решение стартовать. Если судить по спринту и преследованию, по тому, какие результаты показывал Наврат, ситуация для Латыпова была почти безнадежная. Но Эдик у нас любит подвиги совершать», — констатировал специалист.