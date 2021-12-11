Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс... 07:48
Спорт

Медаль со штрафным кругом: российские биатлонисты взяли бронзу в Австрии

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Слушать
Остановить
В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Мужская команда России заняла третье место, несмотря на то, что Василий Томшин был вынужден уйти на штрафной круг. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:08

«Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

15:05

Юрий Каминский, старший тренер сборной России, высказался о решении выпустить на эстафету Эдуарда Латыпова и о том, как спортсмен боролся с Навратом на подходе к финишу.

«Мы хотели его поберечь к следующему этапу. Традиционно, в Анси у нас не очень удачные выступления спортсменов. Хотели поберечь спортсменов, но в итоге приняли решение стартовать. Если судить по спринту и преследованию, по тому, какие результаты показывал Наврат, ситуация для Латыпова была почти безнадежная. Но Эдик у нас любит подвиги совершать», — констатировал специалист.

close
100%
15:03

По горячим следам в эфире «Матч ТВ» дают комментарии члены тренерского штаба сборной России. Максим Максимов, тренер по стрельбе, о работе Латыпова и о выступлении Томшина:

«Эдуард заехал на рубеж — перед ним стоял Фийон Майе. Видимо, он принял для себя решение стрелять на результат. К сожалению, он в очередной раз завис на последнем выстреле и потерял концентрацию. Но дополнительным добил и навязал борьбу немцам. Василий — молодец, изумительно отработал лежа. Наверное, ему было тяжело первый раз на Кубке мира — и сразу на первом месте. У него еще все впереди. Надо с ним еще поговорить, узнать его ощущения. Промахи в разные стороны, не добил дополнительными — обидно, но в любом случае, мы в тройке», — сказал Максимов.

close
100%
15:01

И есть третье место! Браво, Латыпов, ходом выступил блестяще! Вторая медаль у России в Хохфильцене. Упомянем для проформы: первые — норвежцы, вторые — французы.

14:59

И на подъеме Эдуард обходит соперника! Ощутимо не хватает сил Наврату!

14:57

На четыре секунды отстает Латыпов от Наврата — еще есть шанс догнать немца!

close
100%
14:55

Сам себе создал проблемы Латыпов. Вровень они стреляли с Навратом, немец промахнулся, Эдуард сделал паузу — и тоже промазал! Теперь надо ему бежать за третьим местом!

close
100%
14:54

Кристиансен на последнем выстреле запнулся, но все же без особых проблем закрыл мишень с одним доппатроном — теперь вряд ли что-то помешает Норвегии победить.

14:53

На подходе спортсмены к заключительному огневому рубежу. Статистика Латыпова в «стойке» составляет 83% попаданий.

14:51

На отметке 26,1 км Латыпов идет третьим, уступая Кристиансену 50,7 секунды. Наврат не отстает.

14:49

Промазал первым же выстрелом Латыпов, и пока продолжается борьба между ним и Навратом за третье место. Все решит «стойка».

close
100%
14:48

Один доппатрон у норвежца — невелика беда, учитывая гандикап.

14:47

Подходит к «лежке» норвежский финишер Ветле Шоста Кристиансен. На данный момент он на 50 с лишним секунд опережает француза Кентена Фийона Майе.

14:45

Пока две секунды Эдуард уступает немцу Филипу Наврату, между ними сейчас идет борьба на трассе. Но ждем стрельбы.

14:42

Эдуард Латыпов начинает свой этап!

close
100%
14:37

Уже третий Логинов с оставанием 1 минута 2 секунды, на пятки наступает немец Роман Рес.

14:37

Два доппатрона потребовалось Логинову, и хотя он теперь четвертый, от норвежца он отстает почти на минуту. Вряд ли что-то помешает норвежцам сегодня победить, но за призовое место Россия должна бороться!

close
100%
14:35

Очередной огневой рубеж — и чисто отстрелялся Бё.

14:32

Даниил Серохвостов о своем забеге: «Сегодня, мне кажется, был заключительный день акклиматизации, и бежалось легче. Я стал добавлять во втором круге, мне кричали, чтобы я шел своим темпом, но я понимал, что мой темп будет намного тише и на последнем круге бороться будет невозможно. Я решил добавлять и чуть-чуть не справился со стрельбой. Я видел перед собой украинца и решил, что надо его догнать — я его догнал и финишировал», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

close
100%
14:29

Чисто отрабатывает «лежку» Логинов и уходит пятым, уступая 39,5 секунды лидирующему Йоханнесу Бё из Норвегии.

close
100%
14:26

Отметка 16,1 км. Логинов седьмой с отставанием уже в 37,4 секунды.

14:24

Ходом Даниил сделал все, чтобы упростить положение Логинову. Александр принимает эстафету седьмым.

close
100%
14:22

А Серохвостов уже седьмой! Сохраняем шансы на медали.

14:22

Василий Томшин прокомментировал свое выступление.

«По первым ощущениям, я думаю, что сделал все правильно. Видимо, акклиматизация. Состояние довольно плавающее. Лежа в плане устойчивости проще работать, потому что есть ремень, само положение более устойчивое. Положение стоя более чувствительное к состоянию мышц и уже в гонке я почувствовал, что больше тремора», — сказал Томшин телеканалу «Матч ТВ».

14:18

Швед с одним промахом сохранил лидерство, а Серохвостов пришлось использовать два дополнительных патрона, но обошлось без штрафного круга. Он продолжает гонку девятым с отставанием 42,7 секунды.

close
100%
14:16

Ко второму рубежу подошел Понсилуома, на подходе остальные.

14:14

На отметке 11,1 км Даниил уже десятый с отставанием 45,9 секунды — он обошел американца Пола Шоммера. Второй рубеж впереди — верим в нашего атлета!

14:11

Чисто отрабатывает «лежку» Даниил и продолжает гонку 11-м, уступая 44 секунды лидеру, шведу Мартину Понсилуома.

close
100%
14:07

Серохвостов известен как хороший лыжник. Но его отставание пока составляет 50,7 секунды.

14:05

Немного улучшил положение Томшин под конец своего забега и передал Серохвостов 13-е место и отставание в 44,5 секунды.

close
100%
14:03

Растет отставание Василия. Он идет 15-м и уступает уже 50 секунд.

14:01

А лидирует Германия, Эрик Лессер возглавляет пелотон.

14:00

16-м идет россиянин, и Серохвостову придется потрудиться, чтобы нивелировать такой отрыв. Но шансы еще есть, эстафета только началась.

13:58

«Стойка», к сожалению, Василию не удалась. Все дополнительные патроны он использовал и при этом получил еще и штрафной круг. 40 секунд он теперь уступает первому месту.

close
100%
13:57

Василий подходит ко второму рубежу!

13:54

Россиянин отрывается от преследователей — идущий вторым чех Адам Вацлавик отстает на 3,6 секунды. Отличный задел, сохранить бы его.

close
100%
13:52

Великолепно Томшин выступил на первом рубеже! Он первым чисто закрыл все пять мишеней и возглавил пелотон — французу и норвежцу пришлось использовать дополнительные патроны.

13:50

Вырвался в лидеры француз Фабьен Клод

13:48

Российская команда выступает под третьим номером, а Томшин к первой стрельбе подходит вторым после норвежца Стурлы Легрейда.

close
100%
13:45

Дан старт, Томшин на трассе!

13:40

Россию в этой гонке представит следующая четверка: Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

13:31

Гонка начнется в 13:45 по московскому времени.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской биатлонной гонки 4 x 7.5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В первой эстафете сезона российская команда заняла третье место.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+